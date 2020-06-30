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Саакашвілі Міхеіл (2153) Національна рада реформ (54)

Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал

Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал

Президент України Володимир Зеленський зайняв дуже радикальну позицію в заміні податку на прибуток податком на виведений капітал, заявив голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі після першого засідання ради у вівторок.

"Замість податку на прибуток, який абсолютно корупційний, упроваджується податок на виведений капітал - це підтримав президент Зеленський. І він сказав дуже чітко: жодних півзаходів і жодних половинчастих рішень - потрібно допомогти українській економіці", - сказав Саакашвілі на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, деякі представники уряду говорили, що "ми не можемо цього дозволити", тому пропонували половинчасті заходи, наприклад, у деяких областях.

"Потрібно брати ризики, щоб допомогти економіці, - дуже сподобалася концепція президента", - наголосив голова виконкому Нацради реформ.

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Топ коментарі
+28
Ему ляпать языком

Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал - Цензор.НЕТ 2714
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30.06.2020 19:07
+25
Закон ликвидировал не Порошенко а КС. Будешь врать выростет шерсть на языке)
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30.06.2020 19:07
+20
ты непроходимо глупа)
В странах где нет НДС, действует другой косвенный налог - Sales tax или налог с продаж, взимаемый в момент приобретения товара либо услуги. Налогу с продаж подвержено всё что вы покупаете (продукты, одежда, мебель) или потребляете (ходите в ресторан, салон красоты, ремонтируете машину). При этом вы не увидите этот налог на ценнике - его не включают в цену товара и полную стоимость покупки вы узнаёте уже на кассе.
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30.06.2020 19:01
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а что понимает Саак в экономике? пустобрех гуманитарный, бла-бла-бла
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30.06.2020 19:25 Відповісти
После энного выкуренного-внюханного- вколотого "ай-кокса" , все дегенераты становятся мыслителями . !! .
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30.06.2020 19:36 Відповісти
Какие у айкосов могут быть "реформы?
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30.06.2020 19:15 Відповісти
Какой налог!?!!!!! Надо запретить выводить деньги из страны!!!! Идиоты!!!! Или сделать ставку налога такой, чтобы отбить охоту выводить миллиарды.
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30.06.2020 19:15 Відповісти
Запрет на вывод обернется нежеланием ввода
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30.06.2020 19:18 Відповісти
Как будто бы сейчас все горят желанием ввода, от инвесторов отбиваться приходится????
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30.06.2020 19:20 Відповісти
ни один инвестор не придет в страну - откуда потом он не сможет выводить прибыль. Это - азы. А те кто уже инвестировал - моментально выведут ВСЕ капиталы.
пример табачных компаний на подобное же решение - тому доказательство: изза идиотизма шмаркли и Ко - Украина лишилась десятков миллиардов грн в виде налогов, десятков тысяч рабочих мест и получила клеймо "зебилы, б*ля!"
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30.06.2020 19:25 Відповісти
а насчет "от инвесторов отбиваться приходится" - напомню:
всего лишь ГОД_ДВА назад в новостях было чуть ли не через день - "крупный инвестор строит завод/фабрику/открывает производство в Украине"... http://timeua.info/post/ekonomika/novye-predpriyatiya-v-ukraine-kuda-idet-investor--14204.html

С осени 2019 - ни одной такой новости не было, взамен "пришел новый инвестор" - постоянно читаем "инвесторы закрывают фабрику и уходят из Украины"
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30.06.2020 19:31 Відповісти
та кому ти пояснюєш, це типова зебілка, для неї це дуже складно, от семками торгувати саме то.
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30.06.2020 22:34 Відповісти
І коли це буде запроваджено?
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30.06.2020 19:16 Відповісти
лапша на ухи
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30.06.2020 19:17 Відповісти
ага
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30.06.2020 19:16 Відповісти
Вже нарулили в енергетиці, табачці,металургії і т.д.
Здається ж зрозуміло що барани і краще нікуди більш не лізти.
Але нє, - давай ще податки "реформуємо"...
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30.06.2020 19:16 Відповісти
Действительно.. Кто разрешил IKEA вырезать половину Карпат в период с 2014 по 2019 годы, а потом привез 2 помпы затопленным туземцам для отсоса воды и один генератор. Вот кто же эта мразь?!!
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30.06.2020 21:03 Відповісти
шо отак ІКЕА взяла і вирізала, ти бачило, чи тупу статтю прочитало?
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30.06.2020 22:34 Відповісти
Ну не сапоги же с людей снимать, как некоторые...
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30.06.2020 23:29 Відповісти
чем больше дебилов-тем больше сила...с умом только напряженка.
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30.06.2020 19:17 Відповісти
Саакашвили: Зеленский радикально поддержал/ Зеленский поручил в июле обсудить, - Саакашвили./Зеленский-чувак крутой.И Саакашвили ему под стать-обещание своё вот-вот выполнит. Саакашвили пообещал :"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. "
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30.06.2020 19:18 Відповісти
Зеренский ради кально поддержал...

Ради кого поддержал?
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30.06.2020 19:20 Відповісти
михуэль три месяца как главный по реформам в стране. Какие реформы уже проведены?! Или криворогульный лошара назначил грузина для картинки в сми, так сказать для имитации бурной деятельности?!
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30.06.2020 19:21 Відповісти
и чтобы наступить на любимую мозоль Порошенко, сделать ему каку.
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30.06.2020 19:23 Відповісти
Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал - Цензор.НЕТ 7433
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30.06.2020 19:22 Відповісти
при Порошенке такого не было
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30.06.2020 19:23 Відповісти
Адесский рехВОРматор такой же неарденталец что и Зеля,нашли Зелемойские второго Каху Бендукидзе
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30.06.2020 19:24 Відповісти
может ему следует заняться внешней политикой и обороноспособностью Украины, а не совать нос в налоги.
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30.06.2020 19:25 Відповісти
Кокаиновы штаны,во все дырочки равны....
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30.06.2020 19:25 Відповісти
Осужденного в Грузии на 6 лет за уголовное преступление взяли на работу...Таких идиотов еще поискать надо....
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30.06.2020 19:27 Відповісти
та да, таких еще поискать
Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал - Цензор.НЕТ 5925
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30.06.2020 19:39 Відповісти
Видно,що ви людина не місцева.Простітєльно.

"...Нардеп "Народного фронту" і радник глави МВС Антон Геращенко також заявив про позбавлення громадянства Саакашвілі.
"Це зроблено в суворій відповідності із Законом на підставі ст. 21 ЗУ "Про громадянство". Нещодавно, Генпрокуратура Грузії, передала Українській стороні факти, що не були їй відомі під час прийняття рішення про надання Михайлу Саакашвілі громадянства України і які Михайло Саакашвілі навмисно приховав", - написав він на Facebook, не уточнивши, про які саме факти йдеться.
Геращенко нагадав, що рішення про скасування статусу громадянина ухвалюється у випадку, якщо особа, яка бажає отримати громадянство, Україні надала завідомо неправдиві дані, збрехала, надала фальшиві документи або приховала важливий факт зі своєї біографії."https://www.pravda.com.ua/news/2017/07/26/7150620/
Але ж Зєлєнскому було відомо,коли надавав громадянство і посаду,що Саак- злочинець ?
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30.06.2020 19:50 Відповісти
він не надавав, він вніс зміни до Указу Порошенка і скасував пункт про позбавлення, відразу видно йуризд, не дарма корку Щмаркля отримав.
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30.06.2020 22:42 Відповісти
гебня, гадаєш, ніхто не знає коли закакашвілє було засуджено і коли зроблене це фото?
у вас там всі тупі, чи тільки ти із Пашею Я за нумером 17d636ef?
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30.06.2020 19:52 Відповісти
Беня как посчитает сколько бабла из за этого потеряет , он Сцаакашвиле и Зюзе ноги бантиком свяжет . .
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30.06.2020 19:39 Відповісти
Даже не "Полный ноль", а "минус" поддерживает эту замену? Вот это и страшно, так как экономику Оно понимает на уровне "салата оливье" и результаты точно будут плачевны....
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30.06.2020 19:42 Відповісти
Главное шоб никуда не лез. Пусть играет там експромты пуем на Банковой.
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30.06.2020 19:50 Відповісти
"а потом обнял мєня і прослєзілся..."
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30.06.2020 19:46 Відповісти
Радикально это хорошо. Наконец то кловуны из квартала95 заплатят за вывод денег и покупку дорогой недвижимости за границей. Поддержую Осла.
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30.06.2020 19:49 Відповісти
ЗЕля НЕПОГАНО ПРИСТРОІВ СААКАШВІЛІ - 580 000 ЗАРПЛАТА. А НАРОДУ - 5, 6 000 гр ЦЕ НЕ БІДНІСТЬ, ВОВА ТИ НЕ УХУ ІВ??
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30.06.2020 19:51 Відповісти
задачка для Малыша из 5-го класса:

1 Карлсон = 100 работягам
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30.06.2020 19:55 Відповісти
парахоботским путем идут таварисчи

а не лучше ли было сохранить Гетьмана ?
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30.06.2020 19:52 Відповісти
Ради кально
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30.06.2020 19:54 Відповісти
Где-то рядом с дежавю.
А где был Ммхо, когда Порошенко, будучи президентом, предлагал заменить НДС на налог на выведенный капитал? )))
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30.06.2020 19:59 Відповісти
Но кто же думал,что...ЗЕ еще и наберет в свою команду..."детей низкого качества"...
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30.06.2020 20:03 Відповісти
А хто буде рахувати скільки грошей вивели ?
Так можемо взагалі зменшити находження від податків.
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30.06.2020 20:12 Відповісти
В команде брехунов пополнение! Где турбореформы за 70 дней? Сколько это чмо уже сидит на новой должности? Только на зарплатах прожирают наверное половину бюджета, насоздавали всяких комитетов-поткомитетов, и одно в телекамеры лезут со своей зеленой лапшой для зебаранов.
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30.06.2020 20:24 Відповісти
Если завтра ещё Петю закроют в Сизо,то Украину можно закрывать на замок.Никакие Яроши,корчинские.Тягнибоки и Билецкие не помогут.Как жить ,я не представляю...
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30.06.2020 20:37 Відповісти
Обнуленный ***************
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30.06.2020 20:41 Відповісти
Налоговая через «площадки Ермака» прокрутила за апрель-май 15 млрд - нардеп. Документы Июнь 30, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80.html#comments Комментарии: 4

Можно бесконечно долго смотреть как горит огонь, как течет вода и как п?здят бюджет Украины.
Таким афоризмом (надо полагать, собственного сочинения) https://www.facebook.com/geo.ya.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARSvIC6i_UOTEEJOBsd1dPjirVEYPSm_eLoNDF3uVJL-C0SoscNMzeLhpOk8Tv2XIPY&fref=nf начал свой сегодняшний разоблачительный пост в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Любченко, который был замом налоговой при Клименко-Януковиче, сейчас возглавляет государственную налоговую по протекции Ермака, прокрутил через «площадки Ермака» за апрель-май 15 млрд!
Не зря такого полезного человека взяли без конкурса, собирает на выборы, трудяга.
Напомню, должности руководителей государственной налоговой и таможни занимают без конкурса, якобы на время карантина, поэтому мародёры будут размазывать карантин как говно по календарю.
Интересно, деньги МВФ Ермак через Любченко будет выводить?
***
Лерос также опубликовал такие документы:
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30.06.2020 20:42 Відповісти
Економісти з МВФ на наочних прикладах,після розрахунків показали,до чого така заміна приведе (але що нашим реформаторам докази МВФ !В них же Міхуіл Є !) http://kmp.ua/uk/documents/imf-technical-assistance-report-distributed-profit-tax-voluntary-disclosure-of-assets-and-beps-implementation/
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30.06.2020 20:52 Відповісти
Я офігів Валєра,я офігів!!!
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30.06.2020 20:56 Відповісти
а що з цього приводу думає товагггищ коломойский і товагггищ ахметоFF ?
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30.06.2020 20:59 Відповісти
Как же это тупо. Проблема же не в налогах. В Китае есть налог на прибыль, но это первая экономика в мире.
Уберите микуила на йух - он бл..ть тут на чудит.
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30.06.2020 21:04 Відповісти
Курил айкосы и орал "Бабада, бабада"???
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30.06.2020 21:06 Відповісти
Гитлер вообще запретил выводить капитал из Германии и в Германии был рост ВВП 34%.
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30.06.2020 21:07 Відповісти
Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал - Цензор.НЕТ 4160
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30.06.2020 21:07 Відповісти
типа зеля такой великий прохфессор финансист прям налоговик бухгалтер экономик..карл маркс..та шо сказали то и сделал..
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30.06.2020 21:12 Відповісти
В общих чертах Вы прави.И то,что предлагает Саакашвили,как бы не от себя-тоже правильно,но это совершенно разные налоги.Украине нужна налоговая реформа вообще,чтобы ставка налогообложения зависела, в первую очередь, не от происхождения доходов, а от их размера.К тому же,Украина подписала диррективу с ЕС-она не может,скажем, отменит НДС,но может его дифференциировать,как в Европе,где продукты питания, кроме подакцизных товаров, общественное питание, ресторанное обслуживание, услуги ЖКХ, лекарства и оборудование для людей с особыми потребностями, книги, газеты, журналы, учебная литература, операции с аграрной продукцией, деятельность гостиниц, пассажирские перевозки, социальные и частные некорпоративные услуги, медицинские услуги-НДС не облагаются.Кроме того,нужно ввести прогрессивную ставку подоходного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по принципу "богатый платит больше" как элемент фискальной справедливости.Эти вещи так просто не делаются,поскольку это подрывает олигархическую систему Украины и будет огромное этому сопротивление.Поэтому Михо хочет маленькими шажками изменений подвести к необходимости менят всю налоговую систему.И таки да-отменённый попередним питерылой закон о незаконном обогащении нужно возвращать.
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30.06.2020 21:23 Відповісти
Как успехи Михо? Растет процент жиров в масле,или только задница?
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30.06.2020 21:34 Відповісти
Напрасно поспешил Михо спасать бубочку. Если врачи сказали в морг, значит в морг.
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30.06.2020 22:00 Відповісти
пока капитал начнут выводить то пенсионеры сдохнут. да и деляги придумают фиктивную схему как вывести бабло
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30.06.2020 21:48 Відповісти
Саакашвілі: Зеленський радикально підтримав заміну податку на прибуток податком на виведений капітал - Цензор.НЕТ 43
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30.06.2020 22:08 Відповісти
Палата №6 ПетиШавия?
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30.06.2020 22:16 Відповісти
Такая економическая реформа была бы подвигом реально,хоть и бюджет от нее пострадает вначале.А то,что ее предлагал Порошенко перед вторым туром-это его пиар и только.Он мурыжил с этим законом 4-и года и в итоге-подисал меморандум с МВФ,что его не введут.
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30.06.2020 22:10 Відповісти
он сказал "бабада" ? так завтра скажет "бабанет"
Саакашвили не понял, с кем связался , или на что он надеется ?
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30.06.2020 22:19 Відповісти
Всё Саак понимает прекрасно и исходит из того,что комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС какраз-таки поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал и снижении привлекательности использования оффшорных компаний,а не какой-то там зелебеня.
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30.06.2020 22:43 Відповісти
а беня якою думки ? а ахметка ?
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30.06.2020 22:58 Відповісти
Тепер я зрозумів для чого запустили сюди цього дебіла - щоб ротом робив фундаментально-радикальні реформи.
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30.06.2020 23:00 Відповісти
характерною рисою зевлади є демагогія така постійна балаканина коли досягнення є тільки на словах.
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01.07.2020 00:41 Відповісти
Правильное решение.
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01.07.2020 05:45 Відповісти
Радикальность - это прерогатива Олега Ляшко
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01.07.2020 06:56 Відповісти
зелені купили рехформатора з потрохами - так тужився проти пороха, а тут язик в дупу за гарну зарплатню....де там любітєлі міхо, які кричали що портібена саака?
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01.07.2020 08:35 Відповісти
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