Глава ДПС Любченко прокрутив через "майданчики Єрмака" 15 млрд грн за квітень-травень, - "слуга народу" Лерос. СПИСОК

Глава державної податкової служби Олексій Любченко провів через низку ТОВ 15 мільярдів гривень.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Любченко, який був заступником податкової за Клименка-Януковича, зараз очолює державну податкову за протекцією Єрмака, прокрутив через "майданчики Єрмака" за квітень-травень 15 млрд! Не дарма таку корисну людину взяли без конкурсу, збирає на вибори, трудяга", - йдеться в повідомленні.

Лерос нагадав, що посади керівників державної податкової і митниці обіймають без конкурсу.

"Нібито на час карантину, тому мародери будуть розмазувати карантин як гівно по календарю. Цікаво, гроші МВФ Єрмак через Любченка буде виводити?" - підсумував нардеп.

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