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Рівень захворюваності на COVID-19 медиків знизився з 20% до 9% від загальної кількості хворих, - Степанов

Рівень захворюваності на COVID-19 медиків знизився з 20% до 9% від загальної кількості хворих, - Степанов

Якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на COVID-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, питання подолання пандемії коронавірусу обговорювалися під час онлайн-зустрічі з послами країн "Групи семи" і делегації ЄС в Україні.

"Зазначив, що останнім часом в Україні фіксується приріст захворюваності, особливо в західних регіонах. Водночас розповів і про позитивні зрушення: якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на COVID-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%. Адже ми поступово забезпечили лікарні засобами індивідуального захисту, які на початку епідемії в Україні взагалі були відсутні", - упевнений міністр.

Читайте також: За добу на COVID-19 захворіли 63 дитини і 56 медиків, загалом 2238 дітей та 6721 медпрацівник, - Степанов

Також Степанов підкреслив, що в процесі реформування медицини міністерство має намір прийти до стандартизації надання медичної допомоги в Україні.

Крім того, порушувалося питання імунізації. З цього приводу, зазначив Степанов, МОЗ посилює роботу в кожному з регіонів для організації зручного і безпечного процесу вакцинації в період карантину.

Нагадаємо, станом на ранок 30 червня в Україні підтверджено 44 334 випадки COVID-19, із них 1 159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.

Рівень захворюваності на COVID-19 медиків знизився з 20% до 9% від загальної кількості хворих, - Степанов 01

Нагадаємо, станом на ранок 30 червня в Україні підтверджено 44 334 випадки COVID-19, із них 1 159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.

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Топ коментарі
+1
Врачи заканчиваются?
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30.06.2020 20:04
+1
Начали людей тестировать. Дебил ты Степанов, хорошо что к октябрю никто и не вспомнит что был такой мудак
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30.06.2020 20:10
+1
Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали"..

и куда подевались 500 тонн масок и прочих СИЗ из госрезервов.. Снова "мыши съели"?
кстати, обеспечили медиков ен степанов - а волонтеры и бизенс...
а те маски, которын степанов купил втридорога в Китае - еще даже не все приехали.. да и приедут ли?
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30.06.2020 20:11
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Врачи заканчиваются?
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30.06.2020 20:04 Відповісти
Дашоб ты был здароф,статист прироста..
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30.06.2020 20:07 Відповісти
ему кто-то - верит? ну, хотя бы из зебилов?))
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30.06.2020 20:08 Відповісти
Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали"..

и куда подевались 500 тонн масок и прочих СИЗ из госрезервов.. Снова "мыши съели"?
кстати, обеспечили медиков ен степанов - а волонтеры и бизенс...
а те маски, которын степанов купил втридорога в Китае - еще даже не все приехали.. да и приедут ли?
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30.06.2020 20:11 Відповісти
Начали людей тестировать. Дебил ты Степанов, хорошо что к октябрю никто и не вспомнит что был такой мудак
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30.06.2020 20:10 Відповісти
А может это потому что не инфицированных медиков становится все меньше и меньше. Все относительно.
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30.06.2020 20:14 Відповісти
за счет увеличения общего количества заболевших?
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30.06.2020 20:16 Відповісти
Медики поняли, что писать себе ковид не особо то и нужно пока идет тройная зарплата.
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30.06.2020 20:20 Відповісти
Просто уже переболевшие ковидом врачи второй раз не заболевают. По крайней мере месяца три-четыре...
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30.06.2020 21:19 Відповісти
Это просто медики заканчиваются.)))
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30.06.2020 23:00 Відповісти
 
 