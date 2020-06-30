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ВР (14832) законопроєкт (3553) гральний бізнес (282) Голос партія (512) Васильченко (5)

Із законопроєкту про гральний бізнес зникли раніше підтримані норми. У нинішній редакції закон небезпечний для українців, - нардепка від "Голосу" Васильченко

Із законопроєкту про гральний бізнес зникли раніше підтримані норми. У нинішній редакції закон небезпечний для українців, - нардепка від

Нардепка "Голосу" Галина Васильченко каже, що законопроєкт про гральний бізнес, поправки до якого сьогодні розглядає Верховна Рада, в нинішній редакції є небезпечним для українців.

Про це вона розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ключові позиції, з якими не згодна фракція "Голосу". Перше: те, що зараз залишаються ігрові автомати в 3- та 4-зіркових готелях. Наша позиція - ігрові автомати мають бути тільки в 5-зіркових готелях.

Друге: в першому читанні була прийнята норма, яку ми відстояли, про відстань щонайменше 500 метрів ігрових автоматів від закладів соціальної інфраструктури - дитячих садочків, шкіл тощо. Зараз цю норму прибрали, і ми своїми правками будемо наполягати, щоб її повернули.

Третє: в першому читанні була прийнята норма про максимальну кількість ігрових автоматів, яке може перебувати на території України. Була прийнята норма про 40 тис. ігрових автоматів. Я своєю правкою буду наполягати, щоб взагалі обмеження було в 30 тис. Але, на жаль, навіть цю норму про 40 тис. прибрали", - розповіла Васильченко.

Читайте: Рада розпочала розгляд законопроєкту про гральний бізнес: через велику кількість поправок на це може знадобитися кілька днів, - Разумков

"Тобто зараз в Україні може бути в 3-, 4- та 5-зіркових готелях ігрових автоматів необмежена кількість. І ще важлива загрозлива норма - це те, що можуть розміщувати гральні автомати на територіях готелів, а не в приміщеннях готелів. Розумієте, що можна віднести до території готелю ... Якщо скласти всі ці норми разом, то ми бачимо, що в такому вигляді, в якому зараз хочуть ухвалити цей закон, він насправді дуже небезпечний для українців", - додала нардепка.

Васильченко вважає, що таким чином гральний бізнес хочуть легалізувати лише в інтересах представників цього бізнесу, не думаючи про інтереси людей.

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала його розгляд в другому читанні.

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Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців під час приймання ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

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Топ коментарі
+6
Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко - Цензор.НЕТ 8289
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30.06.2020 13:34
+5
в редакции ********** и конституция будет опасна для украинцев
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30.06.2020 13:36
+4
ранее поддержанные нормы не "исчезли", а были сознательно удалены
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30.06.2020 13:40
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Гра в напе́рстки - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8 азартна гра , що зазвичай є одним із видів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE шахрайства .
У кінці 1980-х в Україні гра приносила великі прибутки в кишеню представників злочинного світу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8#cite_note-kur13_1-1 [1]
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30.06.2020 13:33 Відповісти
Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко - Цензор.НЕТ 8289
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30.06.2020 13:34 Відповісти
Жодного ігорного бізнесу в Україні не може бути, бо це не бізнес, це обман! В США та інших цивілізованих країнах 60% грошей гравців повертається гравцям у вигляді виграшів. В Україні налаштування гральних апаратів завжди робились на 9-11-17% повернення виграшу! Тобто в Україні гральні апарати завжди були бандитським способом обману гравців і ніколи не мали нічого спільного з цивілізованим гральним бізнесом! Тому дозволяти такий бандитський обман і надалі - не можна! Ніякого грального бізнесу в Україні не може бути до кінця війни та кризи! Держава має піклуватись щоб громадян України ніхто не обманював і не фальсифковував гральний бізнес! От коли Україна стане за рівнем життя такою ж як США, тоді можна подумати, а в жебрацькій країні дозволяти азартні ігри - це провокувати самовбивства та кримінальні злочини! Люди доведені до відчаю, пограбовані в казіно та гральних автоматах будуть йти на крадіжки та розбій! Ми християнська країна і маємо забороняти всіх види збочень та маній!
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30.06.2020 13:39 Відповісти
Повна дичина.
Ми - не християнська, а світська країна.
Відповідно, наші бізнес та держава мають не пестити йолопів, а заробляти на них.
При цьому, чим біднішим буде азартний йолоп та чим швидше він здише, тим для держави краще.
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30.06.2020 14:54 Відповісти
Україна це християнська країна яка належить до західної цивілізації , а ті хто себе не вважає причетним до західних, християнських та загальнолюдських цінностей - ті не є українцями!
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30.06.2020 15:12 Відповісти
Конституцію відкрий, мракобіс!
ст. 35 "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви"
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30.06.2020 15:22 Відповісти
Церква відокремлена від держави адміністративно, але продовжує відігрвати помітну роль в житті України і тому українські християнські церкви виступають рішуче проти легалізації грального бізнесу! Якщо влада хоче отримати критиків у вигляді ПЦУ та УГКЦ, то можна легалізувати цей бандитський бізнес, але тоді влада втратить останніх системних союзників в політичному, громадському та духовному просторі! Сьогодні ПЦУ та УГКЦ підтримують владу і постійно просять вірних не критикувати і молитись за владу, щоб допомогти владі розрішити всі складні питання і виграти війну! Але якщо влада піде різко проти церков її рейтинг обвалиться навіть серед довготерпеливих християн! Азартні ігри в очах церкви це інструмент диявола і якщо Зеленський хоч трохи асоціює себе зі справжнім християнством, а не з навколохристиянськими сектами, він має дослухатись до голосу розуму і зупинити всі азартні законопроекти та грально-офшорні зони типу Дунайя в Одеській області, де планується створити новий Лас-Вегас для наркоманів, грально-залежних та повій.
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30.06.2020 15:32 Відповісти
слухай дурню, а що десь написано, що всі мають грати в казино і автоматах, це справа особисто кожної людини, що їй робити. іди краще якусь дурницю напиши про дрони і грицацуєва.
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01.07.2020 17:13 Відповісти
Закон України про захист прав споживаів дозволяє споживачу повернути гроші за неякісно надані послуги. Гральний бізнес в Україні це неякісно надані послуги - саме такими ці послуги були за час їх легального існування в Україні. Немає жодних причин дозволяти надавати неякісні послуги грального бізнесу знову!
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01.07.2020 17:27 Відповісти
Ігорцю, ну як ти можеш стверджувати, що послуги не якісні, якщо вони не надаються. Те, що було, після тюлькінських заборон, то був незаконний гральний бізнес, тому права споживачів тут не діють. А от коли будуть законно працювати, тоді нехай споживачі за свої права і борються, то виключно їх справа. От я не грав і не граю і мені пофіг якість тих послуг. Є лошари, які хочуть грати, нехай грають, а держава має з цього дохід, і це виключно проблеми споживачів тих послуг.
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01.07.2020 18:27 Відповісти
Держава не має ніякого доходу з грального бізнесу, це повністю кримінальний бізнес з якого ніхто не сплаує жодних податків і обманюють гравців! Цей кримінальний бізнес не можна дозволяти знову.
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01.07.2020 18:31 Відповісти
яке ж ти дурне
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01.07.2020 22:34 Відповісти
Ті платежі які платили гральні автомати зі своїх доходів, коли гральний бізнес був дозволений, це було наівть не 10% від того що мало бути сплачено! Один гральний автомат приносив на добу 50 баксів прибутку, інакше він був не рентабельний! А були такі місця де автомати приносили на добу 300-400 баксів прибутку і навіть більше. Пневматичні автомати - рулетки приносили до 5000 доларів прибутку на добу! Ніхто з цих грошей ніяких податків не сплачував, платили якісь копійки і на цьому все. Дозволяти знову цю вакханалію не має жодного сенсу!
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01.07.2020 22:55 Відповісти
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01.07.2020 23:19 Відповісти
ранее поддержанные нормы не "исчезли", а были сознательно удалены
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30.06.2020 13:40 Відповісти
"патологическая,граничащая с паранойей жадность и самая неприкрытая подлость - вот вам портрет . .." (с)
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30.06.2020 14:03 Відповісти
І правильно видалені були.
Головне - це щоб податки платили, а все інше не має значення.
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30.06.2020 14:55 Відповісти
чим більше людей зможе займатись цим бізнесом, тим більша буде конкуренція і доходів з ліцензій і податків. Я, не бачу проблеми, щоб автомати стояли в 3-4 зіркових готелях, а не тільки в 5. Навпаки конкуренція.
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01.07.2020 18:30 Відповісти
одягніть його в штани Сивохи
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30.06.2020 13:41 Відповісти
в редакции ********** и конституция будет опасна для украинцев
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30.06.2020 13:36 Відповісти
Хто б сумнівався. Мабуть поправки мишу зїли, ті які на зерні розпаслись до розміру віслюків
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30.06.2020 13:42 Відповісти
При владі шулери.
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30.06.2020 13:50 Відповісти
Сам я на подобные ЛОХотроны не велся, не ведусь и, надеюсь, никогда не поведусь.
А как, где, чем будут разводить зе-тыпилов меня мало волнует.
Ибо по определению, зе-тыпилы должны СТРАДАТЬ! - потому, что ТЫПИЛЫ.
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30.06.2020 14:08 Відповісти
Нарешті вірний коментар. Головне - щоб власники поля чудес справно сплачували податки з кожного російськомовного азартного буратіно.
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30.06.2020 14:57 Відповісти
Какая неожиданность!!!!Вас лохов и не так обувают
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30.06.2020 14:11 Відповісти
Народные слуги беспокоятся о народных деньгах.
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30.06.2020 14:13 Відповісти
Может Зе не слышит, что проводят от его имени? Может он не здоров? И по этому нам показывают только редкие интернет выступления, с голосом похожим на его голос, и видосики подстановочные! Может он заложник? в своём кабинете? Реакции на такие безобразия НЕТ!
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30.06.2020 14:19 Відповісти
Краще б вмився, а то оці твої "може це не моча а божа роса" навіть слухати гидко
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30.06.2020 14:58 Відповісти
сколько секунд надо что бы найти игровые автоматы в гугл плее? 5 или 10?
Сколько надо времени что бы скачать апликуцху? ну на 3g пара минут если не повезло
как бы все....
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30.06.2020 14:46 Відповісти
Каждому Чиновнику и не рядовому сотруднику силовых структур, открытие кредитной линии в Козино! Обьём кредитной линии, согласно занимаемой должности! Управление страной через виртуальные деньги. Удобный процесс теневого управления! Если чиновник не желает, то у него найдутся дети, на которых можно открыть кредитную линию. И для этого достаточно Слугам дьявола пообещать( даже не дать) медный грошь, и делай с ними что хошь.
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30.06.2020 15:14 Відповісти
Если у тебя нет средств играть, то ограбь, укради, сдай в ломбард и проиграй! Политика Слуг?
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30.06.2020 16:04 Відповісти
Страшно жить в такой не-до-стране!
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30.06.2020 16:06 Відповісти
теперь каждая автобусная остановка и мини-магазин станут трехзвездочными отелями...
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30.06.2020 19:34 Відповісти
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21.11.2020 10:11 Відповісти
интересно
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23.05.2022 15:09 Відповісти
 
 