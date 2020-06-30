Рівень захворюваності на COVID-19 медиків знизився з 20% до 9% від загальної кількості хворих, - Степанов
Якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на COVID-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%.
Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, питання подолання пандемії коронавірусу обговорювалися під час онлайн-зустрічі з послами країн "Групи семи" і делегації ЄС в Україні.
"Зазначив, що останнім часом в Україні фіксується приріст захворюваності, особливо в західних регіонах. Водночас розповів і про позитивні зрушення: якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на COVID-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%. Адже ми поступово забезпечили лікарні засобами індивідуального захисту, які на початку епідемії в Україні взагалі були відсутні", - упевнений міністр.
Також Степанов підкреслив, що в процесі реформування медицини міністерство має намір прийти до стандартизації надання медичної допомоги в Україні.
Крім того, порушувалося питання імунізації. З цього приводу, зазначив Степанов, МОЗ посилює роботу в кожному з регіонів для організації зручного і безпечного процесу вакцинації в період карантину.
Нагадаємо, станом на ранок 30 червня в Україні підтверджено 44 334 випадки COVID-19, із них 1 159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.
Нагадаємо, станом на ранок 30 червня в Україні підтверджено 44 334 випадки COVID-19, із них 1 159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.
Будь ласка, зачекайте...
и куда подевались 500 тонн масок и прочих СИЗ из госрезервов.. Снова "мыши съели"?
кстати, обеспечили медиков ен степанов - а волонтеры и бизенс...
а те маски, которын степанов купил втридорога в Китае - еще даже не все приехали.. да и приедут ли?