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Держприкордонслужба (5686) інформація (277) прикордонники (1086) СБУ (12516) Івано-Франківська область (928)

Прикордонники продавали інформацію з баз даних Держприкордонслужби на Івано-Франківщині, - СБУ

Прикордонники продавали інформацію з баз даних Держприкордонслужби на Івано-Франківщині, - СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Івано-Франківській області чинного і колишнього прикордонників на продажі інформації з обмеженим доступом з бази даних Державної прикордонної служби. Клієнтами фігурантів були, зокрема, учасники кримінальних угруповань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники продавали дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їхнього перебування в країні та наявність заборон на в’їзд чи виїзд.

Свої "послуги" зловмисники пропонували через спеціалізовані інтернет-сервіси. Оплату від замовників вони отримували на банківські картки.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи направлено до суду.

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Топ коментарі
+4
С чем работают, то и воруют!
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30.06.2020 14:48
+3
Нинішнім прикордонникам лише одне питання - а по чому метр кордону?
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30.06.2020 14:51
+2
Дайте это прочесть вэлыкаму рэхфарматару михуилу сракашвили, пусть проведет рэхформу и поднимет погранцам зарплаты в 3... нет, в 5 раз, "...нехай этот долгоносик подавится"(с)
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30.06.2020 14:53
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С чем работают, то и воруют!
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30.06.2020 14:48 Відповісти
Пограничники продавали информацию из баз данных Госпогранслужбы на Ивано-Франковщине, - СБУ



будущие начальниик и замначальника
всей укрмитниицы, а не какой то там и франковской

справятся
мы верим
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30.06.2020 14:51 Відповісти
Нинішнім прикордонникам лише одне питання - а по чому метр кордону?
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30.06.2020 14:51 Відповісти
Дайте это прочесть вэлыкаму рэхфарматару михуилу сракашвили, пусть проведет рэхформу и поднимет погранцам зарплаты в 3... нет, в 5 раз, "...нехай этот долгоносик подавится"(с)
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30.06.2020 14:53 Відповісти
Потужна рехворма потужнава міністра...
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30.06.2020 15:07 Відповісти
Напоминаю, что у погранцов есть внутренняя безопасность. По идее: или в доле ... или "на биржу труда".
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30.06.2020 15:23 Відповісти
А ну-ка, все дружно: кто там министром у погранцов?!
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30.06.2020 15:24 Відповісти
А цікаво, вони кацапам продали інфу про всіх громадян чи тільки атовців?
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30.06.2020 15:32 Відповісти
Так це ж, орли Авакова, чого ви від них очікували? Авакова у нас влада не здає, а він своїх не здає.
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30.06.2020 15:28 Відповісти
Третьякова, это защитники или низкосортные?
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30.06.2020 15:35 Відповісти
СБУ не потерпит конкуренции.
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30.06.2020 16:59 Відповісти
Посмотрел их базу,оказался невъездным.
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30.06.2020 20:07 Відповісти
 
 