Зараз на Банковій посади продаються просто за копійки, за часів Януковича за посади міністрів пропонувалися мільйони, - Омелян

Зеленський розуміє, що навколо нього ходять великі гроші. І усвідомлює, що ситуація з Єрмаком - це правда.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

За словами Омеляна, коли він працював міністром, завжди дуже уважно дивився на своїх підлеглих. Якщо протягом пів року вони раптом починали набагато краще одягатися, впевненіше поводитися, їздити на дорогих автомобілях, - це чіткий показник: що щось змінилося, і не на краще.

"За моїми відчуттями, він дурень, але не ідіот. Він розуміє, що навколо нього ходять великі гроші. І усвідомлює, що ситуація з Єрмаком - це правда. Для цього ж не обов'язково слухати записи Гео Лероса. Достатньо подивитися на Єрмака", - зазначив ексміністр.

"Це вже не слуги. Це - лорди. Він це бачить, і він на це не реагує. Що це означає? А те, що він бере участь у цьому всьому. В якому розмірі - це зарплата або підношення, або стандартне "підпиши документик, там десятку занесуть" - це інше питання. Але ті люди, з якими я спілкуюся, кажуть, що зараз на Банковій - просто жах. Продається все за копійки. Просто розпродаж країни! Будь-яка посада продається за смішні гроші. Я пам'ятаю, як при Януковичі за посади міністрів або заступників міністрів пропонувалися мільйони. Там ці гроші поверталися цілими схемами! А зараз - десятка, п'ятірка, штука. Підписав - і пішов "працювати"...", - пояснив Омелян.

Повний текст інтерв'ю з ексміністром Володимиром Омеляном читайте тут.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Деніс Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Деніса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денісом Єрмаком передали в Службу безпеки України.