Посол Британії Сіммонс про перспективи запровадження безвізу з Україною: Це не залежить від політичних рішень, це питання безпеки
Ключовим питанням для можливості безвізових подорожей до Британії є питання безпеки. Це стосується всіх країн, зокрема й України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс в інтерв'ю РБК-Україна.
За її словами, надання безвізового режиму не залежить від політичних рішень. Сіммонс наголосила: це завжди було питанням безпеки і це не зміниться.
Дипломат назвала проблеми з безпекою однією з головних причин, чому Велика Британія не вступила в Шенгенську зону.
"Тому що у нас були зауваження щодо торгівлі людьми, організованої злочинності, шахрайства тощо. І це такі питання, які й надалі перебувають у полі зору нашого міністерства внутрішніх справ, і на базі них ми будемо обговорювати візовий режим з усіма країнами", - зазначила Сіммонс.
Нагадаємо, на початку року у Британії назвали терміни початку переговорів про безвіз з Україною.
Також повідомлялося, що за 3 роки існування безвізового режиму з ЄС українці оформили 11,5 млн біометричних паспортів.
Будь ласка, зачекайте...
До ваших берегів щодня пристають суда з незаконними мігрантами з сирій, іранів та інших африк. В ваших містах зносять пам'ятники дикуни та ліваки. Ваших дітей, дружин та матерів вбивають мусульманські терористи. Вашу країну перетворюють на бандитське кубло, а ви кажете про "безпеку"?
На наших очах відбувається виродження Західної Цивілізації.
Вот такие гаранты меморандума, которые кинули нас на второй потенциал ЯО в мире. А потом послали далеко.
Как можно так врать... Лучше бы промолчать.
Повідомлено про підозру в хабарництві екс-першому заступнику голови Міграційної служби https://censor.net/ua/news/3166420/**********************************************************************************************
Британцям потрібні кримінальники на свої території?
А с визой никакой киллер в Британию в принципе не попадёт? Ну да, Скрипали сами отравились, я знаю...
Мене дивує як після цього кілера і після оголошення підозри за хабар першій заступниці голови Міграційної служби Діані Пімаховій Україні не відмінили безвіз ЄС і інші нормальні країни
За її словами, крім усього іншого, це питання ускладнене недавнім прецедентом, коли паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави - той самий, який стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуеву.
"Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже Великобританії та безпеці її громадян", - заявила Джудіт Гоф. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/posol-velikobritaniji-pojasnila-chomu-jiji-krajina-ne-bachit-mozhlivostej-dlja-vizovoji-liberalizatsiji-z-ukrajinoju-najblizhchim-chasom-2442850.html nv.ua