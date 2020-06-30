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Зеленський (22456) реформи (3198) Національна рада реформ (54)

Зеленський провів перше засідання Нацради реформ: "Хтось повинен нести відповідальність і давати результат"

Зеленський провів перше засідання Нацради реформ:

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ за участю керівництва Кабінету Міністрів і Верховної Ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Будь-яка реформа – це перш за все результат. Коли ти йдеш по вулиці й почуваєшся в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість", – зазначив президент, відкриваючи засідання.

Він додав, що реформи також вимагають сміливості та швидких дій.

"Люди разом з владою побудують країну, в якій так хочеться жити. Ось про що реформи для мене", – сказав Зеленський.

Президент наголосив на потребі судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість та безпеку. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров’я. Зеленський також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проєкту "Велике будівництво".

"Реформи – це ще й про відповідальність. Хтось повинен нести відповідальність та давати результат. Тому я думаю, що це головне завдання для Національної ради реформ. Зробити все, щоб нам всім хотілося жити в Україні", – резюмував Зеленський.

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Топ коментарі
+32
Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ: "Кто-то должен нести ответственность и давать результат" - Цензор.НЕТ 6323
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30.06.2020 18:12
+26
Он добавил, что реформы также требуют смелости и быстрых действий.

Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ: "Кто-то должен нести ответственность и давать результат" - Цензор.НЕТ 9614
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30.06.2020 18:12
+23
Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ: "Кто-то должен нести ответственность и давать результат" - Цензор.НЕТ 3599
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30.06.2020 18:10
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Хтось патякання шута горохового в ролі преЗЕдента сприймає в сер"йоз?
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01.07.2020 13:14 Відповісти
Це вони там зібралися прослухати творчість пані Мендель у виконання заслуженого кварталівця? чи може в них якась програма дій вже є? а може, о господи, конкретні вже прораховані дії, що призведуть до розвитку економіки, демократії в країні? захисту прав громадян від свавілля печерних судів? цей підучений текст "за всьо харошєє" нікого не хвилює. хочеться побачити на ділі... а хоча шо це я? "на##й цей триндьож". комітет реформ, комітет розвитку розвідки і інші комітети... йдіть в уряд і парламент і працюйте...комітетчики. бурхлива діяльність заради бурхливої діяльності
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01.07.2020 16:03 Відповісти
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