Герус про майбутні страйки шахтарів: На більшості держшахт заборгованість із зарплати менше одного місяця, протестують переважно шахтарі ДТЕК. ДОКУМЕНТ

На цьому тижні в Києві можуть бути страйки шахтарів. Офіційно позиціонуються вони як страйки шахтарів державних шахт, але насправді це не зовсім так. За наявною інформацією, основна кількість шахтарів буде їхати з шахт ДТЕК, а саме "ДТЕК Добропіллявугілля".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу", голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

"На більшості державних шахт заробітна плата виплачена за травень або частково за травень (окрема історія шахта Краснолиманська, де пласти були виведені у приватну власність і де "погосподарював" Кропачов). Тобто заборгованість на більшості держшахт менше одного місяця. Ситуація не ідеальна, але явно не така, щоб шахтарі ішли на страйки. Для прикладу, рік тому - у червні 2019 року - борги перед шахтарями держшахт були 2-4 місяці. Сьогодні ситуація набагато краща", - зауважив нардеп.

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Герус зазначає, що в грудні 2010 року компанія ДТЕК уклала договір оренди державних шахт "Добропіллявугілля" терміном на 49 років. Це вугілля використовувався для потреб власної генерації, адже майже 70% теплової генерації належить також компанії ДТЕК. У 2016-2019 роках це вугілля закладалося в тарифи за ціною Роттердам +, приносячи приватним акціонерам багатомільярдні прибутки.

За словами нардепа, у квітні 2020 року у зв’язку із глобальним погіршенням кон’юнктури ринку, ДТЕК приймає рішення призупинити експорт електричної енергії в Угорщину (там ціни нижчі, аніж в Україні). Також компанія не працює на експортному ринку вугілля. Це зумовлює зменшення потреб у вугіллі. У зв’язку із цим після короткого простою шахти Павлоградвугілля, які у приватній власності ДТЕК, все-таки запускаються у роботу на повну потужність. А ось шахти "Добропіллявугілля", які в оренді у ДТЕК до 2059р, практично повністю призупинили видобуток.

"У 2018 році компанія ДТЕК вже робила спроби через суди розірвати договори оренди окремих шахт, але апеляційний суд став на сторону держави - договір оренди був заключений на 49 років, а не на період, коли можна знімати вершки", - зазначив Герус.

"Правда проста - просто набагато вигідніше вимагати зупинки атомних блоків в Україні, щоб тут продавати дорожче, аніж працювати у реальній конкуренції на європейських ринках, де конкуренція призвела до нижчих цін", - пояснив глава Комітету Ради.

Герус додав, що сьогодні є два шляхи вирішення проблеми: 1) Приватна компанія перестає робити бізнес політичними шантажами, відновлює експорт е/е на конкурентні європейські ринки - це дає додаткову роботу шахтарям; 2) держава зупиняє ще додаткові блоки АЕС, фінансова криза Енергоатому посилюється, зростає ціна е/е та тарифи для кінцевих споживачів.

ДТЕК Енерго спростовує звинувачення в організації протестів шахтарів.

"ДТЕК Енерго не був і не є організатором акцій протестів шахтарів. Публічні звинувачення на адресу ДТЕК Енерго з боку голови комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг А. Геруса - це використання державної влади в особистих цілях для тиску на приватний бізнес, а також нехтування стратегічними державними інтересами", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначають, що системна криза в енергетиці, спричинена адміністративним втручанням у роботу ринку електроенергії, і вплив макроекономічних факторів зменшили ринок збуту для державних і приватних вугільних шахт.

"З 1 квітня шахти ДТЕК Добропіллявугілля перебувають у вимушеному простої і не мають змоги відновити роботу, бо їхнє вугілля залишається незатребуваним тепловою генерацією, а на складах підприємств зберігається понад 150 тис. тонн вугілля. Також залишається невирішеним питання встановлення ринкових цін на електроенергію, вироблену тепловою генерацією. Через неринкові ініціативи і рішення НКРЕКП, маніпуляції трейдерів-спекулянтів ціни на електроенергію ТЕС штучно занижуються і утримуються нижче економічно обґрунтованого рівня для сталої роботи всіх учасників паливно-енергетичного сектора України", - зауважили в ДТЕК.

Компанія заявила, що відповідальність за зростання соціальної напруги, за акції протесту лежить на представниках державної влади, які реалізують практику адміністративного втручання у роботу ринку, що призвело до кризи всієї енергетичної галузі України.

"ДТЕК Енерго вживає всіх необхідних заходів, щоб зберегти виробництво на добропільських шахтах. У простої перебувають 6,5 тис. співробітників шахт і збагачувальної фабрики, які продовжують отримувати заробітну плату в розмірі окладу (тарифної ставки). Ще 1,2 тис. співробітників задіяні в роботах з підтримки виробництва - провітрюванні гірничих виробок, відкачуванні води, контролі стану обладнання", резюмували у ДТЕК.