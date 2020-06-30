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Україні потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, але сподіваюся, що найгіршого сценарію вдасться уникнути, - Зеленський

Україні потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, але сподіваюся, що найгіршого сценарію вдасться уникнути, - Зеленський

Львівщина десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус. За останню добу там виявили 143 нові випадки, три людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгірший сценарій. Але медицина має бути готовою до всього", – сказав глава держави.

Уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Зараз наявні ліжка для майже 30 тис. хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості.

У Кабміні також наголосили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.

Також Президенту доповіли щодо ситуації на Прикарпатті та про міжнародну допомогу потерпілим. Зокрема, з Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені – це човни, помпи, спеціальні костюми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов розповів Зеленському дані секретної операції щодо затримання Балоня. НАБУ і САП зобов'язані відкрити справу проти глави СБУ, - Бутусов

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Топ коментарі
+18
Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4515
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30.06.2020 13:05
+14
Шо там твоя лєдя? Виздоровіла ?
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30.06.2020 13:04
+7
баба совсем не рабочая...
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30.06.2020 13:18
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Шо там твоя лєдя? Виздоровіла ?
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30.06.2020 13:04 Відповісти
Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4515
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30.06.2020 13:05 Відповісти
баба совсем не рабочая...
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30.06.2020 13:18 Відповісти
ослова сосна
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30.06.2020 16:41 Відповісти
Это та юмористка, которая оскорбительные антиукраинские шуточки придумывает? А чего она на фото такая невесёлая? Собирается глазёнки корабельной сосне выцарапать? Мой совет - выдавливай из указательными пальцами....Маникюр потом поправишь... Вперёд!!!
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30.06.2020 13:40 Відповісти
Вспомнился эпизод из "Игры Престолов"
Україні потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, але сподіваюся, що найгіршого сценарію вдасться уникнути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6658
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30.06.2020 13:43 Відповісти
Його сценарісти сидять в кремлі
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30.06.2020 13:11 Відповісти
"Всё идёт по плану."
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30.06.2020 13:05 Відповісти
Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4952

...
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30.06.2020 13:16 Відповісти
Даремно воно надіється. І бабл з фюФонду боротьби з коронавірусом "на дороги", тобто на рожпил пцстило. Ох, даремно!
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30.06.2020 13:28 Відповісти
Не забудьТЕ продать маски!
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30.06.2020 13:05 Відповісти
Шмаркля и есть COVID-19
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30.06.2020 13:08 Відповісти
лучше ты бы молчал - ты уже напакостил ,сказав шо победили .......... на цапию тебя надо посылать - самка собаки
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30.06.2020 13:09 Відповісти
к войне с раше надо готовиться, а не армию сокращать.
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30.06.2020 13:09 Відповісти
Так ведь любой зебил знает, что кормить чужую армию - дешевле чем свою!!!
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30.06.2020 13:11 Відповісти
Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2678

...
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30.06.2020 13:16 Відповісти
Худший сценарий - это билет на Ростов?
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30.06.2020 13:17 Відповісти
"Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с СOVID-19. И я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Возьмите статистику. Даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению - мы одни из лучших. Потому что сделали все вовремя", - сказал Зеленский.

https://focus.ua/ukraine/455767-zelenskii_my_mastera_sporta_po_borbe_s_koronavirusom

Мастера спорта по киздобольству.
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30.06.2020 13:17 Відповісти
Какая вторая волна? шо вы там нюхаете? уже было два пика и мы вышли на плато, а тут вторая волна...
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30.06.2020 13:17 Відповісти
ко второй волне готовится, все как его кукловод говорит, которому он посмотрел в глаза, все повторяет.
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30.06.2020 13:17 Відповісти
Так ты ж сказало, что уже победили, видосик даже есть такой Или коксом заплавил все мозги, что не помнишь нихрена?
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30.06.2020 13:29 Відповісти
Нас потихому готовят к отмене безвиза.
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30.06.2020 13:30 Відповісти
пусть попробуют
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30.06.2020 13:58 Відповісти
А если ЕС попробует? Что тогда?
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30.06.2020 14:29 Відповісти
Зебилу сказали, что заканчиваются койки в первой очереди больниц, так оно опять всё переврало.
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30.06.2020 13:56 Відповісти
а сам торчок где прячется??
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30.06.2020 13:58 Відповісти
Идет нагнетание и психологическая обработка для ввода карантина перед выборами.
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30.06.2020 14:04 Відповісти
От знову о сценарії..........Так сценарій пише не він, а саме головне вже не під нього.
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30.06.2020 14:06 Відповісти
Придурок, ещё первая даже не прошла...
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30.06.2020 14:17 Відповісти
У пети путин нападет у зели вторая волна начнется. На папередников поздно валить так проблемы изобретают за наш счет.
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30.06.2020 14:33 Відповісти
Что прикажет тебе этот ВОЗовский гоминид, то и будешь делать, пересидент.
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30.06.2020 15:35 Відповісти
 
 