Рада розпочала розгляд законопроєкту про гральний бізнес: через велику кількість поправок на це може знадобитися кілька днів, - Разумков

Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Депутати на засіданні у вівторок розглядають поправки до законопроєкту, які запропонувала депутатка з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Королевська перед голосуванням за свої поправки щоразу пропонує зняти з розгляду цей законопроєкт і закликає депутатів не підтримувати законопроєкт.

Законопроєкт про гральний бізнес буде розглянуто за повною процедурою за кілька днів, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Також читайте: СБУ почала боротьбу з онлайн-казино і відрапортувала про закриття 59 сайтів

"Я сподіваюся, що за кілька днів ми зможемо пройти цей законопроєкт", - сказав Разумков.

Він підкреслив, що цей законопроєкт не можна розглядати за скороченою процедурою. "Скорочена процедура ... не може бути тут застосована. Ми йдемо за правками ... оскільки ми зайшли вже в питання, додаткові якісь механізми щодо розгляду законопроєкту про гральний бізнес неможливі", - зазначив спікер.

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала його розгляд в другому читанні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші". ВIДЕО

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців під час приймання ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.