Суд виправдав екссуддю Царевич: руху "Автомайдан" офіційно не існувало, кар'єристські наміри не доведено. ВIДЕО

Колишня суддя Печерського суду Оксана Царевич визнана невинною за звинуваченням у винесенні неправосудного рішення щодо чотирьох осіб, які брали участь у поїздці "Автомайдану" в 2014 році.

У вівторок, 30 червня, вирок оголосив голова Шевченківського суду Євген Мартинов, який розглядав справу впродовж п'яти років, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Оксану Царевич звинувачували в тому, що взимку 2014 року вона винесла неправосудні рішення: позбавила прав чотирьох учасників автопробігу в "Межигір'я" - резиденцію експрезидента Віктора Януковича.

"Суд постановив визнати невинною Оксану Царевич і виправдати за недоведеністю складу злочину", - зазначив він під час судового засідання.





Суддя Мартинов зазначив, що в матеріалах немає доказів, які б свідчили про вину Царевич за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу - умисне винесення свідомо неправосудного рішення у своїх інтересах. Він зазначив, що під час засідань не довели кар'єристських намірів. Суддя також визнав доказом матеріали, подані Царевич про те, що руху "Автомайдан" не існувало, оскільки він не був зареєстрований.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Оксану Царевич за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану. 5 жовтня Царевич оскаржила своє звільнення у Вищому адмінсуді.

Вищий адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді колишньої судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич.

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