Рівень захворюваності на COVID-19 медиків знизився з 20% до 9% від загальної кількості хворих, - Степанов

Якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на COVID-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, питання подолання пандемії коронавірусу обговорювалися під час онлайн-зустрічі з послами країн "Групи семи" і делегації ЄС в Україні.

"Зазначив, що останнім часом в Україні фіксується приріст захворюваності, особливо в західних регіонах. Водночас розповів і про позитивні зрушення: якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на COVID-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%. Адже ми поступово забезпечили лікарні засобами індивідуального захисту, які на початку епідемії в Україні взагалі були відсутні", - упевнений міністр.

Читайте також: За добу на COVID-19 захворіли 63 дитини і 56 медиків, загалом 2238 дітей та 6721 медпрацівник, - Степанов

Також Степанов підкреслив, що в процесі реформування медицини міністерство має намір прийти до стандартизації надання медичної допомоги в Україні.

Крім того, порушувалося питання імунізації. З цього приводу, зазначив Степанов, МОЗ посилює роботу в кожному з регіонів для організації зручного і безпечного процесу вакцинації в період карантину.

Нагадаємо, станом на ранок 30 червня в Україні підтверджено 44 334 випадки COVID-19, із них 1 159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 30 червня в Україні підтверджено 44 334 випадки COVID-19, із них 1 159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мета - побудувати таку систему охорони здоров'я, яка дійсно буде однією з найкращих у світі, - Степанов