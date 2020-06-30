Рейтинг партій: "Слуга народу" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 8,5%, - опитування Центру Разумкова
Партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність" і ВО "Батьківщина" подолали б п'ятивідсотковий електоральний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.
"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 20,5% серед усіх респондентів, або 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос відповідно 14% і 22%, за "Європейську Солідарність" - відповідно 10% і 16%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8,5%, за "Громадянську позицію" - відповідно 2% і 3%, за Політичну партію "Сила і честь" - відповідно 3% і 3%, за "Опозиційний блок" - відповідно 2% і 2%, за Політичну партію "Голос" - відповідно 1,5% і 2%, за Партію Шарія - відповідно 1,5% і 2%, за "Об’єднання "Самопоміч" - відповідно 1% і 2%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" - відповідно 1% і 2%, за ВО "Свобода" - відповідно 1% і 2%, за "Радикальну партію Олега Ляшка" - відповідно 1% і 1%, за кожну з інших партій - менше 1% респондентів", - йдеться в повідомленні.
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
- вважає один з лідерів ОПЗЖ Медведчук . .
Навожу официальное письмо Медведчука Президенту...
https://glavcom.ua/country/society/viktor-medvedchuk-zvernuvsya-z-vidkritim-listom-do-volodimira-zelenskogo-687030.html Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського
Что хочу то и пишу ( в рамках правил ЦН , естественно .) , о ком хочу о том и пишу , уяснил ,, защитничек мудачуковский , сраный . !?
Это ж...па, граждане!
Про це в ефірі "Прямого" заявили народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол та політтехнолог партії "Європейська Солідарність" Віктор Уколов.
"Зараз Зеленський, "зелені" і все, що з ним пов'язано, оця "моновлада" дуже зацікавлена в тому, щоб у нас в країні була одна опозиція, яка складалась би з Бойків, Медведчуків, Януковичів, тобто з оцих от проросійських сил. На цьому фоні Медведчука, Зеленський буде завжди виглядати привабливо, щоб він робив, або щоб він не робив. Навіть якби він був ні на що не здатний, навіть якщо економіка впаде, якщо домовленості будуть з Путіним, прямі телефоні зв'язки з Путіним, і навіть віддача певних територій, все одно, на фоні цієї опозиції з Медведчука-Бойко Зеленський буде виглядати привабливо", - сказала Чороновол.
"Я не думаю, що це писалося саме в Офісі президента, але те, що вони підхопили цей законопроєкт [про опозицію]... Він писався ще восени минулого року, №1211. Сама цифра законопроєкту говорить про те, що його подали в перші дні роботи Верховної Ради нового скликання. Він десь лежав і раптом про нього почав говорити Стефанчук, перший віцеспікер. Це означає, що вони домовилися із Медведчуком про те, що Медведчук - кум Путіна, я нагадаю - стане "зручною опозицією", зручним "спаринг-партнером" для влади. І те, що це буде єдина опозиція, прописано у самому законі. Опозицією за цим законом, за ст.4 п.3 вважаються ті фракції та групи, які не увійшли до складу коаліції парламентських фракцій і одночасно приєдналися до парламентської опозиції", - сказав він.
"Іншими словами: якщо у нас є прикормлена опозиція проросійська, ОПЗЖ, Медведчук - і, наприклад "Європейська Солідарність" або "Голос" чи "Батьківщина", і вони не хочуть до неї приєднуватися, то це означає, що вони формально не будуть опозицією у Верховній Раді", - уточнив Уколов.