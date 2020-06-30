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Новини
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КМДА (2333) Київ (19130) пільги (434) транспорт (1360)

Пільговики і надалі користуватимуться громадським транспортом Києва на звичних умовах, - КМДА

Пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Таким чином, учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових. Студенти столичних закладів вищої освіти матимуть можливість оформити транспортну картку Kyiv Smart Card із пільговими поїздками. А пільгові категорії пасажирів, що мають право безкоштовного проїзду, проте незареєстровані у Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичному режимі.

Раніше Київська міська державна адміністрація заявила про готовність відтермінувати до 1 січня 2021 запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства про надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. А громадянам, які мають пільги, - можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Також читайте: Дитячі табори та оздоровчі установи в період карантину не працюватимуть, - КМДА

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Топ коментарі
+2
Куда едут наши бабушки утром ?
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30.06.2020 15:09
+2
вИталька, ты лучше расскажи кто будет платить за транспорт который вынужден полупустым кататься??
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30.06.2020 15:14
+1
льготников больше чем плательщиков
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30.06.2020 15:06
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На таких?
Льготники продолжат пользоваться общественным транспортом Киева на обычных условиях, - КГГА - Цензор.НЕТ 961
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30.06.2020 15:03 Відповісти
льготников больше чем плательщиков
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30.06.2020 15:06 Відповісти
Ну так в чем проблемы ?
Пусть сделают электронный проездной льготнику и перекидывают ему деньги на проезд .
Дело не в льготниках а в госсударстве которое обманует перевозчиков и не платит им деньги за проезд льготников ...
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30.06.2020 15:09 Відповісти
Пенсійному фонду бракує грошей, уряд планує скасувати частину пенсій, - ЗМІ

Льготники продолжат пользоваться общественным транспортом Киева на обычных условиях, - КГГА - Цензор.НЕТ 1923

При Порошенко даже в самые тяжкие времена пенсии не отменяли !!!
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30.06.2020 15:06 Відповісти
Не мели чушь.
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30.06.2020 15:18 Відповісти
в чем неправда?
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30.06.2020 15:30 Відповісти
Укажите первоисточник, а не объявление на столбе.
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30.06.2020 15:39 Відповісти
....святой просто.
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30.06.2020 15:23 Відповісти
Яке має відношення Президент до пенсій?
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30.06.2020 17:06 Відповісти
Куда едут наши бабушки утром ?
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30.06.2020 15:09 Відповісти
как куда ?
внуков нянчить пока родители на работе а дет. сады закрыты на карантин ....
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30.06.2020 15:10 Відповісти
вИталька, ты лучше расскажи кто будет платить за транспорт который вынужден полупустым кататься??
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30.06.2020 15:14 Відповісти
Это временно : ему перед выборами ядерный лохторат из пенсов собрать нужно.
Скоро начнутся битвы за перекрещённые лавочки и бордюры, перерезание лент возле мусорников и задабривание пакетами с гречкой
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30.06.2020 15:35 Відповісти
Экономика в минусе. В госбюджете - чорная галактическая дыра. Бизнесы закрываются либо переходят в подполье за чёрный нал. Безработица сравнимая только с началом 90-х. У остальных - четырёхдневка...
Но мы, млять, «1488- ватных пенсов перед местными выборами возить бесплатно и себе в убыток не бросим»....
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30.06.2020 15:32 Відповісти
ВИталька черт проверенный.. на его место даже пусть никто не дёргается.. только и вести себя надо как человек и даже такие инициативы рубить на корню...
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30.06.2020 15:40 Відповісти
И зачем это во время карантина и роста заболеваемости?
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30.06.2020 17:47 Відповісти
 
 