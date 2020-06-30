Глава ДПС Любченко прокрутив через "майданчики Єрмака" 15 млрд грн за квітень-травень, - "слуга народу" Лерос. СПИСОК
Глава державної податкової служби Олексій Любченко провів через низку ТОВ 15 мільярдів гривень.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Любченко, який був заступником податкової за Клименка-Януковича, зараз очолює державну податкову за протекцією Єрмака, прокрутив через "майданчики Єрмака" за квітень-травень 15 млрд! Не дарма таку корисну людину взяли без конкурсу, збирає на вибори, трудяга", - йдеться в повідомленні.
Лерос нагадав, що посади керівників державної податкової і митниці обіймають без конкурсу.
"Нібито на час карантину, тому мародери будуть розмазувати карантин як гівно по календарю. Цікаво, гроші МВФ Єрмак через Любченка буде виводити?" - підсумував нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
...
Уряд президента Володимира Зеленського має надати звіт щодо використання грошей, виділених на подолання наслідків повені на Прикарпатті.
Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький під час виступу з трибуни парламенту.
"Білі Ослави, Чорний потік - це назви сіл, звідки ми повернулися з Петром Олексійовичем Порошенком. Я назву інші села: Дземброня, Зелене, Корозово, Бережниця. Ці українські села фактично відрізані від світу, там позабирало мости, людям зсувами й повенями зруйнувало будинки. Це села, де ніхто з представників держави досі не був. Це села, люди яких не знають як їм жити. А ми тут що розглядаємо в цьому залі? Те, як знову підвищити зарплати прокурорам і суддям? А такий проект стоїть в нашому порядку денному", - сказав Княжицький.
Він вважає, що уряд виділив недостатньо грошей на подолання наслідків повені.
"Запросімо прем'єр-міністра, уряд, запросимо, як за 480 млн грн, які виділені на Франківщину, де зруйновано 110 км доріг, 90 мостів, я вже не кажу скільки пошкоджено берегоукріплень, скільки сімей залишилося без квартир…
Зеленський говорив далекобійникам, що 1 млн коштує кілометр дороги, 17 км доріг можна відремонтувати за всі кошти, виділені на Франківщину. На Львівщину, Чернівеччину взагалі копійки пішли, а на Тернопільщину нуль. Де уряд?", - наголосив депутат.
"Ми забрали кошти з фонду і відправили їх на COVID. МВФ, суспільство взялося за голову, як ці гроші використовуються. У нас далі зростає захворювання, ніхто не купує лабораторії тестів для тестування хворих. Всім плювати, бо треба цим маніпулювати й красти гроші, красти й брехати. Потім частину цих грошей кинули нібито на дороги. Давайте ці гроші віддамо на Прикарпаття, на Карпати. Президент Зеленський розповідав, що він хоче підтримувати карпатський край. Відновімо дороги й допоможемо людям, які залишилися без житла", - зауважив Княжицький.
Депутат також відзначив, що кошти чинним урядом розподіляються "просто жахливо".
"Треба було бачити очі цих жінок і дітей, які плакали підходячи до нас, коли ми їм привезли помпи, насоси, бо від держави не було нічого. Сьогодні там має працювати техніка, люди. Але владі важливіше політичні переслідування. Коли ЄС вводить санкції через невиконання мінських угод Росією, ми судимо Порошенка за підписання мінських угод і за Томос, ми ганяємося за Стерненком, тому що він українець… Не соромно? Таке враження, що це парламент не України, а якоїсь іншої країни. Прем'єра сюди, уряд сюди й до звіту", - сказав парламентар.
неправда, что « У нищих - слуг нет» !
"Сдай коррупционера и получи 10%" ?
Там имелось в виду 10% от срока, который должен был бы получить коррупционер.