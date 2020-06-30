Рейтинг партій: "Слуга народу" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 8,5%, - опитування Центру Разумкова

Партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність" і ВО "Батьківщина" подолали б п'ятивідсотковий електоральний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 20,5% серед усіх респондентів, або 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос відповідно 14% і 22%, за "Європейську Солідарність" - відповідно 10% і 16%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8,5%, за "Громадянську позицію" - відповідно 2% і 3%, за Політичну партію "Сила і честь" - відповідно 3% і 3%, за "Опозиційний блок" - відповідно 2% і 2%, за Політичну партію "Голос" - відповідно 1,5% і 2%, за Партію Шарія - відповідно 1,5% і 2%, за "Об’єднання "Самопоміч" - відповідно 1% і 2%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" - відповідно 1% і 2%, за ВО "Свобода" - відповідно 1% і 2%, за "Радикальну партію Олега Ляшка" - відповідно 1% і 1%, за кожну з інших партій - менше 1% респондентів", - йдеться в повідомленні.

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Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.