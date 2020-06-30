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вірус (820) Китай (4357) пандемія (126) свинячий грип (59)

У Китаї виявили новий штам свинячого грипу. Від нього поки немає ліків, і він потенційно може викликати пандемію, - вчені

У Китаї виявили новий штам свинячого грипу. Від нього поки немає ліків, і він потенційно може викликати пандемію, - вчені

Науковці провели дослідження, результати якого попереджають про потенційний ризик виникнення пандемії, викликаної вірусами свинячого грипу. Зараз від нового штаму свинячого грипу немає ліків або вакцини, а його контагіозність може викликати ще одну пандемію. Інфікованими виявились 10,4% персоналу, який доглядав за свиньми. Поки що немає підтвердження, що новий штам передається від людини до людини. Як тільки вірус адаптується і зможе передаватися від людини до людини, виникне загроза пандемії.

Про це повідомляє американський науковий журнал PNAS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дослідники виявили в Китаї штам вірусів свинячого грипу з усіма характеристиками, здатними викликати майбутню пандемію. Віруси групи G4 генетично походять від штаму H1N1, який спричинив пандемію у 2009 році та мають основні риси, що демонструють високу пристосованість до зараження людини", - йдеться у дослідженні, що базується на даних китайських університетів і Китайського центру профілактики та контролю захворювань.

Дані близько 30 тис. мазків зі слизової оболонки свиней, зібрані з 2011 по 2018 рік у свиней з 10-ти провінцій Китаю, дозволили виокремити 179 вірусів свинячого грипу. Більшість з них належать до нового виду, який став домінуючим у свиней з 2016 року.

Також у результаті дослідження стало відомо, що серед персоналу, який доглядав свиней, інфікованими виявилося 10,4 %, тому вчені вважають, що вірус вже поширився на людину. Але, на їх думку, нині відсутні докази того, що віруси можуть передаватися від людини до людини.

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Разом з тим науковці заявляють, що віруси G4 мають вищу здатність інфікувати, розмножуватися в клітинах людини і викликати сильніші симптоми (у піддослідних тварин), ніж інші штами. Крім того, згідно з тестами in vitro (дослідження поза живим організмом, "у пробірці"), імунітет, отриманий після контакту з вірусами сезонного грипу людини, не захищає від G4.

Дослідники наголошують, що пандемії виникають, коли віруси грипу "A" з новим поверхневим антигеном "НА" стають здатними поширюватися від людини до людини. Водночас, на їх переконання, зараження людини вірусами G4 не призводить до адаптації людини та збільшує ризик розвитку пандемії серед людей. За їх словами, існує нагальна потреба в нагляді за групами людей, що працюють на вирощуванні свійських тварин.

Як повідомлялося, під час епідемії свинячого грипу штаму H1N1 у 2009 році, за різними даними, заразилися від 11 до 21 відсотка тодішнього населення світу — або близько 700 мільйонів - 1,4 мільярда осіб (із загальної кількості 6,8 мільярда). За даними ВООЗ, кількість смертей серед хворих з лабораторно підтвердженим діагнозом H1N1 становила 18 036. Водночас за оцінками ВООЗ, щорічно від сезонного грипу помирає від 250 до 500 тис. осіб.
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Топ коментарі
+18
В Новых Санжарах наверно напряглись, ведь если что, то зеленских привезет инфицированных именно туда
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30.06.2020 16:52
+14
Они там совсем озверели жрать всякое дерьмо!
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30.06.2020 16:49
+13
Та они запарили уже!
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30.06.2020 16:50
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Они там совсем озверели жрать всякое дерьмо!
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30.06.2020 16:49 Відповісти
В Новых Санжарах наверно напряглись, ведь если что, то зеленских привезет инфицированных именно туда
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30.06.2020 16:52 Відповісти
Не, в Ухани нажрались кажанов, в Пекине - тухлой рыбы.
Что на этот раз?
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30.06.2020 17:11 Відповісти
Традиции там употреблять всяких "кажанов" и онную дрянь , по нашим меркам, там тысячелетия....- и не наблюдалось никаких "пандемий"....
Ну а о яйце "балот" (филипины) - то вообще промолчу - от одного вида и тухлого штымпа - многих просто выворачивает ...- и тоже пандемий не наблюдалось...
С чего бы сейчас....
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30.06.2020 17:37 Відповісти
Це ви тут олігофрнени зелене лайно їсте, а Білл Гейтс і його корпорація CЕPI працює над новими вірусами.
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30.06.2020 19:33 Відповісти
високосный год продолжает и продолжает "радовать"новыми сюрпризами
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30.06.2020 16:50 Відповісти
Та они запарили уже!
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30.06.2020 16:50 Відповісти
Китай на хрен закрыть! Они там каждый день какую то фигню находят. Закрыть наглухо, пусть там сами со своими вирусами развлекаются. Иначе нам всем будет пушистый зверек.
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30.06.2020 16:53 Відповісти
Оно бы и хорошо, если б 90% всякой срани вокруг не было изготовлено в Китае
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30.06.2020 16:57 Відповісти
Промьішленньіе товарьі пропускать, людей и животньіх нет
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01.07.2020 17:41 Відповісти
Не ну ладно летучих мышей не есть, без них еще можно прошить, но вот без свининки как на шашлыки то ехать?
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30.06.2020 16:50 Відповісти
Щас из сои котлеты делают - на вкус не отличишь от мяса. Главное только после этого к пластмассовой йолке и резиновой женщине не подходить...
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30.06.2020 16:59 Відповісти
Астанавитесь
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30.06.2020 16:51 Відповісти
ну все...теперь кацапня примет мусульманство или/и йудейство и прекратит жрать свинину
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30.06.2020 16:51 Відповісти
У кацапні щось бехнуло, Сестрорецьк. В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа. От него пока нет, лекарств, и он потенциально может вызвать пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 9335
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30.06.2020 17:05 Відповісти
хороший пердак .такой свиновирусом не испортишь
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30.06.2020 17:24 Відповісти
Тю....набери в гугле - сестрорецк взрыв - там раз в четыре года обязательно бабахает
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30.06.2020 17:32 Відповісти
В жилом доме в Сестрорецке днем в воскресенье произошел взрыв. В квартире дома №8 по улице Володарского взорвался самогонный аппарат.
Подробнее: https://neva.today/news/samogonnyy-apparat-vzorvalsya-v-kvartire-v-sestrorecke-143817/
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30.06.2020 20:27 Відповісти
на той недели ...- скандинавы кричат о повышенном радиационном фоне- кАцапьн отрицает. как всегда...
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30.06.2020 17:42 Відповісти
Фото августа 2019 года, когда был взрыв в Северодвинске.
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30.06.2020 20:21 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова

Украинцы безответсвенные, говорили они.
Масок не носят, дистанцию не соблюдают

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа. От него пока нет, лекарств, и он потенциально может вызвать пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 3373
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30.06.2020 16:54 Відповісти
ПЕДОФИЛ ?
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30.06.2020 17:16 Відповісти
оно не определилось...
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30.06.2020 17:25 Відповісти
Млять!
А я всё мучительно думал - и какого хрена Илон Маск хочет на Марс?
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30.06.2020 16:57 Відповісти
Нужно достраивать Великую Китайскую Стену.
За опытом можно обратиться к Арсению Петровичу.
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30.06.2020 16:59 Відповісти
В 2009 году ВОЗ раздувала панику на счёт свиного гриппа.
В итоге перепуганные страны ЕС закупили сотни миллионов доз вакцин,которые не пригодились,ибо опасность свиного гриппа была преувеличена.
Это была репетиция.
Сейчас мировые элиты взялись за население планеты по тяжёлому,парят нам мозги вирусами,чтоб ограничить нас свободу передвижения и заработать миллиарды на вакцинах.
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30.06.2020 17:00 Відповісти
эта кузница заразы узкоглазая решила доконать всех ?
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30.06.2020 17:00 Відповісти
Опять китайцы миру новую свинью подсовывают. Интересно, когда пандемия от огурцов начнется... от арбузов... от пива)) Вариантов - завались!
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30.06.2020 17:05 Відповісти
Вариантов новых зараз всего 2: от кетайцев или от кацапов.
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30.06.2020 17:30 Відповісти
Специально для вовочки придумали?? А то с этим анекдотом, уже не сильно у них получается..
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30.06.2020 17:07 Відповісти
****..... этот уже китай сучий...жрут скоты всё что шевелится и потом пандемии на весь мир...((
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30.06.2020 17:08 Відповісти
Да, очень интересно, давайте заморочимся, шо там опять за великие научные открытия совершили любители похавать кажанов.
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30.06.2020 17:09 Відповісти
китаезов всех домой - в счастливый коммунистический китай, сидите в своем коммунизме и не трах..те мозг всему миру
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30.06.2020 17:09 Відповісти
Оленям очередную лапшу на рога будут вешать.
Олени подставляйте рога(ы).
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30.06.2020 17:14 Відповісти
жаль, что некому нанести массированный ядерный удар по этой клоаке под названием "китай"
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30.06.2020 17:17 Відповісти
Пффф,сколько можно китаезы,как не одна так другая зараза
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30.06.2020 17:19 Відповісти
Новые вирусы появляются минимум раз в пол-года! Но паники из этого до сих пор не делали.
Из карантинов нас теперь не выпустят.
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30.06.2020 17:29 Відповісти
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа. От него пока нет лекарств, и он потенциально может вызвать пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 4745
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30.06.2020 17:34 Відповісти
по-моему, всему миру дешевле скинуться и что-то сделать с китаем, чем бороться с последствиями того го*на, которое регулярно оттуда выплывает!
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30.06.2020 17:37 Відповісти
Шото плеать с этим Китаем надо делать, задрали уже со своими вирусами
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30.06.2020 18:18 Відповісти
Почему опять Китай? Вроде же не самая отсталая страна в мире..
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30.06.2020 18:19 Відповісти
Задрав вже той Китай,може світу варто задуматись про те щоб закрити Китай і китайських туристів. Так безпечніше для всього світу.
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30.06.2020 18:50 Відповісти
Віруси грипу завжди йшли із Китаю, китайці часто їдять недоготовлену їжу і заражаються від цього. Ми кожного року отримували як не пташиний то свинний грип звідти, але ніхто не звертав на це увагу.
У всіх фермерських тварин постійно циркулють нові штами вірусів, через неконтрольоване використання антибіотиків і стимулятори росту.
Тому нові штампи з Китаю, будуть постійно але не лише з китаю але і з інших країн "сироїдів", потрібно привикати або відмовитись від китайської продукції)))
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30.06.2020 19:00 Відповісти
То, вони Трампа лякають.
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30.06.2020 19:04 Відповісти
Пора Китаю выставить солидный счет.
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30.06.2020 19:48 Відповісти
З китайцями ми із свинячих, курячих, бичачих і т.п вірусів не вийдемо.
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30.06.2020 19:49 Відповісти
Та закрийте, ви нах..., цей Китай!!!
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30.06.2020 19:58 Відповісти
Пытались ЛОХОТРОН по свинной, куриный грипп запулить ЛОХАМ два года назад - не вышло. Сейчас проканал развод про КОРОВАВИРУС, а гулять так гулять: свинной, заячий, куриный, говяжий... ЛОХОТРОН продолжается.
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30.06.2020 20:46 Відповісти
Сейчас опять будут выгребать гречку и туалетную бумагу!
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30.06.2020 20:58 Відповісти
 
 