Як такої відмови ВР призначати Шкарлета в.о. глави Міносвіти не було. У нього є три місяці, щоб проявити себе, - Шмигаль
Попри те, що комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на пост міністра освіти і науки, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що відмови парламенту "як такої не було".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр повідомив в інтерв'ю BBC News Україна.
"Шкарлета під час зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів на посаду міністра освіти і науки. Йому давали відповідну характеристику, у нас було декілька зустрічей - формальна співбесіда і розмова про філософію та стратегію розвитку освіти та науки України. Абсолютно в чоловіка добре, ясне бачення, він має відповідний менеджерський досвід", - повідомив Шмигаль.
Водночас він зазначив, що "відмови парламенту як такої не було. Виконання обов'язків міністра освіти і науки - шанс для кандидата проявити себе, показати стратегію, філософію, навички та професіоналізм".
"Парламент збирається йти на канікули, а міністрів призначає Верховна Рада. Тому, думаю, традиційний тримісячний строк - це той термін, за який людина може ознайомитися з ситуацією і проявити себе", - сказав прем'єр.
Відповідаючи на запитання про те, що серед журналістів побутує думка, можливо помилкова, що багатьох міністрів, на кшталт пана Шкарлета, відбирає президент із працівниками ОП і спускає їх прем'єру, а в нього немає права голосу, щоб відхилити це, Шмигаль сказав: "Це дійсно хибне враження. Кабінет Міністрів - одна з трьох гілок влади, яка ухвалює колегіальні рішення і здійснює виконавчу владу. Не можна казати, що хтось нам призначає міністрів.
Ми радимося з президентом, я ніколи цього не приховую, навіть деякі співбесіди з потенційними міністрами на початках проводили разом. Для мене це був елемент підтримки. Щодо міністрів, які призначалися вже пізніше, - це моє рішення. Але сьогодні в Україні є унікальна ситуація, коли парламент, президент і Кабмін можуть працювати в одному векторі. Мій стиль роботи доволі демократичний, тому я не ставлю обмежень і не заплітаю інтриг, не намагаюся створювати якісь сфери впливу.
Ключове завдання - це професіоналізм та результативність всіх міністрів. Інтриги немає, впливів, якихось нав'язувань теж немає. Міністрів обирає парламент, а подає прем'єр. В мене також є своя думка і своя позиція по життю, є такі особистості в Україні, яких я не прийму, хто б мені їх не рекомендував. Тому це хибне уявлення, хибна думка".
На уточнювальне запитання, що буде, якщо за ці три місяці міністр освіти покаже себе не з кращого боку, Шмигаль наголосив, що нинішній Кабмін "доволі швидко ухвалює кадрові рішення щодо людей, які не відповідають посадам і вимогам часу".
"Є питання порядності та професійності, які також для нас важливі, як і відсутність корупції у вищих ешелонах влади. Ці параметри застосовуються до всіх членів урядової команди.
Якщо міністр або в.о. міністра не відповідатиме посаді, то можна і не чекати три місяці", - резюмував Шмигаль.
Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.
Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.
Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.
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https://www.facebook.com/101344144967360/videos/265718394524026/
вот она, причина, почему в Кр.Роге за шмарклю было 90%.. а сам шмаркля - тупее тупого: то всё "айкосы" - в промывшлненном масштабе
Главное втиснуться во власть, оторывать себе кусочек и вовремя смыться без суда и следствия. Следующий заходи! Хорошо зюзики придумали как поиметь Украину
Опять ЗЕмоча в глаза? Ф.И.О. этих "ректоров" назовите, или так и будет бла-бла-бла?
ПРЕДЛАГАЮ ПОЛНУЮ ПЕРЕАТЕСТАЦИЮ РЕКТОРОВ И ПРОРЕКТОРОВ НА ПРЕДМЕТ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
ЩОБ ВСПОМНИЛИ НА ЧЬЕЙ ЗЕМЛЕ ЖИВУТ
точно патріот.. )))
*********, как он есть.
Вырастили на Донбассе руцкой мир - теперь хотят во всей Украине растить
ШМЫГАЛЯ в отставку
Щось треба говорити після такої брехні прем'єра?
ШМЫГАЛЬ ИДЁТ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ В РОСТОВ
НА ШО , Вы, шмыгаль жить будете в Ростове 😀😀😀
А, ну раз прєзєдєнт так вирішив...
В Україні ж згідно Конституції (чаво?) Зеленсько-Прєзєдєнтська республіка.
Сергій Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року в Коканді (Узбекистан). Закінчив факультет прикладної математики за спеціальністю "Математичне забезпечення системи автоматизації". Отримав диплом за спеціальністю "інженер-математик". Пізніше розжився ще одним дипломом за спеціальністю "економіст".
Працював інженером-конструктором Ніжинського НВК "Прогрес", Далі працював у Чернігівському технологічному інституті. Потім став проректором, а пізніше ректором в Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права.
У травні 2010 року став ректором Чернігівського державного технологічного університету. ЗМІ назвали його "наймолодшим ректором" великого вишу в Україні. Обіймає цю посаду й досі. Підтримка Януковича
У 2010 році Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів". https://web.archive.org/web/20111115215101/http://www.chernihiv-oblrada.gov.ua/index.php?th=cat&cat_id=211 В інтерв'ю ЗМІ він підкреслював, що є прихильником "Партії регіонів" ще з 2004 року. І заявляв, що політичні орієнтири вибрав "ще у 2004 році".
Втім вибір політичних орієнтирів не завадив Шкарлету у 2015 році балотуватися до облради від Блоку Петра Порошенка. Ці вибори він не виграв.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова
Они из страны сделали казино или ипподром ?
"Даем три месяца ... и если шо , то уволим ..."
А за бардак в стране , кто отвечать будет ? "Кобыла" с грустными глазами ?
Пришел - ушел , пришел - ушел - страна в разрухе , а "крайних" (кроме самого народа ) не найти !
Просто ах...нно устроились !