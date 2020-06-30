На Киевщине организаторы майнинговой фермы украли электоэнергии на 0,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области правоохранители выявили майнинговую ферму, организаторы которой украли электроэнергии на сумму более 500 тыс. гривен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили, что в с. Новоселки Вышгородского района, неизвестные незаконно подключили майнингову ферму к трансформатору, таким образом похищая электроэнергию.

Сейчас в помещениях, где располагается оборудование для "добычи" криптовалюты продолжаются санкционированные обыски. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

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Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 188-1 (Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.