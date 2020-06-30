Зеленський провів перше засідання Нацради реформ: "Хтось повинен нести відповідальність і давати результат"

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ за участю керівництва Кабінету Міністрів і Верховної Ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Будь-яка реформа – це перш за все результат. Коли ти йдеш по вулиці й почуваєшся в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість", – зазначив президент, відкриваючи засідання.

Він додав, що реформи також вимагають сміливості та швидких дій.

"Люди разом з владою побудують країну, в якій так хочеться жити. Ось про що реформи для мене", – сказав Зеленський.

Президент наголосив на потребі судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість та безпеку. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров’я. Зеленський також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проєкту "Велике будівництво".

"Реформи – це ще й про відповідальність. Хтось повинен нести відповідальність та давати результат. Тому я думаю, що це головне завдання для Національної ради реформ. Зробити все, щоб нам всім хотілося жити в Україні", – резюмував Зеленський.

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