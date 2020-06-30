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журналістика (1715) законопроєкт (3553) критика (87) свобода слова (388) цензура (358) Бутусов Юрій (3481)

Медіаспільнота виступає проти законопроєкту №2693 "Про медіа": може використовуватися як інструмент цензури

Медіаспільнота виступає проти законопроєкту №2693

Журналістські та медійні організації, засоби масової інформації та блогери виступають проти ухвалення законопроєкту №2693 "Про медіа" як такого, що порушує право на свободу слова, гарантоване Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основних свобод.

Про це йдеться у зверненні, поширеному медіаспільнотою, яке підтримав і головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

У зверненні йдеться про те, що зазначений законопроєкт містить нечітко сформульовані вимоги до медіа. А також наділяє органи державної влади повноваженнями щодо "встановлення правди".

На думку експертів, це обмеження права на свободу вираження може використовуватися як інструмент цензури для обмеження вираження політичної думки, симпатії чи антипатії до політичних сил, політиків, посадових осіб.

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Представники журналістської спільноти вважають, що в нинішній редакції проєкт закону має бути відхилений.

Наводимо повний текст звернення.

Президенту України Володимирові Зеленському
Голові Верховної Ради України Дмитрові Разумкову
Голові Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микиті Потураєву
Голові Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Несторові Шуфричу
Голові Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванні Климпуш-Цинцадзе
Народним депутатам України
Голові представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу
В.о. голови Офісу Ради Європи в Україні Олені Литвиненко

Звернення журналістських, медійних та громадських організацій,
засобів масової інформації, блогерів, дописувачів у соціальних мережах

Ми не підтримуємо законопроєкту №2693 "Про медіа", запропонованого низкою народних депутатів, оскільки він порушує право на свободу вираження поглядів, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

Ми погоджуємося з негативною оцінкою законопроєкту, яку йому дали Організація з безпеки і співробітництва в Європі й Головне науково-експертне управління Верховної Ради. Експертної оцінки Ради Європи щодо законопроєкту на офіційний запит Комітету з гуманітарної і інформаційної політики чомусь так і не оприлюднили.

Відповідно до міжнародних норм та Конституції України, право на свободу вираження поглядів має обмеження, але вони допустимі, тільки якщо є необхідними в демократичному суспільстві. Закони, які стосуються фундаментальних прав людини, повинні бути точними, створювати безпечне та сприятливе середовище для комунікацій та публічних дебатів і відповідати міжнародним стандартам.

Нечітко сформульовані в законопроєкті вимоги до медіа, за висновками експертів, надають органам державної влади повноваження щодо "встановлення правди". Немає сумнівів, що такі повноваження буде використано для контролю за висловленням політичних думок, критики політичних сил, політиків, посадових осіб. Але за міжнародними угодами висловлення суперечливих думок, за умови відсутності закликів до насильства або дискримінації, не має підлягати обмеженню.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, повноваження якої пропонують розширити аж так, що вони, очевидно, виходитимуть за межі, визначені Конституцією України, залишиться політичним органом, добір кандидатур до якого стане ще більш довільним.

Законопроєкт передбачає можливість блокування будь-кого в інтернеті, навіть якщо це не засіб масової інформації і тому фактично не підпадає під компетенцію Нацради, а також можливість скасування реєстрації медіа на підставі дуже широко сформульованих причин, що може призвести до заборони всього змісту ЗМІ протягом невизначеного часу. На думку експертів, це є непропорційним заходом обмеження права на свободу вираження, який можуть використовувати як інструмент цензури.

На нашу думку, ефективні заходи держави з інформаційної безпеки мають базуватися на Конституції і міжнародних угодах України, а не виправдовувати розширення повноважень держави у контролі над контентом усередині країни.

Ми підтримуємо рекомендації експертів щодо впровадження більш розумного й менш нав'язливого державного втручання в регулювання роботи засобів масової інформації. Ми проти закріплення позицій комунальних ЗМІ, які вже працюють, і заснування нових подібних медіа. Повернення до газет, телебачення і радіо за кошти місцевих бюджетів — це крок назад, а не осучаснення законодавства. Зміни, яких дійсно потребує медіазаконодавство, — це спрощення реєстраційних процедур, збільшення можливостей для саморегуляції, збільшення можливостей для журналістів якісно, без зовнішнього втручання (особливо — з боку держави) виконувати свою роботу.

Україна декриміналізувала відповідальність за наклеп і образу, продемонструвавши в такий спосіб усьому світу готовність розвиватися демократичним шляхом. Україна висловила готовність гармонізувати своє законодавство із законодавством ЄС, впровадивши Директиву № 2010/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2010 року про аудіовізуальні медіапослуги. З огляду на зміни ринкових реалій, Європарламент та Рада замінили цю директиву 2018 року.

Впроваджувати нову Директиву № 2018/1808 про аудіовізуальні медіапослуги, про яку немає згадки в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, потрібно після оцінки її впливу на різні сфери й загального аналізу впливу. Держави ЄС тільки напрацьовують власні механізми для впровадження директиви й мають прозвітувати про практику її застосування до грудня 2022 року.

Ми вважаємо, що Верховна Рада має відхилити законопроєкт. Ми наполягаємо на опрацюванні досвіду країн ЄС із впровадження Директиви № 2018/1808 про аудіовізуальні медіапослуги, оцінці її впливу на різні сфери в Україні та загального аналізу впливу, рівноправному діалозі журналістів, засобів масової інформації та органів державної влади для гармонізації законодавства на користь розвитку України та її подальшого демократичного поступу.
Тому ми вважаємо необґрунтованими твердження народних депутатів — авторів законопроєкту №2693 — про необхідність термінового його ухвалення, нібито для виконання зобов’язань України, узятих після підписання Угоди про асоціацію. На нашу думку, обговорювати законопроєкт варто тільки маючи приклади вирішення країнами ЄС складних дилем імплементації директиви.

Ми переконані, що ініціатива регулювання такої чутливої сфери, як свобода слова, не може йти винятково від політиків, які завжди керуються швидкоплинними інтересами. Ані журналісти, ані галузь не закликали народних депутатів запровадити додаткове регулювання медіа і журналістів. Обговорення вже зареєстрованого законопроєкту ми вважаємо суто формальним. За його наслідками не було враховано навіть рекомендації експертів міжнародних організацій.

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Топ коментарі
+9
Это фашисткий закон по лекалу рашки. Дальше - только главного попа обязать служить СБУ
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30.06.2020 11:31
+7
Свободу Слова , можна Купить вместе с Телеканалами, и Свободно пропагандировать слово Чужой страны .
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30.06.2020 11:23
+7
НУ А ШО? =)) ЗЕбіли я к там?=))

https://twitter.com/prm_ua
https://twitter.com/prm_ua

Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·https://twitter.com/prm_ua/status/1277303616613859333 28 июн.

На Прикарпатті жителі попросили Порошенка проконтролювати, щоб гроші, виділені на допомогу від повені, не розікрали.
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30.06.2020 11:29
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какие конкретно организации..ато не понятно как реагировать..
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30.06.2020 11:23 Відповісти
Свободу Слова , можна Купить вместе с Телеканалами, и Свободно пропагандировать слово Чужой страны .
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30.06.2020 11:23 Відповісти
сколько стоит "Свобода Слова" спросите у Шустика

(вход со двора, звонить три раза)
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30.06.2020 12:01 Відповісти
Можна. Але американські ЗМІ чогось ніяк не скупаються, хоча деякі країни душу б продали за можливість висловлювати свою точку зору зі сторінок тієї ж NY Times. Мабуть все залежить від державних інститутів в цілому, ніж від можливості купити ЗМІ.
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30.06.2020 13:00 Відповісти
Проще кажучи, там є певні обмеження, за порушення яких серйозно карають. І чхати на те, що це може бути твоя точка, яку ти прагнеш вільно висловлювати.
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30.06.2020 13:19 Відповісти
Хід Вашої Думки Цивілізований , але ми Проходимо стадію Дикого Світу Тихнологічними Засобами.І хто зламав Духовне Мислення і піддався Мирському і при тому Чужому уподобаючись Губці котра вбирає весь Непотріб, і сетують на свою незавидну судьбу, яку самі собі і Створили своєю Хибною Уявою.Такіх можна і купити пропагандою , а нескорені так і остануться зі своєю Вільною Думкою. Все буде Україна.
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30.06.2020 13:29 Відповісти
НУ А ШО? =)) ЗЕбіли я к там?=))

https://twitter.com/prm_ua
https://twitter.com/prm_ua

Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·https://twitter.com/prm_ua/status/1277303616613859333 28 июн.

На Прикарпатті жителі попросили Порошенка проконтролювати, щоб гроші, виділені на допомогу від повені, не розікрали.
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30.06.2020 11:29 Відповісти
у жителей Прикарпатья память как у канареек и мозги тоже....

Медіаспільнота виступає проти законопроєкту №2693 "Про медіа": може використовуватися як інструмент цензури - Цензор.НЕТ 4489
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30.06.2020 11:35 Відповісти
у 73% мудрого українсько наріда память як у одноклітинних ЗЕльоних водоростей

і що, живемо, радіємо......
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30.06.2020 12:03 Відповісти
Козёл и капуста (басня) (с)
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30.06.2020 11:39 Відповісти
Нічого дивного- пороссі мають усі звітувати,як відьмі пелоссі,бо заімпічить.
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30.06.2020 11:43 Відповісти
а до кого ще звертатись, як не до Гетьмана ?

не до ЗЕльоних же
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30.06.2020 12:06 Відповісти
Нашли кого попросить! Забыли, как лиса сыр делила. )))
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30.06.2020 17:46 Відповісти
А ви напишіть щось проти зеленського на придворних УП і навіть РС !!!, ваш комент зникне миттєво. На Цензорі поки цього нема.
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30.06.2020 18:54 Відповісти
Это фашисткий закон по лекалу рашки. Дальше - только главного попа обязать служить СБУ
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30.06.2020 11:31 Відповісти
Где же я читал гневные посты с требованием закрыть некоторые сайты, каналы и телекомпании?
Нет... Не могу вспомнить.
Но, точно, не здесь.
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30.06.2020 11:33 Відповісти
Треба цей законопроект забанити на цензорі і все-для чого нам тут цей Кодекс для журношлюх.
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30.06.2020 11:34 Відповісти
Министр Ткаченко именно такими видит свободные СМИ.
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30.06.2020 11:39 Відповісти
От еврейского комиссара Ткаченко резко запахло ГУЛАГом. Не потому ли, что либерализм и коммунизм ето правая и левая рука одной иудоглобализации.
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30.06.2020 16:12 Відповісти
Українському за назвою радіо чомусь дуже заважають фейки в Інтернеті , мабуть йому сипнули зелені слуги мамони бабла, що воно цілий день тринділо про ті фейки - вертоліт, що розпилює щось над Києвом, про лабораторії США в Україні , яких типу немає тощо. Якась баба з далеких хуторів на суржику вимагала всіх вигнати в обсервацію. Не академіки і лікарі-вірусологи, а неукі яким журналіст підакував, Так всім треба сидіти дома бо помремо... Особисто мені начхати і на вертоліт, коли є інформаціє з наукових журналів про штучно сворений вірус ковидла. Про ті ж лабораторії. Однак, чомусь радіо ні пари з вуст про засекречену загальну смертність в Україні за 2020 рік по місяцям. Це їм не цікаво, а їм цікаво гоїв загнати в темне царство не свободи, дистанційної освіти і тупого мракобісся.
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30.06.2020 11:52 Відповісти
https://aspi.com.ua/news/politika/zelenskiy-prodemonstruvav-u-merezhi-videozvit-pro-svoyu-robochu-poizdku-na Зеленський продемонстрував у мережі відеозвіт про свою робочу поїздку на Херсонщину ,хотелось бы спросить у Президента победим мы вирус на границе оккупированного Московией Крыма?
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30.06.2020 11:54 Відповісти
Цезура - це звісно пагано (якщо не пов'язана з кримінальним чи адміністративним кодексом). Але питання в іншому. Щось я не пам'ятаю щоб медійники протестували проти "джинси", замовних матеріалів...
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30.06.2020 12:35 Відповісти
Вы, **********, потопили Порошенко по мелочным, а часто и придуманным, поводам.
Теперь получайте своё заслуженное ярмо.
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30.06.2020 13:06 Відповісти
Ето ярмо не для ***********. ********** все давно на прикорме. Ето монополия на информацию против альтернативньіх медиа, устанавливается кланом, которьій планирует контролировать Украину после сменьі марионеток в креслах министров и президентов, для которого что Зеленский, что Порошенко - рулоньі туалетной бумаги.
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30.06.2020 16:22 Відповісти
вот почему то совсем не страдаю от дымящихся пуканов ************* медиаспильноты. Шлюхи пера давно уже заработали себе на отдельный чан в аду
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30.06.2020 14:11 Відповісти
Тобто інформувати спільноту не потрібно? Чи потрібно, але придворними медіа? Зелений ви більшовик.
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30.06.2020 18:57 Відповісти
Оооо... нэдорогэньки медишлюшки зашевелились ))) поздно твари вам пить Боржоми !
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30.06.2020 16:09 Відповісти
Вава мавпує Вову.
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30.06.2020 20:10 Відповісти
Медіаспільнота виступає проти законопроєкту №2693 "Про медіа": може використовуватися як інструмент цензури - Цензор.НЕТ 9672
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30.06.2020 20:54 Відповісти
Медіаспільнота виступає проти законопроєкту №2693 "Про медіа": може використовуватися як інструмент цензури - Цензор.НЕТ 8868
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30.06.2020 21:31 Відповісти
зелене лайно може тільки обмежувати
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30.06.2020 22:02 Відповісти
Щось не розумію-Латвія забороняє пропаганду,а Україні не можна?Хто б казав,тільки не порохоботний спамер.
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01.07.2020 03:47 Відповісти
 
 