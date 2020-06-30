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Волинець (97) страйк (208) шахтарі (536)

Після зустрічі в Офісі президента шахтарі відмовилися зупинити страйк до протокольного рішення, - Волинець

Після зустрічі в Офісі президента шахтарі відмовилися зупинити страйк до протокольного рішення, - Волинець

Після зустрічі з представниками Офісу президента протестуючі шахтарі вирішили продовжувати акцію протесту на Банковій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.


"За підсумками переговорів делегації від шахтарів з представниками Офісу президента, зокрема із заступником голови ОП Юлією Ковалів, ініціативна група шахтарів вирішила: погодитись на запропоновану з боку ОП зустріч з прем'єр-міністром України; продовжити акцію протесту шахтарів. Завтра о 10.00 працівники, профспілковці підприємств "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", "Первомайськвугілля","Львіввугілля", "Волиньвугілля" продовжать акцію протесту біля будівлі ОП", - повідомив Волинець.

За його словами, у шахтарів склалося враження, що представники ОП намагаються ухилитися від вирішення проблем шахтарів та готові "заговорити" кожну з викладених шахтарями вимог та якнайшвидше випхати з Києва. Проте, протестувальники не поїдуть, поки щодо кожної з їхніх вимог не буде протокольного рішення.

Читайте також: Герус про майбутні страйки шахтарів: На більшості держшахт заборгованість із зарплати менше одного місяця, протестують переважно шахтарі ДТЕК. ДОКУМЕНТ

"Гірники не збираються їхати з Києва, доки не буде протокольного рішення по кожній з висунутих шахтарями вимог, доки не будуть притягнуті до відповідальності ті, хто власноруч створював умови для енергетичної кризи", - написав Волинець.

Раніше Волинець повідомив, що 30 червня в Києві почнуть безстрокову акцію протесту шахтарі з різних регіонів України з державних і приватних шахт. Шахтарі вимагатимуть погашення перед працівниками державних шахт заборгованості щодо зарплати, виведення галузі з кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, - глава профспілки Волинець. ВIДЕО

Шахтарі державної шахти "Надія" вже протестували під Офісом президента минулого тижня. До них виходив президент України Володимир Зеленський і пообіцяв "розібратися з "Центренерго". Після цього державна компанія, менеджмент якої пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, заплатила шахтарям 8,75 млн грн, що становить близько 0,5% боргу шахтам з боку "Центренерго".

Волинець заявляв 17 червня в ефірі "112 Україна", що, коли працювала формула "Роттердам плюс", українське вугілля було затребуване, у шахтарів була робота і зарплата, а зараз вони мають намір їхати до Києва протестувати.
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Топ коментарі
+15
После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 3123
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30.06.2020 17:32
+12
Смешно такое читать в исполнении поклонников срублевой проститутки, играющей роль Президента Украины
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30.06.2020 17:37
+10
О́Пе "Какая разница"!!!
После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 3687
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30.06.2020 17:31
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Касками стучали?
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30.06.2020 17:30 Відповісти
О́Пе "Какая разница"!!!
После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 3687
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30.06.2020 17:31 Відповісти
Почти две трети украинцев недовольны ситуацией в стране - соцопросИюнь 30, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b.html#respond Комментарии: 0 После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 2686Подавляющее большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, передает сегодня УНН.Так, по результатам исследования, 19% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 61% - что события развиваются в неправильном направлении.
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30.06.2020 17:31 Відповісти
После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 3123
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30.06.2020 17:32 Відповісти
Вы хотели не этого, но выбрали другого.
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30.06.2020 17:33 Відповісти
так направление не паменяли, тоесть старое направление ннада менять?
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30.06.2020 18:12 Відповісти
Политическая проститутка Ахметки требует больше денег для своего хозяина.
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30.06.2020 17:32 Відповісти
Смешно такое читать в исполнении поклонников срублевой проститутки, играющей роль Президента Украины
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30.06.2020 17:37 Відповісти
Ты там у себя нашел черного господина для целования ног, в светлую память безвременно усопшего Флойда?
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30.06.2020 17:40 Відповісти
Руснявое, ты адресом ошиблось. С московитской говнопропагандой - на звЯЯзду.сру.
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30.06.2020 17:43 Відповісти
Да ладно не обижайся, мы понимаем, вы же там толерасты, ну в смысле терпилы, у себя терпите, а к нам со своими советами лезете, учите как жить.
Терпите дальше, на коленки становитесь перед каждым нариком нетрадиционно ориентированным, с темным цветом кожи.
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30.06.2020 17:48 Відповісти
пшло вон, подстилка кадыровская. Не лезь к людям, русский, не твое это.
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30.06.2020 17:50 Відповісти
Толераст спокойнее, ты сам приполз с коментами, а теперь посылаешь, или терьпи, или забейся как обычно в угол обосцаным.
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30.06.2020 17:52 Відповісти
пасть прихлопни, мартышка руснявая. Кстати, не может не радовать, шо за зеленую обезьянку топит вонючая русня. Ты хоть на пузырь зарабатываешь, зверушка?
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30.06.2020 17:56 Відповісти
Что подмылся - молодец. Не опозорся перед черным господином.
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30.06.2020 17:58 Відповісти
Так ты гомосек, как и любой другой русский... ожидаемо. Но свои влажные фантазии ты тут зря озвучиваешь, тут тебя не поймут, тебе с этим на твою родимую срусь.сру.
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30.06.2020 18:05 Відповісти
И как ты с этим живешь, хз...
Обиженный по жизни
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30.06.2020 18:14 Відповісти
русский, ты обиженный с рождения - русским родился. Даже представлять не хочу, как ты с этим живешь
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30.06.2020 18:18 Відповісти
Ты с каким рузьким там общаешься?
С воображаемым дружком?
Решил пренебречь "черным господином", на кацапов потянуло?
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30.06.2020 22:35 Відповісти
Решило на дурачка сьехать, руснявое? У тебя это, к слову, в генетике заложено, мартышка болотная.
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30.06.2020 22:41 Відповісти
Вот у меня есть украинский паспорт и в свидетельстве о рождении родители украинцы, а у тебя ублюдка без родины и флага ЧТО есть?
Сиди там у себя в штатах и воздух не порти, ******** - скатертью дорога, будет он еще лечить как нам жить.
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30.06.2020 22:56 Відповісти
Мне насрать, шо у тебя есть, мартышка руснявая. Главное, шо у тебя был шанс стать человеком, но ты сознательно остался русским. Так шо пшло вон, животное.
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30.06.2020 23:01 Відповісти
Заткни пасть иуда ты выбрал свою судьбу, как там слова уже тянешь, бекаешь-мекаешь?
Лет за десять заматереешь, слова будешь подбирать.
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30.06.2020 23:17 Відповісти
Ты плохо понимаешь свое родное псевдославянское эсперанто, русский? go fuck yourself, you fucking monkey.
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30.06.2020 23:20 Відповісти
Ти диви, воно вже на мавп'ячий мові вже навчилося. Ти дивися тільки свому чорному господарю таке не ляпни, бо накаже.
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30.06.2020 23:26 Відповісти
Ты, руснявое, никак не успокоишься со своими влажными мечтами за черного господина.
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30.06.2020 23:39 Відповісти
Краще пиши go fuck yourself, you fucking monkey.
Я розумію.
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30.06.2020 23:51 Відповісти
Шо я тебе еще могу написать, после того, как ты развесило свои гомосячьи сопли по всей ветке, русмартышка?
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01.07.2020 00:34 Відповісти
go fuck yourself, you fucking monkey.
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01.07.2020 10:33 Відповісти
"Народный депутат от ВО «Батькивщина» Михаил Волынец стал владельцем квартиры в Киеве стоимостью 7,64 млн гривен. Об этом редакция https://368.media/ 368.media узнала из его данных на сайте НАЗК.+Размер имущества составляет 122,3 кв. м. Квартиру купили у ООО «Компания по управлению активами «ЮДП Эссет Менеджмент». Эта связана с инвестиционной группой UFuture, основателем которой является бывший нардеп Василий Хмельницкий."
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30.06.2020 19:04 Відповісти
может лучше выбрать другого президента, чем по очереди ходить с требованиями к этому
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30.06.2020 17:32 Відповісти
А предыдущий всем давал одновременно?
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30.06.2020 17:39 Відповісти
"коли працювала формула "Роттердам плюс", українське вугілля було затребуване, у шахтарів була робота і зарплата, а зараз вони мають намір їхати до Києва протестувати" Джерело: https://censor.net/ua/n3205161
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30.06.2020 19:27 Відповісти
После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 3016
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30.06.2020 17:33 Відповісти
Обманут тебя. Сядут на корабль, ты отпустишь Абдуллу, они вернутся. (с)
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30.06.2020 17:35 Відповісти
Узнаю гнусавую тварь. И решить ничего не может, и сообщить шахтерам о том, что их требования нельзя выполнить тоже не желает.
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30.06.2020 17:35 Відповісти
Волынец это такой же содержанец гудка, как и тот же Ляшко. Доверия к нему у меня ноль.
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30.06.2020 17:36 Відповісти
А может ну их нахрен с их вроттердамом +? Покупать импортный уголь и проблеме конец!
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30.06.2020 17:37 Відповісти
Ты ещё живёшь при проклятом Герусом Роттердам+, а уже давно Бенедам+++.
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30.06.2020 17:42 Відповісти
А до шахтарів уже дійшло, що "Роттердам+" - не така вже й погана схема. Так через півроку і до інших теж дійде.
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30.06.2020 18:17 Відповісти
не доверяют,значится,бубочке? вот он ужо на вас ролик выпустит,про негодяев
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30.06.2020 17:38 Відповісти
Адекватним людям, після зустрічі із зебільними ідіотами взагалі потрібна консультація психолога, щоби не було спроби суїциду...
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30.06.2020 17:39 Відповісти
где там адекатные? ахметкины проститутки?
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30.06.2020 17:42 Відповісти
Адекватные говоришь?
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30.06.2020 17:43 Відповісти
ну це звісно спірно. Я би до цього зеленого чмошника взагалі би не пішов...
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30.06.2020 17:45 Відповісти
... "заговорить" ...
Источник: https://censor.net/n3205161

Чётко сформулировали, следовательно, уже начинают понимать суть уЗеленских...
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30.06.2020 17:44 Відповісти
Даже страшно представить чем будут стучать под Радой бастующие работники сексшопа.
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30.06.2020 17:47 Відповісти
дайте Герусу мечь, он все порешает по справедливости.
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30.06.2020 18:19 Відповісти
Это правильно!
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30.06.2020 18:31 Відповісти
Нікого не цікавить, звідки така можливість у людей без заробітної плати, сутками сидіти у Києві, ходіть,краще, настукайте касками по рижій наглій морді, чи за це не платтять.
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30.06.2020 21:47 Відповісти
Почему Волынец не сообщает, что полное название "Добропольеугля" ООО "ДТЭК "Добропольеуголь"?
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30.06.2020 22:43 Відповісти
 
 