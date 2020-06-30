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Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: "Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може". ДОКУМЕНТ

Деякі українські вчені, серед яких 7 академіків, 7 членів-кореспондентів, відомі професори виступили проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України, підписавши відповідний лист. Вони звернули увагу на неприпустимі дії з боку СБУ стосовно молодого вченого А.Сененка, який виходив на протест проти призначення С.Шкарлета.

Як передає Цензор.НЕТ, текст листа було опубліковано в соцмережах.

У листі зазначається: "Ми, представники наукового та освітнього співтовариства України, які, запевняємо Вас, працюють виключно на благо держави і його авторитет у світі, глибоко занепокоєні та обурені випадком, що стався 25 червня цього року, коли до нашого колеги, талановитого молодого вченого, представника всесвітньовідомої вітчизняної школи з фізичної електроніки, старшого наукового співробітника Інституту фізики НАН України, кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка в розпал робочого дня з'явився співробітник СБУ (його прізвище нам невідомо, але А.І. Сененкові він представився) і влаштував йому допит, поставивши купу незрозумілих, а також провокаційних запитань, на нашу думку, перевищивши свої повноваження.

Приводом до цього візиту була участь А.І. Сененка і декількох його колег у неробочий час в акції протесту проти обрання на посаду міністра освіти і науки України С.М. Шкарлета, особи, яку доказово визначено як плагіатора, порушника норм академічної чесноти, що в науковому світі визнається тяжким злочином і тягне за собою як мінімум морально-етичну, а також іншу відповідальність, зокрема і відповідно до законів України.

За цих обставин призначення С.Н. Шкарлета, вчинене всупереч рішенню профільного комітету Верховної Ради України на високу посаду в Міністерстві освіти і науки України викликало хвилю обурення в наукових і освітніх колах, і молоді люди відкрито, передбаченим Конституцією України способом, висловили свою громадянську позицію, за що, навпаки, їм треба дякувати і ставити їхній вчинок у приклад іншим.

Можна було б сподіватися, що СБУ зі свого боку вживатиме заходів щодо попередження сумнівного рішення щодо призначення на посаду заступника й одночасно в.о. міністра освіти і науки України - важливого, стратегічного підрозділу Уряду - порушника правил академічної чесноти. Замість цього, ми є свідками, що представники Служби, прямо порушуючи гарантоване конституційне право громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, демонструють готовність стати на захист вкрай неприйнятних рішень уряду способом, який нагадав часи, коли звичною була практика переслідування за відкрите і чесне висловлення своєї громадянської позиції.

Це не може нас не турбувати.

Згадане вище призначення, яке, як це не дивно, без сорому перед тисячами сумлінних вчених і викладачів, виправдав сам прем'єр-міністр, неможливо не тільки прийняти, а треба категорично засудити - тому що йдеться про виховання майбутніх поколінь України, розвиток наукового забезпечення її економіки і культури. Пан же Д.А. Шмигаль, всупереч нормальному розумінню, вважає, що запропонована ним кандидатура і виявлення її "чеснот" є придатними для посади міністра освіти.

Цей прикрий інцидент став відомим широкому колу науковців і педагогів, зокрема і за межами України. Значна кількість молодих вчених, - хто тимчасово, хто тривалий період - працюють за кордоном, уважно стежать за життям в Україні і дуже чутливі до подій, які можуть впливати на їхні рішення про повернення в Україну. Вчені України, зокрема молодь, сьогодні тісно співпрацюють зі своїми зарубіжними колегами. Факти, наведені вище, не можуть також не позначитися негативно на ставленні представників міжнародної наукової спільноти до подібних дій державних органів України.

Звертаємося до вас із проханням з'ясувати підстави описаних дій СБУ, хто і з якого приводу їх санкціонував, вжити заходів проти такої "роботи" СБУ з вченими, що виходять за велінням серця на захист держави і його майбутнього, його авторитету. Просимо Вас також припинити спроби призначення С.Н. Шкарлета на високу посаду. Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може".

Дивіться також: "Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може 01
Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може 02
Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може 03
Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може 04
Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може 05

Автор: 

протест (2398) учені (180) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+55
Быдло у власти не может назначать на государственные должности не быдло.
Это было бы нелогично и абсурдно.
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30.06.2020 20:00
+44
Были Кремень, Николаенко, Вакарчук --- освита по единой методе с небольшими корректировками двигалась в сторону Европы. Пришло ЧМО Табачник и все разрушило. При Порохе Квит и Гриневич снова возродили движение в Европу. И снова грабли от Табачника. Как уже достали эти зеленые ликвидаторы !
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30.06.2020 20:08
+41
Наивные. Уже заплочено за место

"Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может", - ряд ученых обратился к Зеленскому не назначать Шкарлета главой МОН - Цензор.НЕТ 2127
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30.06.2020 20:02
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За Порошенко, разве что президенты не вступились, от мировых лидеров. И что? Вы еще не поняли, кто эти люди, которые пришли ко власти?
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30.06.2020 23:14 Відповісти
Є аргумент, про який чомусь ніхто не говорить. Якщо Шкарлет щось і тямить в освіті, то тільки у вищій. Ще ж є дошкільна освіта, середня, позашкільна. Саме ці ланки освіти найбільш проблемні і потребують уваги. І тут він взагалі не в темі. Це зовсім не так, як університетом керувати.
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30.06.2020 23:32 Відповісти
Він регіанал. Там тями було лише бабло чавити.
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30.06.2020 23:36 Відповісти
Іще раз для тих, хто в погребі сидів

Дослівна цитата з новоспеченого т.в.о. Міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета:
«Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів».
Це не вирвані з тексту слова, як ******* зараз виправдовуватися слуги. Бо в дійсності контекст ще гірший.
Є інформація, що під час Революції Гідності новопризначений міністр погрожував студентам та навіть вимагав зняти прапор України зі студентського гуртожитку.
Велика частина наукових робіт т.в.о. міністра - суцільний плагіат. Якби ******* керівництво України було освіченим, то б зрозуміло, що це означає. І Сергій Шкарлет вже давно не був би ректором Чернігівського державного технологічного університету, не кажучи про міністерську посаду.
Колишня очільниця МОНу Ганна Новосад, яку аж ніяк не можна запідозрити в штучній нелюбові до команди Зеленського, вважає, що Сергій Шкарлет є креатурою ректорів-корупціонерів, а основні зміни за нового міністра будуть наступними:
- скасування ЗНО на вступ після коледжів;
- скасування ЗНО на магістратуру;
- скасування KPI для ректорів;
- скасування індикативної собівартості;
- скасування фінансування університетів за результатами їх діяльності.
Тобто освітою та наукою в Україні керує проросійськи налаштований регіонал, науковий крадій та ставленик феодалів-ректорів.
Якщо такі кадри активно заходять на вищі державні посади, то і не дивно, чому влада знову атакує українську мову. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
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01.07.2020 11:40 Відповісти
просто зеленый оманский ШМОНДЕР не понимает,что этим назначение он теряет и поддержку студентов,которые вчера приходили к нему в гости
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01.07.2020 12:31 Відповісти
Спеціалізовані Ради зараз будуть змушені писати листи з проханням розяснень щодо 27% плагіату. Це тепер, я так розумію, прохідний відсоток?
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30.06.2020 23:35 Відповісти
чого можна вимагати від порушника норм етики та моралі на посаді президента України?
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01.07.2020 06:44 Відповісти
Шкарлет антиукраїнський елемент, 5-а колона. За цією ознакою гарант підбирає кадри.
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01.07.2020 09:41 Відповісти
На месте Шкарлета я бы уже отказалась от должности. Позорище...
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01.07.2020 09:52 Відповісти
Як тут відмовитись від посади, коли гроші вже занесені д'єрмакам чи їм подібним? А якщо відмовитись, то чи віддадуть гроші назад? запитань більше ніж відповідей. Тому залишилось презЄдєнту виступити по ТБ і сказати, що кращого мінстра освіти у нас ще не було
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01.07.2020 17:30 Відповісти
как это не назначать???))) весь его сброд состоит из рыговско-малоПИД,,,роских отбросов, туполобых кварталовцов и аферистов и коллаборантами всех мастей, как без шкарлета)))))
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01.07.2020 10:41 Відповісти
https://twitter.com/ukrainesinger

https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger https://twitter.com/ukrainesinger/status/1278235360934408192 19 мин

ДНО:
міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови ( чим порушив закон!)
Й пропонує на цю посаду невідому нікому пані Броннікову!
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01.07.2020 11:16 Відповісти
Готові хоч пінгвіна з Антарктиди призначити на посаду - тільки, щоб неукраїнця і неукраїнською!!!
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01.07.2020 12:57 Відповісти
Зеленский возвращает всех политиков Януковича
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01.07.2020 11:28 Відповісти
Кожен з нас "глава МОН".
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01.07.2020 12:10 Відповісти
Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: "Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може" - Цензор.НЕТ 5070
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01.07.2020 13:12 Відповісти
Особливо дратують в коментарях палкі україномовники, які вже задовбали. Про смисли думайте, а не про шаровари, вишиванки і ще й досі про реванш над російськомовними.
Перекладіть на мову радянські ГОСТи та техдокументацію, за якими все укр виробництво 30 років і досі працює, якийсь мізер замінили українськими ДСТУ.
Вже давно треба европейські стандарти ввести в Україні і за ними працювати, або хоча б свої написати, якщо власного рівня нема за Європою гнатися. Тому падає укрпромисловість та укрекспорту нема, бо лише думка, як перейменувати вулиці. Тому 8 млн заробітчан виїхало за кордон (як писала УП) до пандемії = їх вигнали укромовники, які, по суті, призвели до загуби укрпромисловості. А для 8 млн - там вже треба вчити іншу мову, щоб вижити. Якщо все україномовне, то чого статті про саму свіжу укрнауку примушують писати англмовою у скопуських журналах (щоб їх менше читали українці?, котрим не до науки, хоч би звести кінці з кінцями?), а в укр ВАКівських журналах різко знижується число номерів та все більше зникає укрконференцій чи не публікується їх тез? Не кажу вже про укрпатенти, за подання яких треба тисячі платити, хоч радянські авторські свідоцтва видавали безкоштовно, ще й приплачували на підприємствах винахідникам.
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01.07.2020 13:38 Відповісти
''Особливо дратують в коментарях палкі україномовники, які вже задовбали'', то твоїм совєтським гостом і їзиком відповім:''Жопу не підставляй!''
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01.07.2020 14:51 Відповісти
новое РЬІЛО будет рулить по "НОВОМУ" И ПЕРЕДОВАТЬ НА ВЕРХ портретьі президентов.
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01.07.2020 13:39 Відповісти
Зебіл і його 95 квартал мають на меті знищення України , особливо в цьому йому помагає засланий Єрмак. Якщо ми їх не зупинемо їм це вдастя зробити і це вже видно іміджу Укпаїни а світі ну поступове знищення армії
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01.07.2020 14:12 Відповісти
Чому Зебіл не звільняє засланого Єрмака, а тому що тоді Єрмак відкриє всю жахливу діяльність Зебіла в Омані. Я думаю що вони здавали Уераїну за великі гроші, які зразу були поладені в Оманський офшор, як відомо самий закритй офшор. А ті казочки що його сім*я поїхала відпочивати на той час холодний і вітряни Оман. На цей час в Омані як правило ніхто не відпочиває і це самі кращі умови для переговорів з Патрушевим. І про збитий літак він вже знав в Омані але ще три дні підігравав росіянам томущо літак був збитий російською ракутою
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01.07.2020 14:27 Відповісти
https://censor.net/user/137888

Золотыми, млять буквами!
Алмазным, млять резцом!
Испалинская мысль получателей государственной премии по науке и технике !!!

"Тому на порядку денному постає актуальне питання створення додаткової ІТінфраструктури як невід'ємної складової ********* інноваційного університету "

НИМЕДЛЕННО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В НОБЕЛЕВСКИ КОМИТЕТ !!!
https://censor.net/comments/locate/2944135/01921684-51c3-73f8-835c-9d1c6b1cdb82https://censor.net/user/137888

Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: "Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може" - Цензор.НЕТ 8243 https://censor.net/user/359275

Звичайна бюрократія для виправдання зарплати. Але, можливо, вони мали на увазі створення наукової мережі, тоді це має сенс. Існують же ж різні https://www.researchgate.net/ ResearchGate , https://www.cs2n.org/ CS-STEM під егідою DARPA, спільноти мікробіологів та інше.
https://censor.net/comments/locate/3204629/019214dd-943e-703e-8a6d-2c4770887067https://censor.net/user/137888

ЭТо не бюрократия, это - КОРРУПЦИЯ. Когда все эти райадминистраци проталкивают своих людей в администрации президента......
А то что он клоун, а не учёный, очевидно из простого факта: настоящий учёный НИКОГДА не употребляет в своих работах слов - паразитов типа "инновационный" и пр. (интересно, чем "инновационный" отличается от "новый"?) см:

У жовтні 2000 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в галузі створення програмного забезпечення»

У 2017 році за роботу «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної ІТ - підтримки діяльності інноваційного університету» в складі колективу отримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8 Державну премію України в галузі освіти у номінації «Вища освіта»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
https://censor.net/comments/locate/3204629/019214dd-944a-7017-bd9d-414e4c9fa764Ответить
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01.07.2020 15:15 Відповісти
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