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Бойко (436) вибори (6593) Зеленський (22456) опитування (1853) Порошенко (15080) рейтинг (1622) Тимошенко (4694) Центр Разумкова (208)

Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова

За нинішнього президента України Володимира Зеленського готові віддати голоси в першому турі 35% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (25% серед усіх респондентів, або 35% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Ю. Бойка відповідно 15% і 20%, за П.Порошенка — відповідно 11% і 16%, за Ю.Тимошенко — відповідно 6% і 8%, за І. Смешка — відповідно 3% і 4%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за О. Вілкула — відповідно 1% і 2%, за О. Ляшка — відповідно 1% і 1%. У випадку, якщо відбудеться другий тур президентських виборів, і до нього, як і в 2019 році, вийшли б В. Зеленський та П. Порошенко, за В. Зеленського проголосували б 41% серед усіх респондентів, або 70% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за П. Порошенка — відповідно 16% і 30%", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова

Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова 01
Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова 02
Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова 03

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.

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Топ коментарі
+41
Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 20% - Бойко, 16,1% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4037
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30.06.2020 12:28
+38
Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 20% - Бойко, 16,1% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4619
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30.06.2020 12:22
+31
обнуляется ЗЕльоный опарыш
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30.06.2020 12:22
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та пішов ти піда найюг
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30.06.2020 22:34 Відповісти
Как-же кацап утонченно может на белое черное сказать,да так шо гуталин шоколадом покажется .
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30.06.2020 15:49 Відповісти
У другому турі будуть вести боротьбу Бойко і Королевська, виграє Королевська.
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30.06.2020 14:12 Відповісти
И каким боком тут Королевская?
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30.06.2020 14:28 Відповісти
А щьоб було
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30.06.2020 15:03 Відповісти
Бо в неї є мрія.
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30.06.2020 15:58 Відповісти
Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8900
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30.06.2020 14:25 Відповісти
..лайно та й ще лайніший...Ще не насьорбались..
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30.06.2020 14:29 Відповісти
51% украинцев НЕ доверяет Зеленскому
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова
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30.06.2020 14:36 Відповісти
Да, и я в их числе. Но буду голосовать за Зеленского если выборы будут сейчас. Потому что Пете, Бойку и другим я не доверяю еще больше.
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30.06.2020 14:55 Відповісти
Мурзик..... ты неизлечимый *******........
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30.06.2020 18:11 Відповісти
нужно срочно принимать закон о 'негражадинин' чтоб быдло зеленое и ватников отсеять!
НУЖНО ВСЕМ ЭКЗАМЕН ПО ИСТОРИИ И МОВЕ! И ПОСЛЕ ЭТОГО ДОПУСКАТЬ В ГОЛОСОВАНИЮ! И ТАК И БУДЕТ!
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30.06.2020 14:40 Відповісти
Дивно, що цю тезу пише людина російською мовою. Я цілком це підтримую, але я б ще додав би до необхідних документів для отримання громадянства довідку від психіатра, тоді б більшість пороховатників теж би відсіялась.
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30.06.2020 14:52 Відповісти
"Не верю!" (с)
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30.06.2020 14:40 Відповісти
---Вельмишановні ! НЕ рвіте серця свої ... Нізаяку погань Ви більше НЕ проголосуєте ...Нарід . який* НЕ стулепний обрати гідного поводиря --- приречений на знищення... За сприяння ЗЕ-проданців сервер ЦВК буде переключений на кабінет ліліпутіна і керманич НЕвмерущий--буде / з традиційною. КДБ- істською усмішечкою / призначати нам своїх плазунів--держиморд -- ординців на постійній основі !!!
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30.06.2020 14:50 Відповісти
"Нарід . який* НЕ стулепний обрати гідного поводиря --- приречений на знищення". Десь я це нещодавно чув. Не здогадався Порошенко про "обнулєніє". Але в Україні президент не поводир, а найманий менеджер.
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30.06.2020 14:55 Відповісти
Выборы 2019 - Зеленский - 30,24%
Рейтинг 2020 - Зеленский - 34,6%
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30.06.2020 14:53 Відповісти
Как бы хейтеры Зе здесь не старились его поливать грязю, но рейтинги у президента высокие! ))
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30.06.2020 15:02 Відповісти
Выборы 2019 - Зеленский - 30,24% (в первом туре)
Рейтинг 2020 - Зеленский - 34,6%

Выборы 2019 - Зеленский - 73,22% (во втором туре)
Рейтинг 2020 - Зеленский - 34,6%

73,22 - 34,6= 38, 62 Было 73,22 Стало - 38,62
За год почти в 2 раза
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30.06.2020 15:05 Відповісти
Там есть вторая табличка.
Рейтинг во втором туре Зеленский - 69,8%
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30.06.2020 15:22 Відповісти
То есть, пороховата считает, что и в первом и во втором туре Зеленский получит абсолютно одинаковый процент? Да ты гений математики!
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30.06.2020 15:31 Відповісти
Да там все такие. У них своя, параллельная реальность.
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30.06.2020 15:50 Відповісти
Намалювати можна що завгодно,не важко здогадатись хто замовляв ці опитування,на жаль соціологія як і олігархічні ЗМІ,є маніпулятором громадської думки і служить олігархії.
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30.06.2020 15:37 Відповісти
Олигарх в списке только один это Порошенко. Но что-то на его рейтинге это не особо сказалось.
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30.06.2020 15:52 Відповісти
Я думав зрозуміло що я писав,якщо ні поясню ,в кого найкраще справи пішли по відмиванню коштів і збагаченню ? в Коломоші він є архітектором і спонсером так званих слуг,в кого ще справи пішли добре,це Ахметка і Медвечук які підтримують опзж.
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30.06.2020 18:18 Відповісти
в кого ще справи пішли добре,це Ахметка і Медвечук які підтримують опзж.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Да,так они при ПАПе настрадались,так настрадались.
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30.06.2020 18:50 Відповісти
А Зе поставил премьером человека Медведчука. Сейчас у власти Коломойский и Медведчук.
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01.07.2020 12:13 Відповісти
Могу согласится,что Коломойский имеет влияние,то-ли через президента,то-ли через парламент,но каким боком там Медведчук?Через акции в бизнесе с Беней,так и Порох имел бизнес с ним,ничего нового.
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01.07.2020 12:21 Відповісти
Ах да,премьер,но он принял снотворное со слабительным и пукнуть боится.
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01.07.2020 12:25 Відповісти
Опять украинцы прошлися прахоботам серпом по фаберже...
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30.06.2020 16:00 Відповісти
Опять зебилы пишут зебильные коменты , ибо больше сказать то - И НЕЧЕГО ..!!

Дерьмо на вентилятор , это всё на что вы способны . .
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30.06.2020 16:14 Відповісти
Уважаемый товарищ Максим, держите себя в руках.
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30.06.2020 16:17 Відповісти
Тамбовский волк ........... ну и так дальше .. Видя зебила , держать себя в руках - не могу . Хочу , но не получается .. . Так шо - звыняй .
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30.06.2020 16:27 Відповісти
20 % за бойко - що за напасть в Україні ?!?!?!?!?
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30.06.2020 16:21 Відповісти
Все просто: або найвэлычнишый ***** **********, або бойка с путеным нападэ !!!
А клятый марадьор вапще пидтрымкай у мудрава нарита «не каристуется». Совсем, совсем. Честно честно )))
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30.06.2020 16:23 Відповісти
Опять эти купленные социолухи все напутали: бойко с зэ-чмом местами перепутали
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30.06.2020 16:21 Відповісти
Как можно за такого муд-ка,лютого врага Украины и всего украинского, закоренелого совковатника и уголовного преступника,как Бойко голосовать? Думайте люди! Бойко уже был на высоких должностях в правительстве Украины и кроме колоссального воровства там,ничем больше не отличился.
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30.06.2020 16:54 Відповісти
Петрушки, смотрите на результат вашей работы- бойка уже 20 % . Но ведь про него ни одного плохого слова не услышишь от вас. Задачи не те.
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30.06.2020 17:18 Відповісти
Ну и что .? А у его близнеца - брата 30 % .. Какаяразница , зебила .. Одно антиукраинское дерьмо , сменит другое !! Всего лишь . Это будет ваша " заслуга " .

-про него ни одного плохого слова не услышишь от вас)))Это потому что все плохие слова приходится тратить на войну с упоротыми зебилами , пытающимися и дальше утопить Порошенка . А на ту мудачуковскую гниду , времени уже не хватает .
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30.06.2020 17:55 Відповісти
пытающимися и дальше утопить Порошенка

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Зачем его топить,пусть на поверхности плавает.
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30.06.2020 18:53 Відповісти
Так вот и я не знаю - зачем вам это . Отвалите нах , забудь-те и не гавкайте . .
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30.06.2020 19:08 Відповісти
Моська,давай жги,за лучшего олигарха.
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30.06.2020 19:13 Відповісти
Лапоть , не умничай тут ! .
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30.06.2020 19:23 Відповісти
тот жутчайший случай, когда придется тащиться во 2ой тур, и голосовать за зеленского, чтобы не прошел бойко/шарий.
"хуже не будет"
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30.06.2020 17:20 Відповісти
Уйня этот рейтинг. Не хочу ни Зеленского, ни Бойко, ни Порошенко.
Стерненко желаю видеть на троне!
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30.06.2020 17:53 Відповісти
Нормальне таке опитування. Тільки чому, коли питають про другий тур, то Зеленському протиставляють Порошенка? Чому не Бойка, який набирає найбільше відсотків за Зеленським. Це чистісінька пропаганда. Продемонструвати, який Порошенко нікчемний в порівнянні з Зеленським. Якби показали другий тур Зеленський-Бойко, то побачили б, скільки вати перебігло від Зеленського до Бойка.
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30.06.2020 17:54 Відповісти
Колись в той рейтинг навіть українці попадали...
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30.06.2020 18:06 Відповісти
три маланца
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30.06.2020 18:26 Відповісти
До українців так нічого і не доходить. Вже соромлюсь своєї нації. Хочуть знищити Україну?
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30.06.2020 18:40 Відповісти
И опять все таки 20% за рыговского недобитка. Шо за страна?! Ну есть же ж уже печальный опыт с хряком беглым, так нет, опять за рыговское кодло 20%...
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30.06.2020 19:43 Відповісти
Что в этих рейтингах делает этот ноль Гриценко, и явный агент Кремля КГБист Смешко-Гордон???
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30.06.2020 19:48 Відповісти
ФСБ підтягує завжди цих балоболів щоб розтворити рейтинг Тимошенко...
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30.06.2020 20:49 Відповісти
При Зе зарплаты упали, а цены сильно выросли, и это писец как чувствуется, потратишь в магазине 200 грн. а в сумке почти ничего нет.
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30.06.2020 19:55 Відповісти
А где рейтинг *******?
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30.06.2020 19:57 Відповісти
Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6808
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30.06.2020 20:25 Відповісти
Дело в том, что и Зе и Янек - пророссийские. Поэтому совочный народ голосует за них. Они думают, что пророссийские Зе и Янек сделают им колбас по 2.20. На больше ума им не хватает.
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01.07.2020 12:15 Відповісти
Завжди сортували по рівню популярності, а зараз по абетці. А по абетці Юля - остання. Ось і все, що треба знати про ці "рейтинги"
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01.07.2020 20:05 Відповісти
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