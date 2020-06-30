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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27110) поранення (2779) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Двох воїнів поранено, найманці РФ з великокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського і Новозванівки, - пресцентр ОС

Двох воїнів поранено, найманці РФ з великокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського і Новозванівки, - пресцентр ОС

Від початку доби 30 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники обстріляли наших захисників поблизу Невельського. Проти українських воїнів противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.

Також окупанти відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новозванівки. На цій ділянці фронту ворог теж застосував заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби в результаті обстрілу двоє військовослужбовців Збройних Сил України зазнали осколкових поранень. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу, стан їхнього здоров’я задовільний.

Підсумки за минулу добу

29 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 7 населених пунктів: Хутір Вільний, Березове, Кримське, Старогнатівка, Луганське, Мар’їнка, та Південне.

Читайте також: Двох воїнів на Донбасі поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ, - штаб ОС

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів двох українських захисників було поранено.

29 червня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 16 злочинів. З них один розбій, два грабежі, 3 крадіжки, 7 фактів незаконного поводження з наркотиками та два злочини у сфері службової діяльності. Також виявлено 48 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6184 транспортних засоби та 5209 осіб.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію в’їхало 486 осіб. На сторону тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнуло 334 особи. КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" не функціонують з вини окупантів.
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Ну главное шо не стреляли в ответ.
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30.06.2020 17:44 Відповісти
Где наш Наполеон? Я в кино видел, там он Москву взял.
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30.06.2020 17:51 Відповісти
приЗЕденыш
Двох воїнів поранено, найманці РФ з великокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського і Новозванівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3652
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30.06.2020 18:32 Відповісти
Двое воинов ранены, наемники РФ из крупнокалиберных минометов обстреляли позиции ВСУ возле Невельского и Новозвановки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3985
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30.06.2020 18:05 Відповісти
Двох воїнів поранено, найманці РФ з великокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського і Новозванівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 271
Двох воїнів поранено, найманці РФ з великокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського і Новозванівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6953
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30.06.2020 18:23 Відповісти
Одужання нашим захисникам
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30.06.2020 18:59 Відповісти
Якщо найманці то де оте ЗСУ , найманців не можуть перемогти, або партизани, або народна міліція.
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30.06.2020 19:36 Відповісти
проверено 6 184 транспортных средства и 5 209 человек.Источник: https://censor.net/n3205166

975 транспортных средств не имели при себе человеков и были проверены бесчеловечно? ....
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30.06.2020 21:57 Відповісти
Одужуйте, хлопці !
Та наступного разу думайте мізками, не голосуйте за тих, хто змусив вас відійти в голий степ та заборонив захищати себе та свою батьківщину !!
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01.07.2020 00:32 Відповісти
 
 