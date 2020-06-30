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Четверо сотрудников Луцкого детсада инфицировались COVID-19, они находятся на амбулаторном лечении, - ОГА

Четверо сотрудников Луцкого детсада инфицировались COVID-19, они находятся на амбулаторном лечении, - ОГА

В Луцком детсаде №37 зафиксировали коронавирус у четырех сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об во время брифинга сообщила замглавы Волынской ОГА Татьяна Щербак.

"В детском саду №37 зарегистрировано четыре подтвержденных случая: музыкальный руководитель, заместитель директора, медсестра и помощник воспитателя", - заявила Щербак.

По словам замглавы ОГА, все больные находятся на амбулаторном лечении. 

Отмечается, что детсад с 24 июня не работает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение, водить ли ребенка в детсад, родители должны принимать, учитывая риски, - Степанов

Автор: 

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Щось дуже вже багато.
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30.06.2020 17:36 Відповісти
Пора ВР принимать очередной суровый закон - солидный штраф или уголовное наказание за кашляние и чиханье в общественных местах.
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30.06.2020 17:45 Відповісти
 
 