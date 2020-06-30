Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: "Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може". ДОКУМЕНТ

Деякі українські вчені, серед яких 7 академіків, 7 членів-кореспондентів, відомі професори виступили проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України, підписавши відповідний лист. Вони звернули увагу на неприпустимі дії з боку СБУ стосовно молодого вченого А.Сененка, який виходив на протест проти призначення С.Шкарлета.

Як передає Цензор.НЕТ, текст листа було опубліковано в соцмережах.

У листі зазначається: "Ми, представники наукового та освітнього співтовариства України, які, запевняємо Вас, працюють виключно на благо держави і його авторитет у світі, глибоко занепокоєні та обурені випадком, що стався 25 червня цього року, коли до нашого колеги, талановитого молодого вченого, представника всесвітньовідомої вітчизняної школи з фізичної електроніки, старшого наукового співробітника Інституту фізики НАН України, кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка в розпал робочого дня з'явився співробітник СБУ (його прізвище нам невідомо, але А.І. Сененкові він представився) і влаштував йому допит, поставивши купу незрозумілих, а також провокаційних запитань, на нашу думку, перевищивши свої повноваження.

Приводом до цього візиту була участь А.І. Сененка і декількох його колег у неробочий час в акції протесту проти обрання на посаду міністра освіти і науки України С.М. Шкарлета, особи, яку доказово визначено як плагіатора, порушника норм академічної чесноти, що в науковому світі визнається тяжким злочином і тягне за собою як мінімум морально-етичну, а також іншу відповідальність, зокрема і відповідно до законів України.

За цих обставин призначення С.Н. Шкарлета, вчинене всупереч рішенню профільного комітету Верховної Ради України на високу посаду в Міністерстві освіти і науки України викликало хвилю обурення в наукових і освітніх колах, і молоді люди відкрито, передбаченим Конституцією України способом, висловили свою громадянську позицію, за що, навпаки, їм треба дякувати і ставити їхній вчинок у приклад іншим.

Можна було б сподіватися, що СБУ зі свого боку вживатиме заходів щодо попередження сумнівного рішення щодо призначення на посаду заступника й одночасно в.о. міністра освіти і науки України - важливого, стратегічного підрозділу Уряду - порушника правил академічної чесноти. Замість цього, ми є свідками, що представники Служби, прямо порушуючи гарантоване конституційне право громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, демонструють готовність стати на захист вкрай неприйнятних рішень уряду способом, який нагадав часи, коли звичною була практика переслідування за відкрите і чесне висловлення своєї громадянської позиції.

Це не може нас не турбувати.

Згадане вище призначення, яке, як це не дивно, без сорому перед тисячами сумлінних вчених і викладачів, виправдав сам прем'єр-міністр, неможливо не тільки прийняти, а треба категорично засудити - тому що йдеться про виховання майбутніх поколінь України, розвиток наукового забезпечення її економіки і культури. Пан же Д.А. Шмигаль, всупереч нормальному розумінню, вважає, що запропонована ним кандидатура і виявлення її "чеснот" є придатними для посади міністра освіти.

Цей прикрий інцидент став відомим широкому колу науковців і педагогів, зокрема і за межами України. Значна кількість молодих вчених, - хто тимчасово, хто тривалий період - працюють за кордоном, уважно стежать за життям в Україні і дуже чутливі до подій, які можуть впливати на їхні рішення про повернення в Україну. Вчені України, зокрема молодь, сьогодні тісно співпрацюють зі своїми зарубіжними колегами. Факти, наведені вище, не можуть також не позначитися негативно на ставленні представників міжнародної наукової спільноти до подібних дій державних органів України.

Звертаємося до вас із проханням з'ясувати підстави описаних дій СБУ, хто і з якого приводу їх санкціонував, вжити заходів проти такої "роботи" СБУ з вченими, що виходять за велінням серця на захист держави і його майбутнього, його авторитету. Просимо Вас також припинити спроби призначення С.Н. Шкарлета на високу посаду. Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може".

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