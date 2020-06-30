В Україну прибула допомога з Італії для боротьби з наслідками повені. ФОТО
Літак з Італії з допомогою для боротьби з наслідками повені на заході України прибув в аеропорт Львова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Італії в Україні.
Рейс Військової авіації, організований Департаментом цивільної оборони Італії, прибув о 13:00 в аеропорт Львова у вівторок і доставив в Україну намети, водозабірні насоси, вежі-маяки та інші матеріали, надані Корпусом Національної Пожежної Команди, італійськими областями, національними організаціями волонтерів цивільної оборони.
"Дружні зв'язки і солідарність, які об'єднують наші країни, міцнішають у моменти труднощів. Ми дуже вдячні Києву за підтримку, надану нам з направленням групи лікарів і великої кількості дезинфікуючих засобів у найскладніший момент надзвичайної санітарної ситуації в Італії. Зараз ми хочемо підтримати прагнення України в протистоянні явищам, які так жорстко вразили захід країни", - підкреслив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.
За словами дипломата, ця операція входить у рамки Європейського Механізму цивільного захисту.
Як повідомили в МВС України, очікується ще один рейс з Італії, який доставить в Україну другу частину гуманітарного вантажу.
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