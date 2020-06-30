Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова

За нинішнього президента України Володимира Зеленського готові віддати голоси в першому турі 35% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (25% серед усіх респондентів, або 35% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Ю. Бойка відповідно 15% і 20%, за П.Порошенка — відповідно 11% і 16%, за Ю.Тимошенко — відповідно 6% і 8%, за І. Смешка — відповідно 3% і 4%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за О. Вілкула — відповідно 1% і 2%, за О. Ляшка — відповідно 1% і 1%. У випадку, якщо відбудеться другий тур президентських виборів, і до нього, як і в 2019 році, вийшли б В. Зеленський та П. Порошенко, за В. Зеленського проголосували б 41% серед усіх респондентів, або 70% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за П. Порошенка — відповідно 16% і 30%", - йдеться в дослідженні.

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Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.