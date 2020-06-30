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ЗСУ можуть взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" вже через півтора місяці, а дивізіон з'явиться в 2021 році, - "Укроборонпром"

Збройні сили України можуть взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" через півтора-два місяці. Дивізіон ракетних комплексів може бути поставлено в ЗСУ вже до кінця 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

За словами генерального директора конструкторського бюро "Луч" Олега Коростельова, випробування РК "Нептун" вже завершені. Далі відбувається процедура постановки на озброєння.

"За результатами успішно проведених випробувань, вже через 1,5-2 місяці ракетний комплекс "Нептун" може бути взятий на озброєння ЗСУ... Через 1,5 року дивізіон ракетних комплексів вже може бути передано в українську армію", - сказав він.

РК "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть вражати ціль в складних метеорологічних умовах за активної вогневої і радіоелектронної протидії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З‘явилося детальне відео останніх вражаючих випробувань "Нептуна". ВIДЕО

ЗСУ можуть взяти на озброєння ракетний комплекс Нептун вже через півтора місяці, а дивізіон зявиться в 2021 році, - Укроборонпром 01
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Топ коментарі
+23
ВСУ может взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" уже через полтора месяца, а дивизион появится в 2021 году - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7507
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30.06.2020 16:27
+21
Хунта схвалює.
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30.06.2020 16:28
+14
"За 1,5 года дивизион ракетных комплексов уже может быть передано в украинскую армию", - сказал он.",- вражеская Россия так долго ждать не будет. К тому же и эта дата под вопросом.

"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов."
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30.06.2020 16:28
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Ядерное оружие - чемодан без ручки , очень дорого , а применить нельзя. Ракетное оружие неядерного сдерживания гораздо более гибкий вариант , и сравнительно недорогой. Нанести противнику неприемлемьіе потери вполне возможно обьічньіми вьісокоточньіми боеголовками , поражая критические обьектьі инфраструктурьі. Что и требуется от оружия сдерживания.
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01.07.2020 13:25 Відповісти
Понятно,что ЯО обойдется не дешево..Но как оружие сдерживания,даже без непосредственного применения, ему нет равного во всем Мире...Даже всемогущий дядюшка Сэм на с.корееза Кима Ч..только грозит пальчиком,а тот над ним посмеивается..Вот ,что такое обладание ЯО..
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01.07.2020 19:26 Відповісти
Вьі готовьі сделать Украину страной-изгоем , как КНДР? Путин єтого тоже хочет.
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01.07.2020 20:15 Відповісти
Чого це неможна? 3-4 АЕС мордовців знаходяться у зоні досяжності навіть наявних засобів ураження. Бахнути по ним і європейська частина РФ погрузиться у темряву.
Що це таке - спитайте жителів донбасу, що сиділи без світла, води та з непрацюючою каналізацією
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03.07.2020 11:24 Відповісти
А ватанов то, скрепных, как бомбануло!
Какая прелесть
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30.06.2020 21:04 Відповісти
может-це достиги
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30.06.2020 21:40 Відповісти
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
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01.07.2020 13:12 Відповісти
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