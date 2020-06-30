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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Невдоволення поправками до конституції Росії серед особового складу ЧФ РФ - кримські блогери підтверджують

Підтвердженням невдоволення особового складу ЧФ РФ стали обурення та здивування блогерів окупованого Криму в соціальних мережах. Побоювання блогерів підтверджують численні місцеві мешканці в коментарях.

Про це повідомляє ресурс "Новости Крыма", інформує Цензор.НЕТ.

Так, севастопольський блогер Олексій Процько на своїй сторінці у Facebook озвучив інсайдерську інформацію за попередніми результатами голосування на ЧФ: "вчора з'явилася інформація, що ЧФ видав 90% проти поправок".

Першими незадоволеними на ЧФ стали 28 моряків патрульного корабля "Василь Биков". Після цього окупованим Севастополем поповзли чутки, що "флот голосує проти".

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на російський ресурс "Карта порушень на виборах", повідомляв, що офіцери російського корабля "Василь Биков" розповіли штабу Навального в Краснодарі, що їм пригрозили звільненням через голосування проти поправок.

Крім того, в соцмережах опубліковано інформацію про факти тиску на особовий склад російського військового корабля "Василь Биков" з боку вищого командування через витік даних про результати голосування на кораблі щодо поправок до конституції в штаб російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Штаб Навального в Краснодарі.

Також, за інформацією штабу Навального в Краснодарі, командування в особі полковника Аксаріна С.Ю. вимагало від командира російського корабля "Василь Биков" сфальсифікувати результати, де 100% особового складу корабля мають проголосувати "за", а також знайти хто передав інформацію в штаб Олексія Навального.

Також читайте: Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна

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Топ коментарі
+15
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Российское телевидение рассчитано на идиотов.
- Их можно понять. Они хотят, чтобы его смотрело как можно больше россиян.
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30.06.2020 10:36
+8
Хоть подтверждай, хоть не подтверждай, все равно 146% ЗА!
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30.06.2020 10:57
+8
Завтра вони із дивуванням дізнаються, що усі за проголосували
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30.06.2020 11:13
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вся Информация бежит в кремль , а там как всегда За и должно быть так же в целом по росии .
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30.06.2020 10:32 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Российское телевидение рассчитано на идиотов.
- Их можно понять. Они хотят, чтобы его смотрело как можно больше россиян.
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30.06.2020 10:36 Відповісти
Хоть подтверждай, хоть не подтверждай, все равно 146% ЗА!
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30.06.2020 10:57 Відповісти
Завтра вони із дивуванням дізнаються, що усі за проголосували
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30.06.2020 11:13 Відповісти
Сегодня иду по Симферополю, вижу надпись на закрытом ларьке, свежую : Путин - лох!
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30.06.2020 10:58 Відповісти
На самом деле путин - *****, и этим всё сказано
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30.06.2020 15:03 Відповісти
Не віриться. Схоже на чергову багатоходівку.
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30.06.2020 11:03 Відповісти
Кацапи що у вас із головою? Ви хотіли бути рабами, ви так цьому раділи. То насолоджуйтесь!
Чи ви як думали, будете мати кацапську зарплату, а жити як в Україні? Ну ви і дебіли.
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30.06.2020 11:12 Відповісти
мало б'ють, барин зовсім не любить.
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30.06.2020 12:18 Відповісти
В ВСУ тоже многие недовольны политикой Зе и че?
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30.06.2020 11:14 Відповісти
ЗЕ перевыберут, а пуйло у власти пока не здохнет, а потом будет Шойгу...
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30.06.2020 11:16 Відповісти
Согласен что "перевыберут". Жаль только очередных 5-и потерянных для Украины лет. Вот об этом нужно думать и писать, а не "что там у кацапов?".
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30.06.2020 11:21 Відповісти
30-ти потерянных лет
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30.06.2020 11:45 Відповісти
Я бы не сказал, что все 30 лет потеряны, т.к. до 2014 г. мы просто не понимали что нам надо строить (какое государство). И только после 2014 (вернее после Крыма и Донбаса) стало очевидно что мы должны стать Израилем в n-ой степени (т.к. россия - это далеко не арабы вокруг Израиля). Как мы с 2014 г. строим условный Израиль? Правильно - никак! У нас то "путин нападет", то "европа не одобрит", а ща вообще - 95 квартал (и этим все сказано).
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30.06.2020 12:30 Відповісти
В 2019 спорил с зебилами и говорил,что если выберем клуна, то в лучшем случае мы потеряем 5 лет. Боюсь, мы потеряем Украину. Ещё год этого д..., г.., то есть "не" лоха страна не выдержит. Короче, есть полгаража старых шин. Куда тащить? Бо этот позор просто задолбал!!!
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30.06.2020 12:54 Відповісти
Якась фігня. Їм просто не вистачає каміння з неба.
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30.06.2020 12:17 Відповісти
Крисчанський флот він такий. Зрадив Неньку, зрадить і вас московські звірі, а це буде обов*язково! Як можуть інші підтримувати цю фальсифікацію залпутіна? Невже тільки він один має правити баранами? Ау, барани, це про вас.
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30.06.2020 12:54 Відповісти
Это не "Василий Быков" - это нью-"броненосец Потёмкин" прям.
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30.06.2020 14:34 Відповісти
"Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам.
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30.06.2020 15:55 Відповісти
 
 