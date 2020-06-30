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За добу в РФ 6,6 тис. випадків коронавірусу, 154 людини померли

За добу в РФ 6,6 тис. випадків коронавірусу, 154 людини померли

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 6693 випадки у 84 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Зазначається, що добовий приріст у країні знижується щонайменше із середини червня. Якщо 14 червня в Росії було 8,8 тис. нових випадків, то вже через тиждень було близько 7,7 тис., а ще через тиждень цей показник опустився до рівня в 6,7 тис.

За добу зареєстровано 154 летальні випадки.

Наростаючим підсумком у Росії зареєстровано 647 849 випадків коронавірусної інфекції, 9320 померлих і 412 650 виписаних (9220 виписано за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (за вирахуванням усіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 225 879.

Росія, як і раніше, на третьому місці у світі за кількістю хворих після США (2,59 млн) та Бразилії (1,36 млн), проте її наздоганяє Індія (566,8 тис., добовий приріст 18,5 тис.).

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Топ коментарі
+5
...конечно, переживает, вася Ведь чем выше цифра - тем меньше будущий расход боеприпасов
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30.06.2020 14:36
+4
а зачем бутусов постоянно печатает сводки короновируса по России.......он шо переживает так за нее ...
.или злорадствует
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30.06.2020 14:33
+3
зато мы хорошо стараемся.
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30.06.2020 14:35
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...слабо стараются кацапы
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30.06.2020 14:31 Відповісти
зато мы хорошо стараемся.
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30.06.2020 14:35 Відповісти
...вы чуть больше года назад зашибись как постарались, так что теперь хавай-ТЕ
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30.06.2020 14:37 Відповісти
а зачем бутусов постоянно печатает сводки короновируса по России.......он шо переживает так за нее ...
.или злорадствует
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30.06.2020 14:33 Відповісти
...конечно, переживает, вася Ведь чем выше цифра - тем меньше будущий расход боеприпасов
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30.06.2020 14:36 Відповісти
И поедатель зябликов в этих темах ничего не пишет...

Странно как-то...
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30.06.2020 14:36 Відповісти
нік запасний працює )))
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30.06.2020 14:59 Відповісти
він просто дає народу можливість "поспівчувати" ))))
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30.06.2020 15:01 Відповісти
За сутки в РФ 6,6 тыс. случаев коронавируса, 154 человека умерли - Цензор.НЕТ 7664
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30.06.2020 14:37 Відповісти
Та й чорт з ними!
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30.06.2020 14:43 Відповісти
значит на оккупированных территориях эпидемия и все равно пропускают без самоизоляции, как это понять?
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30.06.2020 14:43 Відповісти
Ковид-отрицатели:
- Ура, в паРаше коронавирус свирепствует!
- В Украине коронавирус - фейк!
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30.06.2020 14:44 Відповісти
Есть какой-то вирусок; обычная простуда.
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30.06.2020 14:45 Відповісти
Простуда, которая помогает человечеству отчиститься от людей с хроническими заболеваниями. Такой себе полоний со способностью размножаться...
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30.06.2020 14:59 Відповісти
Социальные дарвинисты, в моём миропонимании, находятся на той же ступеньке что и серийные убийцы, педофилы, нацисты и садисты.
Извини, ничего личного.
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30.06.2020 15:02 Відповісти
Я просто на мгновение поддался мантре про обычную простуду.
Извини, ничего личного.
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30.06.2020 15:03 Відповісти
Это обычная простуда. В Австралии заразившихся несколько тысяч. И нет ни одного умершего кто не был бы стариком с хроническими заболеваниями (всего умерших 104; причём не "от вируса", а от набора хронических заболеваний). Подавляющее большинство отделывается обычными "апчхи".
В прошлом году у нас было 300000 (триста тысяч) заболеваний гриппом. Конечно, часть получила осложнения, как и при любой простуде. Статистику по смертности не помню; но пропорционально примерно такая же.
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30.06.2020 15:12 Відповісти
Мне нравятся эти сказки, когда люди даже не в курсе, что социальная дистанция в разных странах и в разных по размеру населённых пунктов, одной и той же страны, разная, это было получено при изучении вопроса личного пространства, например - населения города и деревни, страны с одной плотностью населения и с другой.
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30.06.2020 15:56 Відповісти
Вы знаете что такое "социальная дистанция" ?
Это то расстояние на котором система мобильной связи определят ваше местоположение.
Полтора метра.
А вы думали сочинители "нового мирового порядка" заботятся о вас, внедряя 5G, а не о себе ?
Они просто сокращают расходы на "топтунов".
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30.06.2020 16:01 Відповісти
Мне ещё раз повторить про личное пространство?
Может мне необходимо дать ссылку на эти исследования, как зебам, которым я должен даже состав типографской краски предоставить для достоверности того, что я сообщил?
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30.06.2020 16:07 Відповісти
Не надо, спасибо. Я по образованию радиоинженер, так что я в курсе. Вы знаете как осуществляется пеленгация ? Нужны три вышки, но и они не дают одну точку, а дают только треугольник. Полтора метра - это как раз минимальная дистанция, при которой два человека с мобильными телефонами различимы при пеленгации.
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30.06.2020 16:12 Відповісти
При чём здесь пеленгация, если жители разных мест чувствуют дискомфорт при приближении собеседника ближе, чем в его месте проживания установилась комфортная дистанция?
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30.06.2020 16:15 Відповісти
Ой, вэй, какие гуманитарные страсти...
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30.06.2020 16:16 Відповісти
Это не гуманитарные страсти, а доказательства того, что нельзя разные страны и даже разные местности в странах однозначно сравнивать, а если ещё люди живут в домах, где постоянно обновляется воздух, то появляются дополнительные начальные условия для оценок...
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30.06.2020 16:18 Відповісти
Тогда нужно говорить об индивидуальной комфортной дистанции, а не навязывать здоровым, физически и психически, людям обязательную лже "социальную".
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30.06.2020 17:50 Відповісти
Что за чушь ты несёшь!?
Я объясняю то, что в разных странах и разных местностях разное расстояние личного комфорта, а потому разная вероятность заражения.
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30.06.2020 18:03 Відповісти
Не переживай.
Авторов этого б*ядства, разрушившего мировую экономику, и почти достигшего своей цели - "нового мирового порядка" - найдут. И повесят. Процедура отработана в Нюрнберге.
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30.06.2020 15:16 Відповісти
Я не переживаю, т.к соблюдаю меры безопасности и уверен, что, по этой причине, никого не заражу, если сам буду заражен.
У меня, пока нет полных сведений по вирусу, ещё есть какая-то ответственность перед другими людьми.
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30.06.2020 15:53 Відповісти
Коронавирусы - старые знакомые человечества. Их всего существует 43 штуки; из них семь - обычные простуды (есть полегче, есть потяжелее). Кстати, SARS - из той же гоп-компании.
В целом, ковид-19 - так себе вирусок. Это не оспа и не чума. И даже не корь. Один носитель вируса кори заражает в среднем 25 человек; один носитель SARS - пять-шесть человек. Один носитель ковид-19 - 2-3х человек.
Такие дела.
Да, и спокойнее относитесь к воплям в прессе. Серьёзные парни заново делят мир между собой; а простонародью подкинули вот эту жвачку-страшилку.
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30.06.2020 15:58 Відповісти
Спасибо за совет, однако я всегда спокойно относился к воплям в прессе и это замечали те, кто способен это заметить, и потому вижу разницу между вводимыми карантинными мерами и мерами предосторожности. А свидетелям мирового заговора посоветовал бы бороться не с тем, что вирус фейк, а соблюдать меры безопасности и бороться с дебильными карантинными мерами, если таковые есть, т.к. те, кто верят воплям в прессе про безопасность коронавируса, с "идеологическим" обоснованием, не соблюдают мер безопасности и дают козыри в руки тем, кто карантин вводит и продлевает, ах, простите, - "делят мир между собой".
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30.06.2020 16:05 Відповісти
Да ладно тебе.
Всё ещё только начинается.
Сочинители "нового мирового порядка", со своими ковидами и вакцинами, сейчас очень плохо спят по ночам. Гитлер вон больше чем смерти боялся что его будут в железной клетке возить по Германии, и показывать в таком виде народу. Так что он легко отделался, всего-то ампулкой.
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30.06.2020 16:08 Відповісти
Единственный способ доказать, что идёт передел мира это - соблюдать меры безопасности и показать, что карантин введён для передела мира.
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30.06.2020 16:10 Відповісти
"Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки жемчужиной?" - В. Маяковский.
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30.06.2020 17:56 Відповісти
до "обнулення" на рОсії коронавірус лише слабне...)))
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30.06.2020 14:58 Відповісти
Проросийским силам в Украине нужна дестабилизированая разрушеная держава ,поэтому боты "стараются" как могут приравнивая коронавирус к простуде или вообще отрицая его
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30.06.2020 14:58 Відповісти
Парад , голосование , военные учения , сборы ... Весь мир против вас вводит санкции и с интересом наблюдает , как уничтожаете друг друга . Слава путлу ?
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30.06.2020 14:45 Відповісти
👆👆👆Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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30.06.2020 14:50 Відповісти
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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30.06.2020 17:58 Відповісти
Москалів меншає. Чудово !
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30.06.2020 15:20 Відповісти
Спасибо природе помогает нам в войне с оккупантом!
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30.06.2020 15:57 Відповісти
Мелочь, но усе же радует!
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30.06.2020 16:20 Відповісти
Чем больше свинорусов подохнет, тем лучше.
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30.06.2020 16:20 Відповісти
 
 