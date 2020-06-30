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ВНО по украинскому языку в Донецкой области сдали 11,5 тыс. человек, из которых 121 с оккупированных территорий, - ОГА

ВНО по украинскому языку в Донецкой области сдали 11,5 тыс. человек, из которых 121 с оккупированных территорий, - ОГА

Более 11,5 тыс. человек приняли участие в тестировании по украинскому языку и литературе в рамках внешнего независимого оценивания (ВНО-2020) в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Тестирование прошли сегодня в 72 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Волновахе, Доброполье, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске, Селидово, Славянске. Из 15 тыс. 938 зарегистрированных лиц в нем приняли участие 11 тыс. 597 человек (72,8%). Из них - 121, проживающие на временно оккупированной территории", - написал Кириленко.

Он также добавил, что был организован подвоз 2,4 тыс. человек к пунктам тестирования.

По словам главы ОГА, были приняты все необходимые меры по безопасности и охране помещений, на входе медицинские работники мерили температуру тела, проводилась обработка рук дезинфицирующими средствами, а участники тестирования придерживались безопасной социальной дистанции.

Как сообщалось, основная сессия ВНО началась 25 июня тестированием по математике, в Донецкой области в нем приняли участие 7116 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа, - Мандзий

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вступительная кампания (228) Донецкая область (8586) ВНО (323)


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"Здали" це коли просто зявилися?
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30.06.2020 17:22 Відповісти
а решта що здавали? Російську мову???
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30.06.2020 17:27 Відповісти
Вважаю, що для нас українців, необхідне знання ворожої російської мови, винятково може бути додатковою конкурентною перевагою. Наприклад, коли наш розвідувальний деверсійний загін спецназу пересувається по своїй рідній Українській території Криму, Донбасу можливо і Кубані...та ін. які тимчасово окуповані лютими кремлівськими ворогами окупантами. Ось тоді в вимушених контактах з проклятими московськими окупантами і убивцями терористами - колаборантами потрібно відмінне глубоке знання ворожої кацапської мови окупантів для успішного знищення їх .
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30.06.2020 19:12 Відповісти
 
 