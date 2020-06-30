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Рада розпочала розгляд законопроєкту про гральний бізнес: через велику кількість поправок на це може знадобитися кілька днів, - Разумков

Рада розпочала розгляд законопроєкту про гральний бізнес: через велику кількість поправок на це може знадобитися кілька днів, - Разумков

Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Депутати на засіданні у вівторок розглядають поправки до законопроєкту, які запропонувала депутатка з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Королевська перед голосуванням за свої поправки щоразу пропонує зняти з розгляду цей законопроєкт і закликає депутатів не підтримувати законопроєкт.

Законопроєкт про гральний бізнес буде розглянуто за повною процедурою за кілька днів, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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"Я сподіваюся, що за кілька днів ми зможемо пройти цей законопроєкт", - сказав Разумков.

Він підкреслив, що цей законопроєкт не можна розглядати за скороченою процедурою. "Скорочена процедура ... не може бути тут застосована. Ми йдемо за правками ... оскільки ми зайшли вже в питання, додаткові якісь механізми щодо розгляду законопроєкту про гральний бізнес неможливі", - зазначив спікер.

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала його розгляд в другому читанні.

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Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців під час приймання ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

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Топ коментарі
+3
во, шас придумают, как зеленые будут выворачивать карманы, у граждан Украины - по зеленому закону - сначала угробили реальные сектора экономики - теперь пытаються ,на ровном месте, у людей деньги забрать по закону - зебилы
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30.06.2020 13:02
+2
В народе ходят разговоры, что с владельцев собрали из расчёта по 50000$ на один голос за закон о игорном бизнесе.
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30.06.2020 13:00
+2
Поганый закон можно улучшить.... Открыть игорный зал в кулуарах зрады ! Денег у жлобов много ума мало .а в зале сидеть скучно .
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30.06.2020 13:00
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В народе ходят разговоры, что с владельцев собрали из расчёта по 50000$ на один голос за закон о игорном бизнесе.
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30.06.2020 13:00 Відповісти
Поганый закон можно улучшить.... Открыть игорный зал в кулуарах зрады ! Денег у жлобов много ума мало .а в зале сидеть скучно .
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30.06.2020 13:00 Відповісти
Играть можно только на депутатов..
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30.06.2020 13:00 Відповісти
Обдолбыш-президент...
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30.06.2020 13:00 Відповісти
СТРАШНО ВАЖНЫЙ ЗАКОН - ВИДНО ХОРОШО *********
НУ , а шо ГБР И НАБУ? Все бандеровцев отлавливают 😀😀😀
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30.06.2020 13:01 Відповісти
Вопрос - а на хрена НАСТОЯЩИМ УКРАИНЦАМ ГБР И НАЬУ? Зачем кормить паразитов , работающих против Украины и украинцев?
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30.06.2020 13:06 Відповісти
во, шас придумают, как зеленые будут выворачивать карманы, у граждан Украины - по зеленому закону - сначала угробили реальные сектора экономики - теперь пытаються ,на ровном месте, у людей деньги забрать по закону - зебилы
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30.06.2020 13:02 Відповісти
Шулерство - вид экономической деятельности😀😀😀
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30.06.2020 13:04 Відповісти
Думаю за каждый голос капнет по 5000 уе
Вот где зароботки.
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30.06.2020 13:02 Відповісти
Не известно правда это? Но то рвение, с которым его проталкивают, вопреки здравому смыслу, указывает на то что явно есть материальная заинтересованность у Слуг!
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30.06.2020 13:03 Відповісти
Пофиг всякие там потопы, главное - игоргый бизнес галадить. Деньги ляжку жгут
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30.06.2020 13:04 Відповісти
Как говорил Добкин на 112 - Взять бы вас Слуг и разместить на барже и утопить по середине Днепра!
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30.06.2020 13:06 Відповісти
Тут важно учесть интересы различных сторон. Это вам не закон о продажи земель принимать...
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30.06.2020 13:07 Відповісти
Уже три часа в Раде пиарится продажная шалава и коллаборантка королевская из опзжо, просто издевается над парламентом и народом,
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30.06.2020 13:08 Відповісти
Вам тоже платят за закон?
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30.06.2020 13:11 Відповісти
А Тарас Бульба говорил лучше - Я тебе породив, я тебе і убью! ( За предательство народа Украини, свого сына Андрія)
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30.06.2020 13:10 Відповісти
Игорный бизнес у нас должен бить запрещен и точка!!!
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30.06.2020 13:15 Відповісти
Статья 12 в нём- Гарантии получения прибыли владельцам Казино!????
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30.06.2020 13:18 Відповісти
Ігорний бізнес повинен бути "обуздан", так само як і проституція.
Закон повинен існувати.
Який, це вже інша справа.
Якість закону залежить від закладених у ньому норм християнської моралі (юдеям це тяжко зрорзуміти, тому і таке протистояння суті закону), виконання Конституційних норм.
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30.06.2020 13:26 Відповісти
Сегодня запустят Слуги Казино в каждом придорожном Отелле 25 номеров- клодовок.
Завтра закон о стерилизации Украинцев , если не платишь за коммуналку или долг Банку!
После завтра легализация Наркотиков и проституции!

???????? Похоже нет сил, остановить кучку Слуг от убийства Украины, не у кого? Где вы Патриоты? Сдулись? Или вы были только в утверждениях что вы есть от Порошенка, и когда он организывывает?
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30.06.2020 13:27 Відповісти
Государство гарантирует право Игрового заклада, что если вы написали расписку на имущество своё, то государство гарантирует его изьятие в пользу заклада.
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30.06.2020 13:34 Відповісти
Теперь все чиновники будут регулярно за 10% от суммы, выигрывать в казино! Способ легализовать взятки, узаканивают их!
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30.06.2020 13:37 Відповісти
Зелёные вы охренели!
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30.06.2020 13:46 Відповісти
Закон о защите детей на квартиру отменяется, если вы проиграли квартиру, или под наркотой заложили в игре, землю, машину,....!
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30.06.2020 13:50 Відповісти
Полные ПЕРЕВЫБОРЫ! НЕ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ ТАКОЕ издевательство!
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30.06.2020 14:06 Відповісти
Следующий шаг Мирового сообщества ПРИЗНАНИЕ УКРАИНЫ -СТРАНА ДЛЯ ОТМЫВКИ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ! И отключение страны от международной банковской электронной системы!
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30.06.2020 14:29 Відповісти
Каждому Зелёному по 100 000$ виртуальных денег в казино, которые можно получить налом, за голосование за закон. Или проиграть их. Ну чем не вариант протолкнуть мафиозный иностранный закон. Не зря Украина налаживает связи с мировыми странами наркоторговли.
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30.06.2020 14:43 Відповісти
Одумайтесь, от этой залежности очень тяжело избавиться!
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30.06.2020 14:46 Відповісти
Мне кажется что уже давно нужно было это сделать, у меня знакомый давно играет в игровые автоматы которые реально дают выиграть https://onlineslotswin.ru/ onlineslotswin.ru с бонусами за регистрацию, акциями с ценными призами и быстрым выводом выигрышей, так он говорил что из за запрета треть выигрышей теряет.
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06.01.2021 10:45 Відповісти
 
 