У Луцьку від ускладнень COVID-19 померла породілля: 5 дітей залишилися сиротами, - міськрада
У Луцьку від ускладнень коронавірусу померла породілля.
Як повідомив начальник управління охорони здоров'я Луцької міськради Володимир Лотвінов, коронавірус у 39-річної жінки, яка приїхала народжувати до Луцька, виявили після пологів і відразу перевели її до Волинської обласної клінічної лікарні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Олександра Дудара, жінка два дні перебувала в реанімації. Вона надійшла до медзакладу з низькою сатурацією кисню, мала слабковиражену супутню патологію.
Як повідомляється на сторінці у Facebook Луцького клінічного пологового будинку, вагітна з Млинівського району Рівненської області 22 червня під час консультації у Волинському обласному перинатальному центрі була оглянута лікарями і направлена в обласну інфекційну лікарню. Там їй зробили рентген, взяли аналіз для проведення ПЛР-тесту і відправили до пологового.
"23 червня жінці проведено кесарів розтин згідно акушерських показів. Народилася дитина у тяжкому стані. У зв'язку з погіршенням стану породіллі та підтвердженим діагнозом COVID-19 (позитивний ПЛР-тест) 24 червня її перевели до обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається в дописі, 28 червня жінка померла. Новонароджена дівчинка наразі перебуває у відділенні дитячої реанімації Луцького клінічного пологового будинку з позитивною динамікою. Коронавірус у неї не підтверджено.
Голова Підлозцівської об’єднаної територіальної громади Рівненської області, де проживала 39-річна жінка, Микола Костюкевич у Facebook написав, що, окрім новонародженої дівчинки, без матері залишилося ще 4 дітей. Він додав, що лікарі майже шість днів боролися за життя жінки, але, на жаль, вона померла.
"Сиротами залишилися три синочки та дві донечки, найменшій на день похорону – лише шість днів", - зазначив Костюкевич.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/ua/user/470844
а я и не знал, что от нашего пресловутого вирусочка и дети бывают! я грешным делом думал, что они от нас, скромных мужиков...
по сволочності коментів ЛАХТІ немає конкурентів...
і незрозуміло,як чмо може називати себе мужиком ?
поедатель зябликов
кирилл лещенко
утрехтский крысолов
яковлев
kamenchuk
один чи 10 -похір..
вигрібати буде за 10-тьох...
Вопрос - почему?
но "вере" видимо пох...
им главное чтобы приход был побольше.
http://volynrada.gov.ua/persons?page=2
https://www.hroniky.com/news/tags-group/ne-vidomi-volyniany
Разве дело в городе или местности. Дело в ответственности перед каждым своим шагом, перед каждым своим поступком! Думать нужно, прежде, чем что-то предпринимать! Всегда! Одно дело Вырастить помидор, какртошку. а другое - ЧЕЛОВЕКА.
Это их дело.
коли останній раз молилась
Наше государство не такое богатое. чтобы содержать приюты и детские дома, которые давно хотят расформировать. И куда пойдут эти дети? Кому они нужны? Еще раз... Делают детей, знаете, каким местом)), а голова дана для чего? Чтобы ею не только жрать, а еще и думать. Вот Вы говорите, что дети - от Бога. Он их будет содержать и кормить? Вот именно. Чувствуете,? что логики особо то и нет...
тому,ольгінські ,просто не пи..діть ...
Черга на усиновлення існує...
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закрийте дзьоба ті, хто пита в померлої жінки нащо їй було п"яте маля...
запитайте в своїх батьків - нащо ви їм були потрібні?!
майте просте людське співчуття...
но так стало страшно, что женщины-матери осуждают умершую мать за рожденное в муках дитя... может долгожданное и...теперь несчастное, как и 4 ждущих дома...
я не имею права осуждать многодетных матерей (мои родители из многодетных семей)
но признаю, что есть и кукушки, рожающие как мухи и забывающие о детях, но помнящие о пособии...
но не в данном контексте данной страшно печальной статьи... и что мы знаем о той семье?
извините за грубые слова... но о мертвых - либо хорошо, либо ничего... а статья об умершей
а бывает и 10-му рады как первому...а бывает и одного годами ждут...
нет! не буду вдаваться в полемику... (я понял, что Вы хотели сказать..)...
но не тут... мне так жаль мужика... потерявшего в один миг любимую женщину.. мать его детей
Вот вам дети "низкого качества"!