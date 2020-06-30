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ВР (14832) вибори (6593) опитування (1853) рейтинг (1622) соціологія (260) Центр Разумкова (208) Батьківщина (583) Слуга народу (2800) Європейська Солідарність (1069) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (488)

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 8,5%, - опитування Центру Разумкова

Рейтинг партій:

Партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність" і ВО "Батьківщина" подолали б п'ятивідсотковий електоральний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 20,5% серед усіх респондентів, або 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос відповідно 14% і 22%, за "Європейську Солідарність" - відповідно 10% і 16%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8,5%, за "Громадянську позицію" - відповідно 2% і 3%, за Політичну партію "Сила і честь" - відповідно 3% і 3%, за "Опозиційний блок" - відповідно 2% і 2%, за Політичну партію "Голос" - відповідно 1,5% і 2%, за Партію Шарія - відповідно 1,5% і 2%, за "Об’єднання "Самопоміч" - відповідно 1% і 2%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" - відповідно 1% і 2%, за ВО "Свобода" - відповідно 1% і 2%, за "Радикальну партію Олега Ляшка" - відповідно 1% і 1%, за кожну з інших партій - менше 1% респондентів", - йдеться в повідомленні.

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Рейтинг партій: Слуга народу - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЄС - 15,7%, Батьківщина - 8,5%, - опитування Центру Разумкова 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЄС - 15,7%, Батьківщина - 8,5%, - опитування Центру Разумкова 02

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.

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Топ коментарі
+22
ОПЗЖ - ого, более чем каждый пятый хочет оказаться в "ЛДНР", где банды грабят магазины, отжимают квартиры и дома, и таскают на подвал всех кто попадётся под руку.

Непонятно, почему этот лохторат до сих пор не попросился на постоянное жительство в "ЛДНР" ?
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30.06.2020 11:22
+20
Итого 52% (СН+ОПЗЖ) - идиоты и неприкрытые враги Украины.

Про Украину, как государство, можно забыть...
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30.06.2020 11:19
+19
За всю жизнь не встречал человека у которого б проводили подобный опрос...
Социологи наверное просто высчитывают цифры по формуле ,,Стеля,,
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30.06.2020 11:18
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Нашему нариту ничего не нужно кроме дешевого газа, хлеба, водки.... ну и доллара по 8. Наш нарит в основной массе это дремучий совок( даже те кто при совке никогда не жили).
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01.07.2020 23:55 Відповісти
Кожного п'ятого (ОПЗЖ) треба п*здити.
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30.06.2020 12:12 Відповісти
якщо це правда, то Україну вже нічого не врятує. Пора емігрувати. Народ отупів вкрай, медведчуківські промийки успішно промивають мізки бидломасі.
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30.06.2020 12:15 Відповісти
70% медиаэфира в руках Медведчука...
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30.06.2020 12:16 Відповісти
"Я вимагаю заборонити українську мову тому, що це мова бандерівців та карателів АТО". .
- вважає один з лідерів ОПЗЖ Медведчук . .
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30.06.2020 12:18 Відповісти
Буду краток - https://censor.net/user/405946 - брехло!

Навожу официальное письмо Медведчука Президенту...
https://glavcom.ua/country/society/viktor-medvedchuk-zvernuvsya-z-vidkritim-listom-do-volodimira-zelenskogo-687030.html Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського
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30.06.2020 17:50 Відповісти
Во первых , это репост взятый из фб , а во вторых - где я писал что это дословное цитирование слов мудачука ,приснилось . . ? Уймись , убогий . .
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30.06.2020 18:03 Відповісти
Я лишь передал смысл , сказанного мудачуком , в письме к Зе .
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30.06.2020 18:05 Відповісти
Чтобы тебя не называли брехлом - пользуйся официальными источниками! И не надо устраивать провокации со своим смыслом чужих слов! Это все легко проверяется, опровергается и позорно клеймится!
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30.06.2020 18:44 Відповісти
Мне похер твоё мычание , чудо. . Так же как ты там собрался меня назвать ..

Что хочу то и пишу ( в рамках правил ЦН , естественно .) , о ком хочу о том и пишу , уяснил ,, защитничек мудачуковский , сраный . !?
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30.06.2020 19:14 Відповісти
А я не вірю. Манупуляція У зелених і голубих рейтинг набагато нижчий.
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30.06.2020 12:48 Відповісти
ні ну цим клоунам самим не смішно від цих "опитувань" ? ))))
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30.06.2020 12:53 Відповісти
разумков ЖРЁТ И СРЁТ и рейтинги выдаёт
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30.06.2020 12:55 Відповісти
Ну вот не верю что слуги урода 30% сейчас возьмут...
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30.06.2020 12:57 Відповісти
ЗВИЗДЕЖ !!!! цифры наработаны в пьяном угаре,посмотрим на местные выборы
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30.06.2020 13:06 Відповісти
результат того, що в Україні вільно себе почуває кацапська пропаганда.
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30.06.2020 13:12 Відповісти
Зєлена шобла вкрала за пів року 300 млрд. гр.(діра в бюджеті), один мільярд дали соціологам і опитування готові!
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30.06.2020 13:12 Відповісти
У избирателя зеленского есть повод для поржать?
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30.06.2020 14:37 Відповісти
30% дебилов и 22% живущих мысленно в другом / враждебном государстве...

Это ж...па, граждане!
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30.06.2020 14:08 Відповісти
К сожалению партии,представляющие национально-демократические силы, от которых по сути и зависит будет ли Украина в будущем или нет, такие,как ЕС, Народный фронт и другие. практически не работают на местах с населением, не занимаются собственно партийной работой, партийной пропагандой. Все там пущено на самотек. Их партийные шишки,как и все, тусуются в основном там,где есть деньги -в Киеве. Что-то надо срочно менять, но все,как всегда,надеются,что кто-то будет все менять за них.
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30.06.2020 17:10 Відповісти
Президент України Володимир https://prm.ua/zelenskiy-hoche-zrobiti-yedinoyu-opozitsiyeyu-v-********-medvedchuka-chornovol/ Зеленський зацікавлений, щоб в Україні була єдина опозиція із ОПЗЖ на чолі з Медведчуком. Бо https://prm.ua/u-zelenskogo-domovilisya-z-medvedchukom-pro-te-shho-vin-stane-zruchnoyu-opozitsiyeyu-ukolov/ законопроєкт №1211 про опозицію створений для того, щоб у президента Володимира Зеленського і його "слуг" була у парламенті кишенькова і зручна опозиція .
Про це в ефірі "Прямого" заявили народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол та політтехнолог партії "Європейська Солідарність" Віктор Уколов.
"Зараз Зеленський, "зелені" і все, що з ним пов'язано, оця "моновлада" дуже зацікавлена в тому, щоб у нас в країні була одна опозиція, яка складалась би з Бойків, Медведчуків, Януковичів, тобто з оцих от проросійських сил. На цьому фоні Медведчука, Зеленський буде завжди виглядати привабливо, щоб він робив, або щоб він не робив. Навіть якби він був ні на що не здатний, навіть якщо економіка впаде, якщо домовленості будуть з Путіним, прямі телефоні зв'язки з Путіним, і навіть віддача певних територій, все одно, на фоні цієї опозиції з Медведчука-Бойко Зеленський буде виглядати привабливо", - сказала Чороновол.
"Я не думаю, що це писалося саме в Офісі президента, але те, що вони підхопили цей законопроєкт [про опозицію]... Він писався ще восени минулого року, №1211. Сама цифра законопроєкту говорить про те, що його подали в перші дні роботи Верховної Ради нового скликання. Він десь лежав і раптом про нього почав говорити Стефанчук, перший віцеспікер. Це означає, що вони домовилися із Медведчуком про те, що Медведчук - кум Путіна, я нагадаю - стане "зручною опозицією", зручним "спаринг-партнером" для влади. І те, що це буде єдина опозиція, прописано у самому законі. Опозицією за цим законом, за ст.4 п.3 вважаються ті фракції та групи, які не увійшли до складу коаліції парламентських фракцій і одночасно приєдналися до парламентської опозиції", - сказав він.
"Іншими словами: якщо у нас є прикормлена опозиція проросійська, ОПЗЖ, Медведчук - і, наприклад "Європейська Солідарність" або "Голос" чи "Батьківщина", і вони не хочуть до неї приєднуватися, то це означає, що вони формально не будуть опозицією у Верховній Раді", - уточнив Уколов.
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30.06.2020 20:43 Відповісти
ОПЗЖ - 21,8%! Теперь можно спокойно покидать эту страну, похоже тут действительно все безнадежно
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01.07.2020 23:36 Відповісти
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