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Зеленський (22456) Янукович (10771) Омелян (1348) Єрмак Андрій (1352) Офіс Президента (1998)

Зараз на Банковій посади продаються просто за копійки, за часів Януковича за посади міністрів пропонувалися мільйони, - Омелян

Зараз на Банковій посади продаються просто за копійки, за часів Януковича за посади міністрів пропонувалися мільйони, - Омелян

Зеленський розуміє, що навколо нього ходять великі гроші. І усвідомлює, що ситуація з Єрмаком - це правда.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

За словами Омеляна, коли він працював міністром, завжди дуже уважно дивився на своїх підлеглих. Якщо протягом пів року вони раптом починали набагато краще одягатися, впевненіше поводитися, їздити на дорогих автомобілях, - це чіткий показник: що щось змінилося, і не на краще.

"За моїми відчуттями, він дурень, але не ідіот. Він розуміє, що навколо нього ходять великі гроші. І усвідомлює, що ситуація з Єрмаком - це правда. Для цього ж не обов'язково слухати записи Гео Лероса. Достатньо подивитися на Єрмака", - зазначив ексміністр.

"Це вже не слуги. Це - лорди. Він це бачить, і він на це не реагує. Що це означає? А те, що він бере участь у цьому всьому. В якому розмірі - це зарплата або підношення, або стандартне "підпиши документик, там десятку занесуть" - це інше питання. Але ті люди, з якими я спілкуюся, кажуть, що зараз на Банковій - просто жах. Продається все за копійки. Просто розпродаж країни! Будь-яка посада продається за смішні гроші. Я пам'ятаю, як при Януковичі за посади міністрів або заступників міністрів пропонувалися мільйони. Там ці гроші поверталися цілими схемами! А зараз - десятка, п'ятірка, штука. Підписав - і пішов "працювати"...", - пояснив Омелян.

Повний текст інтерв'ю з ексміністром Володимиром Омеляном читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо мені шитимуть спільників, то доведеться шити весь великий бізнес, який здійснював перевалку вантажу через порти, - Омелян

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Деніс Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Деніса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денісом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Топ коментарі
+16
Дешеві кловуни демпінгують.
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30.06.2020 11:58
+15
Посади продаються за безцінь, бо слуги не розраховують довго працювати.
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30.06.2020 12:03
+12
За что платить много? Через месяц-два всё равно дадут под жопу
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30.06.2020 12:01
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еще раз: суть в том - что ты обычный тупой ********, не способный отвечать за СВОИ слова
И когда тебя в очередной раз ткнут твоей мордой в брехню - ты включаешь проекцию и начинаешь орать про "дупы, галоперидол"..
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30.06.2020 22:05 Відповісти
де справи..?
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01.07.2020 07:45 Відповісти
вот именно, ******** https://censor.net/user/22212 - где дела на Пороха?
ах да, ты же просто тупое чмо, не способное отвечать за СВОИ слова
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01.07.2020 11:43 Відповісти
я вже це чув..
омелян робить гучні заяви про корупційні дії під час правління хама і зєлі..кримінальних справ по цій тематиці немає (чи великий патріот та рехформатор за п'ять років не спромігся ригів подушити..?)..тобто справ немає ні за який період..то хто бреше..?
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01.07.2020 11:52 Відповісти
так в чем проблема, ********? ты за СВОИ слова - отвечать будешь, или продолжишь бегать шавкой за Омельяном
Впрочем, то что ты шавка, это понятно
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01.07.2020 12:00 Відповісти
Ботва, ти просто програма..ще і недолуго написана..
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01.07.2020 12:05 Відповісти
ты в очередной раз подтвердилО: Зараз на Банковій посади продаються просто за копійки, за часів Януковича за посади міністрів пропонувалися мільйони, - Омелян - Цензор.НЕТ 3675 https://censor.net/user/22212 - обычный ********, который протявкал, а теперь не знает как отмазаться - манипулируя и отмазываясь "а вот Омельян сказал..."
То его дела, а твои проблемы - что ты трепло, только и способное гавкать в спину, ссыкливо прячась за чужими спинами/словами))
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01.07.2020 12:10 Відповісти
Про шо мені з тобо балакати..? Ти тупа та неадекватна програма..
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01.07.2020 12:16 Відповісти
******** https://censor.net/user/22212, вот потому что у тебя срака палае от зашкваров - ты и бегаешь сюда "балакати"
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01.07.2020 12:17 Відповісти
п.с. трепло https://censor.net/user/22212 настолько тупое, что само признается: "балакае с программой"
высшая степень идиотизма у зебила https://censor.net/user/22212))
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01.07.2020 12:18 Відповісти
Вот так и будем жить ещё черт знает сколько : "а вот при Порошенко..."
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30.06.2020 12:07 Відповісти
ну омелян же про часи хама згадує і про теперішні..але якось не каже про часи, коли сам був на посаді..
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30.06.2020 12:12 Відповісти
Мне шо омельян, шо инши побоку. Да и вообще, считаю, что жить надо сегодняшним и завтрашним, а не вчерашним... Хотя, кому это объясняю - участнику хора "а вот при вашем порошенки..."
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30.06.2020 13:24 Відповісти
авжеж..одна з ознак високого рівня інтелеХту, це відверто зневажлевае ставлення до думки іншого..
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30.06.2020 13:39 Відповісти
Если "мнение" изо дня в день сводится к одному псхопатическому стону "а вот при вашем порошенко" - то это уже клиника...
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30.06.2020 14:02 Відповісти
так..нахезав він у душу зі смаком..стримуюсь, але коли починається волання про демонічного зєлю та янгола пецю, то вже тіпає..вибачайте..
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30.06.2020 14:12 Відповісти
Дрыщ, так если при Порохе торговали, так чо ты себе не купил? Ты из нищебродов рукожопых и тебе денежков не хвыатило? Так иди к бубочке, все идиоты у него собрались, тебя не хватает.
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30.06.2020 12:09 Відповісти
ботику, топ топ..
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30.06.2020 12:14 Відповісти
Василь приїхав із заробіток з Польщі, хотів у кредит взяти Ланоса... але друзі підказали і він за ці кошти купив посаду міністра
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30.06.2020 12:05 Відповісти
САП открыла на основании видеозаписейhttps://censor.net/news/3185378/sap_rassleduet_korruptsiyu_pri_naznachenii_v_gosorgany_po_zayavleniyu_slugi_naroda_lerosa_dokument при назначении лиц в органы государственной власти.
https://censor.net/news/3185381/gosbyuro_rassledovaniyi_otkrylo_ugolovnoe_proizvodstvo_po_zayavleniyu_glavy_op_andreya_ermaka_istochnik производство по ... ст. 328 (Разглашение государственной тайны)...
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30.06.2020 12:05 Відповісти
Зелені беруть кількістю.
Перепродують посади "міністр на годину " по уілька разів.
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30.06.2020 12:06 Відповісти
Должность "главы офиса президента" нигде в Конституции не прописана. Ермак - самозванец, виновный в узурпации (насильственном захвате) власти в стране. Это уголовное преступление.
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30.06.2020 12:07 Відповісти
там и "офиса" даже нет.... Администрация президента была в Конституции : (цитата - как консультативные, совещательные и иные вспомогательные органы и службы (таким органом является, например, Администрация президента Украины) ...
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30.06.2020 12:13 Відповісти
здобули..
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30.06.2020 12:07 Відповісти
Какая-то бредятина от преступника Омеляна. А чего ж задешево продают, спроса нет?
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30.06.2020 12:09 Відповісти
это называется "аби не мовчки".
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30.06.2020 12:13 Відповісти
конечно. это нарушает традиции
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30.06.2020 12:14 Відповісти
Ясно.
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30.06.2020 12:14 Відповісти
А у Омеляна есть доказательства тому, что Зеленский продает должности? Или он считает, что эта традиция незыблема? Он готов представить доказательства в суд?
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30.06.2020 12:16 Відповісти
Тобі записів Лєроса недостатньо ? треба щоб Вову за руку схопили з чемоданом зелених ?
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30.06.2020 12:26 Відповісти
По-перше, ще не доведено, що ці записи не фейкові. По-друге, на "записах Лєроса" немає конкретного держслужбовця, який щось продає. Брат Єрмака міг все вигадати, або міг хотіти підзаробити грошей на повітрі. До речі, нещодавно було спіймано шахраїв, які продавали посаду голови харківської ОДА.. По-третє, та людина, про яку говорилось у плівках, на посаду призначена не була. Може грошей не вистачило, але тоді це суперечить заявам Омеляна, що посади продаються задешево.
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30.06.2020 12:38 Відповісти
зе-свинi вже корито доїдають...
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30.06.2020 12:16 Відповісти
А где же факты?Так можно написать,что инопланетяне управляют депутатами в Верховной Радой,и что,это тоже сойдет за правду?
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30.06.2020 12:19 Відповісти
а факты - красноречиво на пленках ермака... Или новым ботам из лахты о них не сообщили?
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30.06.2020 12:23 Відповісти
Но этот факт как раз противоречит утверждениям сторонников Порошенко, так как тот человек, который якобы за деньги должен был получить должность, на этой должности не находится.
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30.06.2020 12:28 Відповісти
Ого, як зебіли та їх союзники шарійососи набігли відмазувати бубочку!
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30.06.2020 12:21 Відповісти
А як ви розрізняєте, хто "зебіл", а хто "шарійосос"?
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30.06.2020 12:31 Відповісти
У вас там дійсно, все так намішано. Дехто з вас фанати шарія, і при цьому ненавидять бубочку, дехто - навпаки. Але більшість із вас ******* обох цих уродів, тому я згоден, що ділення дуже умовне.
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30.06.2020 12:53 Відповісти
теперь понятно откуда там все эти сосны появились
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30.06.2020 12:35 Відповісти
Омеляну надо мылить веревку.
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30.06.2020 12:45 Відповісти
Только суицидники пойдут работать к вовочке..
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30.06.2020 12:56 Відповісти
Цирк распродает последние билеты по дешевке
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30.06.2020 13:46 Відповісти
Это у Омельяна сейчас такая зависть что ли?
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30.06.2020 15:03 Відповісти
Ну, Гиперлуп гиперболизирует!
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30.06.2020 15:57 Відповісти
Омелян - злодій, це відомо кожному. Щоб відвести удар від себе, він буде нести всяку несінитницю - копійки, ворог... Йому буде підігрувати тільки той, хто хоче повернути владу, і ми всі знаємо це ім*я.
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30.06.2020 16:15 Відповісти
жаба задавила омелю. он мильйоны платил, а нынче по конкурсу, бесплатно.
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01.07.2020 06:06 Відповісти
Значит сейчас, что бы отбить должность, надо воровать меньше.
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01.07.2020 11:49 Відповісти
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