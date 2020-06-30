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Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина

Підписання договорів про

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина допускає, що підписання договорів у межах Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА) може не бути і в 2021 році.

"Я гадаю, що найважливішим є те, що ми розпочали ці переговори, що до України приїде така місія (оціночна місія із "промислового безвізу". - Ред.). Після того, вона має оцінити все законодавство у сфері технічного регулювання стандартів для промисловості, яке ми трансформували останні десять років. Далі буде проведено оцінку всіх органів ринкового нагляду, як вони працюють, як вони функціонують, також органи сертифікації та акредитації. Тобто це доволі тривалий процес", - сказала Стефанишина в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Віцепрем'єрка додала, що робота місії відбуватиметься в чотири етапи, і лише після них Україна отримає рекомендації, які повинна буде виконати.

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"Фактично, ми на переможному шляху, оскільки наразі ми входимо в технічні процедури, із закінченням яких ми будемо готові говорити про підписання. Це не швидкий процес, але я намагатимуся його пришвидшити", - наголосила вона.

Стефанишина також зазначила, що проситиме європейську сторону, незважаючи на обмеження, які пов'язані з коронавірусом, прискорити початок проведення оціночної місії, хоча б у дистанційному форматі на етапі роботи з нормативною базою.

На уточнювальне запитання, чи варто очікувати підписання договорів у межах "промислового безвізу" у 2021 році, віцепрем'єрка заявила, що цього може і не бути.

"Але найбільшої домовленості ми вже досягли. Нагадаю, що ще три роки тому в жодному офіційному документі Україна-ЄС, крім експертної робочої групи, мови про намір підписання цієї угоди не було. Надзвичайними зусиллями вдалося закріпити в декларації минулого саміту це питання", - констатувала Стефанишина.

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Топ коментарі
+22
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8552
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30.06.2020 14:59
+19
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3282
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30.06.2020 14:58
+19
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 6289
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30.06.2020 15:00
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"Фактически, мы на победном пути." . Они умеют смешить .
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30.06.2020 14:57 Відповісти
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8552
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30.06.2020 14:59 Відповісти
Це був пророчий фільм.
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30.06.2020 15:11 Відповісти
...нажаль
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30.06.2020 15:12 Відповісти
Атаман Зєльоний...
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30.06.2020 15:21 Відповісти
пан атаман ваван криворожський
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30.06.2020 15:34 Відповісти
Ваван Криворожденный.
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30.06.2020 15:49 Відповісти
через сраку
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30.06.2020 16:00 Відповісти
на захаркану кахельну підлогу
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30.06.2020 16:05 Відповісти
головою об неї
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30.06.2020 16:20 Відповісти
Вас тоже при во власти может и не быть.
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30.06.2020 14:58 Відповісти
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3282
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30.06.2020 14:58 Відповісти
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 6289
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30.06.2020 15:00 Відповісти
Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 1138
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30.06.2020 15:12 Відповісти
...шимпанЗЕ, у тебя все никак штанишки не отстирываются?
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30.06.2020 15:13 Відповісти
https://censor.net/user/451550 - все верно..

а помнишь как Владимир Александрович срезал Барыгу вопросами на дебатах...?

Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 5432
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30.06.2020 15:17 Відповісти
Пора би вже і його завалити цими питаннями...
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30.06.2020 15:32 Відповісти
Ключове слово - завалити.
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30.06.2020 15:37 Відповісти
Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 3950
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30.06.2020 16:14 Відповісти
Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 6335
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30.06.2020 16:16 Відповісти
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3422
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30.06.2020 14:59 Відповісти
многое может исчезнуть при таких дебилах у власти
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30.06.2020 15:02 Відповісти
"которое мы трансформировали последние десять лет." Источник: https://censor.net/n3205112

ВИ??? 10 років??? Та Україна ВЖЕ не може витримати вас, хоча пройшов лише рік!
Але як просто вони собі приписали досягнення, до яких не мають ніякого відношення! Не "держава трансформувала", а "МИ"! Може й сонце сходить та заходить, бо "ВИ"?
Невігласи, курва!
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30.06.2020 15:06 Відповісти
Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 9309
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30.06.2020 15:10 Відповісти
Рошен зробив ребрендінг у зелений колір?
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30.06.2020 15:13 Відповісти
...чувак, кто бы сделал ребрендинг твоей мыслительной системе, а? Ударом ногой по ягодицам
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30.06.2020 15:15 Відповісти
Я здогадувався, що в прихильників Петра Олексійовича усе через дупу робиться!))) Палай далі, ти такий кумедний!))))
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30.06.2020 15:33 Відповісти
...що ти робило, шимпанЗЕ? "Здогадувалось"? Тобі ж ребрендінг ще не зробили, то підставляй сраку мозок...
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30.06.2020 21:32 Відповісти
После того, она должна оценить все законодательство в сфере технического регулирования стандартов для промышленности, которое мы трансформировали последние десять лет.Источник: https://censor.net.ua/n3205112

А шо, процес почався ще при хамі..?🤔
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30.06.2020 15:35 Відповісти
Упс..знову аквахвреш..🤪
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30.06.2020 15:36 Відповісти
Да не ховайся вже, кацапе!- Всі і так знають що ти ольгінський щур.
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30.06.2020 15:40 Відповісти
🤫😄..
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30.06.2020 15:49 Відповісти
Что такое? Склероз?
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30.06.2020 15:41 Відповісти
А коли голландський вилазить то це шо..?
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30.06.2020 15:50 Відповісти
Ни у кого не "вилазить", только у тебя. И ведь интересно, что вылез не голландский. Спалился ты, сиди теперь тихо пока не забудут.
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30.06.2020 16:10 Відповісти
Починати боятися..?🤔
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30.06.2020 16:20 Відповісти
Ні, жопку в жменьку и скачками звідси, кремлівська лаптенога шваль!
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30.06.2020 16:45 Відповісти
Нульовочка, тещі будеш наказувати..второпало..?
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30.06.2020 17:43 Відповісти
"слуги" должны выполнять указание мацковских хозяев и недопустить никаких"безвизовых" вольностей ни украиской промышленности ни украинскому народу...за отсутствием сего- открывается путь в обятия рашиста.
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30.06.2020 15:40 Відповісти
Чего уж точно ,надеюсь, не будет в 21-м году - так это ватных зелёных гнид !!!
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30.06.2020 15:40 Відповісти
Не "может не быть", "не может быть". Так правильнее.
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30.06.2020 15:41 Відповісти
Да вы всем детским садом не сможете пересчитать просто количество нормативных актов, о которых речь идёт!
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30.06.2020 16:09 Відповісти
А кто-то ждал???
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30.06.2020 16:43 Відповісти
 
 