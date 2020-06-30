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Європарламент (1029) Крим (14083) МЗС (4027) росія (63614) Франція (2906) Джапарова Еміне (179) Понсен (59)

Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС

Київ чекає офіційної реакції Парижа на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту в окупований Крим, - МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном попросила Францію офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані в окупований Крим, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Перша заступниця міністра звернула увагу посла на неприпустимість контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому зв’язку Еміне Джапарова звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму (30 червня-2 липня)", - говориться в повідомленні МЗС України у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Еміне Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму", - повідомили в зовнішньополітичному відомстві.

Також Джапарова наголосила на незаконності проведення окупаційною адміністрацією РФ "голосування" щодо внесення змін до конституції Російської Федерації на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, як і будь-яких "референдумів" та "голосувань" на окупованих територіях України.

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У ході зустрічі обговорено пріоритети взаємодії у захисті суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, питання посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму, а також проблематику порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України та зміцнення безпеки в регіоні Чорного і Азовського морів.

Співрозмовники підкреслили важливість подальшої взаємодії з метою ефективної протидії спробам поширення Росією дезінформації антиукраїнського змісту, що ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, Джапарова і де Понсен обмінялися думками щодо підготовки майбутніх двосторонніх політичних контактів, зокрема, візиту до Києва президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення президента України Володимира Зеленського.

"Домовлено про активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, реалізацію спільних проектів. Підтверджено зацікавленість провести засідання двосторонньої економічної Комісії, щойно дозволить епідеміологічна ситуація. Еміне Джапарова подякувала за допомогу Франції у соціально-економічному відновленні східних областей України, які постраждали від агресії РФ", - повідомляє МЗС.

Також Джапарова звернулася з проханням до французької сторони розглянути можливість надання допомоги областям України, які потерпають від сильної повені.

Французький дипломат позитивно відзначив приєднання України до міжнародної ініціативи "Партнерство Біарріц" з утвердження рівності жінок і чоловіків, започаткованої країнами Групи семи під головуванням президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.

Ранее СМИ сообщили, что делегация французских депутатов Европейского парламента прибудет в Крым с визитом и ознакомится с организацией голосования по поправкам к Конституции РФ.
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Топ коментарі
+8
Заводите уголовные дела на лягушатников. Импотенты!
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30.06.2020 16:03
+8
Київ не має чекати, Київ має діяти! Це провал, провал української дипломатії, посла потрібно відкликати, він провалив всю роботу! Міністра закордонних справ потрібно знімати, бо це не робота, це фальсифікація дипломатії! МЗС України мало недопустити будь які вояжі фрацузьких офіційних осіб в Крим! Тепер потрібно оголошувати їх персонами нон-грата в Україні, і відкривати по відношенню до них кримінальні провадження! Незаконний перетин державного кордону України це злочин!
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30.06.2020 16:09
+6
Непонятная предъява. Зелиным кацапским друганам-артистам, которые за Крым-наш топят, везде можно, а этим, получается, нет?
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30.06.2020 15:59
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Выразят глубокую обеспокоенность...И хватит
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30.06.2020 15:55 Відповісти
Київ не має чекати, Київ має діяти! Це провал, провал української дипломатії, посла потрібно відкликати, він провалив всю роботу! Міністра закордонних справ потрібно знімати, бо це не робота, це фальсифікація дипломатії! МЗС України мало недопустити будь які вояжі фрацузьких офіційних осіб в Крим! Тепер потрібно оголошувати їх персонами нон-грата в Україні, і відкривати по відношенню до них кримінальні провадження! Незаконний перетин державного кордону України це злочин!
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30.06.2020 16:09 Відповісти
а что они должны сделать?, они законы Франции не нарушали, куда хотят туда и ездят. Да и в целом в той же Франции 99% населения глубоко пофиг на этих депутатов и куда и зачем они ездили, ну вообще не интересно никому. В той же Испании, в т.ч. и из-за не очень хорошего образования подавляющее большинство в принципе никогда не слышали о Крыме и знать не знают где это вообще находится. А вы хотите, чтобы было что-то кроме озабоченности, когда электорату эта тема глубоко фиолетова.
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30.06.2020 16:22 Відповісти
Дятел ты, Вуди.
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30.06.2020 16:39 Відповісти
ну да, там так и написано
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30.06.2020 16:43 Відповісти
ЖАБОЇДИ І ІНША ШВАЛЬ ПОЧАЛА БЕЗКАРНО БИКУВАТИ І ПОРУШУВАТИ КОРДОНИ УКРАЇНИ, ПІСЛЯ ЗДАЧІ ЯДЕРНОГО АРСЕНАЛУ І ЗНИЩЕННЯ АРМІЇ УКРАЇНИ , І КОРЕЯ ЗНИКНЕ З КАРТИ СВІТУ ЯКЩО ПОВІРИТЬ ОБЛУДНИМ СЛОВАМ ГАРАНТІВ І РОЗБРОЇТЬСЯ ВІДДАСТЬ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ В РУКИ ОДІІТИХ В КОСТЮМИ ЗВІРІВ.
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30.06.2020 20:17 Відповісти
жабоеды....
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30.06.2020 15:57 Відповісти
Непонятная предъява. Зелиным кацапским друганам-артистам, которые за Крым-наш топят, везде можно, а этим, получается, нет?
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30.06.2020 15:59 Відповісти
..французы,после Наполеона-"опущенная" нация...
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30.06.2020 16:02 Відповісти
А кто опустил?
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30.06.2020 16:11 Відповісти
Ватники проклятые.
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30.06.2020 16:20 Відповісти
лягушки, депардье, негры и вонючий сыр...

Нет, сыр исключи, нехай воняет...
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30.06.2020 18:12 Відповісти
Заводите уголовные дела на лягушатников. Импотенты!
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30.06.2020 16:03 Відповісти
а Пётр Алексеич завёл бы уголовные дела на этих французиков...эх..
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30.06.2020 16:13 Відповісти
Так что же он не завел?
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30.06.2020 16:22 Відповісти
///
Суд в Париже приговорил известного французского политика, бывшего премьер-министра и бывшего кандидата в президенты Франсуа ФИЙОНА к пяти годам лишения свободы. Три из них определены как условные. Мадам Фийон получила более мягкое наказание - три года условно. Каждый из супругов должен заплатить штраф в размере 375 тысяч евро.
Франсуа и Пенелопу признали виновными по громкому делу о растрате государственных средств. Оно было открыто прокуратурой в 2017 году в самый разгар президентской гонки. Фийон считался ее фаворитом. Он баллотировался от партии «Республиканцы».
В марте 2017 года издание Canard Enchaine опубликовало скандальную статью, в которой утверждалось, что Франсуа Фийон, будучи членом парламента нанял в качестве личной помощницы свою супругу Пенелопу. Вот только в здании парламента мадам Фийон ни разу не появилась. У нее даже пропуска не было!
///у нас можно... всяким юзикам и их мурзикам ))))
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30.06.2020 16:14 Відповісти
Ну так макарон дрыстайку поводит влажным чупачупсом по губам
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30.06.2020 16:15 Відповісти
Они хоть со своей водой ездили?
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30.06.2020 16:16 Відповісти
При Порохе такое себе позволяли только,спонсируемые кремлём маргиналы...
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30.06.2020 16:18 Відповісти
Ну так он при Порохе спокойно туда ездил и не раз.
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30.06.2020 16:21 Відповісти
Напомни про него?
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30.06.2020 16:23 Відповісти

Тьерри Мариани- французский политик, бывший депутат от департамента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7 Воклюз , бывший министр транспорта, в настоящее время депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа французских граждан, проживающих за границей, включающий страны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 СНГ , большинство стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F Азии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралию и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Океанию .
Известен своими пророссийскими взглядами и, в частности, признанием присоединения Крыма к России, отказом от политики санкций против России, а также необходимости оказания гуманитарной помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ДНР и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ЛНР

Начиная с 2015 года во главе группы из ряда парламентариев и сенаторов в личном порядке посещал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крым с целью убедиться в добровольности его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 присоединения к России с местным населениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-5 [5] , также встречаясь с представителями российских местных властей (глава Крыма https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Аксёнов , прокурор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталья Поклонская ). В 2016 году был зрителем празднования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 Дня военно-морского флота в Севастополе, в котором принимали участие корабли российского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Черноморского флота (блокировавшего украинские военные базы на полуострове в 2014 году во время подготовки и проведения референдумаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-DW-4 [4] ). По итогам поездок Мариани заявлял о необходимости признать прошедший референдум, отсутствии каких-либо притеснений нацменьшинств и постепенного улучшения уровня жизниhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-6 [6] .
Является инициатором и автором проекта резолюции, призывающей правительство Франции требовать отмены санкций, наложенных ЕС на Россиюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-DW-4 [4] , которая была принята Национальным собранием Франции во время голосования 28 апреля 2016 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-8 [8] .
В 2017 году проиграл во втором туре https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_(2017) выборы кандидатке президентской партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4,_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0! Вперёд, Республика! https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1 Анн Женте https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Genetet [fr] с результатом 28 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-9 [9] .
Посетил Крым в марте 2019 года - в дни празднования пятой годовщины присоединения Крыма к России.
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30.06.2020 16:27 Відповісти
Всех депутатов на миротворец!
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30.06.2020 16:21 Відповісти
Миротворец к бою!
Раз - два!
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30.06.2020 16:27 Відповісти
А чому стільки лементу?
Навпаки - нехай їдуть і на власні очі побачать як окупанти утискають жителів Криму та порушують їхні права.
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30.06.2020 16:29 Відповісти
Одно дело когда такое ради пропаганды говорят, но в реале же в это никто не верит.
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30.06.2020 16:35 Відповісти
Ну от нехай їдуть і переконаються самі.
А то виходить якась нісенітниця. Україна вимагає щоб іноземці в Крим не їздили. А чому? Навпаки - нехай їдуть і самі переконаються у всіх злочинах Росії які там кояться.
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30.06.2020 16:53 Відповісти
А вдруг там таки иначе, чем утверждает пропаганда? Вдруг окажется, что местные не так уж и возражают против оккупации, что они не живут под дулами автоматов и тд? Что тогда?
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01.07.2020 11:24 Відповісти
Да задрали уже с этим Крымом. И сколько лет будет озабоченность еще длиться? Может лет 100, когда все забудут чей он был? Или верните его или оцените ущерб и включите счетчик. Как по мне трнтьего не дано.
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30.06.2020 16:35 Відповісти
Кстати форум по-дебильному сделан. Спамить можно, а исправить свой пост нет. Выше имел в виду третьего не дано.
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30.06.2020 16:37 Відповісти
не забудут. Например, про прибалтов даже спустя 50 лет после аннексии совком - никто не забыл.
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30.06.2020 16:43 Відповісти
Турки тоже заметили сползание Франции в сторону Уйлостана.

НАТО называет присутствие наРФии в Ливии угрозой, тогда как Франция, входящая в Североатлантический союз, «играет на руку» Уйлостану на севере Африки. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
При этом он отметил, что мАсква и Анкара стремятся прекратить кровопролитие в зоне конфликта в Ливии, а Франция негласно поддерживает вооруженные формирования фельдмаршала Халифы Хафтара.
Чавушоглу считает, что действия Франции в Ливии разрушительны. Он подчеркнул, что Анкара, напротив, с самого начала пыталась помочь обеспечить стабильность в стране.
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30.06.2020 16:42 Відповісти
Мы озабочены. А теперь айда в Ашан.
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30.06.2020 16:58 Відповісти
Макрон в самом начале был совсем другим, чем сейчас. Мимикрировал, гад.
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30.06.2020 17:09 Відповісти
На кой нам такой МИД? За что там в министерстве получают зарплату? Заметьте не маленькую.
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30.06.2020 17:27 Відповісти
Прогнозирую реакцию:
Ай-я-яй, но мы демократическая страна ...
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30.06.2020 17:33 Відповісти
Ну если шмаркля считает, что для российских артисток не грех въезжать в Крым напрямую из Москвы, то и МИД Франции может посчитать не грехом прилететь в Симферополь из Парижа.
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30.06.2020 18:37 Відповісти
Вы за транзит через Украину всех этих депутатов?
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30.06.2020 19:25 Відповісти
Пользуясь случаем, посол Франции, ненароком, не сказал о том, какой у нас великолепный министр МВД? Как его ценит руководство Франции, как уважает его организаторские способности? Как благодарны за заказы его-высокопревосходительством кораблей-самолётов-вертолётов... за чужой счёт.
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01.07.2020 14:43 Відповісти
 
 