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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Найманці РФ збільшили кількість коректувальників вогню на Донбасі та інтенсивність застосування БПЛА, - розвідка

Найманці РФ збільшили кількість коректувальників вогню на Донбасі та інтенсивність застосування БПЛА, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ продовжує здійснювати заходи, які заважають стабілізації обстановки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Зокрема, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння на прихованих вогневих позиціях утримуються самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та 122-мм гаубиці Д-30 на сєверодонецькому, авдіївському, бахмутському, торецькому та маріупольському напрямках.

"Для підвищення ефективності застосування своєї артилерії окупанти збільшили кількість корегувальників вогню на передових позиціях та інтенсивність застосування безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На окупованому Донбасі збільшилася кількість російських снайперів, - Скібіцький

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Янелох, чому продовжується війна?
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30.06.2020 14:20 Відповісти
бо хтось на ній заро***!
чому продовжується епідемія covid 19?
бо хтось на ній заро***!
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30.06.2020 14:23 Відповісти
тому, що тепер Порох - його "вирок"...
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30.06.2020 14:25 Відповісти
Этот мерзавец Путин до сих пор не разрешает применять ударные беспилотники.
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30.06.2020 17:00 Відповісти
Якщо це найманці тоді ЗСУ потрібно називати зелені партизани, чи народна міліція, а владу в трибунал за розвал регулярних військ України.
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30.06.2020 17:31 Відповісти
 
 