Найманці РФ збільшили кількість коректувальників вогню на Донбасі та інтенсивність застосування БПЛА, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ продовжує здійснювати заходи, які заважають стабілізації обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Зокрема, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння на прихованих вогневих позиціях утримуються самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та 122-мм гаубиці Д-30 на сєверодонецькому, авдіївському, бахмутському, торецькому та маріупольському напрямках.

"Для підвищення ефективності застосування своєї артилерії окупанти збільшили кількість корегувальників вогню на передових позиціях та інтенсивність застосування безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

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