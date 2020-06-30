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секс (114) скандал (617) Клітіна Олександра (14)

Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна зняла одяг і оголосила війну міністру Криклію та "проститутам": "Всі охочі, приєднуйтесь до мене". ВIДЕО

Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна заявила про створення власної партії "Україна проти корупції".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Клітіна сказала про це в спеціальному відеозверненні, яке записала в купальнику на природі.

"Я хочу розібратися з усіма корупціонерами і політичними проститутами. Всі охочі, приєднуйтесь до мене", - сказала Клітіна.

Також дивіться: "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна. ВIДЕО

"Українці! Хочу звернутися до вас. Я вирішила боротися за правду самостійно, тому що на цих ідіотів у штанах точно надії немає. Я створюю свою партію "Україна проти корупції", щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами", - заявила Клітіна.

"Вони думають, що якщо у них в штанях щось є, то цього досить для успіху і можна ображати жінок. Та жінки в сто разів розумніші і чесніші за вас. Ось дивіться, міністр Криклій - він мене не тільки звільнив, він облив мене брудом так, щоб я ніколи не оговталася. Тому що заважала їм красти на "Укрзалізниці". Тому я хочу розібратися з усіма корупціонерами і політичними проститутами. Всі охочі, приєднуйтесь до мене. Скажемо "ні" політичним проститутам", - додала вона.

Читайте також: "Причин для мого звільнення немає. Я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака", - ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна

Варто зазначити, що під час звернення було видно, що Клітіна насилу стримує сміх, тож звернення варто розцінювати швидше як жарт і продовження кампанії Клітіної у боротьбі з сексизмом. Так у Facebook Клітіна з недавнього часу поставила на аватарку своє фото в чоловічому образі і пише про себе в третій особі.

В одному з останніх постів вона пояснила, що "корупціонери у нас переважно всі чоловіки - тобто за статистикою у жінок є більше шансів подолати корупцію в Україні".

"Хотіли назвати "Клітіна проти проститутів", але може цензуру не пройти. Вирішили назвати "Україна проти корупції" - хочу звернути увагу, це зовсім не сексистське гасло і ми раді кожному справжньому чоловікові, який вирішить нас підтримати!" - зазначила Клітіна.

За її словами, основним напрямом діяльності партії буде очищення України "від корупціонерів, політичних проститутів і їхніх схем, які душать розвиток економіки і призводять до зубожіння українців".

"Сама партія планується лівоцентристського характеру з сильним екологічним напрямком. Тому що крім корупції, Олександру хвилюють проблеми екології і їй не байдуже, що їстимуть, питимуть і чим дихатимуть наші нащадки в Україні", - пише Клітіна.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна повинна подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко. 19 листопада 2019 року, пранкер "Джокер" опублікував листування із заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною. У листуванні Клітіна натякає на можливі корупційні дії керівництва Мінінфраструктури. Також вона впевнена, що і сама могла б "потягнути" відомство, тобто стати міністром. Пізніше Клітіну звільнили за поданням міністра Владислава Криклія. 23 червня Олександра Клітіна стала радницею голови Державного космічного агентства України.

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Топ коментарі
+115
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина в купальнике заявила о создании партии: "Все желающие, присоединяйтесь ко мне" - Цензор.НЕТ 6746
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30.06.2020 11:14
+81
"Все желающие, присоединяйтесь ко мне".//////////// А С КАКОЙ СТОРОНЫ МОЖНО "ПРИСОЕДИНИТСЯ" ?
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30.06.2020 11:16
+73
Баба да!
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30.06.2020 11:07
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Как карабельная сасна...
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30.06.2020 22:46 Відповісти
За какими гаражами она это видео снимала?:0
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30.06.2020 22:57 Відповісти
арбузики)
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30.06.2020 23:09 Відповісти
скорее, гири. Пудовые.
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01.07.2020 04:05 Відповісти
В конце речи, для убедительности, надо было подпрыгнуть пару раз.
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30.06.2020 23:10 Відповісти
она знает что у них там есть у штанях))
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30.06.2020 23:15 Відповісти
Я хочу в партію. Є вже осередки на місцях?
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30.06.2020 23:34 Відповісти
Где то на Московии...."Я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами на России. Все желающие, присоединяйтесь ко мне",https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1197973193888101&set=p.1197973193888101&type=3&av=100010262946037&eav=Afaxq2a2h6tQuGy498D9nZuXg5RrjQLlmEcwVxOXkykbb9VZMWx-xOCcvvepi4NTr08&__cft__[0]=AZUoIaTKKX_y1aqD4KIMfgq_z_gjyHMyiS030TDghDUjOK8bvvl-L-KdiVvIp9B6pcMS4b_aHZD_EXaelfyDl2YbkpMSDHTJNfErjJBVJusdzfw6cnwwJR9bHJLZayUGHwy3rG1ThMVViiceargpn8_xGADMWcSIMbOZKiqbNm9rzw&__tn__=R]-R Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна зняла одяг і оголосила війну міністру Криклію та "проститутам": "Всі охочі, приєднуйтесь до мене" - Цензор.НЕТ 8920 .
Источник: https://censor.net/n3205043
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30.06.2020 23:53 Відповісти
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30.06.2020 23:58 Відповісти
Партия 'клитор'. Распиарится на теме сисек-писек, получит аудиторию. Глядишь потом кто-то из папиков подберёт и профинансирует. Тема секса всегда была всем интересна.
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01.07.2020 00:04 Відповісти
Так ...Моніка Левінськи тому доказ .
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01.07.2020 06:26 Відповісти
Українську політику поступово перетворюють в збіговисько сексуальних ман'яків, клінічних ідіотів, та відвертих ворогів Української Держави, завдяки 73% вибрців дебілів, які обрали собі подібних до влади.
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01.07.2020 01:15 Відповісти
Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна зняла одяг і оголосила війну міністру Криклію та "проститутам": "Всі охочі, приєднуйтесь до мене" - Цензор.НЕТ 8043
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01.07.2020 06:27 Відповісти
створюється партія клітора
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01.07.2020 06:29 Відповісти
КОРАБЕЛЬНЫЙ ДУБ!
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01.07.2020 07:12 Відповісти
Тема сисек раскрыта не полностью, с коррупцией нельзя бороться полумерами. Не. Не буду вступать в её партию.
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01.07.2020 07:33 Відповісти
Я бы вступил пару раз
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01.07.2020 08:07 Відповісти
Ужас какой то. Все хотят бороться с коррупцией, возглавив ее.
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01.07.2020 08:17 Відповісти
Зеленский заявлял: "...Украина - повия берет спереди и с заду..", судил он об Украине по себе, в Омане за него платила жена! Венедиктова, что это было спереди или сзади? Президент страны повий, сам проститут! (из лексикона Клитиной)
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01.07.2020 08:18 Відповісти
марзм крепчает, а страна катится с увеличивающейся скоростью по наклонной вниз...
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01.07.2020 08:24 Відповісти
У нас есть те, кто спасает независимость Украины от Орды, есть пятая колона, работающая на Орду, а есть еще "болото", "слуги народа", которыми все больше манипулируют мертветчуки, все ниши заняты, но может Клитина и не мечтает о славе Чиччолины, захотелось показать грудь в купальнике и нмкакого другого не нашла предлога, как спекульнуть на политике, я так решил, потому что очень плохая актерская работа, текст читала с бумажки, живости ума нет, а тут и грудь не поможет.
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01.07.2020 09:08 Відповісти
Как уже задолбали эти тупые ЗЕленые обезьяны!
Украину превратили в какое-то шапито.....
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01.07.2020 09:19 Відповісти


Пані та панове! Навіщо ви накинулися на цю панянку? Вона ж бо зробила (направду, якісно!) те, що вміє робити.
Інша справа, що більше нічого вона робити, мабуть, і не вміє...
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01.07.2020 11:32 Відповісти
Рабочая сосна
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01.07.2020 12:25 Відповісти
О, галантная леди, разверни свой бульдозер,
Зачерпни эту землю, мы заложим фундамент,
Ведь безголовые дети Вакха и Венеры
Уже целуют деревья, наполняя их гноем.

Эй вы, сильные духом, пора строить лепрозорий
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03.07.2020 09:14 Відповісти
Що там говорити, гарна жінка. Певно, своїм відео зверненням підняла настрій не одному чоловікові, ой, вибачте «ідіотові штанях» Мета, як завжди - висока, кришталево чиста, майже ідеальна. Боротьба з корупцією. В сукні з таким монстром не поборешся, лише у спідньому є шанс. Чим шановна пані і озброїлася. Як то кажуть, аби не в штанях, бо в них лише, ну самі знаєте хто, не буду повторюватися. Все гарно, і мета, і пані, і промова! Та невже для боротьби з корупцією не достатньо простої речі, яка має бути життєвим кредо, кожного, кого ця клята корупція допекла. При посаді - не бери хабара, без посади - не давай! Тим паче, шановна побувала і серед одних, і в рядах інших. А виявляється ні, не достатньо. Такі то справи🤔
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06.07.2020 21:57 Відповісти
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