Двох воїнів поранено, найманці РФ з великокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського і Новозванівки, - пресцентр ОС

Від початку доби 30 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники обстріляли наших захисників поблизу Невельського. Проти українських воїнів противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.

Також окупанти відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новозванівки. На цій ділянці фронту ворог теж застосував заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби в результаті обстрілу двоє військовослужбовців Збройних Сил України зазнали осколкових поранень. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу, стан їхнього здоров’я задовільний.

Підсумки за минулу добу

29 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 7 населених пунктів: Хутір Вільний, Березове, Кримське, Старогнатівка, Луганське, Мар’їнка, та Південне.

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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів двох українських захисників було поранено.

29 червня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 16 злочинів. З них один розбій, два грабежі, 3 крадіжки, 7 фактів незаконного поводження з наркотиками та два злочини у сфері службової діяльності. Також виявлено 48 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6184 транспортних засоби та 5209 осіб.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію в’їхало 486 осіб. На сторону тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнуло 334 особи. КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" не функціонують з вини окупантів.