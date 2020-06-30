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Новини Окупація Криму
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Крим (14083) Кулеба Дмитро (3604)

Україні потрібен Крим, а не компенсація від Росії за захоплений півострів, - Кулеба

Україні потрібен Крим, а не компенсація від Росії за захоплений півострів, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкидає вимогу компенсаційних виплат від Росії за окупацію Криму, оскільки це тільки зашкодить стратегії, на якій наполягає Україна - про незаконну окупацію її території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії".

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу – заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія абсолютно інша. Ми так і кажемо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Наголошуючи, що це тимчасове явище, воно незаконне, і що це – окупація за міжнародним правом. Це стартова позиція, з якою ми працюємо над тим, щоб зрештою ця окупація припинилася. Безумовно, компанії мають право судитися. Для нас дуже важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації в ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта. Але наше ключове завдання, моє ключове завдання як представника МЗС - це тримати ось цю рамку – тимчасова незаконна окупація", – пояснив Кулеба.

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Раніше Кулеба закликав міністрів закордонних справ Європейської народної партії (ЄНП) до посилення санкцій проти Росії через ситуацію в Криму.

До цього він повідомляв, що в Міністерстві закордонних справ України готують стратегію деокупації Криму. Поки що цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду й Офісу Президента.

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Топ коментарі
+9
Нам нужен И Крым И компенсация!!!!
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30.06.2020 12:10
+7
мразь, нужно и то и другое и Кубань тоже...
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30.06.2020 12:00
+5
Ну не ЗЕбилы??? Ни дня без зашкваров у этих зелёных мразей
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30.06.2020 11:59
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Ну не ЗЕбилы??? Ни дня без зашкваров у этих зелёных мразей
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30.06.2020 11:59 Відповісти
Та я розумію, що в тебе підгорає, аж шкварчить, але навіщо про це волати на весь Цензор?
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30.06.2020 12:26 Відповісти
мразь, нужно и то и другое и Кубань тоже...
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30.06.2020 12:00 Відповісти
A Альфа Центавру?
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30.06.2020 12:27 Відповісти
чужого не надо, своё -не отдадим!
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30.06.2020 14:04 Відповісти
правильно...репарации и убытки можно после возврата в международных судах требовать
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30.06.2020 12:09 Відповісти
скажемо інакше: нам НЕ ПОТРІБНА РФ у її нинішній надмірно-агресивній комплектації
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30.06.2020 13:35 Відповісти
Нам нужен И Крым И компенсация!!!!
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30.06.2020 12:10 Відповісти
И Кубань тоже) (с)
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30.06.2020 12:11 Відповісти
Кубань уже на Донбассе с 2014 года. Нравится?
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30.06.2020 12:47 Відповісти
вообще то есть такое понятие как репарации. Есть понятия не полученная прибыль, есть моральная компенсация... Зебилы одним словом
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30.06.2020 12:18 Відповісти
ах да, за моральную компенсацию, согласны на добровольную передачу Кубани))
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30.06.2020 12:19 Відповісти
Еще есть понятие - недостойный наследник.
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30.06.2020 12:45 Відповісти
Уже получил компенсацию за окупвцию.
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30.06.2020 12:21 Відповісти
Время наступило. Надо брать сейчас:
По Керченскому мосту пустили грузовые поезда
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30.06.2020 12:29 Відповісти
Нет. Время не наступило.
В сентябре брать надо. В сентябре полностью Тавриду открывают - будет автобан от Керчи и до Севастополя без единого светофора. Пока ограничение 110, но потом 130 сделают.
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30.06.2020 12:37 Відповісти
когда всё это прийдётся отдавать - ты будешь плакать?
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30.06.2020 13:18 Відповісти
Так уже отдали-же. Нет? Брать надо. В сентябре
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30.06.2020 15:07 Відповісти
Україні потрібен Крим, а не компенсація від Росії за захоплений півострів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1865
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30.06.2020 12:29 Відповісти
Компенсация после возврата Крыма и Донбасса!
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30.06.2020 12:30 Відповісти
Этот Крым был всегда только для украинских буржуев люди живущие в этой стране за минималку и безработные не в состоянии туда были ездить на отдых у простых граждан баз отдыха и санаториев там нет и не было Пусть наши украинские буржуи берут в свои руки оружие и освобождают для себя этот Крым если он им так нужен, или эти гниды разжиревшие за счёт украинского народа считают что правительство загонит по мобилизации всю украинскую нищету в. ВСУ и а-ля освобождать для них Крым чтобы эти ублюдки как раньше грели и дальше там свои ожиревшие тела
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30.06.2020 12:35 Відповісти
А от чего безработные туда собирались отдыхать ездить? А вообще не надо ля-ля. Ездили прекрасно в Крым и с маленькими зарплатами. Там был отдых на любой кошелёк.
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30.06.2020 13:11 Відповісти
Освобождать укр олигархам нельзя. Там Путин.
Освобождать предлагается оптимистам-простакам, чья жизнь не стоит и гроша.
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30.06.2020 15:33 Відповісти
Сначала Крым, а потом и компенсация. На все свое время!
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30.06.2020 12:44 Відповісти
Крым можно сбагрить где то за 500-700 млрд.долларов.Все-равно там население низкого качества и всегда будет голосовать за антиукраинские силы.Оно нам надо?
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30.06.2020 13:32 Відповісти
когда просрёшь 700 млрд. - сбагрим тебя, за три руБля
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30.06.2020 14:07 Відповісти
 
 