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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27110) поранення (2779) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Двох воїнів на Донбасі поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ, - штаб ОС

Двох воїнів на Донбасі поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, два воїни зазнали осколкових поранень.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на луганському напрямку біля Новозванівки в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, двоє військовослужбовців Збройних Сил України зазнали осколкових поранень", - йдеться в повідомленні.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети, ПТРК і гранатомети, поранено двох українських воїнів, - штаб

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Переговоры с РФ -это словосочетание должно ассоциироваться со словами изменник, предатель и ко лаборант, без каких либо ремарок и лживых интерпретаций, это должно быть, своего рода, лакмусом, произносящему эти слова, точка.
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30.06.2020 13:44 Відповісти
перемирие от зеленского
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30.06.2020 13:47 Відповісти
Суки!!!
Найшвидшого одужання.
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30.06.2020 13:58 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Двох воїнів на Донбасі поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9764
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30.06.2020 16:13 Відповісти
 
 