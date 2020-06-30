УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9182 відвідувача онлайн
Новини
2 690 31
пенсійна реформа (724) пенсія (1563)

Запровадження другого рівня пенсійної системи лобіюється компаніями фінансових послуг і є невиправданим в Україні, - експерти

Запровадження другого рівня пенсійної системи лобіюється компаніями фінансових послуг і є невиправданим в Україні, - експерти

На думку міністра економіки, реформувати пенсійну систему в Україні треба не через додаткові навантаження на роботодавців.

Введення другого рівня пенсійної системи – загальнообов'язкових пенсійних накопичень – вигідно компаніям, що надають фінансові послуги, і невиправдане в нинішній економічній ситуації в Україні, зазначають експерти. Екс-міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що в результаті введення накопичувальної системи, яка передбачає обов'язкове відрахування грошей у недержавні пенсійні фонди, люди нічого не отримають, передає УНІАН. "Замість того, щоб вирішувати проблеми нинішніх пенсіонерів, частина пенсійного ресурсу – 100 мільярдів гривень - заберуть в інтересах страхових компаній. В надії на те, що ця державна фінансова піраміда дасть їм прибутку через 20 років. Результат буде такий же, як у країнах Східної Європи, де ця система впала", - переконаний ексміністр.

За словами Реви, запровадження другого рівня пенсійної системи - державна фінансова піраміда, яка лобіюється страховими компаніями, куди людей зобов'яжуть передавати частину своїх грошей у накопичення. "Те, що цей законопроект не можна ухвалювати в такому вигляді, підтверджує негативний досвід країн Східної Європи з більш розвиненою економікою і досконалим правовим порядком, які згортають другий і третій рівні пенсійного накопичення... А у нас представники колишнього страхового бізнесу лобіюють цю систему. Але вона не призведе до збільшення пенсій", - заявив Рева.

Не підтримує впровадження в Україні накопичувальних пенсій у тому вигляді, який пропонується відповідним законопроектом, і міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко. Про це він заявив під час засідання Федерації роботодавців України (ФРУ), підкресливши, що другий рівень пенсійної системи передбачає збільшення навантаження на фонд оплати праці. "Модифікувати (пенсійну систему потрібно, але це не повинно бути за рахунок збільшення. Навпаки, треба зменшувати ці речі. Тому що, це наша позиція, яку ми обговорювали, якщо це йде не за рахунок збільшення. Реформувати систему треба, але однозначно ні в якому разі, щоб це не були якісь додаткові навантаження", - сказав Петрашко. Крім податкового навантаження, яка в нинішніх умовах стане практично непідйомною для легальних роботодавців, гостро стоїть питання й інвестування коштів, які акумулюються в недержавних пенсійних фондах. За словами голова Федерації металургів Сергія Біленького, зараз навантаження на фонд оплати праці складає 41,5%, а на першому етапі вона збільшиться ще на 4%. "У грошах це буде близько 100 мільярдів гривень щорічно збиратися. Враховуючи, що у нас немає фондового ринку взагалі, як і куди ці кошти будуть інвестовані, не відомо... насправді це дві проблеми – збільшення та збереження цих коштів. Як їх захистити від інфляції, як компенсувати адміністративні витрати на управління цими коштами. Це треба заробляти не менше 15% річних у гривні. Це непросто", - зазначив Біленький в ході засідання ФРУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розкритикував законопроєкт щодо запровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи), який зараз розглядають у Верховній Раді.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты - Цензор.НЕТ 7588
показати весь коментар
30.06.2020 17:49
+5
Лучше бы налоги заставили всех олигархов платить, а не списывали им миллиардные долги, и прекратили деньги из страны выводить. Хватит грабить страну! И нечего выдумывать велосипед. С вашими пенс. реформами 90% пенсионеров стали нищими! Сволочи!
показати весь коментар
30.06.2020 18:13
+4
Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты - Цензор.НЕТ 688
показати весь коментар
30.06.2020 17:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты - Цензор.НЕТ 7588
показати весь коментар
30.06.2020 17:49 Відповісти
В цьому житті усяке буває. Один може до 95 працювати, а інший 95 ть років не працювати, ось тільки вимоги до ПФУ у них будуть однакові!
показати весь коментар
30.06.2020 17:51 Відповісти
Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты - Цензор.НЕТ 688
показати весь коментар
30.06.2020 17:55 Відповісти
реформировать пенсионную систему в Украине надо не через дополнительные нагрузки на работодателей? Я щось незрозумів. Які нах.р додаткові навантаження, якщо другий рівень планується створити за рахунок перенаправлення існуючих зараз зборів?

Рева дістав своїм маразмом, або нас обманюють...
показати весь коментар
30.06.2020 17:50 Відповісти
Ну логічно що відрахування у ПФ з яких платяться нинішні пенсії переведуть в приватні страхові компанії. Відповідно збільшиться навантаження на бюджет основного донора ПФ який буде змушений це покрити. Х.з.
показати весь коментар
30.06.2020 17:56 Відповісти
На бюджет якого донора? У нас бюджет ПФУ дотаційний, діру із держ.бюджету закривають.
В інший спосіб існуючи систему не змінити, а вона подихає.
показати весь коментар
30.06.2020 18:03 Відповісти
Малося на увазі - основний донор ПФ це бюджет) А пропонуєтья перевести навіть ті жалюгідні відрахування, які отримує ПФ з оподткування зарплат, в приватні стахові компанії. Навряд чи це оздоровить бюджет.
показати весь коментар
30.06.2020 18:11 Відповісти
А тут потрібно вибирати, або знищити ПФУ і залишити наступні покоління взагалі без пенсій заради нинішнього, або заради майбутніх... Іншого варіанту не має і існуючи зараз пенсіонери,до цього причетні. У вас є варіанти, як змусити їх хитро.пих дітей і онуків відмовитись від зарплат у конвертах і т.п.?
показати весь коментар
30.06.2020 18:16 Відповісти
Особисто я бачу тут не "піклування про майбутні покоління" а банальне перенаправлення бюджетних коштів. Значних коштів. В приватні кишені.
показати весь коментар
30.06.2020 18:29 Відповісти
То у вас діти не якісні, то ви заради свого майбутнього хочете пенсіонерів під ніж пустити. З таким підходом гарного майбутнього у вас не буде.
показати весь коментар
30.06.2020 20:52 Відповісти
Ви як для прихильника Порошенка ставите незручні питання, і прямо кидаєте пляму на Порошенка та його ексміністрів.
показати весь коментар
30.06.2020 18:40 Відповісти
реформировать пенсионную систему нужно за счет взрывного увеличения рождаемости и взрывного же увеличения рабочих мест.а не так как сичас.
показати весь коментар
30.06.2020 17:53 Відповісти
У министра соцполитики в голове крутятся три слова-пенсионеры,баржа,море.
Это будет называться-второй уровень пенсионной системы.
показати весь коментар
30.06.2020 18:08 Відповісти
Боюсь, что пенсионеров начнут стерилизовать. От безысходности. Чтобы хотя бы создавать видимость, что проблему пытаются решить.
показати весь коментар
30.06.2020 19:10 Відповісти
Угу..И выводить тату,набитые в молодости,ибо *****.
показати весь коментар
30.06.2020 19:17 Відповісти
Лучше бы налоги заставили всех олигархов платить, а не списывали им миллиардные долги, и прекратили деньги из страны выводить. Хватит грабить страну! И нечего выдумывать велосипед. С вашими пенс. реформами 90% пенсионеров стали нищими! Сволочи!
показати весь коментар
30.06.2020 18:13 Відповісти
То нащо другий рівень, питається ? Най люде відкладають грошики змолоду на депозити. Потім будуть вести життя рантьє з процентів по вкладах.
показати весь коментар
30.06.2020 18:24 Відповісти
На депозити в яких банках? Краще всього доларові депозити зберігати в трьохлітрових банках. Жодна фінустанова не дає такої гарантії збереження і таких відсотків. Ну, можна ще в закордонні банки вкладувати але не в українські.
показати весь коментар
30.06.2020 20:31 Відповісти
Надо дать право человеку самому решать в пенсионный фонд какой страны платить! Например в Швейцарский пенсионный фонд который пользуется авторитетом и не обманет.
Украинские частные ПФ - "Рога и копыта" которыми будет управлять какой ни будь зиц. председатель Фунт . (Ильф и Петров)
Какого черта с моей зарплаты без моего согласия сдирают деньги?
показати весь коментар
30.06.2020 18:37 Відповісти
Но ведь эта же идея пенсионной реформы и появилась при Порошенко.
показати весь коментар
30.06.2020 18:37 Відповісти
Для "дєтєй пріроди" - ця ідея з'явилася при янику, а найбільше лобіював її Тігіпко. АЛЕ, у вас все, чого ви не розумієте - "ета продєлкі Парашенкі")))))))
показати весь коментар
30.06.2020 19:07 Відповісти
По-перше, ідея при Ющі з'явилася, а по-друге, що в ній поганого? Головне вибрати банк хороший з іноземним капіталом (щоб не збанкрутував)!

Ну реально, людина більше собі відкладе на пенсію, якщо щомісяця кластиме на рахунок суму, яку платить в пенсійний фонд!
показати весь коментар
30.06.2020 20:32 Відповісти
Якраз при великому фінансисті Ющенко ви могли б вибрати один дуже надійний банк. Здається він мав назву "Україна".
показати весь коментар
30.06.2020 20:39 Відповісти
Банк "Україна" завалили ще до того, як Ющ очолив уряд... Це питання до Паші Лазаренка!
показати весь коментар
30.06.2020 21:07 Відповісти
Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР.
Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис.

Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР. Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)

Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.

Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.

И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны.

Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.
Чудес не бывает.
На одного врача появится N работников страховых фирм.
Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг.

При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента. Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).
Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?

Британская модель, которую внедряла Супрун, была намного более экономной. За счет госбюджета МОЗ теперь будет закупать препараты по 4000$ в пользу фарммафии?
показати весь коментар
30.06.2020 19:41 Відповісти
Рева експерт? Я патсталом! Це той, у якого українці багато їдять? Це, такий самий експерт, як і Галина Третьякова- нащадки КПСС, які вивчили тільки дві арифметичні функції: віднімання та ділення. При тому що, вчителем математики у них був Попандопало.
показати весь коментар
30.06.2020 20:22 Відповісти
Нам якраз дуже потрібна накопичувальна пенсійна система, бо:
1) У нас купа людей працює не по трудовій і отримує зарплати в конвертах! На державну пенсію вони не зароблять, а банківський рахунок собі можуть відкрити і поповнювати.
2) Якщо я кластиму в банк ту суму, яку щомісяця з мене вираховують в пенсійний фонд, то я собі зароблю на більшу пенсію, ніж мені дасть держава! То нафіга мені таке щастя?
показати весь коментар
30.06.2020 20:30 Відповісти
І багато ви знаєте банків, які гарантовано доживуть до вашої пенсії? Враховуючи те що, відсоток по депозитах менший ніж інфляція то, скільки грошей ви розраховуєте отримати по виходу на пенсію? Елементарна математика говорить що, купівельна спроможність вашого депозита буде прагнути нуля. Це, за умови що, вибраний вами банк доживе до вашої пенсії.
показати весь коментар
30.06.2020 20:37 Відповісти
https://censor.net/user/212656
Цікаво дізнатися про Ваші пропозиції
показати весь коментар
30.06.2020 21:01 Відповісти
Інфляція - 9,8% у 2018, 4,1% - у 2019... Гривневі депозити зараз багато де більше 10%. Щодо надійних банків, то є, приміром, австрійський Райфайзен-Аваль чи французький Креді-Агріколь...
показати весь коментар
30.06.2020 21:06 Відповісти
У нас чомусь найбільші пенсії отримують особи які ніякої користі для наповнення бюджету країни не принесли.
показати весь коментар
30.06.2020 21:03 Відповісти
 
 