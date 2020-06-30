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опитування (1853) політика (4154) соціологія (260) Центр Разумкова (208)

61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова

61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова

Лише 19% українців позитивно оцінюють розвиток ситуації в Україні.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"19% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 61% — що події розвиваються в неправильному напрямі. 17,5% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 43,5 % вважають, що країна здатна подолати проблеми в більш віддаленій перспективі, 17% - що не здатна подолати", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова

61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова 01
61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова 02

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.

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Топ коментарі
+22
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7949. .
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30.06.2020 12:32
+22
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7242. .
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30.06.2020 12:35
+18
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2016
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30.06.2020 12:39
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ну так, кворум уже есть...
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30.06.2020 12:29 Відповісти
Зеленский играет роль козы из анекдота, - которую ребе посоветовал сначала купить а потом продать шоб стало легче.
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30.06.2020 12:49 Відповісти
Та що ж ти поробиш... Не вірять плісняві зеленій.
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30.06.2020 12:29 Відповісти
Прозрели. Решили верить бойко и экс-рыгам. Мудрый нарид, фигли.
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30.06.2020 12:32 Відповісти
лекторат рыгов никуда не делся.
Половина голосовавших за зелю. Другая половина полезные идиоты.
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30.06.2020 12:46 Відповісти
То іще шаройо..б не почав обіцянки сіяти, і 73% як одне ціле коронують ютуб льопало.
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30.06.2020 15:42 Відповісти
похоже хомячки начали подозревать, что "парень из народа" - это совсем не то, о чем им рассказывали по медведчуковско-коломойским каналам и во что они свято поверили.
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30.06.2020 12:31 Відповісти
Логично, ведь пока что сохраняется курс, заложенный еще Порошенком.
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30.06.2020 12:32 Відповісти
Абсолютно верно!
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30.06.2020 12:32 Відповісти
Уйди не воняй.
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30.06.2020 12:33 Відповісти
Зебіл, а хто ж його зберігає?
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30.06.2020 12:35 Відповісти
Priciom tut Porosenko?Jest novaja vlast pust rabotajet.Do Porosenko bylo mnogo prezidentov no nicego te ********* sto liudi zyli luce
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30.06.2020 12:37 Відповісти
А тебе бы хотелось новый курс , который ориентирован на паРашу , да ватан ? .
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30.06.2020 12:38 Відповісти
Otkrestica nado ot raski togda budete zyt xoroso.Kto ot nix usli vse zyvut xoroso.Tut vsem ponaitno
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30.06.2020 12:40 Відповісти
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7949. .
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30.06.2020 12:32 Відповісти
Топчик!
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30.06.2020 13:01 Відповісти
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7242. .
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30.06.2020 12:35 Відповісти
61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 4316

..
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30.06.2020 12:47 Відповісти
Конечно не правильно, пока Петя на свободе.
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30.06.2020 12:35 Відповісти
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7346
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30.06.2020 12:40 Відповісти
Давай лучше там где Петя "гражданских отсечь"!
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30.06.2020 12:42 Відповісти
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2525
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30.06.2020 12:43 Відповісти
А я, увидев это фото, подумал, что это или корабельная сосна, или куча дерьма.... И на арахамию похож....Вот на шута непохож - тот выглядит ещё более мерзко...
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30.06.2020 12:52 Відповісти
Это уязвило твои хрупкие нежные чувства?
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30.06.2020 13:02 Відповісти
Та мне пофиг на вашего Петю, просто ржу с вас убогих, на которых Петя большие кучи ложил, а вы от счастья писались кипятком.
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30.06.2020 13:12 Відповісти
Мне пофиг на Перины профиты, и как он спит в постели - для меня важно, сколько он сделал для Украины.
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30.06.2020 13:14 Відповісти
Угу АРМИЯМОВАВИРА - короче НИЧЕГО!
И до него была мова и вира и после него будет, ты его хоть в жопу за то что солнце встает на востоке и садится на западе а попу не целуешь?
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30.06.2020 13:17 Відповісти
Декоммунизация - все про нее забывают, а я считаю это номер 1.
И забыл про безвиз для вас, сирых.

И до него была мова и вира - ты правда искренне заблуждаешься? Был москальский перетрахат, и были столетия русификации.
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30.06.2020 13:47 Відповісти
Показали бы рожу хоть одного того, кто считает, что Украина развивается в правильном направлении. Может ему тавро на лбу "коррупционер" надо ставить, ведь только они так считают потому, как их все устраивает.
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30.06.2020 12:35 Відповісти
https://censor.net/user/467065

Показали бы рожу хоть одного того, кто считает, что Украина развивается в правильном направлении...

61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1665
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30.06.2020 12:41 Відповісти
Практически, после выборов курс не изменился.
Сторонники Порошенко, если вы серьёзно задумаетесь, цифра 61,3% должна вас, как минимум, насторожить.
А вы радуетесь, как дети малые.
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30.06.2020 12:36 Відповісти
завтра вступаем в снг..
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30.06.2020 12:37 Відповісти
Вато-Тыпил!
Просто пересть стрелять, это "не изменился"?
" Разведение", а уточнение ОТведение ВСУ, это "не изменился"?
Вато-агент Ермак,это " не изменился"?
Урезание финансирования армии и разработок, это "не изменился"?
Не вешай нам на уши лапши.
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30.06.2020 12:41 Відповісти
Поживём - увидим.
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30.06.2020 12:45 Відповісти
правильно..неправильно..ромашка..
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30.06.2020 12:36 Відповісти
61% - в неправильном направлении,
но, 41% - типа доверяет Зе-нарику.
Получается, 20% - ватники верующие в "Царь хороший, это бояре плохие"?!
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30.06.2020 12:36 Відповісти
дивно в одну хвилину з Вами ми майже в унісон на це звернули увагу
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30.06.2020 12:39 Відповісти
Думаю, що насправді вже менше 19% тих, хто вірить зевладі. Є частина людей, яка завжди повторюю мантру про гарну владу. При виборах таких буде не більше 5%.
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30.06.2020 12:43 Відповісти
На напрямок руху країни впливає не тільки влада. Ще багато суб'єктивних і об'єктивних факторів. Наприклад, закони, що були прийняті попередньою владою. Ось тобі і 20%. Це тільки порохоботики вішають все і вся на Зе.
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30.06.2020 13:22 Відповісти
гнилі відмазки в тебе зебільчику
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30.06.2020 20:41 Відповісти
I see a bad moon a-rising
I see ******* on the way
I see earthquakes and lightnin'
I see bad times today

Don't go 'round tonight
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise

I hear hurricanes a-blowing
I know the end is coming soon
I fear rivers over flowing
I hear the voice of rage and ****

Don't go 'round tonight
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise

I hope you got your things together
I hope you are quite prepared to die
Look's like we're in for nasty weather
One eye is taken for an eye

Oh don't go 'round tonight
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise
There's a bad moon on the rise
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30.06.2020 12:37 Відповісти
30 відсотків Зеленському + 20 відсотків явним ********** , а 60 відсотків не туди? Чи не дивна бугхалтерія телефонних типу опитувань?
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30.06.2020 12:37 Відповісти
Процент "оптимистов" очень похож на процент "за петуха, Бойко" двумя статьями ниже. 😡
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30.06.2020 12:38 Відповісти
В каком направлении движется Украина?

Ответ:
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5275
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30.06.2020 12:38 Відповісти
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8039
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30.06.2020 12:39 Відповісти
Зебилизм не лечится!
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30.06.2020 12:56 Відповісти
ВладимЕр
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30.06.2020 13:19 Відповісти
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2016
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30.06.2020 12:39 Відповісти
А им просто НЕЧЕМ думать.
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30.06.2020 12:43 Відповісти
Хрен редьки не слаще.
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30.06.2020 12:46 Відповісти
Слаще. Емпирически доказано
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30.06.2020 12:50 Відповісти
Боже ж мой, и кто же этот эмпирик?
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30.06.2020 14:52 Відповісти
Зебилье в своём репертуаре - крыть нечем…
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30.06.2020 12:58 Відповісти
Крыть покуда нечего.
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30.06.2020 14:50 Відповісти
Було, ой було.
23.10.17 17:28
Президенту України довіряють 24,8% опитаних, не довіряють - 68,2%, Уряду - відповідно 19,8% і 73,1%, Національному банку - відповідно 15,3% і 75,2% , Верховній Раді - відповідно 13,8% і 80,7%. Джерело: https://censor.net/ua/n460202
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30.06.2020 13:48 Відповісти
Пищать можете что угодно, но никто эту патовую ситуацию уже не разрушит.. никто, кроме Юли..
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30.06.2020 12:40 Відповісти
разве шо спуск жули и зюли в унитаз)
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30.06.2020 12:44 Відповісти
Зеленоголовый?? Не... Скорее петикобот, Мы помним как твоё гамнище похерил и ПОМАРАНЧЕВУ РЕВОЛЮЦИЮ и РЕВОЛЮЦИЮ ДОСТОИНСТВА..
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30.06.2020 12:59 Відповісти
конечно помним о договоре по разделении власти между шапкокрадом и йулей до 2029.
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30.06.2020 13:11 Відповісти
Басноплет, я тоже помню ресторан Марио 2005-го года, где ринатовский сброд с ющенковским договорился обо всем на свете...
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30.06.2020 13:42 Відповісти
вот это и есть рейтинг зелебобика на сегодняшний день.18,8%.просто центр разумкова очень стеснительные
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30.06.2020 12:41 Відповісти
ось це правда!
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30.06.2020 12:43 Відповісти
События в Украине идут по кругу. Уже 30 лет...
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30.06.2020 12:41 Відповісти
Проблема в том , что на Банковой сейчас голимый, тупорылый клоун , который на международном уровне изгой , по тому придется самим отдуваться за ослиную тупость и тупость 73% идиотов
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30.06.2020 12:42 Відповісти
что за постановка вопроса???
уверен, в США или Германии люди так же на него отвтят.
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30.06.2020 12:43 Відповісти
Разочаровавшись в Зеле "мудрый на 73% нарид" проголосует за очередного прохиндея из ОПЗЖ или подобное лайно......
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30.06.2020 12:43 Відповісти
А как у это у разумкова получаетья что считают что в правильном направлении 18% а за Зеленского 30 процентов? В этом мотивчике какая-то фальш!
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30.06.2020 12:44 Відповісти
ЗЕ халосый бубоська, но бояре идут не правильно. Как-то так.
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30.06.2020 12:46 Відповісти
При рыгах Разумков тоже рисовал бешеный процент поддержки ПР. Чем все закончилось мы помним
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30.06.2020 12:47 Відповісти
Фальш, яка стала можливою в наслідок маніпуляцій при опитуванні.
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30.06.2020 12:48 Відповісти
61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1468
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30.06.2020 12:47 Відповісти
ой... хватит рейтингов ))) кофе не могу спокойно попить )))))))
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30.06.2020 12:47 Відповісти
уже лучше - а вот - нарид не как не может согласиться - шо таки моника во всем виновата - ну вот не как не доходит - вот по этому одни копают ,а другие планируют, шо эти будут копать))
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30.06.2020 12:47 Відповісти
61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1532
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30.06.2020 12:49 Відповісти
А что перед выборами было не очевидно ,что из клоуна царь не получиться? Сделали глупость!?- надо исправлять!
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30.06.2020 12:50 Відповісти
61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5090.
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30.06.2020 12:55 Відповісти
Подожди немного. На следующих выборах Порошенко проиграет второй тур Бойко.) Вот тогда и вправду оценишь глубину болота.
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30.06.2020 13:40 Відповісти
.Не пужай , это не поможет .. Абсолютно похрен . Болото что то , что другое ,, одинаковое . Зе должен уйти и точка . Президентом в Украине должен быть только политик - патриот .
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30.06.2020 13:52 Відповісти
Я больше скажу- Зе должен был не прийти, если бы в соперниках у него был политик-патриот.
А то, что свидетелям Петра уже ничего не поможет, я и сам прекрасно знаю. Но с тем фактом, что по глупости совместно с ватой можете толкнуть страну в пропасть, смириться никак не могу.
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30.06.2020 14:19 Відповісти
Страна уже давно катится в пропасть , по милости вашей - абынэпрошенков .. Ты что слепой ?

Это вы виноваты , абынепорошенки .! Вы 5 лет топили Пороха , вместе с олигарическим телеящиком ,, вместе со скабеевой и соловьёвым .И наконец то своего добились . Теперь придурок которого вы и хотели - " на троне " , радуйтесь ватнички . Порошенка нет , воевать с х.йлом больше некому , экономика летит в пропасть . Фсьо просто зашибись . .
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30.06.2020 15:42 Відповісти
"Слуги хочуть затопити Україну інфляцією. "https://m.youtube.com/watch?v=uThH8MWHYIs
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30.06.2020 12:55 Відповісти
61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6891.
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30.06.2020 12:57 Відповісти
61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9607. .
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30.06.2020 12:58 Відповісти
Рыговская ботоферма не спит .. .
61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6974 .
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30.06.2020 13:02 Відповісти
18,8% ... це приблизна кількість генетичного кацапського лайна в Україні. Звісно, що вони задоволені. Знищення України, це саме той напрямок,я кого вони бажають.
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30.06.2020 13:03 Відповісти
Ну и мрази 🤡🤢🎪💩🥒👃🏻🎹73 %
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30.06.2020 13:06 Відповісти
Дурные вопросы, а ещё дурнее ответы. Лучше бы спросили "Кто ЛИЧНО больший коррупционер Пеця или Вова". Это бы показало "Куда идёт король", а потом по их командам с тем же вопросом.
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30.06.2020 13:31 Відповісти
Я б інакше сказав: ми семимильними кроками деградуємо і перетворюємося в Сомалі
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30.06.2020 13:32 Відповісти
Я б інакше сказав: ми семимильними кроками деградуємо і перетворюємося в Сомалі
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30.06.2020 13:33 Відповісти
Каждый день в стране происходят какие-то события. Зачастую развивающиеся в совершенно противоположных направлениях. О каких именно событиях опрашивались респонденты?!))
Очень "познавательные" цифры!))
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30.06.2020 13:33 Відповісти
Чи вони взагалі розвиваються? Схоже, що Разумков нацарапав ці рейтинги з будуна обкурившись айкосами.
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30.06.2020 14:11 Відповісти
Уйдет с позором,как и Шоколадный
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30.06.2020 15:11 Відповісти
Якщо позитивно справи оцінює тільки 19%, чому рейтинг зеленського вдвічі більший? Парадокс якийсь. Чи наш народ вважає, що за це відповідає хтось інший?
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30.06.2020 18:34 Відповісти
 
 