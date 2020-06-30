Двох воїнів поранено, найманці РФ з великокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського і Новозванівки, - пресцентр ОС
Від початку доби 30 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники обстріляли наших захисників поблизу Невельського. Проти українських воїнів противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.
Також окупанти відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новозванівки. На цій ділянці фронту ворог теж застосував заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Від початку поточної доби в результаті обстрілу двоє військовослужбовців Збройних Сил України зазнали осколкових поранень. Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу, стан їхнього здоров’я задовільний.
Підсумки за минулу добу
29 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 7 населених пунктів: Хутір Вільний, Березове, Кримське, Старогнатівка, Луганське, Мар’їнка, та Південне.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів двох українських захисників було поранено.
29 червня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 16 злочинів. З них один розбій, два грабежі, 3 крадіжки, 7 фактів незаконного поводження з наркотиками та два злочини у сфері службової діяльності. Також виявлено 48 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6184 транспортних засоби та 5209 осіб.
Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію в’їхало 486 осіб. На сторону тимчасово окупованих територій лінію розмежування перетнуло 334 особи. КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" не функціонують з вини окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
975 транспортных средств не имели при себе человеков и были проверены бесчеловечно? ....
Та наступного разу думайте мізками, не голосуйте за тих, хто змусив вас відійти в голий степ та заборонив захищати себе та свою батьківщину !!