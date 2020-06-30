61,3% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 18,8% - у правильному, - опитування Центру Разумкова
Лише 19% українців позитивно оцінюють розвиток ситуації в Україні.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.
"19% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 61% — що події розвиваються в неправильному напрямі. 17,5% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 43,5 % вважають, що країна здатна подолати проблеми в більш віддаленій перспективі, 17% - що не здатна подолати", - йдеться в дослідженні.
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проведено в межах дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Половина голосовавших за зелю. Другая половина полезные идиоты.
..
И до него была мова и вира и после него будет, ты его хоть в жопу за то что солнце встает на востоке и садится на западе а попу не целуешь?
И забыл про безвиз для вас, сирых.
И до него была мова и вира - ты правда искренне заблуждаешься? Был москальский перетрахат, и были столетия русификации.
Показали бы рожу хоть одного того, кто считает, что Украина развивается в правильном направлении...
Сторонники Порошенко, если вы серьёзно задумаетесь, цифра 61,3% должна вас, как минимум, насторожить.
А вы радуетесь, как дети малые.
Просто пересть стрелять, это "не изменился"?
" Разведение", а уточнение ОТведение ВСУ, это "не изменился"?
Вато-агент Ермак,это " не изменился"?
Урезание финансирования армии и разработок, это "не изменился"?
Не вешай нам на уши лапши.
но, 41% - типа доверяет Зе-нарику.
Получается, 20% - ватники верующие в "Царь хороший, это бояре плохие"?!
I see ******* on the way
I see earthquakes and lightnin'
I see bad times today
Don't go 'round tonight
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise
I hear hurricanes a-blowing
I know the end is coming soon
I fear rivers over flowing
I hear the voice of rage and ****
Don't go 'round tonight
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise
I hope you got your things together
I hope you are quite prepared to die
Look's like we're in for nasty weather
One eye is taken for an eye
Oh don't go 'round tonight
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise
There's a bad moon on the rise
Ответ:
23.10.17 17:28
Президенту України довіряють 24,8% опитаних, не довіряють - 68,2%, Уряду - відповідно 19,8% і 73,1%, Національному банку - відповідно 15,3% і 75,2% , Верховній Раді - відповідно 13,8% і 80,7%. Джерело: https://censor.net/ua/n460202
уверен, в США или Германии люди так же на него отвтят.
А то, что свидетелям Петра уже ничего не поможет, я и сам прекрасно знаю. Но с тем фактом, что по глупости совместно с ватой можете толкнуть страну в пропасть, смириться никак не могу.
Это вы виноваты , абынепорошенки .! Вы 5 лет топили Пороха , вместе с олигарическим телеящиком ,, вместе со скабеевой и соловьёвым .И наконец то своего добились . Теперь придурок которого вы и хотели - " на троне " , радуйтесь ватнички . Порошенка нет , воевать с х.йлом больше некому , экономика летит в пропасть . Фсьо просто зашибись . .
.
Очень "познавательные" цифры!))