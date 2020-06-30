Фонд Губського передав Міністерству охорони здоров'я України 10 тисяч індивідуальних експрес-тестів на COVID-19

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-XXI століття" передав Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я 10 тис. індивідуальних експрес-тест-систем для діагностики антитіл на коронавірус (COVID-19).

Про це повідомляє пресслужба фонду, передає УНІАН. Передача тестів відбулася за участю голови Фонду інтелектуальної співпраці Богдана Губського, керівника Центру громадського здоров’я Ігора Кузіна, начальниці відділу фарм-менеджменту Центру Людмили Павлюк, а також інших представників ЦГЗ. Як зазначив Богдан Губський: "Українські лікарі цілодобово рятують людей від коронавірусу, ризикуючи власним здоров’ям, адже близько 20% громадян, що захворіли - медпрацівники. Саме тому важливо зараз допомогти лікарям, особливо нижньої і середньої ланки - в районах і селах, які найбільше потребують тестування на COVID-19. В сільських фельдшерсько-акушерських пунктах і районних лікарнях реально не вистачає засобів тестування людей, тому індивідуальні експрес-тести допоможуть вирішити цю проблему". Своєю чергою керівник Центру громадського здоров’я Ігор Кузін висловив вдячність Фонду за допомогу лікарям.



"Ця допомога зараз для нас вкрай важлива та необхідна. Останні дні суттєво збільшилась захворюваність на COVID-19. Тому ми дуже вдячні Фонду "Україна-ХХІ століття" за передачу експрес-тестів, які повністю відповідають усім вимогам та рекомендаціям МОЗ України. Державі потрібні такі соціальні партнери. Отримані тести будуть розподілені по регіональних лікарнях, щоб медики, уже там на місцях, могли проводити тестування", - зазначив Кузін. Результати експрес-тестів за правильного використання дозволяють здійснити попередній скринінг та виявити сегмент пацієнтів, які підлягають подальшому лабораторному обстеженню. За інформацією Фонду, нещодавно експрес-тести отримали також військовослужбовці Державної прикордонної служби України, Збройних Сил України та працівники Служби безпеки України. Експрес-тести "Testsealabs" прості у використанні і дозволяють отримати результат всього за 15 хвилин.

Нагадаємо, Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-ХХІ століття" розробив програму щодо надання психологічної підтримки дітям з Донбасу і переселенцям з Криму, які мають посттравматичний сидром, отриманий в результаті військових дій на Сході України та окупації Криму.