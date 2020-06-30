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Італія (1521) Львів (3026) паводок (233) гуманітарна допомога (963)

В Україну прибула допомога з Італії для боротьби з наслідками повені. ФОТО

Літак з Італії з допомогою для боротьби з наслідками повені на заході України прибув в аеропорт Львова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Італії в Україні.

В Україну прибула допомога з Італії для боротьби з наслідками повені 01

Рейс Військової авіації, організований Департаментом цивільної оборони Італії, прибув о 13:00 в аеропорт Львова у вівторок і доставив в Україну намети, водозабірні насоси, вежі-маяки та інші матеріали, надані Корпусом Національної Пожежної Команди, італійськими областями, національними організаціями волонтерів цивільної оборони.

В Україну прибула допомога з Італії для боротьби з наслідками повені 02

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В Україну прибула допомога з Італії для боротьби з наслідками повені 03

"Дружні зв'язки і солідарність, які об'єднують наші країни, міцнішають у моменти труднощів. Ми дуже вдячні Києву за підтримку, надану нам з направленням групи лікарів і великої кількості дезинфікуючих засобів у найскладніший момент надзвичайної санітарної ситуації в Італії. Зараз ми хочемо підтримати прагнення України в протистоянні явищам, які так жорстко вразили захід країни", - підкреслив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

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За словами дипломата, ця операція входить у рамки Європейського Механізму цивільного захисту.

Як повідомили в МВС України, очікується ще один рейс з Італії, який доставить в Україну другу частину гуманітарного вантажу.

В Україну прибула допомога з Італії для боротьби з наслідками повені 04
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Топ коментарі
+2
О! Отозвались на призыв Пороха помочь Украине! Спасибо им. От нашей моники тамогочи не лоха- новый видосик надо запилить, как ох...но его все в мире любят и помогают величайшему наполеону! И медаль выдать кловану- за ликвидацию последствий наводнений)))) за то, что притащил свою наркоманскую рожу любоваться последствиями.
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30.06.2020 16:59
+1
Може просто подякуємо італійцям і не будемо сюди притягувати українських політиків?
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30.06.2020 18:58
+1
Спасибо Италии! Очень надо нам помощь!
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30.06.2020 20:54
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Видите, не зря зеленский врачей отправлял в Италию. Знал же ханыга, что будет беда
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30.06.2020 16:55 Відповісти
Второе фото класс, со старой коробкой на фоне пустого самолета.
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30.06.2020 16:59 Відповісти
О! Отозвались на призыв Пороха помочь Украине! Спасибо им. От нашей моники тамогочи не лоха- новый видосик надо запилить, как ох...но его все в мире любят и помогают величайшему наполеону! И медаль выдать кловану- за ликвидацию последствий наводнений)))) за то, что притащил свою наркоманскую рожу любоваться последствиями.
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30.06.2020 16:59 Відповісти
Та ложить они хотели на пэпкина. Здесь соевые не водятся.
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30.06.2020 22:37 Відповісти
Иди на хрен, кремлевская подстилка, никого здесь не обманет твой итальянский флаг, придурок *************.
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02.07.2020 18:23 Відповісти
Гуманитарка из Италии.
В Україну прибула допомога з Італії для боротьби з наслідками повені - Цензор.НЕТ 1796
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30.06.2020 17:19 Відповісти
чому ж самі не зробили?
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30.06.2020 18:53 Відповісти
Може просто подякуємо італійцям і не будемо сюди притягувати українських політиків?
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30.06.2020 18:58 Відповісти
В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с последствиями наводнения.
В тотже день она была продана в Китай через фирмы Ермака
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30.06.2020 19:03 Відповісти
Спасибо Италии! Очень надо нам помощь!
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30.06.2020 20:54 Відповісти
 
 