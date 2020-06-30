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ЗНО (322) Центр оцінювання якості освіти (82)

Поріг складання ЗНО планують знизити через карантин, - заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Вакуленко

Поріг складання ЗНО планують знизити через карантин, - заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Вакуленко

В Україні через епідеміологічну ситуацію планують знизити поріг складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Але рішення про поріг буде прийнято до того, як учасники отримають результати.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає Цензор.НЕТ.

Також вона запевнила, що кількість вступників цього року не може бути меншою. Тільки якщо вони самі не захочуть вступати.

За її словами, у 2020-му році поріг для складання ЗНО вже було зменшено для пробного тестування. Так, минулого року поріг складав 21 балл, а цього року на пробному - 19.

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"Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж минулого року - нижче ніж 21", - сказала вона.

Наприклад, минулого року поріг був 21 з української мови, а на пробному цього року поріг був вже 19.

"Якщо минулого року учасник, який набрав 19 не міг подавати документи на вступ, то цього року зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме через карантин. Адже було складно навчатись. Ми це усвідомлюємо", - заявила Вакуленко.
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Топ коментарі
+7
От ми і наближаємось до розв'язки. Ось воно у чому проблема... А в мене запитання, а часом не збирається якийсь пришелепкуватий родич (племінник чи хе хтось) Зеленського цього року складати ЗНО?
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30.06.2020 16:18
+6
Все правильно, я считаю: дайош больше инженеров/врачей/юристов с дипломами «за сало»!!! А то нам одних только зеленского/венедиктовой/шкарлета и портнова не хватает...
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30.06.2020 16:18
+6
Це щоб апалчєнци змогли пройти?
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30.06.2020 16:18
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От ми і наближаємось до розв'язки. Ось воно у чому проблема... А в мене запитання, а часом не збирається якийсь пришелепкуватий родич (племінник чи хе хтось) Зеленського цього року складати ЗНО?
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30.06.2020 16:18 Відповісти
с оккупированных территорий там все его идейные сородичи.
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30.06.2020 16:19 Відповісти
порог уменьшают для некачественных детей с лугондона
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30.06.2020 16:38 Відповісти
И тем самым, уменьшат количество баллов для тех кто реально занимался, т.к. пониженный порог даёт больше шансов для угадал-не угадал. А остальные правильные ответы размываются в оставшихся баллах.
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30.06.2020 17:56 Відповісти
они будут поступать без ЗНО как с оккупированных территорий и сразу на бюджет, тем более их данные зашифруют
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30.06.2020 17:20 Відповісти
Все правильно, я считаю: дайош больше инженеров/врачей/юристов с дипломами «за сало»!!! А то нам одних только зеленского/венедиктовой/шкарлета и портнова не хватает...
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30.06.2020 16:18 Відповісти
с совковых времен "засало"не учились...ты как то принижаешь запросы ватных преподов,которые выдвинули министром образования соратника табацюры .там запросы огого...майбахов хочется
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30.06.2020 16:30 Відповісти
Це щоб апалчєнци змогли пройти?
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30.06.2020 16:18 Відповісти
та ладно.. научились ставить крестики вместо подписей - уже "годны!"))
сгодятся для будущих "уристов" и "Ыканамистав" типа шмаркли и шмыгаля/гончарука))
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30.06.2020 16:19 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZUA7yNjHX5rXEb0WrbAySmBoNd32-2bfbmNU7BM0n6c8GmoGh6mmpUC4qaPUXh0twaZAiOI-0OVAxC7DmzobsPsmujeaukGRwHH2gTmUY2mdipF08Hlu3oOOkQwbpTV898tzwVo1v1iJzyZRG1HFI6ZIv6IrO0JRJsi6Ymm_u2P8M3nTsRq15sXSPQn5UhuRC-aG7xA2ajRQcpRl9Bu1UDh&__tn__=*NK-R #гиперзвуковые ракеты

https://www.facebook.com/nashacanada/?__cft__[0]=AZUA7yNjHX5rXEb0WrbAySmBoNd32-2bfbmNU7BM0n6c8GmoGh6mmpUC4qaPUXh0twaZAiOI-0OVAxC7DmzobsPsmujeaukGRwHH2gTmUY2mdipF08Hlu3oOOkQwbpTV898tzwVo1v1iJzyZRG1HFI6ZIv6IrO0JRJsi6Ymm_u2P8M3nTsRq15sXSPQn5UhuRC-aG7xA2ajRQcpRl9Bu1UDh&__tn__=-UC%2CP-y-R Nasha Canada - Наша Канада

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Порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина, - замдиректора Центра оценивания качества образования Вакуленко - Цензор.НЕТ 3358
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30.06.2020 16:22 Відповісти
эти посмелее будут

Порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина, - замдиректора Центра оценивания качества образования Вакуленко - Цензор.НЕТ 8406
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30.06.2020 16:32 Відповісти
30 років розвалювання освіти виходять боком
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30.06.2020 16:23 Відповісти
а пломбір в сирисири смачний був?
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30.06.2020 16:25 Відповісти
Что ты нам вкручиваешь, дурочка? Они украинский язые 11 лет учили и тут три месяца на что-то повлияли? Тем более, что вы аж из трусов выпрыгивали, бахвалились ах-каким-о2уительным дистанционным обучением.
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30.06.2020 16:25 Відповісти
Это в Беларуси, гражданка из Украины.
Саша 3% украл.
«Воровство на уровне государства». У иностранки исчезли больше 170 тысяч долларов из ячейки в Белгазпромбанке
Читать полностью: https://finance.tut.by/news690899.html?tw
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30.06.2020 16:26 Відповісти
А чо в Беларуси мусора не такие ,как в Украине?.Первые воры и бандиты .Доказано временем
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30.06.2020 16:31 Відповісти
Оно нам надо?
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30.06.2020 16:32 Відповісти
Дети с оккупированных территорий идут вне конкурса.Пусть они учатся у нас ,чем воюют против нас там.Очень разумное решение для детей,проверенное временем.А поступить могут все желающие,не все на бесплатное,правда.Первые 2 сессии отсеют совсем уж тупых или Илонов Масков.
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30.06.2020 16:28 Відповісти
правильные дети только с оккупированных территорий поступают без ЗНО и на бюджет, остальные неправильные пусть здают ЗНО и платят за обучение себя и правильных детей.
это самое лучшее что было создано Украины для сегрегации детей, теперь все дети с Украины будут люто ненавидеть шаровиков с оккупированных территорий.
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30.06.2020 17:23 Відповісти
кормовая база, с каждым годом уменьшается, вот и снижают.
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30.06.2020 16:30 Відповісти
Ну і який сенс тоді в ЗНО? Вже обшкварились на неучах і в меди підняли мінімальний бал з математики того року. Це тепер для кого буде перевірка? Для слухачів ПТУ?
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30.06.2020 16:34 Відповісти
Нє, ну карантин міг вплинути на якість знань дітей, але... в більшу сторону, оскільки діти забили на предмети, які не потрібно біло здавати, і отримали більше часу на вивчення потрібних. Нахріна знижувати поріг?
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30.06.2020 16:43 Відповісти
Деградация косит наши ряды(С)
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30.06.2020 16:48 Відповісти
А с другой стороны, если будет много умных, еще неправильно проголосуют на выборах
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30.06.2020 16:49 Відповісти
И при чём тут порог к карантину?
Сколько в бюджете есть денег на бесплатные места - вот из этого порог устанавливайте!
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30.06.2020 17:11 Відповісти
это на бюджетные места не влияет, первыми на бюджет поступают дети с села, дети атошников дети с окупированных территорий так как ихние балы умножаются на соответствующий коэфициент, отстальные хоть ты здай на 200 все предметы, если мест не осталось - только идут на платное.
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30.06.2020 17:27 Відповісти
Не говори ерунды - льготники не занимают ВСЕ бюджетные места.
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30.06.2020 17:57 Відповісти
Из за вируса можно не знать Государственный язык?
На карантине сидели дома, не ходили по паркам, дискотекам ... - должны знать лучше.
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30.06.2020 17:32 Відповісти
Да ладно.
ЗЕ и СН вобще в оразовании ограничились Трускавецкими курсами и липовыми дипломами.
Население страны, котоорой управляют невежды, должно соответствовать.
И так сойдет.
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30.06.2020 17:43 Відповісти
Печально это все. Для кого штампуют этих специалистов с высшим образованием, если им нет применения в Украине?
Эти институты - как повязки во время карантина, выигрывают только время, куда бы свое чадо пристроить за 6 лет. Государству они не нужны. А димплом- свидетельство того, что человек не дурак и обучаем, более ничего.
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30.06.2020 18:26 Відповісти
 
 