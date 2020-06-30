Зеленський доручив у липні обговорити на Нацраді реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи, - Саакашвілі
Голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні Національної ради реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Президент доручив до наступного засідання Нацради реформ підготувати фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Ні половинчастих заходів, ні півзаходів, президент чітко сказав: судова система... До наступної Нацради, яка відбудеться в липні", - заявив він журналістам за підсумками засідання Нацради реформ, що відбулося у вівторок у Києві.
Голова виконкому Нацради реформ додав, що влада має намір ввести концепцію, яка фундаментально відрізняється від нинішнього стану судової реформи в Україні.
"Це будуть не напівзаходи, не напівзакони, не якісь внутрішні перестановки з одного місця на інше. Це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі", - сказав він.
При цьому Саакашкілі наголосив, що президент в цьому питанні "дуже радикально налаштований". "І навіть якщо потрібно провести через референдум, я думаю, президент на це піде. Навіть якщо буде опір у ВР, опір корумпованого судового корпусу, це свавілля має закінчитися", - наголосив він.
У цьому контексті Саакашвілі заявив, що "головним ворогом" економічного прогресу України є правоохоронна система України: "(ворогом - ІФ) є СБУ, Податкова міліція, ті підрозділи, які раніше працювали у Генпрокуратурі. Ті підрозділи, які тероризують, рекетують економіку України".
Будь ласка, зачекайте...
У кого-то есть сомнения в ангажированности наших судей и всей судебной системы в целом? Кому наши судьи подконтрольны?
Киваловской ВРП?
Поколениям касты неприкасаемых, обросших связями и коррупционными деньгами, повязанными друг с другом круговой порукой и готовых зацементировать себя во власти навсегда?
Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды. Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.
Основных специалистов судебной власти должен выбирать народ без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев, в центр.
Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине ...
Це я пропоную замість люстрації суддів, прокурорів і інших "кровосісів".
При кожній владі...
Я без матов не могу уже, после того как прочитаю новости.
Поначалу грусно было, потом смешно, теперь хочется морду набить, хоть кому то из них.
Нужен всего один закон:" Уголовная ответственность судей за вынесение решения не по Закону".
Посадил невиновного или оправдал виновного - в тюрьму.