Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном попросила Францію офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані в окупований Крим, повідомляє Міністерство закордонних справ України.
"Перша заступниця міністра звернула увагу посла на неприпустимість контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому зв’язку Еміне Джапарова звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму (30 червня-2 липня)", - говориться в повідомленні МЗС України у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Еміне Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму", - повідомили в зовнішньополітичному відомстві.
Також Джапарова наголосила на незаконності проведення окупаційною адміністрацією РФ "голосування" щодо внесення змін до конституції Російської Федерації на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, як і будь-яких "референдумів" та "голосувань" на окупованих територіях України.
У ході зустрічі обговорено пріоритети взаємодії у захисті суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, питання посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму, а також проблематику порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та зміцнення безпеки в регіоні Чорного і Азовського морів.
Співрозмовники підкреслили важливість подальшої взаємодії з метою ефективної протидії спробам поширення Росією дезінформації антиукраїнського змісту, що ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України.
Крім того, Джапарова і де Понсен обмінялися думками щодо підготовки майбутніх двосторонніх політичних контактів, зокрема, візиту до Києва президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення президента України Володимира Зеленського.
"Домовлено про активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, реалізацію спільних проектів. Підтверджено зацікавленість провести засідання двосторонньої економічної Комісії, щойно дозволить епідеміологічна ситуація. Еміне Джапарова подякувала за допомогу Франції у соціально-економічному відновленні східних областей України, які постраждали від агресії РФ", - повідомляє МЗС.
Також Джапарова звернулася з проханням до французької сторони розглянути можливість надання допомоги областям України, які потерпають від сильної повені.
Французький дипломат позитивно відзначив приєднання України до міжнародної ініціативи "Партнерство Біарріц" з утвердження рівності жінок і чоловіків, започаткованої країнами Групи семи під головуванням президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.
Ранее СМИ сообщили, что делегация французских депутатов Европейского парламента прибудет в Крым с визитом и ознакомится с организацией голосования по поправкам к Конституции РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Нет, сыр исключи, нехай воняет...
Суд в Париже приговорил известного французского политика, бывшего премьер-министра и бывшего кандидата в президенты Франсуа ФИЙОНА к пяти годам лишения свободы. Три из них определены как условные. Мадам Фийон получила более мягкое наказание - три года условно. Каждый из супругов должен заплатить штраф в размере 375 тысяч евро.
Франсуа и Пенелопу признали виновными по громкому делу о растрате государственных средств. Оно было открыто прокуратурой в 2017 году в самый разгар президентской гонки. Фийон считался ее фаворитом. Он баллотировался от партии «Республиканцы».
В марте 2017 года издание Canard Enchaine опубликовало скандальную статью, в которой утверждалось, что Франсуа Фийон, будучи членом парламента нанял в качестве личной помощницы свою супругу Пенелопу. Вот только в здании парламента мадам Фийон ни разу не появилась. У нее даже пропуска не было!
///у нас можно... всяким юзикам и их мурзикам ))))
Тьерри Мариани- французский политик, бывший депутат от департамента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7 Воклюз , бывший министр транспорта, в настоящее время депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа французских граждан, проживающих за границей, включающий страны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 СНГ , большинство стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F Азии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралию и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Океанию .
Известен своими пророссийскими взглядами и, в частности, признанием присоединения Крыма к России, отказом от политики санкций против России, а также необходимости оказания гуманитарной помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ДНР и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ЛНР
Начиная с 2015 года во главе группы из ряда парламентариев и сенаторов в личном порядке посещал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крым с целью убедиться в добровольности его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 присоединения к России с местным населениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-5 [5] , также встречаясь с представителями российских местных властей (глава Крыма https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Аксёнов , прокурор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталья Поклонская ). В 2016 году был зрителем празднования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 Дня военно-морского флота в Севастополе, в котором принимали участие корабли российского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Черноморского флота (блокировавшего украинские военные базы на полуострове в 2014 году во время подготовки и проведения референдумаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-DW-4 [4] ). По итогам поездок Мариани заявлял о необходимости признать прошедший референдум, отсутствии каких-либо притеснений нацменьшинств и постепенного улучшения уровня жизниhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-6 [6] .
Является инициатором и автором проекта резолюции, призывающей правительство Франции требовать отмены санкций, наложенных ЕС на Россиюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-DW-4 [4] , которая была принята Национальным собранием Франции во время голосования 28 апреля 2016 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-8 [8] .
В 2017 году проиграл во втором туре https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_(2017) выборы кандидатке президентской партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4,_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0! Вперёд, Республика! https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1 Анн Женте https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Genetet [fr] с результатом 28 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-9 [9] .
Посетил Крым в марте 2019 года - в дни празднования пятой годовщины присоединения Крыма к России.
Раз - два!
Навпаки - нехай їдуть і на власні очі побачать як окупанти утискають жителів Криму та порушують їхні права.
А то виходить якась нісенітниця. Україна вимагає щоб іноземці в Крим не їздили. А чому? Навпаки - нехай їдуть і самі переконаються у всіх злочинах Росії які там кояться.
НАТО называет присутствие наРФии в Ливии угрозой, тогда как Франция, входящая в Североатлантический союз, «играет на руку» Уйлостану на севере Африки. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
При этом он отметил, что мАсква и Анкара стремятся прекратить кровопролитие в зоне конфликта в Ливии, а Франция негласно поддерживает вооруженные формирования фельдмаршала Халифы Хафтара.
Чавушоглу считает, что действия Франции в Ливии разрушительны. Он подчеркнул, что Анкара, напротив, с самого начала пыталась помочь обеспечить стабильность в стране.
Ай-я-яй, но мы демократическая страна ...