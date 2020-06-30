За добу в РФ 6,6 тис. випадків коронавірусу, 154 людини померли
Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 6693 випадки у 84 регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Зазначається, що добовий приріст у країні знижується щонайменше із середини червня. Якщо 14 червня в Росії було 8,8 тис. нових випадків, то вже через тиждень було близько 7,7 тис., а ще через тиждень цей показник опустився до рівня в 6,7 тис.
За добу зареєстровано 154 летальні випадки.
Наростаючим підсумком у Росії зареєстровано 647 849 випадків коронавірусної інфекції, 9320 померлих і 412 650 виписаних (9220 виписано за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (за вирахуванням усіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 225 879.
Росія, як і раніше, на третьому місці у світі за кількістю хворих після США (2,59 млн) та Бразилії (1,36 млн), проте її наздоганяє Індія (566,8 тис., добовий приріст 18,5 тис.).
Будь ласка, зачекайте...
.или злорадствует
Странно как-то...
- Ура, в паРаше коронавирус свирепствует!
- В Украине коронавирус - фейк!
Извини, ничего личного.
Извини, ничего личного.
В прошлом году у нас было 300000 (триста тысяч) заболеваний гриппом. Конечно, часть получила осложнения, как и при любой простуде. Статистику по смертности не помню; но пропорционально примерно такая же.
Это то расстояние на котором система мобильной связи определят ваше местоположение.
Полтора метра.
А вы думали сочинители "нового мирового порядка" заботятся о вас, внедряя 5G, а не о себе ?
Они просто сокращают расходы на "топтунов".
Может мне необходимо дать ссылку на эти исследования, как зебам, которым я должен даже состав типографской краски предоставить для достоверности того, что я сообщил?
Я объясняю то, что в разных странах и разных местностях разное расстояние личного комфорта, а потому разная вероятность заражения.
Авторов этого б*ядства, разрушившего мировую экономику, и почти достигшего своей цели - "нового мирового порядка" - найдут. И повесят. Процедура отработана в Нюрнберге.
У меня, пока нет полных сведений по вирусу, ещё есть какая-то ответственность перед другими людьми.
В целом, ковид-19 - так себе вирусок. Это не оспа и не чума. И даже не корь. Один носитель вируса кори заражает в среднем 25 человек; один носитель SARS - пять-шесть человек. Один носитель ковид-19 - 2-3х человек.
Такие дела.
Да, и спокойнее относитесь к воплям в прессе. Серьёзные парни заново делят мир между собой; а простонародью подкинули вот эту жвачку-страшилку.
Всё ещё только начинается.
Сочинители "нового мирового порядка", со своими ковидами и вакцинами, сейчас очень плохо спят по ночам. Гитлер вон больше чем смерти боялся что его будут в железной клетке возить по Германии, и показывать в таком виде народу. Так что он легко отделался, всего-то ампулкой.
Ведь, если звёзды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки жемчужиной?" - В. Маяковский.