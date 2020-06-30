Із законопроєкту про гральний бізнес зникли раніше підтримані норми. У нинішній редакції закон небезпечний для українців, - нардепка від "Голосу" Васильченко
Нардепка "Голосу" Галина Васильченко каже, що законопроєкт про гральний бізнес, поправки до якого сьогодні розглядає Верховна Рада, в нинішній редакції є небезпечним для українців.
Про це вона розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ключові позиції, з якими не згодна фракція "Голосу". Перше: те, що зараз залишаються ігрові автомати в 3- та 4-зіркових готелях. Наша позиція - ігрові автомати мають бути тільки в 5-зіркових готелях.
Друге: в першому читанні була прийнята норма, яку ми відстояли, про відстань щонайменше 500 метрів ігрових автоматів від закладів соціальної інфраструктури - дитячих садочків, шкіл тощо. Зараз цю норму прибрали, і ми своїми правками будемо наполягати, щоб її повернули.
Третє: в першому читанні була прийнята норма про максимальну кількість ігрових автоматів, яке може перебувати на території України. Була прийнята норма про 40 тис. ігрових автоматів. Я своєю правкою буду наполягати, щоб взагалі обмеження було в 30 тис. Але, на жаль, навіть цю норму про 40 тис. прибрали", - розповіла Васильченко.
"Тобто зараз в Україні може бути в 3-, 4- та 5-зіркових готелях ігрових автоматів необмежена кількість. І ще важлива загрозлива норма - це те, що можуть розміщувати гральні автомати на територіях готелів, а не в приміщеннях готелів. Розумієте, що можна віднести до території готелю ... Якщо скласти всі ці норми разом, то ми бачимо, що в такому вигляді, в якому зараз хочуть ухвалити цей закон, він насправді дуже небезпечний для українців", - додала нардепка.
Васильченко вважає, що таким чином гральний бізнес хочуть легалізувати лише в інтересах представників цього бізнесу, не думаючи про інтереси людей.
Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт про організацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. До нього надійшло 3445 поправок. 30 червня Рада розпочала його розгляд в другому читанні.
Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців під час приймання ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас урядовий законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.
Будь ласка, зачекайте...
У кінці 1980-х в Україні гра приносила великі прибутки в кишеню представників злочинного світу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8#cite_note-kur13_1-1 [1]
Ми - не християнська, а світська країна.
Відповідно, наші бізнес та держава мають не пестити йолопів, а заробляти на них.
При цьому, чим біднішим буде азартний йолоп та чим швидше він здише, тим для держави краще.
ст. 35 "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви"
Головне - це щоб податки платили, а все інше не має значення.
А как, где, чем будут разводить зе-тыпилов меня мало волнует.
Ибо по определению, зе-тыпилы должны СТРАДАТЬ! - потому, что ТЫПИЛЫ.
Сколько надо времени что бы скачать апликуцху? ну на 3g пара минут если не повезло
как бы все....