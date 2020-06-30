Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: "Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може". ДОКУМЕНТ
Деякі українські вчені, серед яких 7 академіків, 7 членів-кореспондентів, відомі професори виступили проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України, підписавши відповідний лист. Вони звернули увагу на неприпустимі дії з боку СБУ стосовно молодого вченого А.Сененка, який виходив на протест проти призначення С.Шкарлета.
Як передає Цензор.НЕТ, текст листа було опубліковано в соцмережах.
У листі зазначається: "Ми, представники наукового та освітнього співтовариства України, які, запевняємо Вас, працюють виключно на благо держави і його авторитет у світі, глибоко занепокоєні та обурені випадком, що стався 25 червня цього року, коли до нашого колеги, талановитого молодого вченого, представника всесвітньовідомої вітчизняної школи з фізичної електроніки, старшого наукового співробітника Інституту фізики НАН України, кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка в розпал робочого дня з'явився співробітник СБУ (його прізвище нам невідомо, але А.І. Сененкові він представився) і влаштував йому допит, поставивши купу незрозумілих, а також провокаційних запитань, на нашу думку, перевищивши свої повноваження.
Приводом до цього візиту була участь А.І. Сененка і декількох його колег у неробочий час в акції протесту проти обрання на посаду міністра освіти і науки України С.М. Шкарлета, особи, яку доказово визначено як плагіатора, порушника норм академічної чесноти, що в науковому світі визнається тяжким злочином і тягне за собою як мінімум морально-етичну, а також іншу відповідальність, зокрема і відповідно до законів України.
За цих обставин призначення С.Н. Шкарлета, вчинене всупереч рішенню профільного комітету Верховної Ради України на високу посаду в Міністерстві освіти і науки України викликало хвилю обурення в наукових і освітніх колах, і молоді люди відкрито, передбаченим Конституцією України способом, висловили свою громадянську позицію, за що, навпаки, їм треба дякувати і ставити їхній вчинок у приклад іншим.
Можна було б сподіватися, що СБУ зі свого боку вживатиме заходів щодо попередження сумнівного рішення щодо призначення на посаду заступника й одночасно в.о. міністра освіти і науки України - важливого, стратегічного підрозділу Уряду - порушника правил академічної чесноти. Замість цього, ми є свідками, що представники Служби, прямо порушуючи гарантоване конституційне право громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, демонструють готовність стати на захист вкрай неприйнятних рішень уряду способом, який нагадав часи, коли звичною була практика переслідування за відкрите і чесне висловлення своєї громадянської позиції.
Це не може нас не турбувати.
Згадане вище призначення, яке, як це не дивно, без сорому перед тисячами сумлінних вчених і викладачів, виправдав сам прем'єр-міністр, неможливо не тільки прийняти, а треба категорично засудити - тому що йдеться про виховання майбутніх поколінь України, розвиток наукового забезпечення її економіки і культури. Пан же Д.А. Шмигаль, всупереч нормальному розумінню, вважає, що запропонована ним кандидатура і виявлення її "чеснот" є придатними для посади міністра освіти.
Цей прикрий інцидент став відомим широкому колу науковців і педагогів, зокрема і за межами України. Значна кількість молодих вчених, - хто тимчасово, хто тривалий період - працюють за кордоном, уважно стежать за життям в Україні і дуже чутливі до подій, які можуть впливати на їхні рішення про повернення в Україну. Вчені України, зокрема молодь, сьогодні тісно співпрацюють зі своїми зарубіжними колегами. Факти, наведені вище, не можуть також не позначитися негативно на ставленні представників міжнародної наукової спільноти до подібних дій державних органів України.
Звертаємося до вас із проханням з'ясувати підстави описаних дій СБУ, хто і з якого приводу їх санкціонував, вжити заходів проти такої "роботи" СБУ з вченими, що виходять за велінням серця на захист держави і його майбутнього, його авторитету. Просимо Вас також припинити спроби призначення С.Н. Шкарлета на високу посаду. Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може".
Будь ласка, зачекайте...
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Дослівна цитата з новоспеченого т.в.о. Міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета:
«Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів».
Це не вирвані з тексту слова, як ******* зараз виправдовуватися слуги. Бо в дійсності контекст ще гірший.
Є інформація, що під час Революції Гідності новопризначений міністр погрожував студентам та навіть вимагав зняти прапор України зі студентського гуртожитку.
Велика частина наукових робіт т.в.о. міністра - суцільний плагіат. Якби ******* керівництво України було освіченим, то б зрозуміло, що це означає. І Сергій Шкарлет вже давно не був би ректором Чернігівського державного технологічного університету, не кажучи про міністерську посаду.
Колишня очільниця МОНу Ганна Новосад, яку аж ніяк не можна запідозрити в штучній нелюбові до команди Зеленського, вважає, що Сергій Шкарлет є креатурою ректорів-корупціонерів, а основні зміни за нового міністра будуть наступними:
- скасування ЗНО на вступ після коледжів;
- скасування ЗНО на магістратуру;
- скасування KPI для ректорів;
- скасування індикативної собівартості;
- скасування фінансування університетів за результатами їх діяльності.
Тобто освітою та наукою в Україні керує проросійськи налаштований регіонал, науковий крадій та ставленик феодалів-ректорів.
Якщо такі кадри активно заходять на вищі державні посади, то і не дивно, чому влада знову атакує українську мову. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger https://twitter.com/ukrainesinger/status/1278235360934408192 19 мин
ДНО:
міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови ( чим порушив закон!)
Й пропонує на цю посаду невідому нікому пані Броннікову!
Перекладіть на мову радянські ГОСТи та техдокументацію, за якими все укр виробництво 30 років і досі працює, якийсь мізер замінили українськими ДСТУ.
Вже давно треба европейські стандарти ввести в Україні і за ними працювати, або хоча б свої написати, якщо власного рівня нема за Європою гнатися. Тому падає укрпромисловість та укрекспорту нема, бо лише думка, як перейменувати вулиці. Тому 8 млн заробітчан виїхало за кордон (як писала УП) до пандемії = їх вигнали укромовники, які, по суті, призвели до загуби укрпромисловості. А для 8 млн - там вже треба вчити іншу мову, щоб вижити. Якщо все україномовне, то чого статті про саму свіжу укрнауку примушують писати англмовою у скопуських журналах (щоб їх менше читали українці?, котрим не до науки, хоч би звести кінці з кінцями?), а в укр ВАКівських журналах різко знижується число номерів та все більше зникає укрконференцій чи не публікується їх тез? Не кажу вже про укрпатенти, за подання яких треба тисячі платити, хоч радянські авторські свідоцтва видавали безкоштовно, ще й приплачували на підприємствах винахідникам.
Золотыми, млять буквами!
Алмазным, млять резцом!
Испалинская мысль получателей государственной премии по науке и технике !!!
"Тому на порядку денному постає актуальне питання створення додаткової ІТінфраструктури як невід'ємної складової ********* інноваційного університету "
НИМЕДЛЕННО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В НОБЕЛЕВСКИ КОМИТЕТ !!!
https://censor.net/comments/locate/2944135/01921684-51c3-73f8-835c-9d1c6b1cdb82https://censor.net/user/137888
https://censor.net/user/359275
Звичайна бюрократія для виправдання зарплати. Але, можливо, вони мали на увазі створення наукової мережі, тоді це має сенс. Існують же ж різні https://www.researchgate.net/ ResearchGate , https://www.cs2n.org/ CS-STEM під егідою DARPA, спільноти мікробіологів та інше.
https://censor.net/comments/locate/3204629/019214dd-943e-703e-8a6d-2c4770887067https://censor.net/user/137888
ЭТо не бюрократия, это - КОРРУПЦИЯ. Когда все эти райадминистраци проталкивают своих людей в администрации президента......
А то что он клоун, а не учёный, очевидно из простого факта: настоящий учёный НИКОГДА не употребляет в своих работах слов - паразитов типа "инновационный" и пр. (интересно, чем "инновационный" отличается от "новый"?) см:
У жовтні 2000 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в галузі створення програмного забезпечення»
У 2017 році за роботу «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної ІТ - підтримки діяльності інноваційного університету» в складі колективу отримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8 Державну премію України в галузі освіти у номінації «Вища освіта»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
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