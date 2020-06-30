Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал

Президент України Володимир Зеленський зайняв дуже радикальну позицію в заміні податку на прибуток податком на виведений капітал, заявив голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі після першого засідання ради у вівторок.

"Замість податку на прибуток, який абсолютно корупційний, упроваджується податок на виведений капітал - це підтримав президент Зеленський. І він сказав дуже чітко: жодних півзаходів і жодних половинчастих рішень - потрібно допомогти українській економіці", - сказав Саакашвілі на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, деякі представники уряду говорили, що "ми не можемо цього дозволити", тому пропонували половинчасті заходи, наприклад, у деяких областях.

"Потрібно брати ризики, щоб допомогти економіці, - дуже сподобалася концепція президента", - наголосив голова виконкому Нацради реформ.

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