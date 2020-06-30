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медицина (2085) МОЗ (5362) Степанов Максим (2195) медреформа (129)

Мета - побудувати таку систему охорони здоров'я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі, - Степанов

Мета - побудувати таку систему охорони здоров'я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі, - Степанов

З липня будуть дофінансовані "дефіцитні" медичні заклади, а з вересня буде підвищено зарплату медикам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-зустрічі із послами країн "Великої сімки".

"Ми активно працюємо над медичною реформою. Саме над медичною реформою, тому що всі попередні дії в охороні здоров’я були акцентовані виключно на зміні фінансування. Хочу сказати, що в реформуванні нашої медицини ми дуже вдячні закордонним партнерам за експертну допомогу. Ми хочемо знати про найкращий досвід інших країн і реалізувати його. Наша мета - побудувати таку систему охорони здоров’я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі", - наголосив Степанов.

За словами очільника МОЗ, першочергові дії нинішнього керівництва МОЗ сконцентровані на "дефіцитних" медичних закладах. Тобто на дофінансуванні тих установ, в яких зараз коштів з державного бюджету менше, ніж було торік. Зокрема йдеться про заклади протитуберкульозної служби, психіатричні та високоспеціалізовані лікарні, які опинилися на межі закриття.

"Це робиться, щоб не допустити закриття лікарень і звільнення медиків. Також ми окремо збільшили фінансування на екстрену медичну допомогу. Тому що частина екстреної медичної допомоги також опинилася із дефіцитом коштів. Ми збільшимо це фінансування на 1,3 млн грн", - заявив Степанов.

При цьому, за його словами, МОЗ працює із розрахунками на наступний, 2021 рік, а також над стандартизацією медичної допомоги загалом.

"Важливо, щоб ці розрахунки дійсно відповідали рівню витрат, які насправді потрібні для надання медичної допомоги. І щоб у нас не виникало проблем із дефіцитом фінансування", - резюмував міністр.

Також читайте: Як і обіцяли, ми врятуємо наші медзаклади і дофінансуємо їх з 1 липня. Рішення вже ухвалено, - Степанов
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Топ коментарі
+27
Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 17
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30.06.2020 17:53
+20
Хоть Ярош явно и не герой моего романа, но тут я с ним согласен на 1000%

Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 7650
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30.06.2020 18:00
+17
Вы уже построили, дальше некуда. Выжить бы людям от вас.

Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 5578
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30.06.2020 17:57
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Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 17
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30.06.2020 17:53 Відповісти
Усе зрозуміло. Женіть геть, він нам не підходить!
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30.06.2020 17:53 Відповісти
Хоть Ярош явно и не герой моего романа, но тут я с ним согласен на 1000%

Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 7650
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30.06.2020 18:00 Відповісти
🤢🤢🤢🤡🧐слуга загнул ! Нью-Васюки от шапито 95 «янелоха»
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30.06.2020 18:12 Відповісти
не пепел...
это другое

зеленое

вонючее
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30.06.2020 18:50 Відповісти
Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 6435
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30.06.2020 17:54 Відповісти
І тут він каже, ми побудуємо одну з кращим медичних систем у світі
https://www.youtube.com/watch?v=vMG98vfhU08
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30.06.2020 17:56 Відповісти
И без денег. А потом сделаем удивленный вид "Кто же виноват?"

Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 4986
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30.06.2020 18:03 Відповісти
Я проти державної медицини, тому мене не цікавлять їх плани.
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30.06.2020 18:04 Відповісти
А нищих пенсионеров ой как интересуют.

Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 1490
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30.06.2020 18:06 Відповісти
От режиссера 40% ВПП и мы готовы к пандемии. Следующий сезон "Одна из лучших систем здравоохранения мира". Только на г+г. Зебилы, не пропустите.
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30.06.2020 17:57 Відповісти
Це вирішить усі проблеми...
"Это делается, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков. Также мы отдельно увеличили финансирование на экстренную медицинскую помощь. Потому что часть экстренной медицинской помощи также оказалась с дефицитом средств. Мы увеличим это финансирование на 1,3 млн грн", - заявил Степанов. Источник: https://censor.net/n3205168
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30.06.2020 17:57 Відповісти
Я тоже прослезился после прочтения выделенного предложения . 1,3 млн грн, КАРЛ!!!!!
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30.06.2020 18:12 Відповісти
БЛА БЛА БЛА НАПОМИНАЮТ ВЕРБЛЮДА ВЕЧНО ЖУЮЩЕГО
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30.06.2020 17:57 Відповісти
Повысят, ага, как учителям))
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30.06.2020 17:57 Відповісти
Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 4356
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30.06.2020 17:57 Відповісти
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30.06.2020 18:01 Відповісти
Там уже шахтеры приехали. На очереди - энергоатом. Вы хотите еще и врачей у себя приютить?
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30.06.2020 17:57 Відповісти
Вы уже построили, дальше некуда. Выжить бы людям от вас.

Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 5578
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30.06.2020 17:57 Відповісти
логіка навиворіт: треба не зєзіка переживати, а зєлєнь нафіг вижити
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30.06.2020 19:45 Відповісти
тю,степашка...ты хотя бы с ковидкой справься без отставки.
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30.06.2020 17:57 Відповісти
Через фірму дружини. Бо мінздрав при степанові сам закуповувати не може.........дуже важко.
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30.06.2020 17:59 Відповісти
Цель построит но при строительстве мі будем закрівать больниці и уволнять врачей!! инетерсно как тогда цель соответствует действиям!! при такой цели больниці открівать должні а не закрівать! и врачей не увольнять надо а нанимать!!!

так что ваши слова расходятся и с делом и с меморандумомо МВФ!! КТО ТО ОПЯТЬ ВРЕТ!!!
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30.06.2020 17:59 Відповісти
Вопрос риторический

Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 4559
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30.06.2020 18:04 Відповісти
1000+500
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30.06.2020 18:06 Відповісти
Ну конечно.... Лучшая в мире система здравоохранения в самой бедной стране Европы, чем не чудо. Это приблизительно также фантастично звучит как у онкобольного на 4 стадии рака великолепный стояк. Степанов сказочный звездобол.
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30.06.2020 18:00 Відповісти
Сказал, чтобы все переоделись в чистое.
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30.06.2020 18:00 Відповісти
😳
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30.06.2020 18:00 Відповісти
"Значит- будут грабить"... (с)
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30.06.2020 18:00 Відповісти
Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов - Цензор.НЕТ 2654
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30.06.2020 18:02 Відповісти
Мета - побудувати таку систему охорони здоров'я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі, - Степанов - Цензор.НЕТ 6337
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30.06.2020 18:29 Відповісти
Там взагалі дикий зашквар, обізвати 14 дівчину, шлюхою...
Чи може таке наріту подобається?
Бо як колись Президент Порошенко звернувся до дісно журношлюхи, «дорогенька», так все те куплено кодло, вищало і качалося в гімн,і і піні: #ятобінедорогенька!!
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30.06.2020 18:40 Відповісти
Мета - побудувати таку систему охорони здоров'я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2621
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30.06.2020 18:48 Відповісти
в нищей стране самая лучшая система здравоохранения ?Жванецкий яростно кусает локти.....
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30.06.2020 18:06 Відповісти
Да тут хотя бі то что есть сделать что бі нормально работало, а они все на марс засматриваются..
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30.06.2020 18:06 Відповісти
Подобное заявление воспринимается так же, как то, что "президент Зеленский - политический лидер мирового масштаба", т.е. что меня откровенно считают слабоумным и откровенно издеваются.
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30.06.2020 18:08 Відповісти
Они откровенно считают слабоумными избирателей Зеленского, им лапшу на уши и вешают.
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30.06.2020 18:12 Відповісти
Верю, верю. А можно вопрос: в какой стране вы затеяли это грандиозное строительство?
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30.06.2020 18:18 Відповісти
хохма от дурика стёпы
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30.06.2020 18:19 Відповісти
В Украине проходить лечение по серьезным заболеваниям и травмам может себе позволить только ОЧЕНЬ богатый человек. В той же Польше - страховая медицина (со множеством косяков и ужасно длинной очередью) позволяет вылечить огромное количество ТЯЖЕЛЫХ заболеваний.
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30.06.2020 18:20 Відповісти
Степанов научился у шмаркли кидаться уςςικατελьными фразами.
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30.06.2020 18:23 Відповісти
Та ви б просто НОРМАЛЬНУ добудуйте, що розпочала Уляна Супрун.
От наскільки стало простіше, як уклав Угоду з сімейним лікарем.
Якшо шо, то не потрібно пертись навмання у ті поліклініки, вистоювати у чергах.
Подзвонив йому: «Бро, у мене таке от і таке, що робити?»
Так він все розкаже, коли до нього прийти домовиться з тим фахівцем, до кого, куди, на який час, куда.
Ех, жаль заклювали радуцькі Уляну Супрун.
Ну, вона б точно, масками з Держрезерву не барижила.
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30.06.2020 18:33 Відповісти
Барашек, может ты и стадо вокруг тебя сначала считать научитесь.??
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30.06.2020 18:33 Відповісти
абзац-"Именно над медицинской реформой, потому что все предыдущие действия в здравоохранении были акцентированы исключительно на изменении финансирования,,,,По словам главы Минздрава, первоочередные действия нынешнего руководства Минздрава сконцентрированы на "дефицитных" медицинских учреждениях. То есть на дофинансировании тех учреждений, в которых сейчас средств из государственного бюджета меньше, чем было в прошлом году. В частности, речь идет о заведениях противотуберкулезной службы, психиатрических и высокоспециализированных больницах, которые оказались на грани закрытия."Важно, чтобы эти расчеты действительно соответствовали уровню расходов, которые действительно нужны для оказания медицинской помощи. И чтобы у нас не возникало проблем с дефицитом финансирования", - подытожил министр.- изменители финансирования которые берут под свой контроль дабы они решали уровень расходов.но не те .кто оказывает медпомощь на местах ...
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30.06.2020 18:37 Відповісти
Не знаю как насчет одной из самых лучших, но одной из самых дорогих для пациентов - точно.
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30.06.2020 18:57 Відповісти
Щоб щось побудувати краще ніж в Європі потрібно мати коштів більше ніж там. Брехуни зелені.
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30.06.2020 18:58 Відповісти
Як "неочікувано, ново, революційно"
"Совпадение?

Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. "
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30.06.2020 18:58 Відповісти
Мета - побудувати таку систему охорони здоров'я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі, - Степанов - Цензор.НЕТ 6871
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30.06.2020 19:02 Відповісти
Ого!И Питраликсеича переплюнул грандиозностью понтов.Надо ему присвоить звание "Местный Рогозин" и пусть про базы на Луне расскажет
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30.06.2020 19:09 Відповісти
В Німеччині на охорону здоров я одного громадянина витрачається приблизно 8500 євро в рік . В Україні - 360 грн. Дайош саму кращу медицину.
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30.06.2020 19:33 Відповісти
Видимо перепись опять перенесут.. Какой смысл ее проводить сейчас. Проведем ее по окончании очередной "мед. реформы" ( лучшей в мире)
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30.06.2020 19:34 Відповісти
А в это время - ТОТАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ медиков. Ссут в глаза, а говорят, что то роса...
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30.06.2020 20:49 Відповісти
забивают баки людям недостижимыми популисткими лозунгами, а иначе - дурят.
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30.06.2020 21:43 Відповісти
У степашкі фальстарт? передвиборчу кампанію зазе ще зарано починати...)))
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30.06.2020 22:42 Відповісти
ой ну зачем такие слова!!!!!!!популизм? советская система - прекрастная была, зачем рушить???? наши медики везде пользовались спросом, даже в Израиль приглашают наших врачей....просто пожлобились финансировать - и все!
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30.06.2020 22:54 Відповісти
петя - боролся протиф Юли, ее он боялся, а Зеленский, это такой побочный эффект, господину Степенову не стоит думать , что 73% голосовали за Зеленского из какихто идеалистических соображений....после просмотра сериала, на пример, многие люди не смотррят тел. вообще, я, например года три не смротрю.......
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30.06.2020 23:06 Відповісти
..приболел..???- или просто охеревши от безнаказанности...???
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30.06.2020 23:18 Відповісти
степанов, лучшее - враг хорошего !!!
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01.07.2020 00:24 Відповісти
блін, ну шо за мудозвони !! Ніхто вже їм не вірить, навіть ті, хто з дуру поставив хрестик напроти цих зелених ідіотів, а вони все продовжують верзти нісенітниці з екранів телевізорів. Це капець якийсь !!
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01.07.2020 00:29 Відповісти
Старая песня на новый лад, от бездарной власти клоунов!!
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02.07.2020 11:46 Відповісти
 
 