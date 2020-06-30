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Новини Силовики
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На Киевщине организаторы майнинговой фермы украли электоэнергии на 0,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области правоохранители выявили майнинговую ферму, организаторы которой украли электроэнергии на сумму более 500 тыс. гривен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Киевщине организаторы майнинговой фермы украли электоэнергии на 0,5 млн грн, - Нацполиция 01

Полицейские установили, что в с. Новоселки Вышгородского района, неизвестные незаконно подключили майнингову ферму к трансформатору, таким образом похищая электроэнергию.

Сейчас в помещениях, где располагается оборудование для "добычи" криптовалюты продолжаются санкционированные обыски. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

На Киевщине организаторы майнинговой фермы украли электоэнергии на 0,5 млн грн, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци", сумма убытков достигает 1 млн. ФОТО

Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 188-1 (Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Автор: 

Киевская область (4047) Нацполиция (15207) правоохранительные органы (2708) силовики (2514) криптовалюта (726) электроэнергия (2042)


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Топ коментарі
+8
Представьте себе, теплопотери важны при охлаждении тоже.
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30.06.2020 18:59
+7
вот майнинг- ферма...- а ото, то анонизм....
На Киевщине организаторы майнинговой фермы украли электоэнергии на 0,5 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7372
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30.06.2020 19:15
+3
Утепляй хату))
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30.06.2020 18:49
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Сам майнинг, вроде как ничего незаконного не несёт.
Тогда нах возле силового оборудования жЮлетка:"киберполиция"?
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30.06.2020 18:46 Відповісти
Хрен его знает. Для солидности. Если электроэнергию украли, акт выпишут и всё.
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30.06.2020 18:49 Відповісти
От какой-то суммы уголовная статья.
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30.06.2020 18:52 Відповісти
Порешают. Судьи тоже люди.
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30.06.2020 18:54 Відповісти
С ментами решать дешевле. Но менты захотели 99%.
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30.06.2020 18:55 Відповісти
Кста, реально задумался.
Относительно реальный бизнес, без налогообложения и т.п.
Рискнем экономить копейки? Вряд ли.
Скорее, судя по футболке, история не совсем соответствует подаче ментовской прес-службой.
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30.06.2020 19:00 Відповісти
вот майнинг- ферма...- а ото, то анонизм....
На Киевщине организаторы майнинговой фермы украли электоэнергии на 0,5 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7372
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30.06.2020 19:15 Відповісти
чёртов кондиционер жрет СТОЛЬКО электричества что я бы с приогромным удовольствием крала
если бы знала как !!!
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30.06.2020 18:46 Відповісти
Утепляй хату))
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30.06.2020 18:49 Відповісти
ты что не понял?
МНЕ ЕЁ ОХЛАЖДАТЬ НАДО !!!
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30.06.2020 18:56 Відповісти
Представьте себе, теплопотери важны при охлаждении тоже.
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30.06.2020 18:59 Відповісти
Блондинка?!))
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30.06.2020 19:01 Відповісти
ЛЫСАЯ !
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30.06.2020 19:02 Відповісти
И такие бывают...
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30.06.2020 19:11 Відповісти
У Киевоблэнерго нехорошо красть. У них от этого прибыль уменьшается.
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30.06.2020 18:52 Відповісти
Они не обеднеют. Вот как мне сформулировать заказ электрика на дом в "Кабанчике" что бы он понял что надо обойти счетчик? Не напишу же я :_ "Требуется электрик для воровства электричества" ...
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30.06.2020 19:01 Відповісти
наші Люди
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30.06.2020 19:12 Відповісти
Ворую там, где плохо лежит.
А у нас воруют везде и каждый.
Нет порядка, нет государства, нет законов.
Нет правды. Нет совести у людей.
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30.06.2020 18:53 Відповісти
аминь
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30.06.2020 19:04 Відповісти
я бы в киллеры пошел, ой тьфу....- в блокчейнеры - пусть меня научат....
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30.06.2020 19:06 Відповісти


аХмЭтки - мЕртвечуки - сУркисы- бЭни - они оцень любят кушать...


Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 20%, но она все еще выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 30 июня снизилась на 20,75%, или на 281 гривну/МВт-ч до 1 073,02 гривны/МВт-ч по сравнению с 23 июня.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool,
цена в ОЭС Украины (35,83 евро/МВт-ч) превышает цены:
в Норвегии (1,33 евро/МВт-ч) в 27 раз,
в Швеции (11,05 евро/МВт-ч) - в 3,2 раза,
в Дании (11,59 евро/МВт-ч) - в 3 раза, во Франции (34,36 евро/МВт-ч) на 4%,
в Германии (18,35 евро/МВт-ч) - в 2 раза,
в Австрии (27,37 евро/МВт-ч) на 23,6%.
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30.06.2020 19:10 Відповісти
Мало вкрали. у нас кримінал до деякої суми, дальше це інвестор))).
От зеленотарифчики постійно перезараховують з ремом неіснуючі кВт на електронних лічильниках і ніхто їх не чіпає..

Їм треба було з ремом поділитись і мали б бесплатний лічильник.
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30.06.2020 19:12 Відповісти
Ну так НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на передачу э/э для "НЭК""Укрэнерго" в два раза. Предварительно с 01 августа. Майнинг криптовалюты -это передовая технология. Мы оплатим за убытки. В смысле за весь мвйнинг,и не только за воровство на киевщине.
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30.06.2020 19:12 Відповісти
Какой хоть хэтрэш был на той ферме
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30.06.2020 19:18 Відповісти
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30.06.2020 19:29 Відповісти
Для того чтобы нанести ущерб в 500 000 грн, майнинг ферма из 200 видеокарт Nvidia RTX 2060, должна работать круглосуточно на протяжении года.

При этом, одна такая видеокарта, стоит от 9000 до 11000 грн.
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30.06.2020 20:19 Відповісти
Странно, у нас по предприятиям района ходят приличные ребята от облэнерго и предлагают оплатить большую часть потребленной э/э наличкой. При этом снимают пломбы, скручивают счетчик и пломбируют обратно.
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30.06.2020 23:59 Відповісти
у нас та же фигня.
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01.07.2020 09:49 Відповісти
 
 