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Велика Британія (5341) безвізовий режим (1323) Сіммонс Мелінда (114)

Посол Британії Сіммонс про перспективи запровадження безвізу з Україною: Це не залежить від політичних рішень, це питання безпеки

Посол Британії Сіммонс про перспективи запровадження безвізу з Україною: Це не залежить від політичних рішень, це питання безпеки

Ключовим питанням для можливості безвізових подорожей до Британії є питання безпеки. Це стосується всіх країн, зокрема й України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, надання безвізового режиму не залежить від політичних рішень. Сіммонс наголосила: це завжди було питанням безпеки і це не зміниться.

Дипломат назвала проблеми з безпекою однією з головних причин, чому Велика Британія не вступила в Шенгенську зону.

"Тому що у нас були зауваження щодо торгівлі людьми, організованої злочинності, шахрайства тощо. І це такі питання, які й надалі перебувають у полі зору нашого міністерства внутрішніх справ, і на базі них ми будемо обговорювати візовий режим з усіма країнами", - зазначила Сіммонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запровадить ще три безвізи на шляху до членства в Євросоюзі, - віцепрем'єрка Стефанишина

Нагадаємо, на початку року у Британії назвали терміни початку переговорів про безвіз з Україною.

Також повідомлялося, що за 3 роки існування безвізового режиму з ЄС українці оформили 11,5 млн біометричних паспортів.

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Топ коментарі
+17
При этом всем Британия пускает массу киллеров Кремля. Кроме Березовского,Литвиненко и Скрипаля, там есть масса более чем загадочных смертей. Короче, эта старая нерабочая сосна в плену шовинизма и украинофобии. Да, мы мафия,торговцы людьми и мошенники.( Кроме Рината, что имеет квартал в Лондоне).
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30.06.2020 11:41
+9
Я бы на месте британцев не давал безвиз дебилам, которые голосуют за рецидивистов и клоунов. Это все-равно, как Украине подписать безвиз с Сомали. Вы были бы рады такой новости? Нет. Вот и британцы не обрадуются.
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30.06.2020 11:44
+9
Безпеки питання...
До ваших берегів щодня пристають суда з незаконними мігрантами з сирій, іранів та інших африк. В ваших містах зносять пам'ятники дикуни та ліваки. Ваших дітей, дружин та матерів вбивають мусульманські терористи. Вашу країну перетворюють на бандитське кубло, а ви кажете про "безпеку"?
На наших очах відбувається виродження Західної Цивілізації.
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30.06.2020 11:44
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При этом всем Британия пускает массу киллеров Кремля. Кроме Березовского,Литвиненко и Скрипаля, там есть масса более чем загадочных смертей. Короче, эта старая нерабочая сосна в плену шовинизма и украинофобии. Да, мы мафия,торговцы людьми и мошенники.( Кроме Рината, что имеет квартал в Лондоне).
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30.06.2020 11:41 Відповісти
95й?
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30.06.2020 11:43 Відповісти
Україна теж впускає і більше того, оформляє їм українські біометричні паспорти за 5 днів, див. нижче мій коментар про кілера Кадирова.
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30.06.2020 15:34 Відповісти
Я бы на месте британцев не давал безвиз дебилам, которые голосуют за рецидивистов и клоунов. Это все-равно, как Украине подписать безвиз с Сомали. Вы были бы рады такой новости? Нет. Вот и британцы не обрадуются.
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30.06.2020 11:44 Відповісти
Безпеки питання...
До ваших берегів щодня пристають суда з незаконними мігрантами з сирій, іранів та інших африк. В ваших містах зносять пам'ятники дикуни та ліваки. Ваших дітей, дружин та матерів вбивають мусульманські терористи. Вашу країну перетворюють на бандитське кубло, а ви кажете про "безпеку"?
На наших очах відбувається виродження Західної Цивілізації.
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30.06.2020 11:44 Відповісти
Європу поглинають мусульмани.
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30.06.2020 11:53 Відповісти
А якщо їхніх дітей, дружин і матерів будуть вбивати не мусульманські, а російські православні терористи, то вам буде легше?
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30.06.2020 11:53 Відповісти
Ви статтю прочитали?
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30.06.2020 11:57 Відповісти
Я читав те, що ви написали і задав пряме запитання.
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30.06.2020 11:57 Відповісти
Ваше питання безглузде.
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30.06.2020 12:04 Відповісти
Не безглузде, бо ви виділили саме мусульманських терористів, а про інших терористів ви не стали писати. Далі лайк 5 копійкам щодо мусульман, які поглинають Європу. Тобто у вас ісламофобія.
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30.06.2020 12:07 Відповісти
У Солсбері нічого не було? Ви як мінімум двічі брехали і виділили саме мусульман. Тому спам. Будете наполягати, то доведу ваше порушення за пунктом 4.3.
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30.06.2020 12:21 Відповісти
Крапля в морі? Тобто ви відбілюєте російський терор. Зрозуміло хто ви.
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30.06.2020 12:27 Відповісти
Солсбері пам'ятаєте? Йдеться про Британію!
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30.06.2020 12:22 Відповісти
Це не православні терористи.Це спецоперація державної спецслужби. Це взагалі різні речі.
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30.06.2020 12:30 Відповісти
Не різ5і речі, бо саме їхні спецслужби наймали мусульман для терактів. Та спецоперація була самим справжнім терором. Тому не вам визначати що є терором.
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30.06.2020 12:33 Відповісти
Український біометричний паспорт може собі купити навіть кіллер.
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30.06.2020 15:35 Відповісти
бей маскалей!!!
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30.06.2020 11:47 Відповісти
А те кто доверяют - могут перечислить достижения режима за год ?
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30.06.2020 11:49 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що нам взагалі безвіз можуть відмінити. Доречі, і правильно зроблять. Зебіли повинні страждати.
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30.06.2020 11:56 Відповісти
так в том то и дело, что люмпенам безвиз не нужен, им египет - выше крыши. пострадают те, кто не голосует по-приколу
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30.06.2020 13:10 Відповісти
нужны только Охметов и прочие люди с деньгами, а нищеброды никому не нужны
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30.06.2020 12:34 Відповісти
Т.е. арабы, негры (которые в принципе работать не хотят) - это не проблема. Украинцы - это страшная угроза. Первых с дорогой душой, вторые - идите на фиг.
Вот такие гаранты меморандума, которые кинули нас на второй потенциал ЯО в мире. А потом послали далеко.
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30.06.2020 15:09 Відповісти
Циничная политизированная заказная брехня. Уже давно действует безвиз с ЕС, и какие реальные проблемы с безопасностью для ЕС это причинило, эта курва в состоянии назвать?!
Как можно так врать... Лучше бы промолчать.
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30.06.2020 15:11 Відповісти
Кілер, громадянин рашки, купив українські біометричні паспорта за 5 днів https://www.radiosvoboda.org/a/28525404.html radiosvoboda про особистого кілера кадирова
Повідомлено про підозру в хабарництві екс-першому заступнику голови Міграційної служби https://censor.net/ua/news/3166420/**********************************************************************************************
Британцям потрібні кримінальники на свої території?
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30.06.2020 15:29 Відповісти
Повторюсь, есть конкретные примеры "украинских киллеров" на территории ЕС, которые туда попали по безвизу?
А с визой никакой киллер в Британию в принципе не попадёт? Ну да, Скрипали сами отравились, я знаю...
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30.06.2020 15:40 Відповісти
Навіть на території самої України здійснюють замахи на вбивство з купленим за пару сотень доларів українським паспортом.
Мене дивує як після цього кілера і після оголошення підозри за хабар першій заступниці голови Міграційної служби Діані Пімаховій Україні не відмінили безвіз ЄС і інші нормальні країни
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30.06.2020 15:58 Відповісти
Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф в інтерв'ю НВ пояснила, чому її країна не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом.
За її словами, крім усього іншого, це питання ускладнене недавнім прецедентом, коли паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави - той самий, який стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуеву.
"Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже Великобританії та безпеці її громадян", - заявила Джудіт Гоф. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/posol-velikobritaniji-pojasnila-chomu-jiji-krajina-ne-bachit-mozhlivostej-dlja-vizovoji-liberalizatsiji-z-ukrajinoju-najblizhchim-chasom-2442850.html nv.ua
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30.06.2020 16:17 Відповісти
Зачем малороссам Англия? Россия и Таджикистан самое оно. Великобритания в отличие от Украины знает свои национальные интересы.
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30.06.2020 16:34 Відповісти
 
 