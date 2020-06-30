Четверо сотрудников Луцкого детсада инфицировались COVID-19, они находятся на амбулаторном лечении, - ОГА

В Луцком детсаде №37 зафиксировали коронавирус у четырех сотрудников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об во время брифинга сообщила замглавы Волынской ОГА Татьяна Щербак.

"В детском саду №37 зарегистрировано четыре подтвержденных случая: музыкальный руководитель, заместитель директора, медсестра и помощник воспитателя", - заявила Щербак.

По словам замглавы ОГА, все больные находятся на амбулаторном лечении.

Отмечается, что детсад с 24 июня не работает.

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