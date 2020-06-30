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Зеленський (22456) Київрада (778) Порошенко (15080) Європейська Солідарність (1069)

Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів. ФОТОрепортаж

Представники

Депутати фракції "Солідарність" у Київській міські раді, представники партії "Європейська солідарність" Тарас Криворучко, Вадим Сторожук, Георгій Ясинський, Владислав Турець, Наталія Маслова, Максим Конобас внесли на розгляд Київради проєкт звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити кримінальні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка, громадських лідерів та активістів Євромайдану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Депутат Криворучко заявив, що сьогодні Київська міська рада не має морального права стояти осторонь від політичних процесів і має прямо засудити репресії нової влади проти політиків і активістів, які боролися з антинародним режимом Януковича. Саме в приміщенні міськради на Хрещатику розміщувався один з координаційних центрів Революції Гідності.

"Ми, як депутати Київради, офіційно звертаємося до президента Володимира Зеленського зупинити ганебні політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану", – підкреслив Криворучко.

Зокрема, в проєкті звернення депутатів Київради висловлюється стурбованість тим, що в країні спостерігається "згортання демократичних процесів".

"Політичні події останніх місяців дають підстави серйозно задуматися, в якому напрямку рухається Україна. Політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюють з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування у інформаційному просторі проросійського наративу – все це свідчення того, що Україна вкотре стоїть перед великими політичними потрясіннями", – йдеться в тексті заяви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 8,5%, - опитування Центру Разумкова

Депутати звертають увагу Зеленського, що пасивне ставлення центральної влади, а іноді і потурання діям проросійських реваншистів, "веде Україну до політичної, ідеологічної та економічної капітуляції". А "відверте політичне цькування Петра Порошенка не має нічого спільного із справедливістю і демократією".

Також представники "Європейської Солідарності" зазначили, що не бачать нічого спільного зі встановленням справедливості в переслідуванні громадських лідерів та активістів Євромайдану Сергія Стерненка, Тетяни Чорновол, Володимира В'ятровича, Марусі Звіробій, народної депутатки Софії Федини, бойового генерала Дмитра Марченка та ексміністра Володимира Омеляна.

Депутатка Наталія Маслова зазначила, що цей проєкт звернення до глави держави буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради і дуже сподівається, що його підтримають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов очолив штаб "ЄС": "Україні потрібне мирне перезавантаження влади"

Представники ЄС у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів 01
Представники ЄС у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів 02
Представники ЄС у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів 03

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Топ коментарі
+11
Зелебобіки, скажіть за що хочуть посадити Порошенка?
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30.06.2020 12:16
+10
Представители "ЕС" в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов - Цензор.НЕТ 5880
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30.06.2020 12:19
+10
За що має сидіти Порошенко?
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30.06.2020 12:19
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Представители "ЕС" в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов - Цензор.НЕТ 3482
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30.06.2020 12:13 Відповісти
порошенко має сидіти, а активістів мають відпустити! Те що говнополітики прив'язують свого корумпованого говнолідера порошенка до активістів - це брудна маніпуляція! порошенко не активіст, від мародер!
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30.06.2020 12:16 Відповісти
За що має сидіти Порошенко?
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30.06.2020 12:19 Відповісти
за то, шо может посадить Гриценка.
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30.06.2020 12:21 Відповісти
Так йому сказали голоси.
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30.06.2020 12:22 Відповісти
А ти, шизофренік.
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30.06.2020 12:20 Відповісти
Так рейтинг об этом и "говорит".
Хряк должен сидеть
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30.06.2020 12:26 Відповісти
Предел мечтаний для быдла.
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30.06.2020 13:31 Відповісти
https://censor.net/user/347491 сам ти мародер. Відкрий статтю КК України і не маніпулюй.
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30.06.2020 12:34 Відповісти
"Новые лица" ЕС решили засветить ся.
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30.06.2020 12:14 Відповісти
Хряк априори неподсуден?
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30.06.2020 12:15 Відповісти
То ти нарешті полетів? Нехай щастить!
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30.06.2020 12:23 Відповісти
Зелебобіки, скажіть за що хочуть посадити Порошенка?
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30.06.2020 12:16 Відповісти
за то наверное что он не посадил Медведчука, Рабиновича, Труханова, Кернеса и других агентов Московии во время войны...
Договаривался с ними, договаривался и не договорился....
Предали они его...
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30.06.2020 12:21 Відповісти
А Порошенко, що цар?
Оно Янукович пів року саджав Тимошенко. І то ледве ледве.
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30.06.2020 12:25 Відповісти
Чесно кажучи навіть коментувати в падло.
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30.06.2020 12:46 Відповісти
від кожної такої нацсуки і сволоти - воротить
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30.06.2020 14:39 Відповісти
Там, вроде, дел 20-ть уже.
А ты что, не в курсе?
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30.06.2020 12:22 Відповісти
https://censor.net/user/459497, Шарий тебе не сказал, что одно за другим дела отваливаются и остаётся самое главное - по Томосу?
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30.06.2020 12:42 Відповісти
Щоб рейтінг у дятлів не падав, бо вони ж всю компанію на виборах вівцям брехали, та ще і путін цього бажає і на язіку можна буду і далі розмовляти.
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30.06.2020 12:37 Відповісти
Щяс зельоное одноклеточное сообщество начнет нагревать окружающую среду полыханием своих пятых точек.
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30.06.2020 12:18 Відповісти
Представители "ЕС" в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов - Цензор.НЕТ 5880
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30.06.2020 12:19 Відповісти
и все без масок и не соблюдают дистанцию, при каждом удобном случае
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30.06.2020 12:21 Відповісти
А зебил не понимает требований его пинками нужно подзадоривать.
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30.06.2020 12:21 Відповісти
Хазяїна захищають, гарні пЕСики!)))
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30.06.2020 12:22 Відповісти
https://censor.net/user/451550, тогда ты предоставь доказательства, прямо здесь, по которым можно посадить Порошенко.
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30.06.2020 12:44 Відповісти
Звернись до газети Гудок- там усе є!
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30.06.2020 13:59 Відповісти
А может к твоему Шарию обратиться?
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30.06.2020 14:01 Відповісти
Придурошное, Порошенко защищает весь цевилизованный мир.
Интересно, защитит ли кто зечмо.
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30.06.2020 13:16 Відповісти
Припорошена- це тобі нарошені сказали? Чи ти значення екс не розумієш?
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30.06.2020 13:59 Відповісти
А вы обратитесь к Слугам, оне вас обслужат
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30.06.2020 13:47 Відповісти
Так Порох таки был хозяином для страны. Поднимал армию, держал экономику, со всем миром отстаивал Украину, добился того, что фсбешная рпц перестала быть главной в Украине. И при этом не был хозяином над народом.Не прятался от народа
А за что ваше зеленое недоразумение защищать?
Вот расскажите за что конкретно?
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30.06.2020 13:52 Відповісти
Авжеж- не ховався!)))

https://censor.net/video_news/3109394/grajdanskih_otsech_k_nam_podtyanut_osobovyyi_sklad_dut_ya_vseredin_osobovogo_skladu_poroshenko_daet
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30.06.2020 13:57 Відповісти
О Зечмо уже составили мнение и перестали с ним общаться.
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30.06.2020 13:37 Відповісти
Та хто ж его посадит. Он же памятник. (Памятник заработка на крови).
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30.06.2020 13:42 Відповісти
Да, зарабатывал он фильмецами в Расее, когда наши ребята гибли. Да и сейчас, кажись еще не все договоры с рашкой отработал
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30.06.2020 13:44 Відповісти
"Сивочолий пес" еще и кино снимает. Спасибо! Не знал.
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30.06.2020 13:55 Відповісти
Зеленский в РФ продолжает снимать фильмы и получает финансирование из госбюджета, - СМИ
Четвер, 17 січня 2019, 20:57
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/ Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів - Цензор.НЕТ 6443 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%93%20%D0%A1%D0%9C%D0%98 Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів - Цензор.НЕТ 6443 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%93%20%D0%A1%D0%9C%D0%98 Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів - Цензор.НЕТ 6443 https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/ Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів - Цензор.НЕТ 6443
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский владеет кинобизнесом в России и продолжает снимать там фильмы.
Об этом говорится в расследовании программы https://www.youtube.com/watch?v=_zflkehNN_M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0G7Vyczw5EZLdUjg5L7ioIs93SjQmTwbA4QFRK1-dMcw3-kpJzjiwPuXw "Схемы" . https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/
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30.06.2020 15:11 Відповісти
Зюзики, если вы конкретно знаете за что можно посадить Пороха, так материалы в руки и мерщий в соответствующие органы стукните. Получите 10% от сделки
Что ж вы прпускаете шанс подзаработать?
Правда потом можно схлопотать суд в ЕСПЧ, но то таке. Надо попытаться взять пока дают!
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30.06.2020 13:42 Відповісти
Успокойтесь уже. Никогда америкосы не дадут посадить "сивочолого гетьмана".
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30.06.2020 13:43 Відповісти
А что вам америкосы, Куйло вам в помощь
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30.06.2020 13:45 Відповісти
51% украинцев НЕ доверяет Зеленскому
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова
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30.06.2020 14:39 Відповісти
 
 