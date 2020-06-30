Найманці РФ збільшили кількість коректувальників вогню на Донбасі та інтенсивність застосування БПЛА, - розвідка
Командування російсько-окупаційних військ продовжує здійснювати заходи, які заважають стабілізації обстановки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
Зокрема, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння на прихованих вогневих позиціях утримуються самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та 122-мм гаубиці Д-30 на сєверодонецькому, авдіївському, бахмутському, торецькому та маріупольському напрямках.
"Для підвищення ефективності застосування своєї артилерії окупанти збільшили кількість корегувальників вогню на передових позиціях та інтенсивність застосування безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.
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чому продовжується епідемія covid 19?
бо хтось на ній заро***!