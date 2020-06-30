Баканов розповів Зеленському дані секретної операції щодо затримання Балоня. НАБУ і САП зобов'язані відкрити справу проти глави СБУ, - Бутусов
Після зміни влади чинному главі СБУ Івану Баканову доведеться йти під суд, а чинному президенту Володимиру Зеленському - давати свідчення.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Політична корупція! Глава СБУ Іван Баканов повідомив президенту Володимиру Зеленському дані секретної операції НАБУ і САП із затримання голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня, і в результаті цього витоку інформації і Зеленському, і заступнику голови ОП вдалося приховати свою причетність до дій Балоня. Зеленський сам задокументував злочин свого друга дитинства Баканова", - розповів він.
"Президент України Володимир Зеленський на сайті президента повідомив про злочин глави СБУ Івана Баканова - розголошення даних досудового слідства, що згідно зі статтею 387 Кримінального кодексу карається штрафом і виправними роботами до 2-х років. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура зобов'язані відкрити кримінальну справу проти глави СБУ Івана Баканова, оскільки, згідно із заявою президента Зеленського, Баканов розголосив дані розслідування НАБУ і САП", - пояснив Бутусов.
"Нагадаю, 26 червня Балоня було затримано, після того як його довірена особа - співробітник ОДА, був затриманий на гарячому на хабарі за призначення на посаду голови обласної Держспоживслужби, а вдома у Балоня знайшли гроші, спеціально помічені співробітниками НАБУ - серед багатьох мільйонів чорного "кешу". Завдяки незаконному попередженню і витоку інформації від Баканова, встановити міру причетності до корупції Балоня самого президента Зеленського і заступника глави ОП Сергія Трофімова стало неможливо. По суті, керівництво Балоня змогло уникнути притягнення до кримінальної відповідальності за зв'язки з корупціонером. Адже зрозуміло, що Балонь діяв так нахабно, бо мав надійний "дах" в Офісі Президента", - додав журналіст.
"Дуже смішно читати цитату Зеленського в цьому повідомленні - "закон один для всіх", адже він цими словами сам відверто порушує закон! На який президенту або наплювати, або він просто не розуміє, про що він взагалі каже. Якщо "закон один для всіх", так ви були зобов'язані, Володимире Олександровичу, по-перше, заявити про правопорушення Баканова, а по-друге, сприяти без розголосу НАБУ і САП для вивчення причетності вашого оточення до призначення і роботи корупціонера. А ви замість цього "злили" справу і покриваєте співробітників ОП, які роздають посади - і явно небезкорисливо. Вам тут нема чим пишатися. За це після зміни влади Баканову доведеться йти під суд, а Зеленському - давати свідчення", - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря.
Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.
У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. та 24 тис. євро.
27 червня Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі.
Будь ласка, зачекайте...
зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)
топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)
предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)
металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)
соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (...)
Это вам не мифические "миллиарды" Свинарчуков. Тут "новые. молодые, креативные" работают ! И самое интересное, что ревизия в октябре 2019 года подтвердила, что тогда все было в абсолютном порядке. Класс как "поработали" за полгода !
лучше б он учил законы, чем бегал в бани по вызову к мужикам
"презЕдент Украины Владимир Зеленский на сайте президента сообщил о преступлении главы СБУ Ивана Баканова - разглашении данных досудебного следствия, что согласно статье 387 Криминального кодекса карается штрафом и исправительными работам до 2-х лет"
И тишина .... нечхать власти на жти вопросы
а 27 уголовных дел есть
...
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.
Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.
Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.
Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "
Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.
Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
Він хто, Генпрокурор? Цар? Господь Бог?
І так довірених людей залишилось ,-пальців на одній руці.
Янукович буде знову бідкатись "а чи так можно було, щоби не посадили".
Зєлю геть. Дострокові.
Іван, от навіщо тобі мозок, якщо він виступає виключно ретранслятором Медведчуковських телеканалів?
До того ж, якщо Пеця=Зеля, то якого х.уя ти не проголосував за Пецю? Мали би те саме, тільки оборона була би ліпша і у світі нас би поважали і вибори проводились би чесно.
Невже існує хтось, хто вірить у здатність Баканова задокументувати злочин із боку Зеленського, Грицака - Порошенко і т.п.? Навіть у США, це роблять спец. комісії Сенату, а не посадовці, що призначаються Президентом. А Зелі, Баконову і решті ОЗГ, після усунення від влади доведеться дуже довго сидіти і без цього епізоду. Одна подорож до "Оману" рочків на 10 потягне...