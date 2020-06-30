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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Держприкордонслужба (5686) найманці рф (2028) КПВВ (330)

Окупанти блокують пункти пропуску на Донбасі, працює лише один КПВВ, - Держприкордонслужба

Окупанти блокують пункти пропуску на Донбасі, працює лише один КПВВ, - Держприкордонслужба

З 11 червня найманці РФ блокують роботу КПВВ "Мар'їнка", а з 28 червня КПВВ "Новотроїцьке". Пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Згідно з вимогами наказу Командувача об’єднаних сил, контрольно-пропускні операції в КПВВ "Новотроїцьке" здійснюються щоденно на виїзд до тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00, на в’їзд до контрольованої території – з 7:00 до 20:00, а в КПВВ "Мар’їнка" - щоденно з 11:00 до 14:00. Проте ці дорожні коридори наразі заблоковані найманцями РФ.

У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" пропуск громадян в пішому порядку через лінію розмежування здійснюється щоденно на вихід до тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00, на вхід до контрольованої території – з 7:00 до 20:00. Вчора даний КПВВ перетнуло понад 800 осіб.

Пропускні операції в КПВВ "Майорське" та "Гнутове" на цей час не здійснюються.

Також читайте: Понад 40 людей, що застрягли в "сірій зоні" на Донбасі, відправлять на двотижневу обсервацію, - ОДА

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Оккупанты блокируют пункты пропуска на Донбассе, работает лишь один КПВВ, - Госпогранслужба



хоть хто-то сделает что-то полезное для украиты и убиенное для рускага мира

ато соевый гетьман за 5 лет только открывал пукнты для завоза

макаронов ахметовских в бамбасы для кормления ихней руской
армыи
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30.06.2020 14:38 Відповісти
Терористи не випускають громадян, щоб громадяни не могли повідомити подробиці підготовки терористів до наступу! Тобто путін готує наступ в ОРДЛО і потрібно вводити Воєнний стан і підтягувати резерви!
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30.06.2020 15:23 Відповісти
Ну и хрен с ними. Мои "родственнички" приезжать на неоккупированную часть Украины за помощью, за пенсией, за покупками. А когда возвращаются назад - обсирают Украину! И таких там процентов 90. Поэтому у меня к ним никакой жалости.
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30.06.2020 14:39 Відповісти
Треба закрити всі КПВВ років на 25.
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30.06.2020 14:44 Відповісти
Випустіть ту тисячу, що застряла там.
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30.06.2020 14:48 Відповісти
 
 