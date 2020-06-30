Поріг складання ЗНО планують знизити через карантин, - заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Вакуленко
В Україні через епідеміологічну ситуацію планують знизити поріг складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Але рішення про поріг буде прийнято до того, як учасники отримають результати.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає Цензор.НЕТ.
Також вона запевнила, що кількість вступників цього року не може бути меншою. Тільки якщо вони самі не захочуть вступати.
За її словами, у 2020-му році поріг для складання ЗНО вже було зменшено для пробного тестування. Так, минулого року поріг складав 21 балл, а цього року на пробному - 19.
"Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж минулого року - нижче ніж 21", - сказала вона.
Наприклад, минулого року поріг був 21 з української мови, а на пробному цього року поріг був вже 19.
"Якщо минулого року учасник, який набрав 19 не міг подавати документи на вступ, то цього року зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме через карантин. Адже було складно навчатись. Ми це усвідомлюємо", - заявила Вакуленко.
Будь ласка, зачекайте...
сгодятся для будущих "уристов" и "Ыканамистав" типа шмаркли и шмыгаля/гончарука))
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это самое лучшее что было создано Украины для сегрегации детей, теперь все дети с Украины будут люто ненавидеть шаровиков с оккупированных территорий.
Сколько в бюджете есть денег на бесплатные места - вот из этого порог устанавливайте!
На карантине сидели дома, не ходили по паркам, дискотекам ... - должны знать лучше.
ЗЕ и СН вобще в оразовании ограничились Трускавецкими курсами и липовыми дипломами.
Население страны, котоорой управляют невежды, должно соответствовать.
И так сойдет.
Эти институты - как повязки во время карантина, выигрывают только время, куда бы свое чадо пристроить за 6 лет. Государству они не нужны. А димплом- свидетельство того, что человек не дурак и обучаем, более ничего.