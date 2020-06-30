Дело об избиении Найема: Судья полностью оправдала троих нападавших, планируем подавать апелляцию, - Маси Найем

Судья Шевченковского райсуда оправдала нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил его брат, адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 30.06.2020 года состоялось провозглашение приговора в судебном деле по обвинению Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Судья Шевченковского районного суда Голубь Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью", - рассказал Найем.

По его словам. аргументация суда такова: отсутствие в действиях перечисленных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины.

Недопустимости отдельных доказательств.

"Действительно, есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок, который негативно отразился на результатах судебного рассмотрения дела - в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации. Однако мы убеждены, что несмотря на ошибки

а) в ходе судебного разбирательства прокурором доказано наличие в действиях обвиняемых состава преступления "хулиганство" и в действиях обвиняемых имеется такой состав преступления;

б) допущенные процессуальные ошибки не являются таковыми, что является основанием для признания собранных доказательств недопустимыми", - объяснил Маси Найем.

Отмечается, что представители потерпевшего неоднократно обращали внимание на предвзятость суда. Судье Голубь дважды заявлялся отвод по основаниям, предусмотренным ч. 3 и ч. 4 ст. 75 УК Украины: "Если он лично, его близкие родственники или члены его семьи заинтересованы в результатах производства" и "при наличии других обстоятельств, которые вызывают сомнение в его беспристрастности". В обоих случаях в удовлетворении ходатайства об отводе было отказано.

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"Кроме того, суд безосновательно по нашему мнению, отказал представителям потерпевшего в удовлетворении ходатайств:



- о допросе части свидетелей об обстоятельствах сбора доказательств по делу;

- о повторном исследовании отдельных видеозаписей в связи с необходимостью исследовать обстоятельства, сообщенные в ходе допроса свидетеля и обвиняемых, и повторный допрос свидетеля, который давал откровенно ложные показания;

- о приобщении к материалам производства одного из выводов судебно-медицинской экспертизы;

- о предоставлении времени для подготовки к дебатам с целью участия в дебатах потерпевшего лично;

- об объединении судебных дел с производством по делу Саитова Магомеда-Амина с целью обеспечения полноты судебного разбирательства", - подчеркнул адвокат Найем.

"Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в Апелляционный суд - что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения", - подытожил он.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 года глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

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