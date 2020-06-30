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У Луцьку від ускладнень COVID-19 померла породілля: 5 дітей залишилися сиротами, - міськрада

У Луцьку від ускладнень COVID-19 померла породілля: 5 дітей залишилися сиротами, - міськрада

У Луцьку від ускладнень коронавірусу померла породілля.

Як повідомив начальник управління охорони здоров'я Луцької міськради Володимир Лотвінов, коронавірус у 39-річної жінки, яка приїхала народжувати до Луцька, виявили після пологів і відразу перевели її до Волинської обласної клінічної лікарні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Олександра Дудара, жінка два дні перебувала в реанімації. Вона надійшла до медзакладу з низькою сатурацією кисню, мала слабковиражену супутню патологію.

Як повідомляється на сторінці у Facebook Луцького клінічного пологового будинку, вагітна з Млинівського району Рівненської області 22 червня під час консультації у Волинському обласному перинатальному центрі була оглянута лікарями і направлена в обласну інфекційну лікарню. Там їй зробили рентген, взяли аналіз для проведення ПЛР-тесту і відправили до пологового.

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"23 червня жінці проведено кесарів розтин згідно акушерських показів. Народилася дитина у тяжкому стані. У зв'язку з погіршенням стану породіллі та підтвердженим діагнозом COVID-19 (позитивний ПЛР-тест) 24 червня її перевели до обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в дописі, 28 червня жінка померла. Новонароджена дівчинка наразі перебуває у відділенні дитячої реанімації Луцького клінічного пологового будинку з позитивною динамікою. Коронавірус у неї не підтверджено.

Голова Підлозцівської об’єднаної територіальної громади Рівненської області, де проживала 39-річна жінка, Микола Костюкевич у Facebook написав, що, окрім новонародженої дівчинки, без матері залишилося ще 4 дітей. Він додав, що лікарі майже шість днів боролися за життя жінки, але, на жаль, вона померла.

"Сиротами залишилися три синочки та дві донечки, найменшій на день похорону – лише шість днів", - зазначив Костюкевич.

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Топ коментарі
+9
У Луцьку від ускладнень COVID-19 померла породілля: 5 дітей залишилися сиротами

У Луцьку від ускладнень COVID-19 померла породілля: 5 дітей залишилися сиротами, - міськрада - Цензор.НЕТ 9555 https://censor.net/ua/user/470844

а я и не знал, что от нашего пресловутого вирусочка и дети бывают! я грешным делом думал, что они от нас, скромных мужиков...

по сволочності коментів ЛАХТІ немає конкурентів...
і незрозуміло,як чмо може називати себе мужиком ?
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30.06.2020 14:23
+8
Але все рівно короновірусу нема?
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30.06.2020 14:14
+6
в тій місцевості досить багато віруючих і через це багатодітних
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30.06.2020 14:02
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Ты хотел сказать - от скромных зябликов?
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30.06.2020 14:05 Відповісти
У Луцьку від ускладнень COVID-19 померла породілля: 5 дітей залишилися сиротами

У Луцьку від ускладнень COVID-19 померла породілля: 5 дітей залишилися сиротами, - міськрада - Цензор.НЕТ 9555 https://censor.net/ua/user/470844

а я и не знал, что от нашего пресловутого вирусочка и дети бывают! я грешным делом думал, что они от нас, скромных мужиков...

по сволочності коментів ЛАХТІ немає конкурентів...
і незрозуміло,як чмо може називати себе мужиком ?
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30.06.2020 14:23 Відповісти
У этого чмо есть ещё пять ников на этом сайте - ботоферма.
поедатель зябликов
кирилл лещенко
утрехтский крысолов
яковлев
kamenchuk
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30.06.2020 14:26 Відповісти
якось впадлу було навіть його "пробивати" по IP..
один чи 10 -похір..
вигрібати буде за 10-тьох...
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30.06.2020 14:28 Відповісти
Когда я озвучиваю его ники - администраторы меня банят на 3 дня.
Вопрос - почему?
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30.06.2020 14:30 Відповісти
Яковлев це не він, стиль різний, Яковлев приносить всіляку хрень про ковід, а Зяблик ідейний.
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30.06.2020 14:37 Відповісти
Но оба раздают по 11-80.
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30.06.2020 14:40 Відповісти
А вообще, ты мне не веришь, когда я говорю, что она в Черновцах живёт, но это тоже - правда.
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30.06.2020 14:41 Відповісти
Уже есть 4 детей, рожает 5-го, ещё и коронавирус. Мозги есть в черепной коробке? Ну и кто их теперь будет содержать?
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30.06.2020 14:00 Відповісти
в тій місцевості досить багато віруючих і через це багатодітних
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30.06.2020 14:02 Відповісти
ну это так себе оправдание - эт если семеный, а мать одиночка?) жить в грехе?)
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30.06.2020 14:39 Відповісти
Даю 200% что заразили ее в больнице.
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30.06.2020 14:03 Відповісти
Или 300% ковид-отрицатели...
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30.06.2020 14:26 Відповісти
Третьякова привет. Пишет тебе "заработавший на войне"))
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30.06.2020 14:03 Відповісти
якщо 5-тий,то відмовити у лікуванні і стерилізувати?
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30.06.2020 14:24 Відповісти
касапчику брись звідси.
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30.06.2020 14:25 Відповісти
Прутню івановий. Ти бачив щоб волиняни просили по містах милостиню як роми? Йди на прутні поскачи
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30.06.2020 14:27 Відповісти
А что, волыняне у нас тоже какие-то особенные, не такие, как все, как и Донбасяне?... Так возьми к себе домой и содержи-воспитывай на здоровье, только за господдержкой не обращайся, не надо отягощать бюджет
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30.06.2020 15:00 Відповісти
Касаб Діма Іванов, йди на .......й. Тут не наливають, ідіот "бояришниковий".
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30.06.2020 15:18 Відповісти
Ясно-понятно, стандартный словесный набор для любого ответа типичного "диванного волынянина",ты точно возьмёшь и воспитаешь, ДЛБ
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30.06.2020 17:58 Відповісти
Йди касабчику на прутню поскачи, бояришника смикни, а потім видавай свої висери.
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30.06.2020 18:12 Відповісти
наверное цыганва ..
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30.06.2020 15:11 Відповісти
Це трагедія...виявляти коронавірус потрібно не на останній стадії хвороби...
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30.06.2020 14:00 Відповісти
В Луцке от осложнений COVID-19 умерла роженица: 5 детей остались сиротами, - горсовет - Цензор.НЕТ 5365
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30.06.2020 14:01 Відповісти
Этим этот народ не запугаешь. Пойдут в церковь, крест оближут, свечку поставят - и все пронесёт мимо.
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30.06.2020 14:02 Відповісти
...вася, ты потерпевший?
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30.06.2020 14:24 Відповісти
Я бы еще поняла, если бы в 39 лет рожала первого, с трудом зачатого ребенка. Но пятого втаком возрасте... Четверых ей мало было. Наверное очень богатая семья. Либо вообще мужа нету.
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30.06.2020 14:03 Відповісти
Третьякова, ты?
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30.06.2020 14:06 Відповісти
а шо такое?)
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30.06.2020 14:17 Відповісти
Тут справа швидше в релігії, є такі коли заробігати вагітності заборонено, тому і дітей багато.
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30.06.2020 14:23 Відповісти
мг.., а прелюдодеяние в религии не заборонено?)
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30.06.2020 14:40 Відповісти
Это их личное дело - сколько иметь детей.
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30.06.2020 14:27 Відповісти
Да?)) А воспитывать будет дядя чужой?)) Дети человеческие - не котята. которых дыбилы иногда топят. Дурное дело - не хитрое... Головой нужно думать в каждом индивидуальном случае. Хочешь иметь много детей, сядь и хорошенько подумай. Сможешь ли ты их воспитать и прокормить... дать им всё необходимое, чтобы они выросли ЛЮДЬМИ, а не котятами.
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30.06.2020 14:43 Відповісти
плюс - дикое перенаселение планеты.
но "вере" видимо пох...
им главное чтобы приход был побольше.
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30.06.2020 14:46 Відповісти
Почитай, яких людей дала Волинь.
http://volynrada.gov.ua/persons?page=2

https://www.hroniky.com/news/tags-group/ne-vidomi-volyniany
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30.06.2020 14:48 Відповісти
Ой, а каких людей дал Кривой Рог!)) Днепр! Киев, и так далее...
Разве дело в городе или местности. Дело в ответственности перед каждым своим шагом, перед каждым своим поступком! Думать нужно, прежде, чем что-то предпринимать! Всегда! Одно дело Вырастить помидор, какртошку. а другое - ЧЕЛОВЕКА.
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30.06.2020 14:55 Відповісти
Я ж говорил - Третьякова.
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30.06.2020 14:59 Відповісти
Да. Это не твоё дело.
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30.06.2020 14:58 Відповісти
Твоё?)) Ну и иди, воспитывай их.
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30.06.2020 15:01 Відповісти
И не моё.
Это их дело.
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30.06.2020 15:02 Відповісти
https://censor.net/user/449914 - діти від Бога, а кацапи від чорта
коли останній раз молилась
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30.06.2020 14:28 Відповісти
Больше не к кому привязаться?)) Каждый имеет право сказать свой мнение. Не только вы. А ставить в одном предложение и Бога и отого рогатого - неправильно. Так что... идите и помолитесь, пока не поздно.
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30.06.2020 14:40 Відповісти
скільки пані дітей має?
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30.06.2020 14:41 Відповісти
ох уж эти паны и панНочки... И что из этого? Имею, имею...
Наше государство не такое богатое. чтобы содержать приюты и детские дома, которые давно хотят расформировать. И куда пойдут эти дети? Кому они нужны? Еще раз... Делают детей, знаете, каким местом)), а голова дана для чего? Чтобы ею не только жрать, а еще и думать. Вот Вы говорите, что дети - от Бога. Он их будет содержать и кормить? Вот именно. Чувствуете,? что логики особо то и нет...
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30.06.2020 14:49 Відповісти
Йди на прутню поскачи, недороблене. Може і розуму додасться.
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30.06.2020 14:52 Відповісти
вельмишановний пане, йдіть у дупу)
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30.06.2020 14:56 Відповісти
Вони самі своїх дітей виховують, а не ви. Ще й усиновлюють дітей, яких алкозалежні кидають на призволяще. До вас за допомогою не ходять. Самі недосипають. В мене знайома сім"я 8 дітей виховала, всі хорошими учнями були, все вміють зробити, не п"ють, не скандалять. Добрі, виросли і свої сім"ї хороші мають. А ці, хто тут дуже виписують цинічно про Бога одне не можуть виховати. Жінка загинула, трагедія. А тут такі коменти, що думаєш наскільки люди жорстокі і бездушні.
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30.06.2020 15:20 Відповісти
Теперь все про...обы докторов в лечении, как и про..обы правительства ЗЕ в экономике списываются на ковид.... клево придумали зеблазни, красавчеги
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30.06.2020 14:14 Відповісти
взагалі-то підробка лабораторних досліджень чи заключення про смерть -це кримінал..

тому,ольгінські ,просто не пи..діть ...
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30.06.2020 14:25 Відповісти
Але все рівно короновірусу нема?
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30.06.2020 14:14 Відповісти
У нас в поликлинике теперь отдельных вход для беременных...
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30.06.2020 14:28 Відповісти
Что-то Дидовика давно не слышно =)
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30.06.2020 14:32 Відповісти
Зайві діти -сироти в Україні давно не проблема..
Черга на усиновлення існує...
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30.06.2020 14:27 Відповісти
по цих селах сім'ї багатодітні і батьки з таких же сімей. Діти не пропадуть і жебрати не будуть і до кацапії їх ніхто не відправить Українці таких дітей колись розбирали по родині
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30.06.2020 14:32 Відповісти
Сейчас все умирают только от Ковида ,а как иначе .
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30.06.2020 14:34 Відповісти
Как вернутся - сразу внимательно смотрите на их загарчик))
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30.06.2020 15:03 Відповісти
И теперича помет этой крольчихи придется растить за счет налогоплательщиков.
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30.06.2020 14:48 Відповісти
Царство Небесне жінці...Матусі...
//
закрийте дзьоба ті, хто пита в померлої жінки нащо їй було п"яте маля...
запитайте в своїх батьків - нащо ви їм були потрібні?!
майте просте людське співчуття...
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30.06.2020 15:01 Відповісти
С каких пор вы стали хамом, уважаемый? У каждого имеется своё мнение. Не нравится. не хамите. Начнем с того, что речь шла не о конкретной даме. а вообще о большоколичестве детей. Мы чай неГолландия. не швейцария, верно? Возможность иметь много детей есть либо у богатых, либо у порядочных и самодостаточных людей, либо у ..... людей.
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30.06.2020 15:06 Відповісти
простите за шум.
но так стало страшно, что женщины-матери осуждают умершую мать за рожденное в муках дитя... может долгожданное и...теперь несчастное, как и 4 ждущих дома...
я не имею права осуждать многодетных матерей (мои родители из многодетных семей)
но признаю, что есть и кукушки, рожающие как мухи и забывающие о детях, но помнящие о пособии...
но не в данном контексте данной страшно печальной статьи... и что мы знаем о той семье?
извините за грубые слова... но о мертвых - либо хорошо, либо ничего... а статья об умершей
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30.06.2020 15:14 Відповісти
в нашей стране тенденция еще та... живут в одной квартире, спят в одной постели, рожают детей. Но мать - одиночка! Таким выгодно быть, иметь много детей только для того, чтобы те. кто имеет одного ребенка и работает, обеспечивали их существование. Я массу раз сталкивалась с разными ситуаиями, когда папаша, сидя на лавочке с приятелем, почухивая пузо, рассказывал. что ему так выгоднее!! У них всё есть только благодаря детям и пособиям на них. Плюс субсидиии и прочие льготы. А мамочки Энтие ходят с густо намалеванными бровями, с толстыми .опами и не обращают внимания на своих детей, которпые лезут туда, куда им лезть нельзя априори. А попробуй сделать замечание, та... она так далеко пошлет, не стесняясь своих детей и людей... Вот такая тенденция. Такая страна. Такое воспитание. Такая жизнь...
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30.06.2020 15:29 Відповісти
есть и такое, не спорю...
а бывает и 10-му рады как первому...а бывает и одного годами ждут...
нет! не буду вдаваться в полемику... (я понял, что Вы хотели сказать..)...
но не тут... мне так жаль мужика... потерявшего в один миг любимую женщину.. мать его детей
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30.06.2020 15:46 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения. Женщина приехала рожать. Ни на что до родов не жаловалась. Была патология, о которой скромно умалчивают какая и что. Но утверждают что не сопутствующая. Кесарили (что само по себе непростая операция и назначается она не просто так). Что за такая не сопутствующая патология что назначили кесарево и ребенок в тяжелом состоянии. Отправляли ее на ПЦР тест до родов или уже задним числом это все прокрутили - большой вопрос (ПЦР тест сдалали за сутки - теоретически возможно, но практически так быстро не делают - обычно до трех дней. К тому же она не вип персона, чтобы так с ней цацкались). Как-то все мутно.
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30.06.2020 15:14 Відповісти
Шесть детей и ни одного мужа...
Вот вам дети "низкого качества"!
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30.06.2020 16:03 Відповісти
Брехня! От коронавирус мрут только глубокие пенсы! Все вы врети!
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30.06.2020 16:47 Відповісти
 
 