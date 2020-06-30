Мета - побудувати таку систему охорони здоров'я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі, - Степанов
З липня будуть дофінансовані "дефіцитні" медичні заклади, а з вересня буде підвищено зарплату медикам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-зустрічі із послами країн "Великої сімки".
"Ми активно працюємо над медичною реформою. Саме над медичною реформою, тому що всі попередні дії в охороні здоров’я були акцентовані виключно на зміні фінансування. Хочу сказати, що в реформуванні нашої медицини ми дуже вдячні закордонним партнерам за експертну допомогу. Ми хочемо знати про найкращий досвід інших країн і реалізувати його. Наша мета - побудувати таку систему охорони здоров’я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі", - наголосив Степанов.
За словами очільника МОЗ, першочергові дії нинішнього керівництва МОЗ сконцентровані на "дефіцитних" медичних закладах. Тобто на дофінансуванні тих установ, в яких зараз коштів з державного бюджету менше, ніж було торік. Зокрема йдеться про заклади протитуберкульозної служби, психіатричні та високоспеціалізовані лікарні, які опинилися на межі закриття.
"Це робиться, щоб не допустити закриття лікарень і звільнення медиків. Також ми окремо збільшили фінансування на екстрену медичну допомогу. Тому що частина екстреної медичної допомоги також опинилася із дефіцитом коштів. Ми збільшимо це фінансування на 1,3 млн грн", - заявив Степанов.
При цьому, за його словами, МОЗ працює із розрахунками на наступний, 2021 рік, а також над стандартизацією медичної допомоги загалом.
"Важливо, щоб ці розрахунки дійсно відповідали рівню витрат, які насправді потрібні для надання медичної допомоги. І щоб у нас не виникало проблем із дефіцитом фінансування", - резюмував міністр.
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https://www.youtube.com/watch?v=vMG98vfhU08
"Это делается, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков. Также мы отдельно увеличили финансирование на экстренную медицинскую помощь. Потому что часть экстренной медицинской помощи также оказалась с дефицитом средств. Мы увеличим это финансирование на 1,3 млн грн", - заявил Степанов. Источник: https://censor.net/n3205168
так что ваши слова расходятся и с делом и с меморандумомо МВФ!! КТО ТО ОПЯТЬ ВРЕТ!!!
Чи може таке наріту подобається?
Бо як колись Президент Порошенко звернувся до дісно журношлюхи, «дорогенька», так все те куплено кодло, вищало і качалося в гімн,і і піні: #ятобінедорогенька!!
От наскільки стало простіше, як уклав Угоду з сімейним лікарем.
Якшо шо, то не потрібно пертись навмання у ті поліклініки, вистоювати у чергах.
Подзвонив йому: «Бро, у мене таке от і таке, що робити?»
Так він все розкаже, коли до нього прийти домовиться з тим фахівцем, до кого, куди, на який час, куда.
Ех, жаль заклювали радуцькі Уляну Супрун.
Ну, вона б точно, масками з Держрезерву не барижила.
"Совпадение?
Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. "