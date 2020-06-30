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Чернігівщина (1581) дострокові вибори (128) Качура (170)

"Слуга народу" поки не визначилася, кого підтримає на проміжних виборах у Раду в окрузі №208 на Чернігівщині, - Качура

Партія "Слуга народу" поки не визначилася, кого підтримуватиме на проміжних виборах в народні депутати у 208-му одномандатному виборчому окрузі, заявляє заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція "Слуга народу").

"Ще (партія) не визначилася. Такого кандидата висуватиме з'їзд", - сказав Качура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він також розповів, що не згоден з рішенням Центральної виборчої комісії (ЦВК) про проведення проміжних виборів до ВР у 208-му окрузі одночасно з місцевими виборами. "По-моєму, єдиний правильний варіант - проведення виборів у двомісячний термін після ухвалення ЦВК рішення, як зазначено у законі", - сказав народний депутат.

Качура повідомив, що направив депутатське звернення до ЦВК і наразі очікує від неї офіційних роз'яснень.

Народний депутат не виключив, що хтось оскаржить таке рішення ЦВК. "Цього можливо досягти (змінити рішення ЦВК про дату проведення проміжних виборів - ред.), лише оскарживши це рішення в суді. Я не виключаю, що таке може статися. Гадаю, є зацікавлені особи, щоб якнайшвидше провести вибори у цьому конкретному окрузі", - розповів заступник голови комітету.

Як повідомлялося, ЦВК своєю постановою призначила на 25 жовтня 2020 року проміжні вибори до ВР в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Валерія Давиденка, обраного в цьому виборчому окрузі. Тіло Давиденка було знайдено в його офісі у Києві з вогнепальним пораненням голови 23 травня.

Давиденка було обрано до Верховної Ради нинішнього скликання як самовисуванця.

Читайте також: Лідер "Радикальної партії" балотуватиметься по 208 округу: "Рада без Ляшка як село без церкви"
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Топ коментарі
+9
"Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура - Цензор.НЕТ 606
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30.06.2020 16:05
+5
Козу с барабаном поддержИте. Надо чтобы Беня видосик забацал, делов-то.
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30.06.2020 16:04
+5
одно из двух...либо слишком много желающих...
либо слуги на измене и лихорадочно срывают наклейки зе на лобовом стекле
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30.06.2020 16:06
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Козу с барабаном поддержИте. Надо чтобы Беня видосик забацал, делов-то.
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30.06.2020 16:04 Відповісти
"Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура - Цензор.НЕТ 606
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30.06.2020 16:05 Відповісти
одно из двух...либо слишком много желающих...
либо слуги на измене и лихорадочно срывают наклейки зе на лобовом стекле
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30.06.2020 16:06 Відповісти
Да заканчивайте их уже Слугами Народа называть. Зеленое отребье им больше подходит.
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30.06.2020 16:09 Відповісти
Зато принцип определения кандидата Корниенко и Ермак, наверняка, согласовали. Кто больше занесет, тот ближе и роднее.
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30.06.2020 16:14 Відповісти
Украина уже год без Президента.
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30.06.2020 16:20 Відповісти
Петриотов зрения лишили! И слуха. И мозгов...
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30.06.2020 16:33 Відповісти
Президент без массовки из охраны,вид не обдолбаный,псина рядом не бегает.

https://uploads.disquscdn.com/images/b687a884e0d0df0e297b321940b23b1c8d9e59bff642e5e6db8f1093c8a39452.jpg "Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура - Цензор.НЕТ 4378 Может это фотошоп ?Ну не может же так народ к барыге !!!

"Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура - Цензор.НЕТ 9561
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30.06.2020 16:24 Відповісти
Да согласен - есть с чем сравнить !
"Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура - Цензор.НЕТ 4163
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30.06.2020 16:26 Відповісти
неплохой, кстати, способ измерения рейтинга поддержки партии. пусть выдвигают, посмотрим, сколько народу поведется на "сделаем их еще раз".
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30.06.2020 16:27 Відповісти
не висунуть. На окрузі №179 вони навіть знялись з довиборів: не проходять.
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30.06.2020 16:36 Відповісти
що, знову-таки, теж є прекрасним індикатором рейтингу популярності і підтримки.
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30.06.2020 16:44 Відповісти
партия корабельніх сосен ищет не лоха умеющего членом на рояле играть
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30.06.2020 16:45 Відповісти
"Слуга народа" пока не определилась кого Ляшко натянет на ....вилу. Так правильней.
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30.06.2020 17:29 Відповісти
Це округ Ляшка. Хай його і підтримують.
Ляшко першим ввів в український політикум Жиріновскій-стайл
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30.06.2020 17:30 Відповісти
Зараз у "слуг" така репутація і такий рейтинг,що їх підтримка тільки доб"є кандидата...
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30.06.2020 17:54 Відповісти
Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине,сволочи не хотят оплачивать вступительный взнос - Качура
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30.06.2020 19:27 Відповісти
на чернігівщині не тільки "неякісні" діти. а і "неякісні" виборці. тому і зелена структура відсутня
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30.06.2020 21:50 Відповісти
#ЗЕЛЁНОЕГОВНО
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30.06.2020 21:50 Відповісти
 
 