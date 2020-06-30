УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9125 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 971 48
кордон (4642) карантин (18171) Євросоюз (12779) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

ЄС затвердив список країн, для яких з 1 липня відкриють кордони: України серед них немає

ЄС затвердив список країн, для яких з 1 липня відкриють кордони: України серед них немає

Рада Європейського Союзу 30 червня оприлюднила список країн, щодо яких знімуть обмеження на в’їзд, починаючи з 1 липня. До переліку увійшли 14 країн, серед них України немає.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.

Відповідно до ухваленого рішення, з 1 липня країни-члени ЄС мають знімати обмеження на в'їзд для таких країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

До цього переліку може увійти і Китай, зазначається в повідомленні, якщо він зі свого боку дозволить в'їзд громадянам ЄС.

Перелік країн переглядатиметься щодва тижні. Тому до нього можуть додавати нові країни або ж із нього можуть виключати країни.

Читайте також: Стефанишина про відкриття кордонів: З 1 липня дива не станеться. Це залежить від показників захворюваності на COVID-19

Для визначення того, чи знімати обмеження на в'їзд для громадян третіх країн, ЄС пропонує три критерії:

  • кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення має бути близькою чи нижчою за середній показник ЄС станом на 15 червня 2020 року;
  • протягом цього 14-денного періоду має спостерігається стабільність або зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусу порівняно з попереднім 14-денним періодом;
  • також береться до уваги загальна оцінка реагування країни на епідемію коронавірусу з урахуванням доступної інформації (зокрема обсяги тестувань, стримування епідемії, повідомлення про неї тощо, а також надійність інформації про епідемію).

Водночас навіть для країн, які не потрапили до переліку Ради ЄС, існуватимуть винятки. Вони ж стосуються країн, які не входять до Шенгенської зони, але мають із нею асоційовану угоду (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія). Так, в'їзд із таких країн дозволяється для таких категорій населення:

  • громадяни ЄС та члени їхніх сімей;
  • люди, які мають посвідку на довготермінове проживання в ЄС, і члени їхніх сімей;
  • подорожувальники, які мають вагомі причини для в'їзду в ЄС (наприклад, отримання медичної допомоги).
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Земразі у вас всього два варіанти: або бути корабельними соснами, або стерелізуватися, щоб не народжувати на цей світ неякісних дітей! Ці варіанти надійшли вам від вибраних вами же провладних депутатів!!
показати весь коментар
30.06.2020 16:57
+10
Был Порошенко были ПОбеды, стал Зеленский начались беды, причём сплошные зебеды как внутри страны так и на международной арене.
показати весь коментар
30.06.2020 17:20
+9
Пусть скажут спасибо зебилам и зеле.
показати весь коментар
30.06.2020 17:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Земразі у вас всього два варіанти: або бути корабельними соснами, або стерелізуватися, щоб не народжувати на цей світ неякісних дітей! Ці варіанти надійшли вам від вибраних вами же провладних депутатів!!
показати весь коментар
30.06.2020 16:57 Відповісти
Ну что, дурантинщики, ваша поездка на польскую клубнику и венскую каву отменяется.
показати весь коментар
30.06.2020 16:59 Відповісти
Чого як москаль, то тупий як валянок. Поляки дадуть національну візу.
показати весь коментар
30.06.2020 17:02 Відповісти
Тебе говорят об убогом "дальновидном" мышлении "власти", " переживающей"за будущее народа. А полякам за их национальную визу заплатишь 13-ю золотыми в час вместо 17-18.
показати весь коментар
30.06.2020 17:14 Відповісти
А як же наші гастарбайтери їздитимуть в ЄС?
показати весь коментар
30.06.2020 17:00 Відповісти
Пусть скажут спасибо зебилам и зеле.
показати весь коментар
30.06.2020 17:01 Відповісти
Ага, зебилам из Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей.
Их там больше всего.
показати весь коментар
30.06.2020 17:04 Відповісти
Чернівці і Львів да, Тернопіль значно менше.
показати весь коментар
30.06.2020 17:07 Відповісти
юга-савок есче лучьше "опзж -светлая путь к гулагу" и хоть **** по лбу,лишь не биндера...
показати весь коментар
30.06.2020 20:03 Відповісти
Ты читало Правила форума?
показати весь коментар
30.06.2020 20:09 Відповісти
Читало мурло в себе у штанях намацаєш !
показати весь коментар
30.06.2020 20:33 Відповісти
Через Руанду.
показати весь коментар
30.06.2020 17:02 Відповісти
Спасибо нашим рекордсменам.
показати весь коментар
30.06.2020 17:01 Відповісти
https://montrealex.livejournal.com/3605528.html За поребриком что то бахнуло.
показати весь коментар
30.06.2020 17:02 Відповісти
Там Ольгино недалеко.
Может сервер перегрузили?
показати весь коментар
30.06.2020 17:10 Відповісти
Повторяем по два раза, чтобы все поняли.
показати весь коментар
30.06.2020 17:03 Відповісти
Новая смена ботов заступила.
Им тоже по-бла-бла охота.
показати весь коментар
30.06.2020 17:06 Відповісти
Танька ( ну ни как не могу назвать тебя Татьяной) А где весь мусор, с вашей помойки рф? Шо то вас мало сегодня. ШО денег не платят?
показати весь коментар
30.06.2020 19:02 Відповісти
Ой дураки! Злых не надо держать в Украине, хай себе едут на заробитки у Европу, лишь бы в Украине не Майданили.
показати весь коментар
30.06.2020 17:03 Відповісти
Европа не пускает...
показати весь коментар
30.06.2020 17:32 Відповісти
Рукожопія,Сестрорецьк, але головне щось про полуницю ляпнути.ЕС утвердил список стран, для которых с 1 июля откроют границы: Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 5118
показати весь коментар
30.06.2020 17:04 Відповісти
Газ в девятиэтажке?
показати весь коментар
30.06.2020 17:08 Відповісти
Не знаю, знайшов таке -Мой муж Иван работает на Ленинградской станции. Он в субботу ушел на смену и как правило должен был вернуться в обед на следующий день, в течении суток он не звонил и не писал, так как был занят, а к обеду просто написал чтобы мы с детьми его не ждали и на всякий случай собирали вещи. Сказал о большом количестве военной техники, все работники в защитных костюмах, мед персонал в панике, есть несколько пострадавших. Муж очень просто объяснил, что при загрузке топлива в их новый реактор пошёл какой-то сбой. Начальник сообщил, что распускать людей по домам будут после особого распоряжение,а на даном этапе, на других реакторах снижают мощности. Вот он уже 3-й день на работе и я очень сильно переживаю чтобы с ним ничего не случилось
показати весь коментар
30.06.2020 17:09 Відповісти
Я уже прочитал.
показати весь коментар
30.06.2020 17:14 Відповісти
Так Раша выглядит не так мерзко, как обычно...
показати весь коментар
30.06.2020 17:18 Відповісти
Главное что ты, кремлевская подстилка, всегда будешь при деле- не у *****, так у другого "величайшего" мокшанского диктатора и упыря будешь облизывать твое любимое место- очко. Давай, не отвлекайся, жуй-жуй, глотай!
показати весь коментар
30.06.2020 17:04 Відповісти
Наголосовали? Сидите дома.
показати весь коментар
30.06.2020 17:06 Відповісти
нам лишь бы Мальдивы не закрыли!)))
показати весь коментар
30.06.2020 17:06 Відповісти
там хорошо, но скучновато
показати весь коментар
30.06.2020 17:20 Відповісти
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8

Славко Славковіч

@5nagwo8jr9zCvi8

·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1277931783221383168 2 ч

Переселенець з Луганська проводить профілактичну бесіду з Харківським сєпаром

https://twitter.com/i/status/1277931783221383168
показати весь коментар
30.06.2020 17:07 Відповісти
Ну наши все сделали чтобы границу не открыли, для этого статистику по Кроновирусу пришлось взвинтить в 3 раза, и выступать клоуну министру. С серьезным лицом, хотя видно было что он сам не верит в то что говорит.
показати весь коментар
30.06.2020 17:10 Відповісти
Нужно вернуть Пороха на Банковую, и ЕС откроет границу.
показати весь коментар
30.06.2020 17:14 Відповісти
Иди покорми кенгуру.
показати весь коментар
30.06.2020 17:15 Відповісти
к сожалению мы лохи, третьего сорта ....
показати весь коментар
30.06.2020 17:14 Відповісти
Сеня, ну не расстраивайся ты так...
Хотя, судя по твоим постам, ты прав.
показати весь коментар
30.06.2020 17:17 Відповісти
Странно, - зеленский замутил самый лучший карантин в мире. Единственная страна где остановили даже метро. И вот такое
показати весь коментар
30.06.2020 17:15 Відповісти
А что там в евросоюзе, земля обетованная? Я в Украине себя отлично чувствую. А то с этим евросоюзом мы как будто набиваемся. Что Германия что Франция продадут Украину ради своих интересов без колебаний и угрызений совести. Евросоюз загнал Украину в долговую яму, способствовал остановке и разорению стратегических предприятий. Почитайте Будапештский меморандум, там четко написано кто разоружил Украину и обещал гарантии неприкосновенности и территориальной целостности. Как показало время, все обещания ничего не стоили! Если бы Украина тогда не пошла на поводу, то и Крым не анексировали и Донбасс был под контролем. Такая в мире политика: сильный диктует свои условия, а об слабых вытирают ноги.
показати весь коментар
30.06.2020 17:19 Відповісти
Был Порошенко были ПОбеды, стал Зеленский начались беды, причём сплошные зебеды как внутри страны так и на международной арене.
показати весь коментар
30.06.2020 17:20 Відповісти
ЕС утвердил список стран, для которых с 1 июля откроют границы: Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 8955
показати весь коментар
30.06.2020 17:37 Відповісти
Оч плохой сигнал для Украины... Голобородочники и здесь апасрались....
показати весь коментар
30.06.2020 18:09 Відповісти
ЄС затвердив список країн, для яких з 1 липня відкриють кордони: України серед них немає - Цензор.НЕТ 4639
показати весь коментар
30.06.2020 18:11 Відповісти
Порох дав українцям безвіз, а ЗЕлений мудак - безвиїзд.
показати весь коментар
30.06.2020 18:21 Відповісти
Бортанули!
показати весь коментар
30.06.2020 19:07 Відповісти
Какой показатель ес на 15 июня, есть оф. источник? Писали про цифру в 16 человек, для Украины это значит не выше 500 в день
показати весь коментар
01.07.2020 08:49 Відповісти
 
 