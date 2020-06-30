УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9050 відвідувачів онлайн
Новини
6 554 121
Зеленський (22456) податки (3736) Саакашвілі Міхеіл (2153) Національна рада реформ (54)

Зеленський доручив у липні обговорити на Нацраді реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи, - Саакашвілі

Зеленський доручив у липні обговорити на Нацраді реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи, - Саакашвілі

Голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні Національної ради реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент доручив до наступного засідання Нацради реформ підготувати фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Ні половинчастих заходів, ні півзаходів, президент чітко сказав: судова система... До наступної Нацради, яка відбудеться в липні", - заявив він журналістам за підсумками засідання Нацради реформ, що відбулося у вівторок у Києві.

Голова виконкому Нацради реформ додав, що влада має намір ввести концепцію, яка фундаментально відрізняється від нинішнього стану судової реформи в Україні.

"Це будуть не напівзаходи, не напівзакони, не якісь внутрішні перестановки з одного місця на інше. Це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів перше засідання Нацради реформ: "Хтось повинен нести відповідальність і давати результат"

При цьому Саакашкілі наголосив, що президент в цьому питанні "дуже радикально налаштований". "І навіть якщо потрібно провести через референдум, я думаю, президент на це піде. Навіть якщо буде опір у ВР, опір корумпованого судового корпусу, це свавілля має закінчитися", - наголосив він.

У цьому контексті Саакашвілі заявив, що "головним ворогом" економічного прогресу України є правоохоронна система України: "(ворогом - ІФ) є СБУ, Податкова міліція, ті підрозділи, які раніше працювали у Генпрокуратурі. Ті підрозділи, які тероризують, рекетують економіку України".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал он... В этом контексте Саакашвили заявил, что "главным врагом" экономического прогресса Украины является правоохранительная система Украины: "(врагом) является СБУ, Налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генпрокуратуре. Те подразделения, которые терроризируют, рэкетируют экономику Украины". Источник: https://censor.net/n3205180Фінал реформи - Зеленский поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4761
показати весь коментар
30.06.2020 18:43
+15
Зеленский поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1847
показати весь коментар
30.06.2020 18:39
+15
Ще краще на 100% своя генпрокурорша...
Зеленский поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2733
показати весь коментар
30.06.2020 18:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Революционно изменить Название , а всех Оставить в Полном составе .
показати весь коментар
30.06.2020 19:02 Відповісти
Закрепити керування судовою системою України за династією Портнових довічно???
показати весь коментар
30.06.2020 19:05 Відповісти
Ввести настоящий суд присяжных и выборность(отзыв) судей---уже станет намного лучше)))
показати весь коментар
30.06.2020 19:26 Відповісти
Шевченковский Админсуд Киева признает вашу новую революционную концепцию суда незаконной!
показати весь коментар
30.06.2020 19:29 Відповісти
В юриспруденции как неточной общественной науке всегда есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.

У кого-то есть сомнения в ангажированности наших судей и всей судебной системы в целом? Кому наши судьи подконтрольны?
Киваловской ВРП?

Поколениям касты неприкасаемых, обросших связями и коррупционными деньгами, повязанными друг с другом круговой порукой и готовых зацементировать себя во власти навсегда?

Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды. Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.

Основных специалистов судебной власти должен выбирать народ без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев, в центр.

Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине ...
показати весь коментар
30.06.2020 19:36 Відповісти
Миха предлагает клоаку КСУ разогнать...это нужно было сделать давно, и тут даже Поценюк перед выборами в 14 г был со мной согласен радует одно, что Зеля долго петлять не сможет, Миша Зелин рейтинг либо повысит либо спустит в унитаз если назовет его очередным недоразумением...
показати весь коментар
30.06.2020 19:40 Відповісти
5-ть суддів порохряка і 5-суддів хряка з КСУ-куди?
показати весь коментар
01.07.2020 09:33 Відповісти
В Україні немає такого судді, за яким би не тягся шлейф хабарів в особливо великих розмірах.
показати весь коментар
01.07.2020 10:21 Відповісти
На врятує тільки суд Лінча.
Це я пропоную замість люстрації суддів, прокурорів і інших "кровосісів".
показати весь коментар
30.06.2020 20:21 Відповісти
Майстри розмовного жанру. Все - заради наступних виборів.
показати весь коментар
30.06.2020 20:29 Відповісти
фундаментальную! концепцию!! революционной!!! реформы!!!! Вот так будет даже лучше
показати весь коментар
30.06.2020 22:56 Відповісти
А як же Аваков!? Його ж неможливо замінити!
показати весь коментар
30.06.2020 20:54 Відповісти
Він буде завжди...
При кожній владі...
показати весь коментар
30.06.2020 22:09 Відповісти
Я бы на их месте слово революция не произносил ... допи..здятся
показати весь коментар
30.06.2020 21:12 Відповісти
Ну вот пиз..дили Шуфрича - почему не пиз..дят эту зелень ****..скую
Я без матов не могу уже, после того как прочитаю новости.
Поначалу грусно было, потом смешно, теперь хочется морду набить, хоть кому то из них.
показати весь коментар
30.06.2020 21:14 Відповісти
если реформа будет такая как ватадиктова, то нафиг такие "инновации" (новыйе лицца)
показати весь коментар
30.06.2020 21:50 Відповісти
Когда расстрел парламента?
показати весь коментар
30.06.2020 21:51 Відповісти
Сколько можно реформировать?
Нужен всего один закон:" Уголовная ответственность судей за вынесение решения не по Закону".
Посадил невиновного или оправдал виновного - в тюрьму.
показати весь коментар
30.06.2020 22:07 Відповісти
скажите карлсону, что уже рейтинга нет)) не на того поставил дурачок
показати весь коментар
30.06.2020 22:08 Відповісти
Молодцы, всё верно делают.
показати весь коментар
01.07.2020 05:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 