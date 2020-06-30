За добу в РФ 6,6 тис. випадків коронавірусу, 154 людини померли

Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в Росії становить 6693 випадки у 84 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Зазначається, що добовий приріст у країні знижується щонайменше із середини червня. Якщо 14 червня в Росії було 8,8 тис. нових випадків, то вже через тиждень було близько 7,7 тис., а ще через тиждень цей показник опустився до рівня в 6,7 тис.

За добу зареєстровано 154 летальні випадки.

Наростаючим підсумком у Росії зареєстровано 647 849 випадків коронавірусної інфекції, 9320 померлих і 412 650 виписаних (9220 виписано за останню добу). Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (за вирахуванням усіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 225 879.

Росія, як і раніше, на третьому місці у світі за кількістю хворих після США (2,59 млн) та Бразилії (1,36 млн), проте її наздоганяє Індія (566,8 тис., добовий приріст 18,5 тис.).

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