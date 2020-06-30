Разумков про призначення Шкарлета в обхід Ради: "Кожна гілка влади має діяти в межах своїх повноважень"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про своє ставлення до призначення в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ про те, як він ставиться до того, що Кабмін в обхід Верховної Ради призначив керівництво міністерства освіти.

"У кожного є свої механізми. Але якщо ми говоримо про підходи, ми з вами кілька днів тому святкували День Конституції, вона доволі чітко розмежовує повноваження всіх гілок влади. Я думаю, що кожна з них має діяти в межах своїх повноважень", - сказав Разумков.

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Він також розповів, що хоче почути під час Години запитань до уряду від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля його бачення подальшої роботи в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета та в.о. міністра енергетики Ольги Буславець.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.