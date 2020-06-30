На Киевщине организаторы майнинговой фермы украли электоэнергии на 0,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО
В Киевской области правоохранители выявили майнинговую ферму, организаторы которой украли электроэнергии на сумму более 500 тыс. гривен
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские установили, что в с. Новоселки Вышгородского района, неизвестные незаконно подключили майнингову ферму к трансформатору, таким образом похищая электроэнергию.
Сейчас в помещениях, где располагается оборудование для "добычи" криптовалюты продолжаются санкционированные обыски. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 188-1 (Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
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Тогда нах возле силового оборудования жЮлетка:"киберполиция"?
Относительно реальный бизнес, без налогообложения и т.п.
Рискнем экономить копейки? Вряд ли.
Скорее, судя по футболке, история не совсем соответствует подаче ментовской прес-службой.
если бы знала как !!!
МНЕ ЕЁ ОХЛАЖДАТЬ НАДО !!!
А у нас воруют везде и каждый.
Нет порядка, нет государства, нет законов.
Нет правды. Нет совести у людей.
киллеры пошел,ой тьфу....- в блокчейнеры - пусть меня научат....
аХмЭтки - мЕртвечуки - сУркисы- бЭни - они оцень любят кушать...
Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 20%, но она все еще выше, чем в Европе
Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 30 июня снизилась на 20,75%, или на 281 гривну/МВт-ч до 1 073,02 гривны/МВт-ч по сравнению с 23 июня.
Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool,
цена в ОЭС Украины (35,83 евро/МВт-ч) превышает цены:
в Норвегии (1,33 евро/МВт-ч) в 27 раз,
в Швеции (11,05 евро/МВт-ч) - в 3,2 раза,
в Дании (11,59 евро/МВт-ч) - в 3 раза, во Франции (34,36 евро/МВт-ч) на 4%,
в Германии (18,35 евро/МВт-ч) - в 2 раза,
в Австрии (27,37 евро/МВт-ч) на 23,6%.
От зеленотарифчики постійно перезараховують з ремом неіснуючі кВт на електронних лічильниках і ніхто їх не чіпає..
Їм треба було з ремом поділитись і мали б бесплатний лічильник.
При этом, одна такая видеокарта, стоит от 9000 до 11000 грн.