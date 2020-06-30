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Разумков про призначення Шкарлета в обхід Ради: "Кожна гілка влади має діяти в межах своїх повноважень"

Разумков про призначення Шкарлета в обхід Ради:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про своє ставлення до призначення в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ про те, як він ставиться до того, що Кабмін в обхід Верховної Ради призначив керівництво міністерства освіти.

"У кожного є свої механізми. Але якщо ми говоримо про підходи, ми з вами кілька днів тому святкували День Конституції, вона доволі чітко розмежовує повноваження всіх гілок влади. Я думаю, що кожна з них має діяти в межах своїх повноважень", - сказав Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він також розповів, що хоче почути під час Години запитань до уряду від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля його бачення подальшої роботи в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета та в.о. міністра енергетики Ольги Буславець.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.

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Топ коментарі
+10
Каждая ветвь власти должна действовать в пределах закона и Конституции
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30.06.2020 13:09
+8
ЗЕдауны
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30.06.2020 13:08
+7
Разумков старается дистанцироваться от выходок Организма и "Сосны народа".
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30.06.2020 13:12
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30.06.2020 13:04 Відповісти
ЗЕдауны
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30.06.2020 13:08 Відповісти
Каждая ветвь власти должна действовать в пределах закона и Конституции
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30.06.2020 13:09 Відповісти
Разумков о назначении Шкарлета в обход Рады: "Каждая ветвь власти должна действовать в пределах своих полномочий" - Цензор.НЕТ 4316
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30.06.2020 13:09 Відповісти
бо їх робить Яременко, через табу...
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30.06.2020 13:11 Відповісти
Тому шо учились в трускавце 😀😀😀
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30.06.2020 13:12 Відповісти
Гнать в шею пророссийскую ветвь власти
Какая Цука назначила этого рыга ? Фото указа с подписью в студию , шобы знать кому бить 😀😀😀
Может Розумкову тоже пора Рыло начиститьДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 😀😀😀
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30.06.2020 13:10 Відповісти
Разумков о назначении Шкарлета в обход Рады: "Каждая ветвь власти должна действовать в пределах своих полномочий" - Цензор.НЕТ 2843Уже проходили
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30.06.2020 13:11 Відповісти
Закон джунглей ВР: Каждый сам за себя.
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30.06.2020 13:11 Відповісти
Разумков старается дистанцироваться от выходок Организма и "Сосны народа".
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30.06.2020 13:12 Відповісти
А что отпрысок Табачника может добавить и почему его так суют , значит хотят убрать ЗНО и вернуть взятки при поступлении , а это многомиллиардные Поступления , только не в Казну.
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30.06.2020 13:37 Відповісти
так, шкарлєта посадовили "на кормлєніє" в період вступної кампанії-2020, а там подивляться, скільки збере і кому занесе...
всі питання до Асоціації - http://www.ar-tech-uni.org.ua/ /Спілки ректорів - http://www.vnz.univ.kiev.ua/
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30.06.2020 13:47 Відповісти
Йому треба буде брати у когось уборг щоби занести, а потім відпрацьовувати. А гроші дасть той хто зацікавлений у поверненні схем..................
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30.06.2020 13:53 Відповісти
 
 