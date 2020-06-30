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Київ (19130) місцеві вибори (1365) праймеріз (29) Слуга народу (2800) Качура (170)

У праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь чотири нардепи, - Качура

У праймеріз

Четверо депутатів беруть участь у внутрішньопартійному праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив нардеп "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

"Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і я. Усередині партії серед депутатів більше інших кандидатів поки що не було, наскільки я знаю. Але ми не відкидаємо варіанта, що може хтось з'явиться в останній момент ззовні", - сказав Качура.

Свої шанси як можливого кандидата на посаду мера столиці Качура оцінює високо, наголосивши, що у нього є підтримка, і у фракції, і в партії.

Найбільш серйозним суперником на майбутніх виборах у мери Києва Качура вважає нинішнього міського голову Віталія Кличка.

"На сьогодні нинішній мер обганяє всіх можливих кандидатів, але картина може змінитися, оскільки не всі ще заявили про свій намір брати участь у виборах мера. Я знаю, що планують "піти в мери" відомі підприємці, ведучі телеканалів", - зазначив Качура.

Качура зазначив, що кандидата у мери від "Слуги народу" буде визначено через декілька тижнів й останнє слово - за президентом Володимиром Зеленським, який у своєму рішенні опиратиметься на показники соціологічних досліджень, а кандидата висуне конференція міської партійної організації після офіційного старту виборчої кампанії.

Читайте: Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" стане відомий у кінці липня, - глава фракції СН Арахамія

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Топ коментарі
+35
« В сортах дерьма не разбираюсь! «
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30.06.2020 15:23
+19
Я знаю, что собираются "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", - отметил КачураИсточник: https://censor.net/n3205120

Нет спасибо! Нам одного клоуна с головой хватило!
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30.06.2020 15:24
+18
все пнх. только Кличко!
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30.06.2020 15:24
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« В сортах дерьма не разбираюсь! «
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30.06.2020 15:23 Відповісти
метко подмечено.
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30.06.2020 15:26 Відповісти
Слуга Народу не змогла виставити пристойного кандидата, це вже зрозуміло! Тому потрібно щоб Слуга Народу підтримала єдиного кандидата від демократів та патріотів - Миколу Томенко!
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30.06.2020 15:38 Відповісти
За томенка на посту мера мені було б точно не соромно.
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30.06.2020 15:47 Відповісти
Бобіки та Шаріки мабуть на лісепідіста розраховують
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30.06.2020 16:19 Відповісти
Та тут багато підтримки підаліку. Може, поміж іншого, забули, що у нього брат - кум Шуфрича, який вже скільки там днів не того... ?
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30.06.2020 16:26 Відповісти
Клички такая же вата . как и Шуфрич , просто в другом лагере. Политическая целесообразность .
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01.07.2020 11:41 Відповісти
Ты то гриценко ,то медведчук. Выбери себе там в палате ,достойного.
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30.06.2020 16:45 Відповісти
О!
Новое, свежее лицо!
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30.06.2020 17:23 Відповісти
навіть у гамні не розбераєшся...це вже IQ на рівні 15-25...
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30.06.2020 15:35 Відповісти
это вы, зебилы, урину зелупы от урины стефанчука или, например, петушария, отличаете
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30.06.2020 16:32 Відповісти
А вы друзья как не садитесь- вы в мэры точно не годитесь! Гнать всю это шоблу-воблу сраной метлой в Ростов. Там уже прогулы этим гадам давно ставят. Пора, уже пора!
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30.06.2020 16:29 Відповісти
Я знаю, что собираются "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", - отметил КачураИсточник: https://censor.net/n3205120

Нет спасибо! Нам одного клоуна с головой хватило!
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30.06.2020 15:24 Відповісти
Масейчучка из Г+Г,изъявила желание стать мером! Клоун есть ,теперь еще масейчучку ,а лысого в замы!
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30.06.2020 16:33 Відповісти
все пнх. только Кличко!
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30.06.2020 15:24 Відповісти
Тоже думаю, что Кличко останется мером. Народ уже насмотрелся на свякого рода "народных слуг". Также думаю, что и местные выборы они с треском провалят.
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30.06.2020 15:28 Відповісти
Подожди еще не сказал свое слово Черновецкий !!!
В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре нардепа, - Качура - Цензор.НЕТ 9636
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30.06.2020 15:36 Відповісти
А он хотя бы еще в Украине? В медийном пространстве как-то не прослеживается.
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30.06.2020 15:38 Відповісти
Давно отсюда сдрыснул .
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30.06.2020 15:46 Відповісти
На ютубе задолбала его реклама.
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30.06.2020 15:52 Відповісти
Да этот может,то же как зеля бамбук курил!
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30.06.2020 16:34 Відповісти
кто привел янелоха, понимал что до октября рейтинг "слуг" благодаря этому зеКловану будет не настолько большой как надо, поэтому и был продуман весь этот цирк с досрочными выборами
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30.06.2020 15:36 Відповісти
Добкина ему не побелить. Забудь про вора ларьков.
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30.06.2020 15:34 Відповісти
миша харе чвякать))
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30.06.2020 15:37 Відповісти
и Кличко пнх.
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30.06.2020 16:36 Відповісти
Один одного кращий! Кунсткамера якась!А адекватних шукати не пробували?
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30.06.2020 15:25 Відповісти
Ты порохобот наверное! Это что-бы был умней чем Бубочка?! Не быть такому никогда!
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30.06.2020 15:27 Відповісти
Ну я думаю, що Дубінський таки вумнєє, ніж Бубочка... Хоча це не робить його достойним кандидатом!
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30.06.2020 15:29 Відповісти
Хитрее!
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30.06.2020 15:43 Відповісти
От це 100%!
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30.06.2020 15:43 Відповісти
Масейчучка лучше!
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30.06.2020 16:35 Відповісти
А вот как раз такие в это шобло и не пойдут, не захотят мараться.
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30.06.2020 15:27 Відповісти
Они в том зеленом стаде есть? Адекватные стороной обходят...боятся испачкаться...
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30.06.2020 15:28 Відповісти
пробовали . не нашли
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30.06.2020 15:28 Відповісти
*Сосна народа* выставила на аукцион лот из 4 сосен...
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30.06.2020 15:26 Відповісти
Я бы сказал- лот из редких дубов)))) а сашу дубынского ложь-****** смело можно анчаром назвать))))
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30.06.2020 16:32 Відповісти
Які потужні кандидатури, гіганти мислі, батьки-засновники світової демократії...
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30.06.2020 15:26 Відповісти
Забагато слів, будьте лаконічні - це купка зеленого лайна.
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30.06.2020 16:01 Відповісти
Ozirius Shewu

20.08.19 | 06:41
Які мерзенні харі у цих слуг!
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30.06.2020 15:26 Відповісти
но за эти хари 74% проголосовало на выборах !
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30.06.2020 15:33 Відповісти
У петиков выпадение памяти. 5 лет продлится.
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30.06.2020 15:54 Відповісти
Интересно выслушать мнение обкакавшегося инфантила.
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30.06.2020 16:03 Відповісти
Ну, давайте Ваше мнение. Надеюсь, оно не сильно вонючее?
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30.06.2020 16:22 Відповісти
С отражением в зеркале разговариваешь?Ну, впрочем,что ещё ждать от инфантильного индивидуума.
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30.06.2020 18:34 Відповісти
Я знаю, что собираются "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", - отметил Качура.Источник: https://censor.net.ua/n3205120

Ну ведущие телеканалов это да...это значит сразу победил...😃
Особенно глядя на осла...народец сразу проголосует...
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30.06.2020 15:26 Відповісти
Так а Коля Тищенко - хіба не ведучий?
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30.06.2020 15:29 Відповісти
Притулу мабуть мають на увазі. Хоча краще вже нехай Віталя лишається.
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30.06.2020 15:32 Відповісти
В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре нардепа, - Качура - Цензор.НЕТ 3060В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре нардепа, - Качура - Цензор.НЕТ 849В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре нардепа, - Качура - Цензор.НЕТ 5165
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30.06.2020 15:32 Відповісти
Ермак по тихому слил мэрство Педалику ( как когда то Педалик в Швейцарии слился на встречи с Фирташем и Порошенко).. теперь идет речь о "свадебном генерале" от Зе команды на выборы мэра Киева. все остальное это лапша на уши горожанам.
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30.06.2020 15:32 Відповісти
Возможно. Но не так уж и слил. Слуги проигрывали Витале и так. А осенью и подавно.
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30.06.2020 15:33 Відповісти
Якщо це так, то Віталя лоханувся... Бо виграв би він вибори і без домовленностей з Єрмаком, а так прийшлось на якісь поступки йти і якісь плюшки Єрмаку давати!
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30.06.2020 15:44 Відповісти
т.е. ты настолько дегенерат, думаешь Вена это Швейцария?))) ты кто вообще по сравнению с Виталием Владимировичем Кличко? ты обсос, чмо, пустое место, червь навозный, который кукарекает в сторону человека, которому пожать руку посчитают за честь элита мира, короли, президенты, царствующие особы, миллиардеры, гениальные спортсмены. А ты можешь только губами пожать член своего соседа по хрущевке возле пивного ларька.
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30.06.2020 15:48 Відповісти
Да лучше и не напишешь!!
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30.06.2020 16:40 Відповісти
Андерсен ,ты иди сказки пиши для зедебилов.А то точно педаликом станешь.
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30.06.2020 16:38 Відповісти
Поклонников "величайшего мыслителя, гения мысли, оратора, стратега, опытного управленца, мудрого политика", " а также "велосипедиста, певца, ТВ диктора, гитариста и знатока англицкой мовы" прошу не беспокоиться Педаля он и есть Педаля. Был большим боксером в прошлом, но теперь его планка это вышибала в кабаке.., поэтому и пристроился на хлебное место. ( Шева тоже попробовал себя в политике.. слава богу успехи сборной сгладили эту его глупость) Если вы считаете по другому это ваше право, я на него не претендую, но остаюсь при своем мнении. ( хотя понятно что при нынешнем раскладе и договоренностей с Ермаком ( Зеленским), Кличко останется мэром ( после Лени Космоса это уже почти не смешно)
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30.06.2020 19:21 Відповісти
Андерсен ,тебе зедебилу ,там выше ответили на твои мочеизнурения.Лучше чем и доступнее,для таких и не напишешь.Можешь дальше обсуждать Кличко со своими соседями по пивному ларьку.
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01.07.2020 08:14 Відповісти
Очікую на нищівну поразку зелених бовдурів на місцевих виборах.
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30.06.2020 15:32 Відповісти
киевляне могут отчебучить - доказано дважды: черновецкий, кличко... давайте тищенко
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30.06.2020 15:32 Відповісти
Село, ты б за своего ослобородько лучше переживал.
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30.06.2020 15:39 Відповісти
Как оказалось , то Кличко не самый худший...
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30.06.2020 15:39 Відповісти
Однаковий. Як дерибанилась державна земля під забудівлю, так і дерибаниться. Як будували гіпермаркети прямо над лінією метро, що дуже небезпечно, так і будують, як зносили сквери, дитмайданчики і вирізали паркові зони, так і продовжують.
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30.06.2020 15:54 Відповісти
у Киевлян еще есть темная лошадка !
В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре нардепа, - Качура - Цензор.НЕТ 7342
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30.06.2020 15:40 Відповісти
Ну при всіх його вадах Віталя - набагато кращий мер, ніж папєрєдніки Космос і Жопов. Це варто визнати... От приклад - Шулявський міст, його ж по плану мали здати при Космосі до Євро-2012!
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30.06.2020 15:46 Відповісти
С конкурентами боксеру повезло) Если не будет тотальных накруток, то второй срок гарантирован.
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30.06.2020 15:36 Відповісти
"А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь». (Крылов 1811 г.)
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30.06.2020 15:36 Відповісти
Орденаносецы дня Конституции и их сообщники тоже идут в кандидаты мэра Киева? Или скромно отмалчиваются? Почему такая маленькая очередь рулить Киевом? МЫ что-то не знаем? КИЕВЛЯНЕ! Ваш выход, рассказать кто, как и "сколько" стоит из этих и всех кандидатов в мэрство и в администрацию нашей столицы. Кого поддерживаете?
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30.06.2020 15:39 Відповісти
Есть хороший дуетик , можно и рассмотреть !
У праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь чотири нардепи, - Качура - Цензор.НЕТ 8305
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30.06.2020 15:44 Відповісти
А чого не шість кандидатів, а тільки чотири?

У праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь чотири нардепи, - Качура - Цензор.НЕТ 2487
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30.06.2020 15:47 Відповісти
У праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь чотири нардепи, - Качура - Цензор.НЕТ 5781

...
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30.06.2020 15:49 Відповісти
Нужно срочно снять хотя бы одну серию "Слуга киян".
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30.06.2020 15:49 Відповісти
Жаль, что на фоне красиво-новых лиц Зе, снова выиграет тупенький, но безпредельно любящий застраивать Киев боксер. Такова участь наших горожан - выбирать лучшего из худших..............
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30.06.2020 15:55 Відповісти
"ведушие телеканалов....." это фигура......
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30.06.2020 16:00 Відповісти
Хочу собі такого мера. Освіта - інженер-архитектор, з чітким розумінням побудови комунікацій у великих містах. Перфекціоніст, педант, занудна до істерики істота, яка всю душу вийме, поки не зробиш як треба. З імператорськими повноваженнями.
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30.06.2020 16:06 Відповісти
У праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь чотири нардепи, - Качура - Цензор.НЕТ 6781
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30.06.2020 16:55 Відповісти
Думаю киевляне Виталика не отдадут, даже не смотря на его неуклюжесть ..
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30.06.2020 16:07 Відповісти
Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Качура.

1. Чёрноротая Ирка из Равы-русской.
2. Бригадир рекетиров Коля Оболонский, правда из Киева. Но бандит.
3. Александр (иврит - Шемшон) дубинский, редкий подонок с говноканала Г+Г мамак которого любит скорость а он румынскую мамалыгу. Тоже из Киева, но Шемшон он и в Киеве Шемшон.
4. Качура, из Конотопа и ОПГ "Враг народа", как и три предыдуших.
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30.06.2020 16:30 Відповісти
У праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь чотири нардепи, - Качура - Цензор.НЕТ 7027
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30.06.2020 20:25 Відповісти
рекетир з Привокзальної Садовий "ТАНКОМ пре" на 5-тий термін у Львові..
ЧИМ КИЯНИ ГІРШІ!!!
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30.06.2020 20:35 Відповісти
В мэры Киева должен баллотироваться только тот, кто не менее 25 лет прожил в Киеве. А не разного рода равы-русские, харьковские с дебильными текстами и лицами, конотопские и прочая.
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30.06.2020 16:32 Відповісти
Надо було Кличко в 2019 на президента випускать, сейчас би не мучались с зебилом.
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30.06.2020 16:49 Відповісти
Говорят на праймериз "Слуг урода" будут снимать следующую серию "тУпой ещё тупее"...
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30.06.2020 16:53 Відповісти
Почему обрушились рейтинги Зеленского и его партии - Бутусов Июнь 30, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be.html#respond Комментарии: 0
У праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь чотири нардепи, - Качура - Цензор.НЕТ 2110Попытка сдать Донбасс любой ценой в марте 2020-го и карантин по коронавирусу стали главными факторами, которые убедили страну в лицемерии власти…
Новые рейтинги центра Разумкова показывают обвальное падение популярности Слуг народа. За два месяца рейтинг президентской партии упал с 41,5% до 30%. А ведь еще и года не прошло после полного триумфа Слуг на парламентских выборах.
Об этом полчаса назад https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4232101950163402 написал в Фейсбуке известный журналист и публицист Юрий Бутусов.
У Зеленского идеальные условия даже сейчас:
1. Крупные телеканалы к нему весьма лояльны, он не подвергается ударам самых рейтинговых СМИ.
2. Олигархи не воюют с Зеленским и не пытаются его уничтожить, он со всеми пытается договориться, чтобы не потерять телевизионный рейтинг.
3. Он не пытается лично отстаивать какие-то конфликтные вопросы - наоборот, Зеленский держится в стороне от всех конфликтных ситуаций, быстро старается отстроиться от любого скандала.
Чем же тогда объясняется такое быстрое падение?
Смартфон и интернет, которые проникли уже к каждому гражданину, полностью меняют информационную реальность, социальные сети отбивают свою нишу влияния и все больше теснят телевизор.
Все решения в огромном 40 миллионном государстве принимаются в офисе президента и офисах десятка олигархов, которые платят зарплату различным группам монофракции, различным сотрудникам в окружении, и, собственно, «Кварталу», принадлежащему президенту.
Все другие институты власти самостоятельными не являются, любые государственные решения принимаются только в ручном режиме и только через Офис президента.
Государство существует настолько, насколько хватает воображения и памяти у президента и у тех, кому он доверил управление фрагментами своей власти. То есть все съежилось до предела, никакого делегирования полномочий нет, Зеленский делегирует только ответственность.
Рейтинг падает не потому, что сам Зеленский теряет популярность. Рейтинг падает, потому что люди не обнаруживают присутствия власти в их жизни, и убеждаются в неспособности Зеленского что-либо изменить и ускорить.
Попытка сдать Донбасс любой ценой в марте 2020-го и карантин по коронавирусу стали главными факторами, которые убедили страну в лицемерии власти.
Консультативный совет с РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) был остановлен только массовой акцией протеста под Офисом президента. Зеленский избегает упоминать слово «война», не проводит никаких реформ в силовой сфере, наоборот, работа обороной промышленности по сути блокирована.
А карантин парализовал экономику. Если самолет из Уханя Зеленский встречал, ездил в госпиталь, то после того как пошли первые десятки, сотни, зараженных, президент ушел в сторону и всячески показывает, что он уже ни причем к этому кризису, к отсутствию масок, к больным людям, он уже не хлопочет в госпитале.
Чтобы вывезти одну девушку из Уханя Зеленский договорился о самолете с Ахметовым. Но тысяч украинцев в разных странах мира уже никто организованно не вывозил, они спасались сами.
Президент занимается проблемой пока она вызывает хайп, и пока на ней можно пропиариться. Но как только ситуация осложняется, Зеленский прячется, и прячется вся власть. Рейтинг - это не реакция на ошибки власти, это реакция на ее отсутствие.
Избирательная кампания в местные органы власти начнется только в сентябре, только тогда Слуги столкнутся с сопротивлением на местах и масштабной критикой в регионах. И судя по динамике, бренд Слуга народа уже не будет палочкой-выручалочкой.
Думаю, в ближайшие месяцы начнутся всякие хаотичные действия ОП в попытке создать свою повестку дня, кого-то посадить, где-то еще перерезать ленточку, кому-то еще вручить орден или звание. Да только эта пиар-картинка не поможет Зеленскому создать то, что у него отсутствует - государство.
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30.06.2020 17:00 Відповісти
У всех кандидатов одно желание-- по-больше "поднять"
на должности Мэра.
При совке Мэра назначали, ставили того, кто не хотел---
это старая еврейская логика.
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30.06.2020 17:23 Відповісти
По крайней мере происхождение Виталькиного миллиона сомнений не вызывает!
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30.06.2020 17:29 Відповісти
Виталька рекитир,выбивал бабки из спортсменов.Вот киевлян опять поставили перед выбором,или "я туда ем",либо абы хто.
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30.06.2020 19:01 Відповісти
Ты просто безимяное гавно...
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01.07.2020 09:38 Відповісти
Вам вечером недодали?
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01.07.2020 10:03 Відповісти
Вечером к тибе придёт рикирит Виталя и вышибит тибе мазги.
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01.07.2020 11:14 Відповісти
Таки недодали.
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01.07.2020 11:37 Відповісти
Не боись!
Виталя придёт и додаст тебе в морду!
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01.07.2020 12:15 Відповісти
Зеленожопий мер доканает Киев как позорище-клоун доканал Украину
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30.06.2020 17:38 Відповісти
разумков может любой рейтинг нарисовать любому из этих представителей
говна народа
а зеленский пробабадакать,
видимо у жуликов все понимают, что партия зеленского это зашквар
и никто даже с Кличком не хочет состязаться,
а года не прошло, как зеленский Виталика пинал,
а теперь рыпнуться боятся против боксёра, у шоблы Зеленского мозгов нет
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30.06.2020 21:40 Відповісти
Все кандидаты -говно ! Притула - патриот один .. Но лучше бы туда шли такие . как Томенко , Безсмертый .Мухарский .Зеркаль .Стерненко . остальные все идут и сидят - позолотить карман .
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01.07.2020 11:53 Відповісти
 
 