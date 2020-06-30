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Новини Силовики
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В Ривном на взятке 700 долл. задержана завкафедрой одного из вузов, - прокуратура. ФОТО

В Ривном правоохранители установили факт вымогательства и получения взятки заведующей кафедры одного из вузов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненской области.

В Ривном на взятке 700 долл. задержана завкафедрой одного из вузов, - прокуратура 01

Преподаватель получила 700 долл. и 1 400 грн за одействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдаче дипломов об окончании обучения.

В Ривном на взятке 700 долл. задержана завкафедрой одного из вузов, - прокуратура 02

Смотрите: Проректор столичного частного вуза вымогал 224 тыс. грн за поступление иностранцев в университет, - Нацполиция. ФОТО

Взяточница задержана в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (4713) вуз (547) правоохранительные органы (2708) прокуратура (3685) Ровно (574) силовики (2514)


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Топ коментарі
+4
Зеленских тоже вышел стерильным из ВУЗа, вечно по своим кавээнам мотался. И это не помешало ему занять главный пост в государстве. Украина страна возможностей
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30.06.2020 16:59
+3
Это что?
"Преподаватель получила 700 долл. и 1 400 грн за содействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдаче дипломов об окончании обучения"
Со всей группы 700 долларов?
Да что это за ВУЗ такой?
Кролевецкие курсы дояров?
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30.06.2020 16:54
+1
Украина страна возможностей

Дякую за пост, бо я був впевнений, що ми країна дебілів.
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30.06.2020 17:07
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по божески еще.....
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30.06.2020 16:28 Відповісти
На фото денег меньше чем 700 баксов, не хватает 50 долларей )
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30.06.2020 16:30 Відповісти
да, непорядок, коронавирус, а взятки - не дистанционные.
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30.06.2020 16:31 Відповісти
Уроды милиардами воруют и выходят под залог в пару милионов,а тут за 700$ до 10 лет.
Ушлепки.
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30.06.2020 16:35 Відповісти
все правильно Ві пишите єто инфо спам сбить накал недовольства народа а они воруют беспрестанно с утра до вечера
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30.06.2020 16:50 Відповісти
Не взятка, а благодарность!!!
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30.06.2020 16:37 Відповісти
За що? за те, що вийшли із ВНЗ стерильними?
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30.06.2020 16:57 Відповісти
Зеленских тоже вышел стерильным из ВУЗа, вечно по своим кавээнам мотался. И это не помешало ему занять главный пост в государстве. Украина страна возможностей
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30.06.2020 16:59 Відповісти
Украина страна возможностей

Дякую за пост, бо я був впевнений, що ми країна дебілів.
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30.06.2020 17:07 Відповісти
У Кличка теж вища освіта...
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30.06.2020 17:13 Відповісти
Теперь этой группе студентов придётся грызть науку днями и ночами
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30.06.2020 16:42 Відповісти
Толку от тех вузов...Полезнее было бы научиться профессии, которая будет кормить. А тут еще и взятки давать надо за никому не нужный диплом.
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30.06.2020 16:45 Відповісти
Вы забываете, что без покупки диплома чиновником не станешь. А эта профессия ещё как кормит
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30.06.2020 16:58 Відповісти
Есть такое. Но чиновники будут сокращаться и по ним особо скучать никто не будет. А вот грамотных электриков всегда будет недоставать, а значит всегда будет гарантированный и немалый доход.
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30.06.2020 17:05 Відповісти
Пока что 30 лет имеет место обратная тенденция
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30.06.2020 17:08 Відповісти
Да, так было. Но думаю, уже так не будет. И многим в такой ситуации было бы неплохо знать и уметь что-то реальное. Бумажку на хлеб не намазать
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30.06.2020 17:20 Відповісти
Какие находчивые студенты, госы пролетят незаметно, считай диплом уже в кармане, и деньги на летний отдых сберегли.
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30.06.2020 16:46 Відповісти
Никогда такого небыло и вот опять! И попадаются только откровенные дураки/дуры. А так цветет мздоимство в ВУЗах синим цветом, а при Зелупе вообще цветник и ренессанс для преподов настал. Ну а Шкарлупа придет и все станет чинно и благородно, как при Янеке, хочешь сессию сдать - приноси взятку плять.
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30.06.2020 16:48 Відповісти
В вишах не те що беруть-ВИМАГАЮТЬ!!!! Я знаю! Це просто жах! Порошенко їм винен!
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30.06.2020 16:48 Відповісти
Это что?
"Преподаватель получила 700 долл. и 1 400 грн за содействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдаче дипломов об окончании обучения"
Со всей группы 700 долларов?
Да что это за ВУЗ такой?
Кролевецкие курсы дояров?
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30.06.2020 16:54 Відповісти
Так, якось не солідно. Я знаю у нас, в ВНЗ (що я вважаю конюшнею) то староста групи, перед іспитами мала на картці 78к (група скинулась на хабарі)...
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30.06.2020 16:56 Відповісти
700 баксов??? Это насмешка ...а не взятка...😃
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30.06.2020 17:00 Відповісти
В Ривном на взятке 700 долл. задержана завкафедрой одного из вузов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5155
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30.06.2020 17:09 Відповісти
В наших ВНЗ, її цицьки могли би замінити хабар... У нас і натурою беруть.
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30.06.2020 17:12 Відповісти
хоть бы не позорились такой новостью
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30.06.2020 17:34 Відповісти
В.О. міністра освіти "на законних підставах" отримує зарплатню і розпоряджається коштами міністерства))) ми у сраці зєкоманди...
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30.06.2020 17:59 Відповісти
 
 